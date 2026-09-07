Giulia Cosentino, l’intervista alla regista: “In ascolto di chi sono stata, ma anche di chi posso diventare”

Ci sono oggetti che possediamo e oggetti che, senza troppo rumore, finiscono per possedere una parte di noi. Una tazza sopravvive alla colazione per cui era stata comprata, un lenzuolo alla casa per cui era stato scelto, un libro alla persona che lo ha sottolineato. Restano quando noi cambiamo indirizzo, abitudini, amori. E forse è proprio questa loro ostinata permanenza a renderli testimoni tanto discreti quanto spietati: sanno chi eravamo prima che imparassimo a raccontarci chi siamo diventati. È dentro questa zona delicatissima della memoria che Giulia Cosentino ambienta Se mai le cose, il suo primo cortometraggio di finzione, presentato alla 41ª Settimana Internazionale della Critica. Venti minuti, una mattina d’inverno a Catania e un gesto apparentemente ordinario: Rachele torna nell’appartamento condiviso con Paolo per recuperare ciò che le appartiene dopo la fine della loro relazione. Riempie degli scatoloni, divide una vita in ciò che resta e ciò che parte. Ma gli oggetti cominciano a parlare e quello che avrebbe potuto essere soltanto un trasloco sentimentale diventa qualcosa di più sottile: un confronto tra memoria e materia, tra ciò che scegliamo e ciò che ereditiamo, tra la casa che immaginiamo per noi e quella che altri, qualche volta, hanno cominciato a immaginare prima ancora che nascessimo. Non è casuale che in questa storia compaia il corredo nuziale. Per generazioni ha preceduto la donna nella sua vita futura: lenzuola, asciugamani, coperte preparavano materialmente una casa che ancora non esisteva e, insieme a quella casa, sembravano anticipare anche un destino. Giulia Cosentino prende quell’eredità e la osserva dalla prospettiva di una generazione alla quale il “per sempre” non è più consegnato come una certezza. Rachele, infatti, compie il gesto opposto: non entra in una casa preparata per lei, ne esce. È un’immagine che dice parecchio anche del cinema di Giulia Cosentino, ma sarebbe riduttivo cercare nel corto una semplice autobiografia mascherata. Più interessante è seguire il filo che unisce la regista alla sua protagonista: la domanda su quanto delle nostre vite ci appartenga davvero e quanto sia stato scritto, suggerito o semplicemente reso più probabile dal luogo, dalla famiglia, dal genere, dalla classe sociale, dall’immaginario nel quale siamo cresciuti. Giulia Cosentino quella domanda sembra essersela portata dietro a lungo. Nata a Catania, formatasi tra Roma, Parigi, Lisbona e Barcellona, ricercatrice d’archivio, sceneggiatrice e assistente di regia al fianco di autori come Matteo Garrone, Pietro Marcello, Aleksander Sokurov e Miguel Gomes, ha impiegato tempo prima di concedersi fino in fondo il diritto di chiamarsi autrice. Non perché le mancassero le storie, forse, ma perché qualche volta il passaggio più difficile non è trovare la propria voce: è convincersi che quella voce abbia diritto a occupare spazio. Ed è proprio lì che questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Giulia Cosentino lentamente si sposta. Se mai le cose rimane il punto di partenza, ma gli oggetti aprono porte che conducono altrove: all’eredità delle donne, alla difficoltà di separare il desiderio personale dalle aspettative sociali, alla paura di non meritare il proprio posto, al rapporto con i maestri e con l’autorità, alla necessità di immaginare un set meno verticale e più collettivo. Fino a una parola, “casa”, che per chi ha attraversato città e Paesi diversi smette presto di indicare soltanto quattro pareti. Giulia Cosentino parla con una libertà che non cerca di proteggersi dietro risposte perfette. Si corregge, scava, qualche volta ammette di non sapere; soprattutto lascia che una domanda ne generi un’altra. E così il discorso sul conservare diventa un discorso sul lasciare andare, quello sull’eredità si trasforma nella possibilità di riscriverla, quello sul passato nella curiosità per ciò che ancora non sappiamo di poter diventare. Persino il futuro professionale, con un primo lungometraggio in scrittura, sembra inserirsi nella stessa traiettoria: interrogare ciò che abbiamo ricevuto per capire che uso vogliamo farne. Alla fine rimangono proprio loro, le cose. Quelle che Giulia Cosentino ama toccare, cercare nei mercatini, immaginare passate attraverso mani sconosciute; i libri e i diari, le lenzuola ereditate da una tradizione familiare e sottratte alla destinazione matrimoniale per essere semplicemente vissute. Testimoni muti ai quali il suo film concede finalmente una voce. Durante l’intervista le viene allora chiesto di compiere il percorso inverso: non che cosa direbbero di lei, ma quale domanda potrebbero rivolgerle se davvero, per un istante, avessero la possibilità di parlare. Giulia Cosentino ne sceglie due, semplicissime e per questo difficili da eludere: «Sei felice? Sei soddisfatta?». Forse Se mai le cose comincia davvero da lì. E forse anche questa intervista.

Che cosa rappresenta per lei Se mai le cose?

“Per me rappresenta una domanda che ci si pone in un determinato momento della vita e, quindi, anche una sorta di crisi generazionale: quella dei trent’anni e del periodo immediatamente successivo. È il momento in cui non ci sono più soltanto le aspettative rispetto a ciò che vorremmo essere, ma cominciamo a fare i conti con quello che siamo e con le persone adulte che stiamo diventando. Si fanno i conti anche con le aspettative rispetto alle relazioni, al proprio lavoro, alle ambizioni; con ciò che diventa un desiderio autentico e personale e ciò che, invece, deriva da un’aspettativa sociale. Per me il film riguarda molto il tentativo di dare valore alla propria voce interiore e personale, che poi inevitabilmente si trasferisce anche su un piano più generazionale. Siamo cresciuti con aspettative sociali molto alte: le ambizioni, l’università, la necessità di raggiungere a tutti i costi determinati obiettivi, anche rispetto alla coppia e allo status sociale. E in tutto questo rischiamo un po’ di dimenticarci di porci una domanda molto più semplice: che cosa ci fa stare bene?”.

È il famoso scarto tra chi volevamo essere e chi siamo diventati. Nel suo caso questo scarto ha assunto una connotazione positiva oppure da qualche parte sono rimasti rammarichi o rimpianti?

“Non so se parlerei propriamente di rimpianti o rammarichi. Credo che la vita prenda in parte il proprio corso: possiamo compiere delle scelte, naturalmente, ma esistono anche condizioni esterne con le quali dobbiamo confrontarci. Dipende da dove veniamo, dalla nostra classe sociale, dal nostro genere, dalle possibilità che abbiamo avuto, dal luogo in cui siamo cresciuti e dalle opportunità che abbiamo avuto e possiamo avere. A un certo punto, quindi, ci si scontra anche con la realtà e non credo che, nel mio caso, si possa parlare propriamente di rimpianti. Sicuramente, però, nel mio percorso di autrice e nella difficoltà che ho avuto nel far emergere questa voce che avevo dentro di me (ci ho messo tantissimo tempo) esiste anche una questione legata al mio genere. C’è stata una difficoltà nell’immaginarmi in un ruolo autoriale, come regista, e questo ha comportato delle scelte e delle difficoltà nella mia vita. Inseguire questa ambizione e, contemporaneamente, tenerla in parte nascosta per insicurezza ha comportato inevitabilmente anche delle rinunce. Allo stesso tempo sono abbastanza consapevole di dove sono e di chi sono, anche in una maniera che cerco di rendere un po’ più oggettiva e non soltanto personale. So da dove vengo e conosco le possibilità che ho avuto. Questa consapevolezza cerco di utilizzarla anche per gli altri e soprattutto per le altre. Mi sembra importante fare un lavoro di rieducazione dell’immaginario e, quindi, anche delle possibilità che pensiamo di poter avere. Se penso alla questione di genere, per esempio, molte registe dopo l’opera prima smettono di fare le registe. C’è ancora moltissimo lavoro da fare. Lo vedo anche con le mie studentesse: esiste ancora una forma di insicurezza rispetto alla possibilità di prendere voce, di concedersi spazio e di potersi dire: ‘Posso meritarmi tutto questo. Posso fare sia questo sia quell’altro’. Purtroppo credo che ci sia ancora moltissimo lavoro da fare. Io mi sento dentro questo flusso e sento, in qualche modo, di partecipare a questo cambiamento”.

Quando ha capito che le definizioni di ‘giovane’ e di ‘regista’, quasi due condanne a priori, una legata al genere e l’altra all’età, non dovevano più rappresentare un peso per lei, ma piuttosto degli stereotipi da scardinare? C’è stato uno switch preciso?

“Non lo so, è una domanda complicata, perché in realtà non credo ci sia stato un momento preciso. Ho lavorato e continuo a lavorare per tantissimi autori. Ho fatto un lavoro che amo molto e penso di aver scelto il cinema perché è un settore nel quale mi sento viva, nel quale trovo tantissimi stimoli e che sento appartenermi per natura. Da questo punto di vista ho avuto una grande fortuna. Nei diversi ruoli che ho ricoperto, e che continuo a ricoprire, non ho avuto delle difficoltà reali, se non magari dal punto di vista del riconoscimento economico, perché ovviamente viviamo in un Paese che deve ancora scardinare determinate dinamiche. Il passaggio verso l’idea di fare qualcosa di mio è avvenuto progressivamente. Il mio primo cortometraggio risale al 2019 e lo realizzai in maniera un po’ più inconsapevole, all’interno di una residenza artistica. Era maggiormente un esercizio al quale mi dedicai utilizzando gli strumenti che avevo in quel momento. Credo che ciò che mi abbia fatto capire che potevo continuare sia stata soprattutto la risonanza che ebbe quel lavoro, anche nelle persone intorno a me. Per questo parlo molto dell’importanza del contesto sociale nel quale una persona cresce. Quel lavoro ricevette attenzione, molte persone lo videro e vi si riconobbero; fui invitata ai festival e ci furono curatori e curatrici che decisero di dedicarsi al film e di farlo circolare. Tutto questo produsse qualcosa in me. Fino a quel momento non pensavo che quella potesse essere realmente una strada. Il fatto che qualcun altro stesse cominciando a considerarla tale mi portò a domandarmi: ‘Forse, se anche qualcun altro lo sta considerando, posso iniziare a considerarlo anch’io. Forse è possibile’. Sono convinta che molto sia dovuto anche ai tanti autori con i quali ho lavorato come aiuto regista. Mi hanno offerto la loro visione, ma anche moltissimo spazio decisionale all’interno delle opere che stavano creando e, quindi, una condivisione della componente artistica e non soltanto di quella fattiva. È stato anche attraverso quelle esperienze che ho capito di avere il desiderio di realizzare qualcosa che riguardasse maggiormente la mia sfera personale e che desse luce agli argomenti per me importanti nella mia crescita: l’eredità dei ruoli sociali, il desiderio personale, la questione femminista, il prendere spazio come donna. Negli ultimi anni questo desiderio, questa voglia di farlo, è diventato più forte e adesso mi ci sto dedicando in maniera molto più concentrata. Se mai le cose, in realtà, è stato anche molto veloce da realizzare. Molti impiegano tantissimo tempo, mentre io ho scritto una storia, questa storia è piaciuta ad alcune persone, abbiamo vinto subito dei finanziamenti e quindi si è creata abbastanza rapidamente la possibilità di girarla. Ora sto scrivendo un lungometraggio. È come se l’aver finalmente incanalato tutta questa voglia di fare mi avesse portata dove sono adesso. Sono in un momento ovviamente molto felice e sono molto grata sia per quello che sto vivendo sia per l’attenzione che sta ricevendo il mio lavoro. Penso che questa attenzione derivi anche dal fatto che probabilmente ciò di cui parlo riesce a raggiungere altre persone. Me ne sono resa conto anche con gli altri film che ho realizzato, come Le prime volte l’anno scorso. Ci sono argomenti e temi che forse sono rimasti un po’ più ai margini, anche dal punto di vista delle donne. Probabilmente parlo di alcune cose che interessano anche ad altre persone e questo mi stimola a continuare a farlo”.

Mi ha fatto tornare in mente una cosa che mi disse tempo fa un regista: attraverso i propri film un autore non farebbe altro che inseguire, per tutta la vita, una domanda. Se esistesse anche per lei una sola domanda da inseguire attraverso le sue opere e le sue storie, quale sarebbe?

“Penso che sarebbe cercare di capire quanto noi, come persone e come individui, siamo influenzati dal contesto sociale nel quale viviamo e quanto, invece, siamo in grado di rispondere a un nostro desiderio personale. È una questione che ritorna anche nel film che sto scrivendo adesso, seppure in una maniera completamente diversa”.

US: Stefania Gargiulo per Golin

Tornando a Se mai le cose, già il titolo sembra lasciare una frase in sospeso, quasi mancasse qualcosa dopo quelle parole. Che cosa c’è, per lei, dopo quel ‘se mai’?

“Per me è un film sugli oggetti. Quando mi dicono che è un film su una rottura, penso che in realtà non lo sia propriamente: è un film sulle cose, sugli oggetti. Le cose hanno un valore importantissimo nella mia vita. Mi piace toccarle, ho un rapporto molto forte con gli oggetti e con i materiali. Sono molto legata alle cose materiali, anche se poi conduco una vita piuttosto nomade, sono spesso in giro e quindi non posso averle sempre con me. È proprio questo rapporto ad affascinarmi. Passo una buona parte del mio tempo libero andando ai mercatini dell’usato, guardando gli oggetti e interrogandomi sulle storie che possono avere avuto. Mi piace immaginare il loro passato e attribuire loro anche un valore storico. Mi interessa soprattutto il valore immateriale delle cose. È da questo che sono partita scrivendo il film. Se mai le cose, per me, contiene una domanda: chissà quali storie hanno avuto quelle cose. Non a caso la traduzione inglese del titolo è If Things Could Ever Talk: se le cose potessero parlare, chissà che cosa ci racconterebbero. Penso, per esempio, ai vasi che si trovano nelle case oppure a un libro lasciato su un tram: chissà a chi è appartenuto, quale storia ha visto, attraverso quali mani è passato. Mi interessa ciò che gli oggetti potrebbero raccontare e quale sia il contesto dal quale provengono. Alla fine, quindi, si torna sempre a una questione di eredità”.

E forse sarebbero racconti persino più sinceri di quelli che facciamo a noi stessi. Se dovesse scegliere un oggetto capace di raccontare molto di lei, forse persino più di quanto farebbe lei stessa, quale sarebbe?

“Forse direi i libri, i diari, i fogli e i quaderni. Ho sempre avuto una grandissima voglia di scrivere e sicuramente esiste un rapporto molto forte con la carta, anche con il desiderio di toccarla. Se ci penso, però, il fatto stesso che abbia scelto di lavorare sui corredi non è casuale. Nel mio archivio e nel film c’è un corredo, e mia nonna vendeva corredi. Il progetto nasce anche da questo. Ho tutte quelle lenzuola, quelle coperte e quegli asciugamani che ho ricevuto in eredità come regalo destinato a eventuali nozze nella mia vita e che, invece, utilizzo da sempre. Mia madre, fortunatamente, mi ha lasciato la libertà di usarli come preferivo. Credo che siano qualcosa che mi identifica molto: chi viene a casa mia se ne ricorda. Se devo pensare, invece, a oggetti che derivano esclusivamente da una mia scelta personale, direi sicuramente i libri e i diari”.

Il corredo ci porta inevitabilmente alla sua eredità simbolica. Nasceva dall’idea di preparare una donna alla vita che avrebbe avuto insieme al proprio compagno o marito e, soprattutto, presupponeva che quella vita fosse per sempre. Oggi, invece, sembra che non ci sia più nulla di realmente eterno. Che cosa ha voluto sottolineare attraverso la presenza del corredo nuziale?

“Credo che, nella costruzione della casa e della propria identità come donne, portiamo ancora le tracce di quell’eredità: il rapporto con gli oggetti, con le cose della casa e con la cura. Non è un legame diretto e naturalmente non credo che per tutte sia rintracciabile esattamente in quel gesto, ma è qualcosa che appartiene alla nostra storia da tantissimi anni. Le nostre madri e le nostre nonne hanno vissuto quell’idea di costruzione della casa attraverso gli oggetti e la cura di quelle cose. Le donne entravano nella nuova casa già cariche di oggetti che qualcun altro aveva preparato per loro e che, da quel momento, dovevano essere curati, gestiti e amati. Credo che in qualche modo continuiamo a portarci dietro tutto questo come un’eredità dei nostri gesti di donne. Poi quell’eredità è stata interrotta e trasformata. C’è stato il passaggio successivo del femminismo, che ha permesso di trasformare un’eredità patriarcale in gesti di rottura, libertà, nuove forme di consapevolezza e nuove forme di casa. Penso, per esempio, all’esperienza della Casa delle donne. Abbiamo potuto rielaborare quell’eredità in maniera diversa, riscriverla e portarla da un’altra parte. Credo che questo abbia contribuito a dare alla mia generazione una sorta di doppio sguardo sulle cose che ci circondano. Nel film utilizzo il corredo proprio come contrappunto. Rachele sceglie di lasciare una casa e, per quanto lo faccia con dolore, con dubbi, tristezza e rammarico, sceglie comunque una vita diversa. È un gesto inverso rispetto a quello delle donne che quella casa devono ancora viverla e che la stanno preparando attraverso le madri, le nonne e le zie che lavorano per costruire intorno a queste figlie il panorama di una casa che, in qualche modo, esiste già prima ancora che loro abbiano compiuto una scelta. Rispetto alla questione della scelta personale e del contesto sociale, per me questo è piuttosto eclatante: vivere sapendo che un giorno sarai circondata da una serie di oggetti, lenzuola e altre cose senza sapere ancora dove vivrai o con chi è incredibile. Perché, alla fine, dove si colloca il tuo desiderio personale?”.

Lei è anche una ricercatrice d’archivio e un archivio, in fondo, nasce dalla convinzione che alcune tracce, rispetto ad altre, meritino di sopravvivere. Quando guarda alla sua vita e alla sua esperienza professionale, pensa di avere avuto soprattutto un istinto di conservazione oppure ha sentito maggiormente il bisogno di cancellare qualcosa?

“‘Cancellare’ è una parola che purtroppo non conosco. Crescendo, in alcuni momenti, ho pensato che forse cancellare determinate cose, comprese alcune esperienze negative, potesse essere utile. Ma non parlerei neppure propriamente di conservazione. Per me si tratta più di fare esperienza. Ho sicuramente una grande indole verso la scoperta. Mia nipote dice che sono coraggiosa e forse è vero: mi sono spinta molto verso quello che non conoscevo, mi sono sempre spostata un po’ più in là. In questo modo ho scoperto tantissime cose, alcune anche attraverso la sofferenza. Ma quelle tracce me le porto dietro. Penso che la persona che sono oggi derivi anche dall’aver lavorato nei film ricoprendo altri ruoli, dal fatto di scrivere e di essere una sceneggiatrice, dall’essere stata e dall’essere ancora, qualche volta, un’aiuto regista. Tutto questo contribuisce a fare di me quella che sono. Allo stesso modo, essere una persona nata in un determinato contesto del Sud Italia ed essere una donna in un mondo di uomini fa di me ciò che sono. Sono esperienze che porto con me e delle quali rimane una traccia in tutto quello che faccio, anche quando insegno. Cerco di essere molto in ascolto di chi sono stata, ma naturalmente mi interessa anche chi posso essere e chi posso diventare. Sono curiosa. Però non riesco a cancellare o a mettere da parte”.

Rachele torna in un luogo che è stato casa e che improvvisamente non lo è più. Lei è nata e cresciuta a Catania, ma poi ha studiato e vissuto tra Roma, Parigi, Lisbona e Barcellona, per tornare ad ambientare proprio a Catania questo film. Che significato ha assunto per lei la parola ‘casa’? E che rapporto conserva con quella che, anche geograficamente, è stata la sua casa?

“Per me la casa è importantissima. È un po’ come la questione degli oggetti: non so esattamente perché, ma sentire di avere un posto nel quale tornare, dove ritrovare gli affetti, gli odori e le proprie cose, mi fa stare bene. Proprio per questo penso sempre con grandissima sofferenza alle migrazioni. Mi colpisce profondamente il fatto di poter essere completamente slegati da un luogo e non avere più la possibilità di ritornare a ciò che si era. È qualcosa che mi fa molta paura e mi fa soffrire anche soltanto pensarlo. Penso a chi perde la propria casa, a chi non ce l’ha più, a chi non può più ritornare in un determinato posto. Per me tornare nei luoghi ha un valore simbolico, ma non soltanto: è anche una forma di riscoperta. Credo che ogni volta che torniamo da qualche parte lo facciamo con uno sguardo diverso. Avere una casa significa quindi anche avere un posto nel quale tornare, avere qualcuno o qualcosa a cui tornare: possono essere gli affetti, delle esperienze collettive oppure dei luoghi che in qualche modo ci accompagnano durante il nostro percorso di vita. Penso alla casa come a un luogo nel quale poter stare al sicuro, anche dal punto di vista degli affetti. Ma ci sono anche i luoghi e gli immaginari che ci hanno influenzato. La scelta di girare a Catania nasce anche dal desiderio di decentrare un immaginario unico. Questo film avrebbe potuto essere girato altrove: è ambientato prevalentemente in una casa e racconta una storia universale, quella di due persone. Per me, però, girarlo a Catania non significava voler affermare a tutti i costi: ‘Questa è Catania’, utilizzando necessariamente una lingua specifica o parlando degli arancini. Era piuttosto l’idea di dire: anche a questo luogo appartiene una storia come questa. C’è il desiderio di decentrare l’immaginario collettivo e, in qualche modo, anche di tornare a casa, perché questo è ciò che io ho guardato ed è ciò che voglio offrire nuovamente agli altri. Mi sembra che abbia un valore esattamente come può averlo una città immediatamente più riconoscibile agli occhi di qualcun altro. Questa è stata anche la sfida: se posso scegliere dove girare, voglio che ciò che si vede attraverso le finestre e attraverso la casa appartenga a un luogo che per me possiede una bellezza indipendentemente dal legame che quella città ha, in quel momento, con la storia raccontata”.

Ha avuto la possibilità di confrontarsi sul set con autori molto diversi tra loro, come Matteo Garrone, Aleksander Sokurov e Miguel Gomes. Che cosa pensa di avere imparato da loro e che cosa, invece, pur riconoscendone magari la validità, ha scelto volontariamente di non portare nel proprio modo di fare cinema perché non le apparteneva?

“Ognuno, naturalmente, ha il proprio modo di fare cinema. Sicuramente ho sofferto molto nei casi in cui avvertivo una forte autorità e poco ascolto. Fare un film comporta un’ansia enorme, perché bisogna prendere tantissime decisioni e dialogare continuamente con molte persone. Ho visto a volte quell’ansia trasformarsi in rabbia e chiusura e questa è una dinamica che cerco di non riprodurre, per quanto naturalmente possa capitare di caderci, perché la rabbia è anche una delle possibili risposte all’ansia. È una cosa che, soprattutto quando ero più piccola, mi faceva paura nel rapporto con alcuni grandi maestri: dovermi confrontare con una forma molto forte di autorità e di verticalità. A me piace invece cercare (perché rimane sempre un tentativo) di costruire un dialogo e di stare in ascolto. Credo moltissimo nella dimensione collettiva. Ho scoperto, per esempio, di essere molto esigente da questo punto di vista: ho bisogno di lavorare in squadra e di sentire che anche le persone intorno a me vivano il film con una grande passione e con un forte coinvolgimento. È qualcosa che io stessa ho sempre provato quando lavoravo come aiuto regista, assistente o collaboratrice. Quando lavoro al film di qualcun altro c’è sempre una grandissima passione: quel film diventa in qualche modo anche mio. Non ‘mio’ nel senso di attribuirmene la paternità o la maternità, naturalmente, ma perché investo tantissimo tempo nel cercare di fare le cose bene, in maniera meticolosa, compiendo le scelte giuste. Quando lavoro alle mie cose mi aspetto quindi lo stesso dalle persone che mi circondano. Ed è qualcosa che ho imparato anche dagli altri. Aver avuto tanto spazio all’interno di progetti così importanti, con registi molto noti e dotati di un enorme bagaglio di esperienza, mi ha fatto capire che questo modo di lavorare funziona e possiede un valore. È qualcosa che porto moltissimo con me: circondarsi di persone che abbiano una grande passione per ciò che stanno facendo”.

Spostiamoci dalla dimensione professionale a quella più privata. Che cosa vorrebbe conservare dell’eredità che le è stata tramandata e che cosa, invece, vorrebbe lasciare di suo alla generazione che verrà dopo la sua?

“Dell’eredità che mi è stata tramandata vorrei conservare sicuramente i valori politici. Sono cresciuta in un ambiente molto stimolante dal punto di vista sociale e politico e di questo sono molto grata. Sono stata circondata dalla cultura e ho ricevuto anche un’eredità politica, un determinato posizionamento rispetto al mondo. È qualcosa che sono felice di avere ricevuto e che mi auguro di riuscire, attraverso ciò che posso fare, a trasformare in qualcosa da lasciare a qualcun altro. Se posso esprimere una speranza rispetto alle generazioni future, non soltanto come Giulia ma proprio come appartenente a una generazione, è quella di riuscire a essere maggiormente in ascolto di ciò che verrà: essere propositivi e non impositivi. Penso che l’eredità debba essere sempre rielaborata. Credo moltissimo nella riscrittura e nel riuso: guardare ciò che siamo stati, ciò che è successo e ciò che abbiamo ricevuto, ma farlo mantenendo sempre una certa curiosità verso il futuro. Non credo che, in nessuna esperienza, funzioni la semplice imposizione di ciò che è stato. Il passato non è necessariamente migliore del futuro”.

Gli oggetti. Se quelli che hanno circondato la sua vita e l’hanno accompagnata fin qui potessero rivolgerle una domanda, quale sarebbe quella che temerebbe maggiormente?

“‘Sei felice? Sei soddisfatta?’. In realtà la risposta la conosco. Non posso rispondere semplicemente di sì, perché per le persone esigenti il rapporto con la soddisfazione è sempre molto complesso. Però sono molto soddisfatta e sono molto felice di questo momento della mia vita, di quello che ho intorno e delle persone che ho accanto”.