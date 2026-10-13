Giulia Guidotti morta a Sala Bolognese, trovata dalla madre: era stata dimessa dall'ospedale, attesa autopsia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Verrà eseguita un’autopsia sul corpo di Giulia Guidotti, la 20enne di Sala Bolognese morta nei giorni scorsi. A metà settembre la ragazza si era recata in Pronto soccorso per un sospetto attacco epilettico e, dopo gli accertamenti, era stata dimessa con la prescrizione di una serie di esami specialistici da svolgere. Ma giovedì 8 ottobre è stata trovata morta in casa dalla mamma.

Giulia Guidotti morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Giulia Guidotti e i magistrati hanno disposto l’esecuzione di un’autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni.

Lo scopo è chiarire ogni aspetto del decesso della giovane di Sal Bolognese e accertare eventuali collegamenti con l’accesso in Pronto soccorso risalente alla metà di settembre. In quell’occasione la 20enne, dopo gli accertamenti in ospedale, era stata dimessa e avrebbe dovuto svolgere una serie di approfondimenti clinici.

La Procura indaga per omicidio colposo

Esami che Giulia Guidotti non ha mai svolto a causa del decesso avvenuto l’8 ottobre, quando la madre l’ha trovata senza vita in casa. Secondo quanto ricostruito dai familiari, la giovane si era recata in ospedale per un sospetto attacco epilettico.

Il pubblico ministero Marco Imperato ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo, un atto dovuto per permettere ai magistrati di svolgere tutti gli accertamenti del caso e capire se esistano dei collegamenti tra l’accesso al Pronto soccorso e il decesso risalente all’8 ottobre.

La morte di Giulia Guidotti ha scosso la cittadina in cui è cresciuta: Emanuela Bassi, vicesindaco di Sala Bolognese, ha espresso “profonda tristezza per l’accaduto”.

Morte Giulia Guidotti, aperta una raccolta per la Pubblica assistenza

Sui social i volontari della Pubblica assistenza di Bologna ricordano Giulia Guidotti con affetto e incredulità. La ragazza aveva prestato servizio nell’associazione insieme ai genitori, distinguendosi per la sua partecipazione, attenzione e sensibilità, qualità che dimostrava anche al di fuori del volontariato.

Gli amici e gli associati sottolineano come avesse condiviso diversi momenti della vita dell’organizzazione, lasciando un ricordo fatto di discrezione e gentilezza, oltre alle fotografie che molti conservano e custodiranno con affetto.

Sempre su Facebook la zia di Giulia, Graziella Gugliotta, ha condiviso un messaggio nel quale si invita chi desidera unirsi alla famiglia con un gesto di vicinanza a fare una donazione alla Pubblica Assistenza Città di Bologna “realtà alla quale Giulia e la sua famiglia sono da sempre profondamente legati”.