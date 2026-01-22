Giulia Bongiorno cambia ddl stupri e riduce pene, bufera sulla senatrice della Lega e attacco dall'opposizione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il nuovo testo presentato da Giulia Bongiorno segna un punto di svolta nel dibattito sul ddl stupri. La proposta modifica radicalmente l’approccio giuridico alla violenza sessuale, spostando il fulcro della norma dal concetto di consenso a quello di dissenso, scatenando immediate polemiche politiche. Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi Sinistra, per esempio, parla di “testo retrogrado”, un pensiero condiviso con il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle e Italia Viva. Bongiorno difende l’iniziativa e garantisce che il nuovo testo è orientato sulla difesa della vittima “in tutte le possibili situazioni”.

Il nuovo testo del ddl stupri

La novità principale del testo depositato in Commissione Giustizia al Senato riguarda la definizione stessa del reato.

Se la versione approvata alla Camera puniva chi compiva atti sessuali “senza il consenso” della vittima, la nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno si concentra sulla condotta posta in essere “contro la volontà” della persona offesa.

Questo slittamento terminologico non è solo formale, bensì implica che, in sede processuale, l’attenzione si sposterà sulla prova del dissenso espresso dalla vittima piuttosto che sulla ricerca di un consenso esplicito e preventivo.

Secondo la Lega questa modifica servirebbe a garantire maggiore precisione giuridica, dunque eviterebbe interpretazioni troppo soggettive che potrebbero rendere difficile l’accertamento del reato in tribunale.

Il nodo della riduzione delle pene

Un altro punto centrale del testo in questione riguarda le pene da attribuire. Secondo il documento, per le condanne per pura violenza sessuale si passerebbe dagli attuali 6-12 anni di reclusione a una pena compresa tra i 4 e i 10 anni.

Invece se “il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa” la pena continua ad oscillare dai 6 ai 12 anni, secondo il testo riportato dal Corriere della Sera.

Le proteste dell’opposizione

Come anticipato, l’opposizione ha contestato fortemente il nuovo testo del ddl Stupri presentato da Giulia Bongiorno. La senatrice Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi Sinistra parla di testo “inaccettabile” e sottolinea: “Per la Bongiorno, e la destra, chi subisce violenza ha l’onere di dimostrare perché non ha reagito o perché non ha detto un no abbastanza forte“.

“La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su questa legge ci ha addirittura messo la faccia, e oggi l’ha persa”, ha aggiunto la senatrice.

Il commento di Giulia Bongiorno

“La norma garantisce il massimo della tutela in tutte le possibili situazioni”, precisa Giulia Bongiorno, “senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale” e garantendo, quindi, “il diritto di difesa dell’imputato”.

Nello specifico: “Il testo arrivato dalla Camera rischiava di parificare tutte le situazioni” mentre ora, con il nuovo testo, si aggiunge “un altro importante tassello normativo” in termini di lotta contro la violenza di genere e contro il femminicidio.