Gisele Bundchen e la maternità a 46 anni, "non mi interessa cosa dicono gli altri, non ho nulla da dimostrare"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Gisele Bundchen ha racconta a 46 anni una fase diversa della sua vita, lontana dalle pressioni che per decenni hanno accompagnato la sua carriera da supermodella. La nascita del terzo figlio, arrivata nel febbraio 2025, è per lei “un dono” e ha cambiato priorità, tempo e prospettive. Oggi Bundchen dice di non sentirsi più definita dalle opinioni degli altri e di rifiutare il 99% dei lavori per non perdere i momenti importanti con i figli.

Gisele Bundchen e la maternità a 46 anni

Per trent’anni il suo volto, il suo corpo e la sua vita privata sono stati al centro dell’attenzione.

Gisele Bundchen è stata una delle modelle più celebri e pagate della moda internazionale, protagonista di campagne pubblicitarie, passerelle e copertine. Oggi, però, racconta di vivere il successo e la maternità secondo una prospettiva completamente diversa.

In un’intervista a i-D, la modella brasiliana ha parlato della nascita del suo terzo figlio, avvenuta nel febbraio 2025, e della nuova fase della sua vita insieme al marito Joaquim Valente, istruttore di jiu-jitsu.

“Avere un bambino a 46 anni è un dono, perché sono in un posto diverso”, ha raccontato Bundchen. Una frase che sintetizza il cambiamento rispetto al passato. Oggi, spiega, non sente più il bisogno di dimostrare qualcosa agli altri.

“Non ho niente da dimostrare. Onestamente, non me ne importa più molto. Non mi faccio più definire dalle opinioni degli altri. Sento di poter scegliere come voglio vivere la mia vita”.

Il terzo figlio e una nuova fase della vita

Il bambino, il cui nome non è stato reso pubblico, è il terzo figlio di Gisele Bundchen. La modella è già madre di Benjamin, 16 anni, e Vivian, 13, avuti dall’ex marito Tom Brady, dal quale si è separata nel 2022.

Questa volta, racconta, l’esperienza è diversa. Non c’è più la stessa pressione di un tempo e non c’è la necessità di inseguire aspettative esterne. La maternità diventa così parte di un cambiamento più ampio, nel quale la gestione del tempo assume un valore centrale.

Bundchen aveva già parlato di questa trasformazione in un bilancio condiviso lo scorso dicembre, definendo il 2025 un anno di “lezioni profonde e crescita autentica”. Nel post, accompagnato da immagini della gravidanza e da momenti trascorsi con la famiglia, aveva raccontato quanto la nascita del figlio avesse modificato le sue priorità.

“Diventare di nuovo madre ha ridisegnato tutto, il mio tempo, le mie priorità, il mio cuore”, aveva scritto, spiegando di essere grata per quei momenti che l’avevano cambiata.

“Dico no al 99% dei lavori”

Il cambiamento emerge soprattutto nel rapporto con la carriera. Dopo anni trascorsi ai vertici della moda, oggi Gisele Bundchen racconta di valutare ogni proposta professionale partendo da una domanda molto concreta: quanto tempo le sottrarrà ai figli?

“Dico no al 99% dei lavori che mi vengono offerti”, ha spiegato. Il motivo è legato alla possibilità di perdere momenti della quotidianità familiare.

La modella si chiede, davanti a una proposta, se accettare significhi rinunciare alla partita di pallavolo della figlia, a una gita al parco con il figlio o a un momento in cui uno dei suoi ragazzi suona come dj.

Sono occasioni apparentemente ordinarie che oggi hanno per lei un peso maggiore rispetto a un nuovo incarico professionale. La logica è cambiata: il lavoro non viene più valutato soltanto in termini di successo, visibilità o opportunità, ma anche per ciò che potrebbe sottrarre alla vita privata.

Dalle passerelle a una vita più privata

La scelta di ridurre gli impegni professionali segna una distanza evidente dall’immagine di Gisele costruita negli anni della massima esposizione mediatica.

Dopo aver lasciato progressivamente le passerelle a partire dal 2015, Bundchen ha intrapreso altre strade, anche nel settore della cosmesi sostenibile e dell’impegno ambientale, in particolare per la tutela della foresta amazzonica.

Ma il cambiamento più significativo raccontato oggi dalla modella riguarda soprattutto il rapporto con se stessa. Per una donna che per decenni è stata associata a un ideale di bellezza, successo e perfezione, il diritto di scegliere cosa fare e cosa rifiutare assume un significato particolare.

“Non mi faccio più definire dalle opinioni degli altri“, ribadisce. Una libertà che passa anche dalla possibilità di dire no, senza sentirsi obbligata a rispettare le aspettative costruite attorno alla propria immagine.