Giulia Ercolini, Alice in ‘Viola come il mare 3’ e Nunzia in ’Melania Rea’: “Non sono più la mia prima nemica”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dopo un anno e mezzo senza lavorare, Giulia Ercolini sta vivendo una stagione professionale particolarmente intensa. L’attrice napoletana è tra i volti di Viola come il mare 3 su Canale 5, dove interpreta Alice, e della serie Melania Rea su HBO Max, nella quale veste i panni di Nunzia, la migliore amica della protagonista. A questi progetti si aggiungono Mare fuori, con il personaggio di Lisa, e il film Il profilo dell’altra. Ma dietro le nuove opportunità c’è un periodo che Giulia Ercolini racconta senza reticenze: l’isolamento, l’angoscia, la perdita di fiducia in se stessa e la difficoltà di immaginare un futuro. Un’esperienza che ha modificato profondamente il suo rapporto con la recitazione e con le aspettative personali. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Giulia Ercolini ripercorre il proprio cammino, dall’infanzia a Napoli agli anni di formazione teatrale, fino al trasferimento a Roma. Parla dei pregiudizi che ancora condizionano i casting, della responsabilità di raccontare il femminicidio e delle amicizie che l’hanno sostenuta nei momenti più difficili. Ne emerge il ritratto di una donna che, dopo aver attraversato una fase dolorosa, sta imparando a riconoscere il proprio valore senza pretendere di essere invulnerabile.

Che momento sta vivendo, Giulia?

“Dal punto di vista professionale sto raccogliendo i frutti del lavoro svolto nell’ultimo anno. Ho vissuto molte esperienze e adesso i progetti stanno arrivando al pubblico quasi contemporaneamente. È anche un momento in cui mi guardo indietro, perché ho attraversato un periodo piuttosto sconvolgente. Venivo da un anno e mezzo di inattività. Avevo terminato le riprese di Hey Joe, di Claudio Giovannesi, nel dicembre 2023 e il lavoro successivo è arrivato soltanto nel luglio 2025. Da allora, fino a settembre di quest’anno, non mi sono praticamente mai fermata. Adesso cerco di mettere a fuoco quanto ho vissuto, capire quali prospettive potrebbero aprirsi e ampliare i miei orizzonti”.

In che modo sta cercando di ampliare questi orizzonti?

“Sto frequentando un seminario per attori professionisti con Alessandro Prete. Desideravo farlo da tempo, ma non ne avevo mai avuto la possibilità. Per me continuare ad allenarmi è fondamentale. Durante quell’anno e mezzo senza lavorare ho commesso un errore: mi sono isolata. Adesso, attraverso lo studio, sento di poter prendere l’iniziativa, anziché restare in attesa di una chiamata. Ed è una sensazione che mi rende molto felice”.

Tra i suoi lavori più recenti c’è Viola come il mare, in cui interpreta Alice, una ragazza che ha imparato a difendersi prima ancora di potersi fidare degli altri. Lei ha raccontato di essere piuttosto introversa. Quanto conosce la sensazione di dover apparire più forte, o semplicemente diversa, da come si sente davvero?

“Mi sono riconosciuta abbastanza in Alice, perché possiede una dolcezza e un calore che è costretta a nascondere. Ha dovuto proteggersi da molte insidie, da situazioni che emergeranno nel corso della storia. Non credo, però, che esista un parallelismo completo tra noi. La mia introversione si manifesta soprattutto all’inizio. Mi rendo conto di poter sembrare, proprio come alcuni personaggi che interpreto, una persona spigolosa, riservata, molto chiusa. In realtà bastano un paio di incontri per scoprire che non sono affatto così. Alice, invece, ha affrontato da sola esperienze terribili. È stata abbandonata e ha reagito diventando quasi come un cagnolino lasciato in canile. Tendo a isolarmi per difesa, ma non sono così chiusa come potrei apparire. Conosco comunque la sensazione di dover indossare una maschera per proteggermi”.

Una maschera che rischia di restituire agli altri un’immagine lontana dalla nostra identità. In una precedente intervista raccontava di essere spesso incasellata, durante i casting, in ruoli legati al suo aspetto fisico. È riuscita a liberarsi da questi stereotipi?

“No. Più che essere associata a un’immagine che non mi appartiene, a farmi soffrire è la tendenza ad attribuire determinate caratteristiche morali, e persino un’appartenenza sociale, sulla base dell’aspetto fisico. È un problema che riguarda molti colleghi. Conosco attrici dall’aspetto diametralmente opposto al mio che lamentano il pregiudizio contrario. Ricordo che in quell’intervista raccontavo quanto fosse difficile, per esempio, essere presa in considerazione per un ruolo borghese. Trovo che sia una concezione quasi lombrosiana e, da meridionale, ne soffro ancora di più. Senza voler cadere nel vittimismo, ho la sensazione che gli attori e le attrici del Sud siano particolarmente penalizzati da questo meccanismo”.

Quanto ritiene che questi pregiudizi limitino le possibilità espressive di un’attrice?

“Faccio questo mestiere anche per entrare in vite molto diverse dalla mia. I personaggi che ho interpretato sono lontanissimi dalla mia esperienza personale, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare guardandomi. Naturalmente considero questa possibilità un regalo. Mi dispiace, però, che talvolta non mi venga concessa nemmeno l’occasione di mettermi alla prova con ruoli differenti. Mi piacerebbe interpretare, per esempio, una persona alle prese con dolori più esistenziali. I miei personaggi sono quasi sempre animaleschi, nel senso che devono affrontare difficoltà concrete, materiali. Sarebbe divertente esplorare altre dimensioni. Non cerco necessariamente ruoli che mi somiglino. Mi pesa che dall’aspetto fisico si finisca per dedurre un’unica possibilità interpretativa. Credo sia un limite del sistema, perché così si perdono molte opportunità”.

US: Valentina Palumbo

In Viola come il mare le emozioni hanno un colore. Se qualcuno potesse vedere le sue, quale tonalità scoprirebbe sotto quella corazza che spesso mostra agli altri?

“Non saprei esattamente quali colori vedrebbe. Sicuramente delle tonalità scure. Il blu, per esempio, è il colore della tristezza per antonomasia. Forse emergerebbero anche sfumature ambigue, indefinite, a metà tra un colore e l’altro. Ma sotto, probabilmente, ci sarebbe il rosa. Sono anche una persona molto calorosa. Non direi allegra, ma calorosa sì. Credo di avere dentro un colore caldo che normalmente non mi viene associato. Ed è forse proprio quello più difficile da scorgere”.

Alice è una ragazza che ha bisogno di qualcuno che creda in lei. Chi è stata la prima persona a riconoscere il suo talento, quando ancora non sapeva quale strada avrebbe intrapreso?

“Ho avuto un percorso piuttosto insolito. Ho iniziato a studiare recitazione relativamente tardi, a vent’anni, frequentando il laboratorio teatrale Lelicantropo di Carlo Cerciello, a Napoli. Ero timidissima, di una timidezza quasi patologica. Eppure desideravo recitare fin da bambina. Avevo sei o sette anni quando ho cominciato a coltivare questo sogno, ma non riuscivo nemmeno a esprimerlo. Non dicevo ai miei genitori che avrei voluto fare teatro. Non riuscivo proprio a pronunciare quel desiderio ad alta voce. Mio nonno materno, invece, lo ripeteva continuamente”.

Come si chiamava suo nonno?

“Giovanni. Nonno Giovanni. È venuto a mancare quando ero adolescente, avevo quindici o sedici anni. Era convinto che sarei diventata un’attrice. Me lo ripeteva spesso e lo raccontava a tutti. Mi dispiace che non abbia potuto vedere che, alla fine, aveva ragione. Mia nonna, invece, ha avuto questa possibilità. Se penso alla prima persona che abbia creduto in me professionalmente, mi viene in mente Carlo Cerciello, il mio primo maestro di teatro. Nei primi due anni ero impacciatissima. Sembrava proprio, come diciamo a Napoli, che non fosse arte mia. Non so esattamente che cosa sia successo durante il terzo anno. Ho avuto una sorta di illuminazione, un’esplosione. Era come se tutto il potenziale accumulato fino a quel momento fosse finalmente emerso. Carlo Cerciello mi affidò un ruolo bellissimo per il saggio di fine anno. Fu allora che capii che quella sarebbe stata la mia strada. Poco dopo sostenni il provino per entrare in Accademia e fui ammessa”.

Forse, insieme al suo rapporto con il teatro, stava cambiando anche il modo di guardare a se stessa. Era arrivato il momento di prendere in mano la propria vita?

“Penso sia stato esattamente così. C’è stato un vero e proprio scatto. Quell’anno mi ha trasformata profondamente, sotto molti aspetti. Il teatro ha portato con sé altri cambiamenti. C’erano tante parti di me che aspettavano di emergere e finalmente hanno trovato spazio. È stata un’esperienza catartica, perché il teatro permette di far emergere aspetti di noi stessi che magari non conosciamo. Non significa che non esistano: credo siano semplicemente assopiti dentro di noi. Il nostro lavoro, in fondo, consiste anche nel trovare il modo di premere un pulsante e risvegliare qualcosa che possediamo già. Credo di aver fatto proprio questo, anche se inconsapevolmente”.

Quale aspetto del suo carattere l’ha sorpresa maggiormente?

“Direi una grande passionalità. Il teatro è stata la prima attività che non ho abbandonato soltanto perché all’inizio non ero brava. Mi ha fatto scoprire la voglia di combattere per un obiettivo, la determinazione. Non sono mai stata così determinata come quando ho deciso di intraprendere questo mestiere. Prima, se un’attività non dava risultati dopo due o tre tentativi, tendevo a lasciar perdere. Frequentavo l’università, con risultati anche discreti. A scuola andavo bene. Ma il teatro è stato il primo ambito in cui ho davvero buttato il sangue nello studio. Non ho mai trascorso notti insonni per preparare un esame universitario. Per il teatro, invece, sì”.

Quella determinazione l’ha accompagnata fino a Melania Rea, dove interpreta Nunzia, la migliore amica della protagonista. Che esperienza è stata?

“Nunzia è stata un grande regalo. Innanzitutto perché, forse per la prima volta, ho interpretato un personaggio profondamente caloroso. Nunzia è calore puro. È la migliore amica di Melania, una figura estremamente protettiva. Dentro di sé porta anche una rabbia profonda per il destino dell’amica e il desiderio di cambiarne le sorti. È una donna che sa essere molto perentoria, anche nei confronti di Parolisi, come si vedrà nella serie. Ma non agisce con cattiveria: a guidarla è la volontà di proteggere Melania”.

Il provino per Nunzia è arrivato in un momento particolare della sua vita. Che ricordo conserva di quel giorno?

“Ho sostenuto il provino per Nunzia il mio primo giorno a Roma, subito dopo il trasferimento. Avevo trascorso la prima notte nella nuova città e la mattina seguente mi sono presentata all’audizione. Venivo dall’estate del 2025, che era stata devastante sul piano emotivo. In quel periodo le mie amiche mi avevano letteralmente risollevata, aiutandomi a rimettere in piedi la mia vita. È un’esperienza che ho portato con me nell’interpretazione di Nunzia”.

In che modo l’amore ricevuto dalle sue amiche ha influenzato la costruzione di Nunzia?

“Ogni giorno sul set è stato difficile, perché stavamo raccontando una vicenda vera. Una storia che, purtroppo, somiglia a tante altre. Per interpretare Nunzia mi sono ispirata proprio all’affetto ricevuto dalle mie amiche. Un amore non violento, naturalmente, ma quasi aggressivo nella sua intensità. Volevano risollevarmi a tutti i costi, anche con le cattive, se necessario. Ho attinto a quel calore umano, a quella volontà così forte di proteggere una persona a cui si vuole bene”.

Interpretare Nunzia in una storia vera come quella di Melania Rea ha modificato il suo modo di guardare alla violenza sulle donne oppure ha rafforzato convinzioni che aveva già maturato?

“Posso rispondere con sincerità? Non credo di aver sottovalutato nulla. Nella mia vita privata sono sempre stata piuttosto militante su questi temi. Ho sempre denunciato i meccanismi del patriarcato che uccide. Per me Parolisi non è un mostro: è un uomo che agisce all’interno di un sistema che gli ha permesso di uccidere sua moglie. È questo il punto. Il femminicidio è purtroppo un fenomeno ordinario, nel senso che è all’ordine del giorno. Spero che se ne parli sempre di più in questi termini. Credo che la serie lo dimostri molto bene. Parolisi non viene rappresentato come un pazzo, come qualcuno che abbia improvvisamente perso il controllo. Esiste un insieme di comportamenti e meccanismi subdoli, quasi invisibili, che possono condurre a conseguenze simili”.

Lei insiste sulla necessità di non considerare il femminicidio un gesto isolato, compiuto da un individuo fuori dall’ordinario. Perché ritiene così importante questa distinzione?

“Quando diciamo che il problema riguarda tutti gli uomini, intendiamo uomini di ogni tipo. I femminicidi vengono commessi da uomini religiosi e non religiosi, borghesi e non, istruiti e non, ricchi e poveri, bianchi e neri. Non esiste un profilo del femminicida. L’unico elemento che li accomuna è il fatto di essere uomini. Su questo sono radicale. Sono molto felice di aver partecipato a un progetto simile proprio perché sono femminista. Non è una storia che mi abbia fatto scoprire aspetti che prima ignoravo”.

Questa consapevolezza nasce dalla sua indole oppure dall’educazione ricevuta?

“Da quando ho memoria di aver sviluppato una coscienza politica, quindi dall’adolescenza, ho sempre avuto queste convinzioni. Naturalmente si sono evolute nel tempo. Sono diventata sempre più radicale, soprattutto nel femminismo. È anche un tema che studio e che ho approfondito all’università quando studiavo Lingue e letterature straniere all’Orientale di Napoli. Sono stata anche molto fortunata, perché ho un padre femminista. Naturalmente ci scontriamo su diverse questioni, ma sono cresciuta in una famiglia in cui potevo esprimere liberamente le mie opinioni. Non incontravo particolari resistenze quando affrontavo questi argomenti. Da questo punto di vista, l’ambiente familiare era molto aperto. Un paio di anni fa ho vissuto una svolta e le mie posizioni si sono radicalizzate su diverse questioni femministe. Ma sul tema del femminicidio ho sempre avuto le stesse convinzioni”.

In Melania Rea interpreta la migliore amica del personaggio affidato a Maria Esposito, che ritrova anche in Mare fuori. Entrare in una serie così popolare, soprattutto tra i più giovani, comporta anche una responsabilità nel modo di raccontare determinate realtà. Come ha vissuto questa esperienza?

“È stato interessante anche perché, quando ero più piccola, avevo sostenuto alcuni provini per interpretare una detenuta. Anni dopo mi sono ritrovata a vestire i panni di Lisa, la madre di Annarella, una delle nuove protagoniste. Apprezzo molto il modo in cui Mare fuori racconta le storie di questi ragazzi. Non sono vicende isolate. C’è sempre un legame con l’infanzia, con il percorso che li ha condotti fino a quella situazione. E quasi sempre, in qualche modo, entrano in gioco i genitori. Interpretare Lisa significa anche rappresentare, attraverso il mio corpo e il mio lavoro, una parte del destino doloroso di una ragazza che finisce in un carcere minorile. È un invito a interrogarsi sulle ragioni che portano questi giovani a vivere determinate esperienze”.

Quanto conta, secondo lei, raccontare anche le condizioni sociali che si nascondono dietro quelle storie?

“Dovremmo guardare maggiormente alle cause sociali. Ci sono la povertà, l’abbandono. Annarella e sua madre Lisa, per esempio, vivono in condizioni di estrema indigenza. Ho apprezzato il fatto che la serie mostri anche questi aspetti, senza addolcirli. Nella sesta stagione c’è una componente sporca, nel senso più autentico del termine, nel racconto della vicenda di Annarella. È una verità che, secondo me, trova poco spazio nella televisione generalista. Abbiamo appena terminato anche le riprese della settima stagione, ma naturalmente non posso anticipare nulla”.

A Mare fuori è legata anche una parola importante: speranza. Che significato ha oggi per lei?

“Credo che la speranza non debba mai trasformarsi in frustrazione. Quest’anno ho capito che, se desidero qualcosa, devo anche impegnarmi affinché accada. Non posso limitarmi ad aspettare. Vale in ogni ambito della vita: nel lavoro, nella partecipazione alle manifestazioni, nel tentativo di costruire relazioni migliori. Sperare è importante, ma bisogna anche agire, confidando che le proprie azioni portino dei frutti. Il sogno deve esserci sempre. Ma la speranza, da sola, non basta. Non credo molto all’idea che la vita cambi soltanto grazie alla fortuna. O meglio, credo anche nella fortuna, ma penso che le nostre azioni, persino quelle inconsapevoli, possano mettere in moto una serie di eventi”.

All’inizio di questa intervista ha raccontato di essere tornata sul set dopo un anno e mezzo di inattività. In quel periodo pesavano di più l’angoscia del presente, la paura del futuro o le aspettative degli altri?

“Ho vissuto quel periodo molto male. Mi sono isolata e ci sono stati momenti in cui ho provato un’angoscia profondissima. Credo che l’angoscia sia diversa dall’ansia e dalla paura. È una sensazione che ti paralizza completamente. L’ansia può spingerti a cercare soluzioni alternative, magari in maniera frenetica e poco efficace. La paura può indurti a fuggire. L’angoscia, invece, ti lascia inchiodata alla sedia, immobile. È esattamente quello che ho vissuto”.

Quanto hanno pesato le aspettative altrui?

“Le aspettative erano soprattutto le mie. Mi aspettavo, forse ingenuamente, che dopo aver partecipato a un film bellissimo come Hey Joe, che continuo a considerare tale, avrei avuto almeno l’opportunità di mettermi alla prova con altri progetti. Invece, in quel periodo, ho sostenuto pochissimi provini. Non potevo nemmeno pensare di aver sbagliato durante le audizioni, perché le occasioni erano davvero rare. Ho cominciato a sentirmi profondamente insicura, non soltanto sul lavoro, ma in ogni ambito della mia vita. E affrontavo quei pochi provini con un’angoscia enorme, accompagnata dalla paura di fallire”.

Se allora qualcuno le avesse chiesto ‘Chi è Giulia?’, sarebbe riuscita a rispondere?

“Forse no. Non perché oggi voglia sottrarmi alla domanda, ma perché allora probabilmente non ero nemmeno in grado di pormela. Avevo messo in sospeso moltissimi aspetti della mia vita. Ero completamente bloccata. Posso dire che ero depressa. Non riuscivo a intravedere una via d’uscita”.

Che cosa le ha permesso di uscire da quella condizione?

“È accaduto un evento per me sconvolgente, che mi ha riportata alla vita perché mi sono ritrovata a dover affrontare una situazione concreta, materiale, molto impegnativa. Ho imparato una lezione importante: agire concretamente può essere terapeutico. Quando ti trovi davanti a problemi reali e devi necessariamente affrontarli, qualcosa cambia. In quel periodo ho dovuto occuparmi di moltissime questioni. E proprio allora sono arrivati più provini di quanti ne avessi mai ricevuti. Ne facevo uno al giorno. È stata una vera e propria botta in fronte, come diciamo a Napoli. Mi ha fatto capire quanto sia importante non smettere di agire. Ho attraversato anche un altro periodo molto difficile, nel dicembre dell’anno scorso. Subito dopo ho girato Melania Rea. Insomma, catarsi o morire”.

Oggi quella fase sembra essere alle spalle. Dove ha ritrovato la leggerezza?

“Ho ritrovato la leggerezza soprattutto cambiando il rapporto con le aspettative che nutro verso me stessa. È un passaggio importante anche perché, durante questo anno frenetico tra il 2025 e il 2026, ho compiuto trent’anni. È stato come chiudere un capitolo e aprirne un altro. I trent’anni fanno un certo effetto. Ricordo l’ansia che provavo già all’uscita del mio primo film. Mi chiedevo continuamente se avessi lavorato bene, se fossi piaciuta, come sarei stata giudicata. Adesso vivo tutto con maggiore serenità. Mi sento più radicata, forse anche più clemente con me stessa. E credo sia una conquista importante. Non sono più la mia prima nemica. Magari sono ancora la terza o la quarta, ma almeno non la prima”.

Il rapporto con il giudizio e con l’immagine che restituiamo agli altri torna anche ne Il profilo dell’altra. Oggi, quando si guarda allo specchio, chi vede?

“Vedo una giovane donna che ha ritrovato un po’ di serenità dopo un anno frenetico, segnato da trasformazioni e nuovi inizi. Mi sono anche trasferita a Roma. Ho cambiato città, oltre a tutto il resto. In questo periodo è successo davvero di tutto. Quando mi guardo allo specchio, riconosco anche i segni di quello che ho attraversato”.

Cioè?

“Quel periodo molto difficile ha avuto conseguenze anche sul mio corpo. Ho sofferto di acne ormonale. Per fortuna è passata, ma mi sono rimaste delle cicatrici, ancora qualche macchia. Quando mi guardo, vedo anche quelle. Sono serena perché il peggio è passato, ma porto ancora addosso i segni di ciò che ho vissuto. E naturalmente li conservo anche dentro. Adesso, però, riesco a guardarli con tranquillità, persino come una risorsa. Noi attori abbiamo il privilegio di poter utilizzare anche il dolore, trasformandolo in qualcos’altro”.

Al di là delle soddisfazioni professionali, che cosa le dà oggi la gioia più grande?

“Sorrido perché sono soddisfatta del mio lavoro. Ma soprattutto per le relazioni che ho costruito e che sono riuscita a conservare. Sono molto fiera delle mie amicizie, dei rapporti che ho mantenuto vivi nonostante i trasferimenti e tutti i cambiamenti attraversati. Ho sempre gli stessi amici. Credo che questa sia la mia più grande fonte di gioia: essere riuscita a custodire legami che, per me, rappresentano autentici rapporti di sorellanza. Sono felice del mio percorso professionale, mi sento serena, fiduciosa e desiderosa di continuare a lavorare su me stessa”.

Il trasferimento da Napoli a Roma ha segnato un altro cambiamento importante. Che significato ha avuto lasciare la sua città e ricominciare altrove?

“C’era una situazione che mi teneva legata a Napoli e, quando si è conclusa, ho potuto affrontare il trasferimento. Credo che non si possa cambiare davvero senza compiere un piccolo atto di coraggio. Arrivano momenti in cui bisogna trovare la forza di fare un passo avanti e penso che, in qualche modo, quel coraggio venga sempre ripagato. Un nuovo inizio è anche un foglio bianco. Ed è una grandissima opportunità”.

Se la Giulia di oggi incontrasse la bambina che è stata, che cosa la stupirebbe di più?

“Innanzitutto il fatto che svolgo un lavoro in cui è necessario esporsi moltissimo. Per la bambina che ero sarebbe davvero sorprendente. E poi, ripensando a quanto raccontavo prima, credo che sarebbe molto fiera di vedermi finalmente capace di dire ad alta voce ciò che desidero. È un pensiero che mi accompagna spesso. Quando mi sento un po’ giù, mi chiedo se piacerei alla bambina che ero. E credo che oggi le piacerei. Due anni fa no. Adesso sì”.

Resisterebbe alla tentazione di raccontarle tutto quello che l’aspetta?

“Forse sì. Le darei soltanto un paio di dritte. Le direi di non perdere troppo tempo. Di trasferirsi a Roma prima. Qualche piccolo indizio, ecco. Ma niente di più”.