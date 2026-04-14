Giulia Michelini svela a Belve di aver preso l'ayahuasca, cos'è e quali sono gli effetti sul cervello

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

“La gente dice che so pazza!”: è una Giulia Michelini senza filtri quella che si è raccontata a Belve, parlando dei momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera, ma anche delle sue trasgressioni. Nell’intervista a Francesca Fagnani, la 40enne attrice romana ha ammesso anche di aver assunto per tre volte l’ayahuasca, una potente sostanza allucinogena dell’Amazzonia utilizzata per i rituali sciamanici.

L’intervista a Belve

La rivelazione di Michelini è emersa dalle anticipazioni della puntata di Belve in programma nella prima serata di martedì 14 aprile, la seconda della nuova stagione della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, che vedrà come ospiti anche Carlo Conti e Francesco Chiofani.

Durante l’intervista l’attrice si è messa a nudo raccontando i passaggi più significativi della sua vita, tra crisi attoriali, amore e odio in particolare per un ruolo interpretato in Tv e il figlio avuto a 19 anni.

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Le rivelazioni di Giulia Michelini

“Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa” ha risposto Michelini alla domanda di Fagnani su cosa l’abbia spinta a decidere di tenere il bambino.

Tra i temi affrontati anche quello delle droghe: “Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?” le ha chiesto la conduttrice.

“Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…” la risposta dell’attrice romana.

Cos’è l’ayahuasca

L’ayahuasca è un decotto tradizionale della foresta Amazzonica, preparato con la liana Banisteriopsis caapi e le foglie di Psychotria viridis.

Conosciuta anche con il nome in lingia Quechua “liana degli spiriti”, si tratta di una sostanza nota per i suoi effetti psicoattivi e utilizzata dalle comunità indigene a scopi terapeutici, religiosi e spirituali.

I rituali celebrati dagli sciamani sono diventati un fenomeno globale che attira in Sudamerica viaggiatori da tutto il mondo, per provare l’alterazione dello stato di coscienza e le esperienze extracorporee provocate dall’infuso psicotropo, con obiettivi mistici e di guarigione emotivia.

In Italia l’ayahuasca è vietata, ma non mancano le comunità che la usano per i rituali religiosi.

Come spiegato a Fanpage dal professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni e tossicologia Maugeri di Pavia, la sostanza “può provocare danni al sistema nervoso centrale, dalle allucinazioni alle convulsioni. Da solito al sistema dell’urgenza arrivano molto agitati, violenti, spesso feriti, perché non si rendono conto dei pericoli. A volte rallentati, con un carattere cupo o dissociato o con allucinazioni. Poi dipende sempre dai mix che fanno e dallo stato mentale di partenza”.