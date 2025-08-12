Giulia Bonin trovata morta a Trieste, 25enne era scomparsa da casa: le ipotesi sul decesso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giulia Bonin, la 25enne scomparsa da casa a Trieste, è stata trovata morta. La ragazza aveva smesso di rispondere alle chiamate e ai messaggi della mamma, che aveva così lanciato l’allarme, dando il via alle ricerche. A distanza di alcune ore è arrivato il tragico epilogo: la giovane sarebbe morta dopo essere precipitata dalla zona della vedetta Italia.

L’allarme per la scomparsa di Giulia Bonin

Di Giulia Bonin si erano perse le tracce domenica 10 agosto, attorno all’ora di pranzo, quando si era allontanata dalla sua abitazione a Trieste. La 25enne aveva smesso di rispondere alle chiamate e ai messaggi della mamma che, spaventata, ha denunciato la scomparsa della figlia alla Questura nel pomeriggio di lunedì.

“Scomparsa mia figlia Giulia Bonin. 25 anni, alta, mora, si è allontanata da casa domenica mattina a Trieste. Chiamate se l’avete vista”, si legge nell’appello diffuso dai parenti della giovane sul web.

Il corpo senza vita di Giulia Bonin è stato rinvenuto nell’area sottostante la vedetta Italia a Trieste.

Il ritrovamento della borsetta di Giulia Bonin

La macchina delle ricerche, coordinata dalla locale Prefettura. Operatori del Soccorso Alpino, polizia di Stato e Vigili del fuoco, è partita immediatamente. Sono stati battuti palmo a palmo i sentieri attorno al santuario di Monte Grisa, una zona che la ragazza era solita frequentare.

Proprio nell’area circostante il santuario di Monte Grisa, come riportato da Il Piccolo, due passanti hanno ritrovato casualmente la borsetta di Giulia Bonin, riconosciuta grazie agli effetti personali rinvenuti all’interno.

Nella serata di lunedì era stata anche confermata la notizia che la ragazza si trovasse in quella zona fin dalle 7,30 del mattino. Il suo telefono cellulare aveva agganciato una cella telefonica locale a quell’ora.

Il ritrovamento del cadavere di Giulia Bonin

Le speranze di ritrovare Giulia Bonin in vita si sono infrante nella serata di lunedì, quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico di Trieste.

Il cadavere è stato ritrovato nella zona sottostante la vedetta Italia. In base a una prima e sommaria ricostruzione dei fatti riportata da TriestePrima, la ragazza sarebbe morta dopo essere precipitata proprio dalla zona della vedetta Italia.