Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una bambina che guarda la televisione insieme alla nonna e sogna di entrare in quella scatola piena di immagini. E c’è una giovane donna che, molti anni dopo, si ritrova protagonista di una fiction di Rai 1. In mezzo ci sono la provincia, i trasferimenti, gli studi all’Accademia Silvio D’Amico, le attese e soprattutto il coraggio di scegliere una strada che nessuno, nella sua famiglia, aveva percorso prima. Giulia D’Aloia è tra la protagonista di Una finestra vista lago, la serie diretta da Marco Pontecorvo in onda dal 24 novembre su Rai 1, nella quale interpreta Maristella, una donna degli anni Trenta che cerca di conciliare il desiderio di maternità con quello di affermare la propria libertà. Un personaggio che, al di là della distanza storica, ha permesso all’attrice di riconoscere alcuni aspetti di sé: la determinazione, la capacità di compiere scelte non convenzionali e la volontà di sottrarsi alle aspettative degli altri. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giulia D’Aloia ripercorre l’infanzia a San Lupo, nel Beneventano, il legame con la nonna Liliana e la prozia Wanda, la scoperta del teatro e l’incontro decisivo con Pontecorvo. Racconta anche il rapporto con le critiche, la severità verso sé stessa e la serenità conquistata imparando a distinguere la professione dalla vita privata. Lo sguardo è già rivolto al futuro: nel 2027 la ritroveremo su Rai 1 in Il medico di tutti, la nuova serie diretta da Giacomo Martelli con Rocco Papaleo. Un altro ruolo da protagonista, molto diverso da Maristella, per un’attrice che continua a inseguire i propri sogni senza voler perdere ciò che considera essenziale: la possibilità di vivere una vita che le somigli.

In Una finestra vista lago interpreta Maristella, una giovane donna che lascia la Calabria per seguire il marito in un paese dove fatica a sentirsi accolta. Nel tentativo di costruirsi una nuova vita, sembra quasi smarrire la propria identità. Quale aspetto del personaggio l’ha colpita maggiormente?

“Fin dalla prima conversazione con il regista Marco Pontecorvo, mi ha affascinata la possibilità di trovare un equilibrio tra due dimensioni apparentemente contrastanti. Da una parte, volevo restituire il ritratto di una donna profondamente legata alla propria epoca, di cui condivide aspirazioni e sogni. Maristella è figlia del suo tempo e desidera soprattutto costruire una famiglia numerosa insieme al marito Ernesto. Dall’altra, volevo far emergere la sua sorprendente modernità. È una donna emancipata, mai subordinata al marito, con il quale ha un rapporto di grande complicità. Questa indipendenza si manifesta anche nel percorso che affronta durante la serie, quando deve adattarsi a una realtà completamente nuova. Maristella cresce attraverso il cambiamento e le difficoltà. Negli anni Trenta, trasferirsi dall’altra parte dell’Italia aveva certamente un peso diverso rispetto a oggi. Mi interessava raccontare come, in una situazione tanto impegnativa, riuscisse a trovare una propria identità”.

Maristella, inizialmente solare, diventa timida e introversa. Anche lei ha vissuto diversi trasferimenti: è cresciuta nel Beneventano, ha studiato a Parma e poi si è trasferita a Roma. Ha mai provato quel senso di estraneità che si avverte arrivando in un luogo sconosciuto?

“Sono cresciuta a San Lupo, un piccolissimo paese in provincia di Benevento. Lì sono custoditi il mio cuore, la mia infanzia e tutti i ricordi di quando ero bambina. In seguito ho studiato a Parma, una città che mi ha accolta benissimo, nonostante alcune resistenze iniziali. Non dipendevano dal luogo, ma dal fatto che ogni trasferimento comporta un cambiamento profondo, soprattutto quando si è molto giovani. La svolta più importante è arrivata a diciotto anni, quando mi sono trasferita da sola a Roma, lontano dalla mia famiglia. Ho cambiato molte case e queste esperienze mi hanno fortificata. Ho dovuto reinventarmi più volte, cercando però di rimanere fedele a me stessa, ai miei valori e al mio modo di essere, pur ricostruendo ogni volta la quotidianità”.

Oggi, se dovesse indicare un luogo in cui si sente davvero a casa, quale sceglierebbe?

“Non saprei rispondere. Forse, proprio perché sono abituata fin da piccola a trasferirmi, tendo a legarmi poco ai luoghi. Se un domani la mia famiglia, il mio compagno e gli amici più stretti dovessero andare a vivere altrove, credo che mi sentirei a casa anche lì. Per me, casa sono le persone”.

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Uno dei temi più delicati di Una finestra vista lago è il desiderio di maternità di Maristella. La serie sembra affrontarlo senza considerare l’essere madre l’unica forma possibile di realizzazione femminile. Come ha interpretato questa dimensione del personaggio?

“Una delle particolarità della serie è proprio il modo in cui viene raccontata la maternità, non soltanto come un destino femminile. Siamo negli anni Trenta, un’epoca in cui il ruolo della donna era tradizionalmente confinato alla sfera familiare e domestica. Prima di tutto era madre e moglie, soltanto dopo, eventualmente, una persona con una propria identità. Attraverso Maristella ho potuto esplorare il desiderio di maternità come espressione della propria individualità e persino della propria libertà. La libertà di scegliere ciò che si desidera, indipendentemente dalle convenzioni sociali. Maristella è una ribelle atipica, perché essere una donna emancipata non significa necessariamente opporsi ai modelli della società in cui si vive. L’emancipazione nasce dalla possibilità di scegliere liberamente chi essere e come vivere”.

È una libertà che richiede anche di confrontarsi con le aspettative degli altri. Quanto si sente libera, oggi, Giulia D’Aloia?

“Mi sento libera, ma è una conquista arrivata con il tempo. Negli ultimi anni ho lavorato molto su me stessa per acquisire maggiore consapevolezza e conoscermi meglio. È stato fondamentale per crescere non soltanto come donna, ma anche come artista e professionista. Credo che Maristella sia arrivata proprio mentre cominciavo a fare pace con la mia libertà”.

Ha definito Maristella una ribelle atipica. Quanto ha dovuto esserlo anche lei per conquistare la propria indipendenza?

“Riconosco la ribellione di Maristella soprattutto nel suo coraggio. È un tratto nel quale mi ritrovo moltissimo, perché nella vita ho compiuto scelte non convenzionali. Penso innanzitutto alla professione che ho deciso di intraprendere, ma anche alla volontà di trasferirmi da sola in un’altra città quando ero giovanissima. Ho preso decisioni importanti, talvolta lontane da ciò che gli altri si sarebbero aspettati da una ragazza della mia età. L’ho fatto per seguire una passione. In fondo, è quello che accade anche a Maristella, che trova il coraggio di scegliere in nome dell’amore”.

Ripensando a quelle decisioni, ha mai avuto la sensazione di essere cresciuta troppo in fretta, rinunciando a qualche esperienza della sua età?

“Non ci avevo mai pensato, ma penso di no. Quelle scelte hanno contribuito moltissimo alla mia formazione, sia come artista sia come donna, ma mi sono goduta ogni fase della mia vita”.

In passato ha raccontato che il desiderio di diventare attrice è nato guardando film e programmi televisivi insieme a sua nonna. Quale ricordo conserva di quei pomeriggi?

“Venendo da un paese molto piccolo, dove gli stimoli non erano tantissimi, trascorrevo gran parte delle giornate con mia nonna Liliana e sua sorella Wanda. Erano due donne fortissime, alle quali mi sono ispirata anche per costruire Maristella. Con loro guardavo moltissima televisione e ricordo perfettamente il desiderio di entrare in quella scatola piena di immagini meravigliose. Speravo che un giorno avrei potuto esserci anch’io. È stato il mio primo incontro con il mondo dello spettacolo. Successivamente, attraverso lo studio, ho scoperto il teatro, che è stato il mio primo vero amore. Poi è arrivato il cinema. Ma tutto è cominciato davanti alla televisione”.

Che possibilità aveva una bambina di San Lupo di immaginare una carriera nel mondo dello spettacolo?

“Era un sogno ancora piuttosto indefinito. Non avevo familiari che lavorassero in quell’ambiente, né qualcuno a cui chiedere concretamente come intraprendere quella strada. Il mio percorso è stato una continua scoperta. Quando ripenso a quegli anni, ricordo soprattutto tanto amore e tanti sogni. Sono convinta che crescere in una piccola realtà di provincia, con meno stimoli rispetto a una grande città, possa favorire lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività. Da bambina giocavo con pochissimo. Inventavo storie, coinvolgevo gli altri bambini del paese, immaginavo spettacoli teatrali o film che poi cercavo di mettere in scena, a volte anche davanti alla mia famiglia. È stata un’infanzia piena di fantasia”.

Una fantasia che oggi, tra tecnologia e stimoli continui, sembra avere sempre meno spazio.

“Esattamente. Non dipende soltanto dalla vita nelle grandi città, ma anche dagli stimoli che riceviamo continuamente dalla tecnologia, dai social e, adesso, dall’avvento dell’intelligenza artificiale. È evidente che alla creatività rimanga molto meno spazio per esprimersi”.

Quando ha capito che quella passione infantile avrebbe potuto diventare il suo futuro?

“Già durante il liceo avevo cominciato a frequentare ogni corso di teatro amatoriale disponibile. Era la mia priorità. Ho avuto un’adolescenza un po’ atipica perché, oltre alla scuola, per me esistevano soprattutto il teatro, la danza e il musical, al quale mi sono dedicata per molti anni. Ho capito quasi subito che non si trattava di un semplice passatempo. Dovevo però riuscire a farlo comprendere anche agli altri, innanzitutto ai miei genitori e poi alle persone che avrebbero potuto offrirmi un’opportunità professionale. È stato un percorso più graduale”.

Qual è stata la difficoltà maggiore incontrata lungo la strada?

“Probabilmente trovare persone disposte a credere in me quando ero ancora un foglio bianco. Poi ho avuto la fortuna di incontrare professionisti che hanno saputo valorizzarmi e che considero dei maestri. Per inseguire i propri sogni, indipendentemente dalla professione scelta, è fondamentale incontrare anche una sola persona disposta a credere in te quando la tua storia è ancora tutta da scrivere”.

La sua formazione spazia dal musical al canto, dalla danza al teatro sperimentale, fino all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ha lavorato con registi come Massimo Popolizio, Mauro Avogadro e Andrea Baracco. Quale esperienza ha inciso maggiormente sulla sua crescita artistica?

“L’Accademia è stata fondamentale, soprattutto per la disciplina che mi ha trasmesso. Sono entrata molto giovane e, ripensandoci oggi, se dovessi consigliare a qualcuno di affrontare un percorso impegnativo come quello, probabilmente gli suggerirei di aspettare qualche anno. Con un po’ di esperienza in più si acquisisce una maggiore consapevolezza di sé. Affrontarla così presto, forse, non mi ha aiutata a viverla pienamente. Ho imparato moltissimo, ma in alcuni momenti mi sono sentita anche un po’ stretta. A circa dieci anni dal mio ingresso, mi rendo conto che probabilmente non avevo ancora la maturità necessaria per accogliere tutti gli stimoli che ricevevo. Resta comunque un’esperienza meravigliosa”.

Se invece dovesse indicare le persone che considera veri maestri, a chi penserebbe?

“La prima persona che mi viene in mente è Marco Pontecorvo. Può sembrare particolare citare un maestro incontrato relativamente tardi, quando avevo già lavorato ad altri progetti. Eppure non ho mai conosciuto qualcuno capace di insegnarmi tanto in così poco tempo. Marco ha creduto in me, affidandomi un personaggio importante e complesso come Maristella. Mi ha dato la fiducia necessaria per affrontare un ruolo da protagonista. L’aspetto più prezioso è stato il rapporto che abbiamo costruito sul set, fatto di scoperta e confronto continui. Marco è davvero una persona straordinaria. Ho terminato da pochissimi giorni anche le riprese di Il medico di tutti, diretta da Giacomo Martelli. Interpreto una donna completamente diversa da Maristella, non soltanto perché la storia è ambientata ai giorni nostri, ma anche per il suo carattere: è un po’ irruente, sgangherata. È un progetto al quale tengo moltissimo, soprattutto perché ho avuto l’opportunità di lavorare con Rocco Papaleo, un artista incredibile al quale mi sono molto legata. Lo considero un altro grande maestro, incontrato anche lui in una fase più avanzata del mio percorso professionale, ma non per questo meno importante”.

Aveva già lavorato con Marco Pontecorvo in Alfredino – Una storia italiana. Che differenza vede tra l’attrice di allora e quella che oggi interpreta un personaggio centrale come Maristella?

“In Alfredino avevo un ruolo piccolissimo, con appena due giorni di riprese. Non lo dico per sminuire quell’esperienza, ma perché si trattava di scene di gruppo e, quando ne ho parlato successivamente con Marco, non ricordava neppure di avermi incontrata. Per questo considero Una finestra vista lago il nostro vero primo incontro professionale. Quanto al cambiamento, non riguarda soltanto l’attrice, ma anche la donna che sono diventata. Qualche anno fa ero una ragazza che cercava di trovare la propria strada in un ambiente che la affascinava profondamente. Oggi mi sento molto più consapevole e serena”.

In che modo questa nuova consapevolezza ha cambiato il suo rapporto con la recitazione?

“Il nostro è un ambiente che mette costantemente sotto pressione, soprattutto i giovani attori, chiamati a confrontarsi di continuo con il giudizio degli altri. Gestire questa esposizione non è semplice, specialmente all’inizio. Oggi riesco a trovare un equilibrio migliore tra professione e vita privata, mantenendo separate le due dimensioni. Il lavoro è una parte fondamentale della mia esistenza, ma non è tutta la mia vita. Averlo compreso mi permette di affrontare la carriera con maggiore serenità”.

Il suo mestiere la espone al giudizio di registi, casting director, colleghi e pubblico, ma anche di sconosciuti che esprimono opinioni sui social. Come ha imparato a convivere con questa pressione?

“Con il passare del tempo si impara ad attribuire un peso diverso alle opinioni altrui. Viviamo in un’epoca in cui esprimere un giudizio è diventato facilissimo. A volte lo si fa senza neppure metterci la faccia, nascondendosi dietro l’anonimato dei social, che permette di sottrarsi a qualsiasi responsabilità. Penso sia importante imparare a dare a ogni opinione il giusto valore. Ci sto provando, anche se non posso ancora dire di esserci riuscita completamente. Cerco di distinguere le osservazioni di persone che stimo, e che possono aiutarmi a migliorare, dalle critiche fini a sé stesse, alle quali non è necessario prestare altrettanto ascolto”.

Tra tutti i giudizi che ha citato, ne manca uno: quello che esprime su sé stessa. Quanto è severa con Giulia D’Aloia?

“Sono il primo giudice di me stessa. Come tante persone che fanno questo mestiere, sono estremamente autocritica. È curioso, perché con gli altri sono molto indulgente, probabilmente fin troppo. Con me stessa, invece, sono severissima: non me ne faccio passare una. Negli anni ho cercato di lavorare su questa rigidità e credo che la maggiore serenità conquistata mi stia aiutando a essere un po’ meno intransigente”.

Agli attori viene spesso chiesto che cosa abbiano imparato dai colleghi. Vorrei ribaltare la prospettiva: secondo lei, che cosa ha trasmesso agli altri interpreti di Una finestra vista lago?

“Le darò due risposte. La prima riguarda un episodio recente che mi ha fatto particolarmente piacere. Durante la conferenza stampa della serie è stato chiesto a due colleghe straordinarie, Paola Minaccioni e Claudia Potenza, a quale attore del cast avrebbero confidato un segreto molto personale. Entrambe, senza pensarci neppure un secondo, hanno fatto il mio nome. Mi ha colpita profondamente, perché significa che probabilmente sono riuscita a trasmettere fiducia e lealtà, due qualità nelle quali mi riconosco molto. La seconda risposta è l’entusiasmo. Sono sicuramente l’attrice più giovane e meno esperta del cast, senza considerare il piccolo Leo Besozzi, che è straordinario e presto ci supererà tutti! Forse proprio grazie alla mia minore esperienza, credo di aver portato sul set una ventata di freschezza”.

Che clima si è creato durante le riprese?

“Sul set si è creata un’intesa umana che, secondo me, ha migliorato anche la qualità del lavoro. Non lo dico semplicemente perché ne ho fatto parte. A cominciare dal regista, ho incontrato colleghi meravigliosi. Penso a Paola, ma anche ad Antonio Folletto. Antonio è un attore di una generosità che forse non avevo mai incontrato prima nella mia vita professionale. Lavorare con lui è stato un dono. Mi ha insegnato moltissimo, senza mai avere la presunzione di volermi fare da maestro. È bastato osservarlo, vedere il suo modo di lavorare e di entrare nel personaggio, per imparare tanto. Sono profondamente grata a tutte le persone che mi hanno accompagnata in questa serie”.

Prima di Una finestra vista lago ha partecipato a produzioni come La sposa e La voce che hai dentro. Le è mai capitato di vedere altri attori ottenere ruoli da protagonisti e chiedersi quando sarebbe arrivata la sua occasione?

“No, perché temevo che un pensiero del genere potesse alimentare una negatività che non mi avrebbe aiutata a raggiungere i miei obiettivi. Sono un po’ ossessiva con la scaramanzia. Vengo dalla Campania, quindi per me è tutto una questione di scaramanzia! Ho sempre pensato, anche nei periodi meno fortunati, che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento. Dovevo soltanto avere tanta, tanta pazienza”.

Nei periodi in cui le opportunità professionali tardavano ad arrivare, che cosa la aiutava a superare l’incertezza e a mantenere fiducia nel futuro?

“Dedicarmi anche ad altro. Parallelamente alla recitazione, ho conseguito una laurea triennale e una magistrale in Storia dell’arte e, successivamente, ho cominciato a insegnare organizzazione dello spettacolo al Conservatorio. Sono appassionatissima d’arte e gli anni dell’università mi hanno permesso di coltivare un interesse che mi riportasse alla realtà e mi aiutasse a prendere le distanze dal lavoro. Come sa bene, quello dell’attore è un mestiere che può diventare totalizzante. Credo sia un rischio, perché bisogna ricordarsi che nella vita esiste anche tanto altro. Mi sono specializzata anche in un tema che mi affascina e, allo stesso tempo, mi inquieta: il rapporto tra intelligenza artificiale e creatività, che considero una delle dimensioni più profondamente umane, legata alla sensibilità e alla capacità di creare”.

Che rapporto ha costruito con i suoi studenti?

“L’insegnamento al Conservatorio è un’attività che continuo a svolgere, anche se non a tempo pieno. Negli ultimi due anni, fortunatamente, il lavoro di attrice mi ha assorbita quasi completamente. Mi piace comunque mantenere il confronto con i ragazzi. Diventare docente mi ha regalato soddisfazioni che non immaginavo. A volte mi ritrovo persino a insegnare a studenti più grandi di me, perché non trattandosi di scuola dell’obbligo le età sono molto diverse. L’aspetto che apprezzo maggiormente è il rapporto che cerco di instaurare con loro. Per me è fondamentale costruire un dialogo che non si basi necessariamente su una gerarchia, ma sul confronto reciproco. In fondo, così come insegno ai miei studenti, anche loro hanno molto da insegnare a me”.

In un’intervista del 2023 aveva raccontato che la sua voce interiore le suggeriva di essere grata e di ricordare più spesso il cammino percorso. Tende ancora a concentrarsi su ciò che le manca, anziché sui risultati raggiunti?

“Sono completamente proiettata verso il futuro. Penso sempre a quello che potrò conquistare domani”.

E oggi, al di là dei successi professionali, di quale risultato personale si sente più soddisfatta?

“Dei rapporti che riesco a costruire attraverso il mio lavoro, perché per me sono fondamentali. Sono fortunata: ho sempre lavorato in ambienti molto positivi, con colleghi straordinari. Ma è anche un aspetto al quale presto particolare attenzione, perché tengo moltissimo a instaurare relazioni piacevoli e sane con le persone con cui collaboro. Forse la capacità di lasciare un bel ricordo nei luoghi che attraverso e, allo stesso tempo, di ricevere qualcosa di prezioso dagli altri è ciò che apprezzo maggiormente di me stessa”.

Quando si spengono i riflettori e il lavoro passa in secondo piano, chi è Giulia D’Aloia?

“È sempre difficilissimo descriversi. Credo sia una delle domande più complicate, perché quando parliamo di noi stessi tendiamo spesso a utilizzare le definizioni che gli altri ci hanno attribuito. Mi considero una ragazza molto semplice. Quello che amo di più è stare con le persone a cui voglio bene. Adoro i momenti di convivialità, le belle tavolate. Se dovessi scegliere una situazione nella quale mi sento completamente me stessa, sarebbe proprio un momento trascorso con i miei amici, il mio fidanzato e la mia famiglia. Una tavola, del buon vino, dell’ottimo cibo e tante chiacchiere. Per me questa è la massima felicità”.

Vorrei tornare alla bambina che guardava la televisione insieme a sua nonna Liliana e a Wanda. Se potesse incontrare oggi Giulia D’Aloia, che cosa pensa la stupirebbe maggiormente?

“Rimarrebbe stupita soprattutto nello scoprire di aver realizzato proprio quello che sognava. Tutto ciò che allora apparteneva soltanto alla fantasia oggi è diventato realtà, o comunque sta prendendo forma. È un sogno in continua evoluzione, perché facciamo un lavoro nel quale, ogni volta che riusciamo a realizzare un desiderio, ne nasce uno ancora più grande. Ed è una delle caratteristiche più belle di questa professione. Probabilmente quella bambina rimarrebbe sorpresa perché, pur avendo grandi sogni, non riusciva ancora a immaginarli in maniera così concreta”.

Se la Giulia di oggi potesse rivolgere una sola domanda a quella del futuro, cosa le chiederebbe per capire se è felice?

“Le chiederei se ha ancora una vita che le somiglia. Mi piacerebbe conservare sempre l’entusiasmo che provo per ciò che mi accade e la curiosità con cui affronto le nuove esperienze. Vorrei che quell’entusiasmo non si spegnesse mai. Quindi la domanda sarebbe proprio questa: la mia vita mi somiglia ancora?”.