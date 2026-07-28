Giudice ordina a Leonardo Del Vecchio di riportare la figlia a Sara Soldati: accusato di sottrazione di minore

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Leonardo Maria Del Vecchio deve riconsegnare entro le 18 di oggi, martedì 28 luglio, la figlia di un anno alla madre, l’ex compagna Sara Soldati. Lo ha deciso il Tribunale civile di Milano in seguito all’istanza presentata nella giornata di lunedì dall’avvocato della modella. La bimba dovrà poi restare con la madre almeno fino al 10 agosto, quando si svolgerà la prima udienza per il reato di sottrazione di minore, per il quale è indagato l’erede dell’impero Luxottica. Del Vecchio intanto respinge le accuse, definendole “false, diffamatorie e calunniose”.

Leonardo Del Vecchio deve riportare la figlia a Sara Soldati

Il tribunale civile di Milano ha stabilito che Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare entro le 18 di martedì 28 luglio la figlia di un anno alla madre, l’ex compagna Sara Soldati.

La decisione del giudice è arrivata nella giornata di ieri, 27 luglio, in seguito all’istanza presentata dall’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, che assiste la modella e influencer.

ANSA

La donna non vede la figlia da 20 giorni, ha detto Bernardini de Pace all’Adnkronos.

La bimba dovrà poi restare con la madre almeno fino al 10 agosto, quando si terrà la prima udienza relativa all’indagine a carico di Del Vecchio per sottrazione di minore.

Del Vecchio accusato di sottrazione di minore

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore e violenza privata dalla procura di Milano a seguito della querela presentata dall’ex compagna Sara Soldati.

Stando alla versione della 26enne, l’ex coppia avrebbe festeggiato assieme il compleanno della piccola il 9 luglio a Montecarlo. Poi Del Vecchio sarebbe partito in yacht con la bambina verso la Sardegna.

Soldati dice di avere avuto difficoltà a contattarli, e che quando infine li ha raggiunti in Costa Smeralda ha potuto vedere la figlia solo per pochi minuti.

Una ricostruzione smentita dall’imprenditore, che sostiene di aver agito nel rispetto degli accordi sottoscritti tra le parti.

La difesa: accuse “false e calunniose”

In una nota, i legali di Del Vecchio definiscono le accuse “gravissime, false, diffamatorie e calunniose”.

La difesa parla di una vicenda “deliberatamente costruita ad arte” attraverso accuse “formulate con il preciso e consapevole intento di alterare la percezione dei fatti davanti all’autorità giudiziaria e di esercitare pressioni indebite, illegittime e intollerabili nel contesto del contenzioso economico tra le parti”.

Gli avvocati di Del Vecchio hanno già presentato querela verso Soldati e la sua avvocata per diffamazione e calunnia, e si sono detti pronti a depositare nelle prossime ore un supplemento di querela.

Sottrazione di minore, quando è reato

La sottrazione di minore è un reato previsto dall’art 574 del codice penale, punibile, solo in seguito a querela, con la reclusione da uno a tre anni.

Si parla di sottrazione di minore quando qualcuno porta via un minorenne al genitore o al tutore che ne esercita la responsabilità genitoriale.

Spesso a compiere il reato è uno dei genitori, nell’ambito di un conflitto con l’altro.