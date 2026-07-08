Giulia Gualano, l’intervista all’attrice: “Solo se smetti di giudicare puoi capire davvero un personaggio”

Ci sono attrici che raccontano i personaggi. E poi ce ne sono altre che, parlando dei personaggi, finiscono inevitabilmente per raccontare sé stesse. Non perché abbassino la guardia o cedano alla confessione. Al contrario. Perché hanno imparato che interpretare qualcuno significa, prima di tutto, sospendere il giudizio. È un esercizio di ascolto, prima ancora che di recitazione. Vuol dire entrare nella testa di una donna distante da noi senza assolverla, ma anche senza condannarla. Cercare le sue ragioni, i suoi vuoti, le sue paure. Comprendere il percorso che l’ha portata fino a quel punto. È esattamente il modo in cui Giulia Gualano guarda ad Anita, il personaggio che interpreta in Election Day, il nuovo film di Giorgio Amato al cinema dal 9 luglio con Medusa. Una donna che vive di potere, ambizione e manipolazione, costruita intorno a un sistema politico che diventa il luogo in cui si intrecciano desiderio di affermazione, identità e compromesso. Un personaggio che, a una lettura superficiale, potrebbe sembrare semplicemente spietato. E che invece, nelle parole dell’attrice, si trasforma in qualcosa di molto più complesso: una persona con un passato, con ferite invisibili, con il bisogno quasi universale di essere riconosciuta. È curioso come, parlando di Anita, Giulia Gualano finisca spesso in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie per parlare dell’essere umano. Mai della cattiveria in senso assoluto. Mai della colpa. Sempre delle motivazioni. Forse è anche questo il motivo per cui il suo percorso artistico è stato così poco lineare. Non è arrivata a Roma inseguendo il sogno della recitazione. Voleva soltanto andare via. Lasciarsi alle spalle una realtà che sentiva troppo stretta e provare a costruirsi altrove. La recitazione è arrivata quasi per caso, dopo la danza, dopo lavori di ogni tipo per mantenersi, dopo una masterclass frequentata più per curiosità che per vocazione. Poi, lentamente, è diventata una necessità. Ascoltandola, ci si accorge che il suo rapporto con questo mestiere è quasi controintuitivo rispetto alla retorica che spesso accompagna il mondo dello spettacolo. Non parla mai di successo come traguardo. Non misura il valore di una carriera attraverso la popolarità. Anzi, racconta perfino con ironia di essere un’attrice che spesso il pubblico non riconosce nemmeno quando la incontra dopo averla vista sullo schermo. Eppure, proprio in questa apparente contraddizione, emerge una consapevolezza rara. Per anni ha inseguito il riconoscimento professionale fino a capire che il rischio più grande non era non lavorare, ma permettere ai risultati di decidere il proprio equilibrio emotivo. È stato allora che ha iniziato un percorso personale che l’ha portata a distinguere ciò che dipende da lei da ciò che, inevitabilmente, appartiene agli altri. Prepararsi. Studiare. Arrivare pronta. Fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità. E poi lasciare andare. Non è rassegnazione. È libertà. Anche quando parla di ambizione, una parola che spesso associamo alla competizione, la sua riflessione prende una direzione diversa. L’ambizione, per lei, non coincide con il bisogno di arrivare prima degli altri. Coincide con la ricerca ostinata di una vita in cui il lavoro continui a essere una fonte di felicità e non di sofferenza. In fondo, tutta questa conversazione sembra ruotare intorno a una domanda che non viene mai pronunciata apertamente: quanto siamo disposti a perdere di noi stessi pur di ottenere quello che desideriamo? È la domanda che attraversa Election Day. È la domanda che accompagna Anita. Ma è anche quella che, per contrasto, sembra aver guidato Giulia Gualano nella costruzione della propria identità di donna prima ancora che di attrice. Perché, alla fine, il successo che descrive non ha nulla a che vedere con i riflettori. Ha piuttosto il sapore di una conquista silenziosa: riuscire a fare il lavoro che si ama senza permettere che quel lavoro diventi l’unica misura del proprio valore. Ed è probabilmente questa la chiave più autentica con cui leggere l’intervista che segue.

In Election Day interpreta l’assistente dell’onorevole Angela Finocchiaro in 24 ore in cui accade di tutto. Ma chi è Anita per Giulia Gualano?

“Anita è stata una bella sfida. La prima riflessione che ho fatto, leggendo il personaggio, è stata il riferimento ad alcuni casi di cronaca italiani piuttosto recenti. Senza fare nomi, credo che almeno un paio vengano subito in mente. È stato il primo spunto, perché il collegamento è stato immediato. Poi, riflettendoci meglio, mi sono resa conto che non si trattava soltanto di quei casi. Se penso, per esempio, alla storia politica americana, esistono molti episodi analoghi e, andando ancora più indietro o osservando altri Paesi, ci si accorge che gli scandali sessuali legati alla politica sono un fenomeno ricorrente. Ho capito, quindi, che il personaggio apparteneva a una dimensione molto più ampia. Sono partita da quelle figure femminili che, nel tempo, sono state raccontate attraverso stereotipi ben precisi: la donna arrivista, cinica, opportunista, pronta a servirsi degli altri per fare carriera. Ma questo non mi bastava. Sentivo il bisogno di costruire un personaggio più complesso. Mi sono chiesta perché Anita fosse diventata quella persona, quali fossero le motivazioni alla base delle sue azioni e che cosa la spingesse a prendere determinate decisioni. Per prepararmi ho costruito una backstory molto dettagliata. Non una storia che giustificasse il suo comportamento, ma che lo rendesse comprensibile. È una differenza sostanziale: non volevo assolverla, ma capire da dove provenisse. Facendo questo lavoro, mi sono accorta che Anita custodisce sentimenti che, in forme diverse, appartengono un po’ a tutti noi. C’è il desiderio di realizzare qualcosa che ci renda importanti, di essere ammirati o ricordati. C’è la voglia di rivalsa nei confronti dei compagni di scuola, degli amici che magari ci hanno snobbati o dei genitori che non ci hanno compresi fino in fondo. Se a tutto questo si aggiungono una fortissima ambizione e il desiderio di arrivare ai vertici, allora prende forma Anita. All’inizio, lo ammetto, l’avevo considerata quasi uno stereotipo. Lavorandoci, però, ho cambiato completamente prospettiva. Ho capito che non era tanto uno stereotipo quanto un archetipo del potere. È una donna che sfrutta tutte le risorse a sua disposizione, il talento, il lavoro, le relazioni, pur di riuscire a trovare il proprio spazio in un sistema politico che, soprattutto per una donna, è estremamente duro. Per questo ho cercato di darle una storia personale, delle paure e un passato. Volevo che fosse una persona, non semplicemente un’etichetta”.

Guardando il film, ho avuto l’impressione che Anita abbia interiorizzato molti comportamenti tradizionalmente maschili. Senza entrare nei dettagli della trama, possiamo dire che ha una relazione con un’altra donna e, allo stesso tempo, è la persona che muove le fila dietro le quinte. Secondo lei, in questo c’è anche una critica a quei modelli che finiscono per riprodurre dinamiche di potere tipicamente maschiliste?

“Assolutamente sì. Anita è, per certi aspetti, la componente maschile della coppia. Nel film, a un certo punto, viene pronunciata anche una battuta su chi sia ‘l’uomo’ della relazione, ma, al di là dell’ironia, è proprio lei ad assumere quel ruolo. È lei a prendere le decisioni, a guidare la coppia e a determinarne la direzione. Allo stesso tempo si adatta perfettamente a dinamiche di potere profondamente maschili. Nei confronti della sua superiore si presenta come la collaboratrice perfetta, assolutamente fedele, mentre in realtà la invidia profondamente e desidera prenderne il posto. Ogni sua manovra è orientata verso un obiettivo preciso e, per raggiungerlo, non guarda in faccia a nessuno. In questo senso riconosco in Anita atteggiamenti e dinamiche riconducibili a un modello di potere tradizionalmente maschile. Naturalmente ciascuno di noi possiede una componente maschile e una femminile, ma qui il riferimento riguarda proprio quella struttura di potere e quei meccanismi”.

Quanto è stato impegnativo interpretare un personaggio così distante da lei, dal suo modo di essere e di vedere il mondo?

“È stato sicuramente impegnativo, ma è proprio questo il bello del mio lavoro. Se interpretassi sempre personaggi molto simili a me, probabilmente verrebbe meno anche il piacere della preparazione. Si perderebbe una parte fondamentale del mestiere dell’attore. Detto questo, Anita non è nemmeno il personaggio più difficile che abbia interpretato. Mi è capitato, per esempio, di vestire i panni di una madre assassina e, in quel caso, la distanza era ancora maggiore. La vera sfida consisteva nel comprendere motivazioni che, come persona, sentivo lontanissime. C’è però un principio che vale per qualsiasi ruolo: non bisogna mai giudicare il proprio personaggio. È una regola che cerco sempre di ricordare a me stessa. Non bisogna giudicare le sue azioni né partire da una valutazione morale. Solo sospendendo il giudizio si può davvero comprendere quali siano le motivazioni che lo guidano. Ci si può domandare che cosa abbia vissuto prima degli eventi raccontati dal film e quali esperienze lo abbiano portato a diventare la persona che vediamo sullo schermo. Noi, in fondo, assistiamo soltanto a un frammento della sua esistenza. Nel caso di Anita osserviamo addirittura una sola sera della sua vita. Tutto il resto spetta a noi immaginarlo e costruirlo. Per questo il giudizio rappresenterebbe un ostacolo enorme. Se gli attori giudicassero moralmente i propri personaggi, nessuno interpreterebbe più una madre assassina, un mafioso, un omicida o un pedofilo. La vera sfida è riuscire a entrare nella mente di qualcuno profondamente diverso da sé, senza assolverlo ma neppure condannarlo, cercando semplicemente di comprenderne le ragioni”.

Poco fa parlava dell’importanza di non giudicare il proprio personaggio. Mi viene da chiederle quanto sia importante, invece, sospendere il giudizio anche nei confronti della storia che si sceglie di raccontare. Election Day, infatti, propone una visione ben precisa e non tutti potrebbero condividerla.

“È importante, perché quando entri in una storia interpreti un personaggio inserito in una dinamica insieme agli altri. Tutto deve funzionare come un ingranaggio. Se inizi a portare nel personaggio le tue convinzioni personali, le tue esperienze o il tuo giudizio, rischi di alterarne l’interpretazione, e questo non dovrebbe accadere. Esiste però un momento in cui la sceneggiatura va inevitabilmente valutata: la prima lettura. È un giudizio diverso. Mi domando se quella storia possa interessare il pubblico, se valga la pena raccontarla, se abbia davvero qualcosa da dire. Quando leggo una sceneggiatura cerco di mettermi nei panni di uno spettatore. Mi chiedo: se fossi seduta in sala, avrei voglia di vedere questo film? Lo troverei interessante, originale, coraggioso? Sono domande che mi pongo sempre, perché credo sia naturale interrogarsi sul valore di un progetto e sulla sua capacità di lasciare qualcosa a chi lo guarda. In quel momento entra inevitabilmente in gioco anche la mia sensibilità personale, compresa quella politica. Leggendo la sceneggiatura di Election Day ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a un modo intelligente di affrontare temi che ormai sono ovunque: sui social, nei telegiornali e nel dibattito pubblico. Ho l’impressione che, sempre più spesso, la realtà superi la fantasia e perfino la finzione cinematografica. Proprio per questo penso che oggi ci sia ancora più bisogno di un film come questo, capace di fare ironia su argomenti che vediamo ogni giorno senza mai banalizzarli. Ricordo, per esempio, la prima volta che ho letto il personaggio interpretato da Antonio Gerardi. È un personaggio straordinario e l’associazione con qualcuno di tangibile è stata immediata, anche se portata all’estremo. Poi ho iniziato a seguire ancora più da vicino ciò che accadeva nella realtà e mi sono resa conto che, ancora una volta, era la realtà stessa a superare l’immaginazione. È un aspetto che mi ha colpita molto. Fino a qualche anno fa difficilmente avremmo immaginato figure politiche comportarsi davvero in un certo modo. Sembravano personaggi destinati a esistere soltanto nella finzione, quasi delle caricature. Oggi, invece, fanno parte della realtà. Per questo considero Election Day un film profondamente politico e credo che questa dimensione sia inseparabile dalla sua natura. Anzi, penso che ci sia voluto molto coraggio sia per produrlo sia per distribuirlo”.

US: Licia Gargiulo

Anita è guidata da una grande ambizione. Se la riferiamo a lei, quale ambizione animava Giulia Gualano quando ha iniziato il suo percorso artistico?

“Il mio è stato un percorso piuttosto frastagliato. Non sono arrivata a Roma con l’obiettivo di diventare attrice. Sono venuta soprattutto per lasciare Foggia, perché lì mi sentivo stretta. È una città, certo, ma per molti aspetti la mentalità resta quella di un paese: piuttosto chiusa, e io la percepivo come un limite. Si dice spesso ‘fuggi da Foggia’ e, per quanto possa sembrare un luogo comune, credo che contenga una parte di verità. Questo non significa che non conservi ricordi bellissimi dell’infanzia e dell’adolescenza. Lì sono cresciuta e lì ci sono tanti affetti. Semplicemente sentivo il bisogno di andare altrove. Roma mi sembrava la città più grande e più bella d’Italia e, ancora oggi, nonostante tutti i suoi problemi e le sue contraddizioni, continuo a trovarla meravigliosa. Quando sono arrivata, il mio sogno era un altro: ballavo e desideravo continuare a farlo. Cercavo lavoro come ballerina, sperando di entrare in una compagnia, e infatti ho lavorato anche nella danza. Poi è successo tutto quasi per caso. Studiavo allo IALS di Roma e lì organizzarono una masterclass di recitazione con un acting coach. Tutti ne parlavano come di un’esperienza straordinaria, a prescindere dal mestiere che si volesse intraprendere. Dicevano che arricchisse la persona prima ancora dell’artista. Così ho deciso di provarci. Avevo messo da parte qualche risparmio perché, da quando sono arrivata a Roma, ho sempre lavorato. Non ho mai voluto gravare economicamente sui miei genitori. Ho fatto davvero di tutto per mantenermi. Non soltanto la ballerina: ho lavorato come hostess, ho partecipato a sfilate e collaborato con alcune case di moda. Accettavo ogni opportunità, perché il mio obiettivo era arrivare a fine mese e pagarmi gli studi di danza. Dopo quella masterclass, ho capito che la recitazione mi appassionava davvero. Mi faceva stare bene e, soprattutto, mi aiutava a sbloccarmi anche sul piano personale. Così ho iniziato a studiare contemporaneamente danza e recitazione, mentre frequentavo anche l’università. A un certo punto, però, ho dovuto fare una scelta. Dal punto di vista economico non riuscivo più a sostenere tutto e ho deciso di investire ogni risorsa nella recitazione: la formazione, i piccoli progetti indipendenti, i cortometraggi. È stato allora che ho capito definitivamente quale fosse la mia strada. Ho fatto anche teatro. È stata un’esperienza che mi è piaciuta e, a quanto mi diceva chi veniva a vedermi, anche con buoni risultati. Però ho scoperto che il rapporto diretto con il pubblico mi metteva addosso un’ansia enorme. Sapere che non esiste una seconda possibilità, che non puoi fermarti e dire ‘rifacciamola’, mi pesava moltissimo. Così ho capito che desideravo svolgere un mestiere che mi rendesse felice, non che mi facesse vivere costantemente nell’ansia. Preferisco andare a teatro da spettatrice. Alla fine ho capito che la priorità era stare bene e dedicarmi a un lavoro che amassi davvero. Tutto il resto viene dopo”.

Lei è partita dalla danza e questo mi fa venire in mente una frase di Nietzsche: ‘Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante’. Se la stella danzante è l’artista, quindi la ballerina o l’attrice, qual era il caos che aveva dentro Giulia? E, soprattutto, è riuscita a metterlo in ordine?

“Sì, quel caos c’era. Credo fosse il continuo seminare in direzioni diverse senza riuscire a capire quale fosse davvero la strada che mi avrebbe resa felice. L’ho scoperto soltanto più tardi. Mi sono accorta che ciò che mi emozionava davvero era mettermi nei panni degli altri. Interpretare persone molto diverse da me mi dava la possibilità di studiarle, immaginarle e costruirle. Era come entrare ogni volta in un mondo nuovo. La parte che amo di più del mio lavoro è proprio la preparazione del personaggio. È lì che la fantasia si esprime al massimo. Sul set mi diverto moltissimo e adoro anche quella fase, ma il lavoro che la precede, quello di ricerca e costruzione, è ciò che mi affascina di più. Il caos comincia a trovare un ordine quando capisci: ‘Questo mi fa sentire appagata. Mi rende felice. È ciò che voglio fare’. Poi, però, accade qualcosa di curioso: appena raggiungi un equilibrio, nascono nuovi desideri, arrivano nuovi personaggi, nuove esperienze da vivere e, in qualche modo, il caos si ricompone. Quello che sono riuscita a conquistare è una maggiore stabilità emotiva. Ho capito che le priorità sono stare bene, essere circondata da persone che amo e avere una famiglia meravigliosa. Quando riesci a mettere queste priorità al posto giusto, tutto il resto assume una prospettiva diversa. Altrimenti si rischia di diventare peggio di Anita. Se ci si convince di dover raggiungere un obiettivo a qualunque costo, si finisce per perdere di vista ciò che conta davvero. Oggi faccio tutto ciò che è nelle mie possibilità per realizzare quello che desidero. Studio, mi impegno, investo tempo, energie e pazienza. A un certo punto, però, bisogna anche accettare che esistono aspetti che non dipendono da noi. Ed è proprio questa consapevolezza ad avermi regalato un po’ di serenità. All’inizio della mia carriera soffrivo molto quando le cose non andavano come speravo. Quel senso di non riuscire ad arrivare dove volevo mi provocava molta ansia. Poi ho capito che era un modo sbagliato di affrontare non solo questo mestiere, ma la vita in generale”.

Per affermarsi è servita più resilienza, resistenza o determinazione?

“Direi resilienza. La capacità di cadere e rialzarsi è fondamentale. Anche perché ogni caduta è diversa dalla precedente. Non mi piace ripetere gli stessi errori. Sbagliare è inevitabile, ma l’importante è che siano errori nuovi. È una convinzione in cui credo profondamente. Per questo risponderei senza esitazione: resilienza”.

Da quando ha iniziato a recitare ha trovato più risposte oppure ha imparato a porsi sempre più domande?

“A me piace proprio cercare le domande. Quando arriva un nuovo personaggio è uno degli aspetti più affascinanti del mio lavoro. Più mi accorgo di non conoscere quel mondo e quella persona, più sento il bisogno di interrogarmi e di cercare risposte che possano renderla coerente e credibile. Quando ho interpretato una madre che sterminava la propria famiglia mi sono fermata completamente. Ho iniziato a leggere libri, a studiare casi di cronaca e a seguire interviste. Poi ho conosciuto uno psichiatra che insegna criminologia all’università e lavora anche con donne detenute per aver ucciso i propri figli. Da quell’incontro è nata una collaborazione bellissima che ha cambiato profondamente il mio modo di guardare queste donne. È stato un viaggio incredibile. Continuavo a pormi domande e, poco alla volta, trovavo risposte che rendevano quel personaggio comprensibile. Alcuni comportamenti, a una prima lettura, sembrano del tutto inspiegabili. Invece, quando inizi davvero ad approfondire, scopri una realtà molto più complessa. Mi è successo anche con un altro personaggio: una donna che torna a vendicarsi dello zio che aveva abusato di lei quando era bambina. Anche in quel caso il lavoro di ricerca è stato molto intenso. Naturalmente non ho istinti omicidi, quindi dovevo capire come quella donna fosse arrivata fino a quel punto. Anche il lavoro sul corpo è stato fondamentale. Ho scelto di lavorare per sottrazione, evitando di rappresentarla come una donna che si prende cura di sé. La immaginavo trascurata, emaciata, senza trucco, quasi consumata dalla sofferenza. Tutti questi elementi mi aiutavano a entrare nella sua mente e a immaginare che cosa provasse nel momento in cui decideva di tornare da quello zio, sapendo perfettamente che cosa sarebbe andata a fare. È questo l’aspetto del mestiere di attrice che amo più di ogni altro”.

C’è una curiosità che mi accompagna da sempre osservando il lavoro degli attori. I registi vi scelgono perché vi immaginano perfetti per un determinato ruolo e, nel Suo caso, i personaggi sono spesso molto diversi tra loro. Le è mai capitato di chiedersi chi sia davvero Giulia o perché venga percepita in modi così differenti?

“No, sinceramente no. Anzi, trovo bellissimo poter interpretare personaggi molto diversi tra loro. Significa che chi lavora con me riesce a immaginarmi in ruoli sempre nuovi. Altrimenti finirei per interpretare continuamente lo stesso tipo di personaggio, e sarebbe una noia. C’è però un aspetto che non sono mai riuscita a spiegarmi. Non mi preoccupa, ma continua a incuriosirmi: le persone spesso non mi riconoscono. Mi capita di frequente. Mi vedono in un film, magari anche in un ruolo importante, e quando mi incontrano poco tempo dopo non collegano il mio volto a quello visto sullo schermo. Eppure io non mi percepisco così diversa. Ricordo, per esempio, quando presentammo un cortometraggio intitolato Vegan Love. Vinse parecchi premi e lo portammo in un istituto tecnico di Scampia nell’ambito di un progetto sociale rivolto ai ragazzi, per parlare anche di alimentazione e della scelta vegana. Nel cortometraggio ero l’unico personaggio femminile. Guardammo il film insieme, poi ci fermammo a lungo a confrontarci con gli studenti, tra riflessioni e momenti più leggeri. Alla fine molti di loro mi dissero: ‘Bellissimo il corto. Ma lei che ruolo aveva?’. Rimasi davvero spiazzata, perché ero la protagonista femminile. Mi è accaduto molte altre volte. Perfino alcuni parenti, dopo Lo sposo indeciso, mi dissero: ‘Stavi benissimo con l’abito da sposa’. Il problema è che non ero io il personaggio con l’abito da sposa. Lì ho capito che non si trattava di un episodio isolato. È una curiosità che, personalmente, non mi pesa. L’unico motivo per cui ogni tanto ci penso è che spero che gli addetti ai lavori, registi e direttori di casting, invece mi riconoscano. Perché se qualcuno apprezza una tua interpretazione ma, incontrandoti, non associa il tuo volto a quello visto sullo schermo, dal punto di vista professionale potrebbe diventare un limite. Per il resto continuo a trovarla una particolarità piuttosto divertente. Vedremo che cosa accadrà con Election Day. Chissà”.

Restando sul tema della riconoscibilità, come definisce la parola ‘successo’? Che cosa significa davvero, per lei, il successo?

“Per me il successo significa riuscire a trovare qualcosa che si ama fare e che fa stare bene. Già questo, a mio avviso, rappresenta un grandissimo traguardo. Per quanto riguarda la riconoscibilità, invece, questa è la prima volta che mi affido a un ufficio stampa. Per anni mi sono sentita ripetere: ‘Non è possibile che tu interpreti ruoli così belli e poi non lo sappia nessuno’. E la mia risposta era sempre la stessa: ‘Va bene, ma io mi sono divertita a interpretarli. Che altro dovrei fare?’. Alla fine, però, mi sono lasciata convincere. Ho pensato che, se voglio continuare a svolgere il lavoro che amo e che mi rende felice, un minimo di visibilità sia anche utile. Altrimenti c’è il rischio concreto che tutto possa interrompersi da un momento all’altro. Per questo ho deciso di affidarmi a un ufficio stampa e sono molto felice della scelta. Ho trovato persone disponibili, che mi hanno capita anche dal punto di vista umano. Mi piace molto lavorare con Licia Gargiulo e con lei mi trovo davvero bene. È stata proprio lei a essermi stata consigliata da un amico attore, che continuava a ripetermi: ‘Non è possibile che nessuno venga a sapere quando fai un bel ruolo. Se vuoi continuare a fare questo mestiere, devi muoverti anche sotto questo aspetto’. Alla fine ho capito che aveva ragione. L’ostacolo principale ero soprattutto io. E devo dire che, nel complesso, sta andando meglio di quanto immaginassi. Resto una persona che detesta tutta la dimensione pubblica di questo mestiere. Non amo mettermi i tacchi, perché mi fanno male i piedi. Non mi piace truccarmi, prepararmi per gli eventi o dedicarmi a tutto ciò che li accompagna. Poi, però, mi sono detta che, in occasione dell’uscita di un film, queste attività le ho sempre affrontate. Tanto vale farlo con il supporto di un ufficio stampa, sapendo che almeno qualcuno vedrà quel lavoro e saprà che esiste. Altrimenti è come seminare sul cemento. Così, invece, ho la sensazione di seminare in un terreno che potrebbe dare frutto in futuro. Magari non accadrà nulla, e andrà bene comunque. Però almeno avrò provato”.

Se potesse parlare alla Giulia che iniziava questo mestiere, quale aspetto del percorso direbbe di aver sottovalutato? E, invece, ce n’è uno che aveva sopravvalutato?

“Sopravvalutato, sinceramente, credo nulla. Quello che ho sottovalutato è stato l’impatto emotivo della frustrazione. Non immaginavo quanto potesse fare male non riuscire a ottenere ciò che desideravo o non vedere riconosciuto quello che sentivo di poter offrire. È una sofferenza che finisce per coinvolgere ogni ambito della vita e che ti costringe a intraprendere un percorso di crescita personale. Non pensavo che il mancato raggiungimento di un obiettivo, spesso per ragioni che non dipendono nemmeno da te, potesse provocarmi un disagio così profondo. Questa consapevolezza è arrivata soltanto più tardi, quando ho iniziato a lavorare davvero su me stessa. Oggi, per esempio, se un provino non va bene, semplicemente non va bene. Mi chiedo: mi sono preparata al meglio delle mie possibilità? Sono arrivata pronta? Ho dato tutto quello che potevo? Ho lasciato una buona impressione? Se la risposta è sì, allora significa che ho fatto tutto ciò che dipendeva da me. Il resto non è più nelle mie mani. Se poi viene scelta un’altra persona, non ho motivo di rimproverarmi nulla. All’inizio, invece, vivevo tutto questo con grande sofferenza. C’è stato un autentico percorso di crescita e di consapevolezza che, fortunatamente, sono riuscita a compiere. Avevo sottovalutato quanto questo lavoro potesse farmi soffrire nei momenti più difficili. Naturalmente c’è differenza tra affrontare certe esperienze a venticinque anni e viverle dopo aver acquisito una maggiore maturità. Su questo, però, ho lavorato davvero molto. Mi sono impegnata per imparare a stare bene, indipendentemente dall’esito di un provino o di un progetto. Oggi posso dire di essere soddisfatta del percorso che ho compiuto. Anche perché ho imparato a dare il giusto peso alle cose e a collocare ogni aspetto della mia vita nella prospettiva che merita”.

Qual è stato, fino a oggi, il prezzo più alto che questa professione le ha chiesto di pagare? Oppure, se preferisce, il sacrificio più grande.

“Sa che faccio fatica a rispondere? Ci sto pensando, ma se questo mestiere richiedesse davvero un sacrificio così grande, probabilmente non lo farei. Per me la parola “sacrificio” richiama qualcosa che pesa, che genera ansia, paura, sofferenza. Io, invece, questo lavoro lo faccio perché mi rende felice. Con il tempo sono riuscita ad affrontare in modo diverso anche gli aspetti più difficili e a non lasciare che prendessero il sopravvento. Per questo non parlerei di sacrificio. Ogni volta che ho l’opportunità di interpretare un personaggio nuovo provo soprattutto gioia”.

Quando si guarda allo specchio, chi vede riflessa?

“Oggi mi sento molto più me stessa di quanto non mi sentissi a vent’anni. È curioso, perché forse non mi riconosco più del tutto dal punto di vista fisico. Non tanto quando mi guardo allo specchio, quanto quando riguardo alcune fotografie. A volte mi capita di vedere una mia immagine e di pensare: ‘Ma chi è quella? Mamma mia, come sono invecchiata’. Poi, naturalmente, tutti mi dicono che esagero. Quello che avverto maggiormente è il cambiamento del corpo. Arriva il mal di schiena, qualche dolore in più; fai attività fisica e ti accorgi che il corpo non reagisce più come quando avevi vent’anni. È questo l’aspetto che percepisco con maggiore evidenza. Interiormente, invece, mi sento molto più centrata. Molto più Giulia. Credo dipenda anche dal percorso personale di cui parlavamo prima. Certo, ci sono una ruga in più e gli anni che passano, aspetti che probabilmente fanno piacere a poche persone. Dentro di me, però, mi sento molto più in equilibrio rispetto a qualche anno fa”.

Credo che sia una sensazione comune a tutti. Più che l’età in sé, forse pesa la consapevolezza che ci sia un anno in meno da vivere.

“Esattamente. Infatti non festeggio mai il compleanno. Mai. Anzi, guai a chi mi fa gli auguri. Le mie amiche più care ormai lo sanno. Il giorno del mio compleanno spariscono oppure mi mandano soltanto un messaggio con scritto: ‘Ti sono vicina’. Conoscono questa mia malinconia. La consapevolezza che sia passato un altro anno mi mette sempre un po’ di tristezza. Mi viene spontaneo ripensare a tutto ciò che non sono riuscita a realizzare nei dodici mesi precedenti. Febbraio, che è il mese del mio compleanno, è sempre un periodo un po’ difficile. Poi passa. E allora mi dico: ‘Va bene, adesso ho davanti un altro anno pieno di possibilità’. Proprio per questo, in quel mese, cerco di circondarmi di bellezza. Vado moltissimo a teatro, visito mostre e organizzo attività culturali. Lo faccio durante tutto l’anno, ma a febbraio ancora di più. Ho bisogno di nutrirmi di cultura e di bellezza, per non restare intrappolata nel pensiero del tempo che passa. Ormai lo sa perfino mio marito. Per febbraio prossimo ha già tutto organizzato, così evita di vedermi di cattivo umore.

Qual è il sogno che Giulia Gualano custodisce ancora oggi?

“Sogno di poter continuare a fare il lavoro che amo. Di interpretare personaggi sempre nuovi, capaci di mettermi alla prova e di farmi crescere. Sogno di stare bene, di restare in salute e, soprattutto, di vedere felici e in salute tutte le persone che amo. Per me è questa la cosa più importante. Se venissero a mancare la mia famiglia, gli amici più cari, le persone a cui voglio bene, sentirei davvero mancare la terra sotto i piedi. Forse non sono forte quanto penso. Se immagino che possa succedere qualcosa a qualcuno di loro, credo che sarebbe il dolore più grande. Per questo il mio desiderio è molto semplice: continuare ad avere accanto le persone che amo, sapere che stanno bene e poter svolgere il lavoro che mi rende felice. Sono sogni semplici. O forse no. Sono semplici soltanto in apparenza ma profondamente umani”.