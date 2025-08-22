Giudice Usa ordina la chiusura di Alligator Alcatraz, accuse sui danni ambientali "irreparabili"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un giudice federale di Miami ha ordinato la chiusura entro 60 giorni del carcere per immigrati chiamato “Alligator Alcatraz“, fortemente voluto dall’amministrazione Trump, e ha stabilito che nessun altro detenuto dovrà essere portato nella struttura durante la sua chiusura. La struttura sta causando gravi danni alle Everglades della Florida.

Verso la chiusura di Alligator Alcatraz

Nella tarda serata di ieri – giovedì 21 agosto 2025 – un giudice federale di Miami, in Florida, ha ordinato la chiusura del carcere per immigrati denominato “Alligator Alcatraz”, uno dei cavalli di battaglia della lotta all’immigrazione voluta dall’amministrazione Trump.

È stata la giudice Kathleen Williams ha prendere questa decisione, stabilendo che la struttura va chiusa entro 60 giorni dalla sentenza, e che nessun altro detenuto dovrà essere portato nell’edificio durante la sua chiusura.

ANSA Un cartello che indica la zona protetta nei pressi di Alligator Alcatraz

La sentenza del giudice arriva a seguito di un ordine restrittivo temporaneo emesso due settimane fa, che ha bloccato ulteriori lavori di costruzione nei pressi dell’edificio, che aveva già attirato molte critiche per le dure condizioni di vita, gli abusi sui detenuti e la negazione del giusto processo in attesa della deportazione.

I danni ambientali del carcere

I motivi che hanno però spinto la giudice federale a ordinare la chiusura del carcere, come spiegato nelle 82 pagine dell’ordinanza, non sono di natura sociale o gestionale, ma ambientale.

Secondo la relazione infatti, la struttura stava causando danni gravi e irreparabili alle fragili Everglades della Florida, un’ecoregione paludosa subtropicale situata nella porzione meridionale dello Stato.

La struttura si trova difatti nel parco nazionale delle Everglades, un’area naturale protetta che copre 6105 km² ed è riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

I precedenti progetti sull’area

Già negli anni ’60 erano state avanzate diverse proposte di modifica dell’area, tra le quali un un progetto per trasformare il sito su cui era stata costruita la prigione in un enorme aeroporto turistico, respinto proprio a causa del danno che avrebbe causato al territorio e al delicato ecosistema.

“Da allora, ogni governatore della Florida, ogni senatore della Florida e innumerevoli personaggi politici locali e nazionali, compresi i presidenti, hanno pubblicamente promesso il loro inequivocabile sostegno al ripristino, alla conservazione e alla protezione delle Everglades“, ha scritto Kathleen Williams nell’ordinanza.

“Questo ordine non fa altro che confermare i requisiti fondamentali della legislazione concepita per realizzare tali promesse” ha poi concluso la giudice.