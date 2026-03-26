Giulia Ottonello, il coraggio di restare: “Oggi so chi sono e non ho più paura di ricominciare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono vite che non seguono una linea retta, ma si muovono per strappi, ritorni, deviazioni improvvise. Vite in cui il successo arriva presto, quasi troppo, e poi lascia spazio a un tempo più lungo, più silenzioso, in cui bisogna imparare a restare. Restare dentro le proprie fragilità, dentro le domande senza risposta, dentro quella sensazione sottile di smarrimento che non si può aggirare, solo attraversare. Giulia Ottonello appartiene a questa traiettoria. E oggi, mentre il suo presente si riempie di palchi, repliche, nuovi progetti, non c’è traccia di trionfalismo nel suo racconto. Piuttosto, emerge una consapevolezza conquistata lentamente, quasi controvento. Come se ogni opportunità fosse passata prima attraverso una crepa, una perdita, una ridefinizione profonda di sé. Nel suo modo di raccontarsi in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie c’è qualcosa di raro: la capacità di tenere insieme la gratitudine e la fatica, la gioia e la paura di non essere abbastanza, la luce del palco e le zone d’ombra che l’hanno preceduta. Non cancella nulla, non semplifica. Tiene tutto. E proprio per questo, ogni parola sembra avere un peso specifico diverso, più autentico. Oggi Giulia Ottonello è protagonista del musical Rocky al Teatro Alfieri di Torino dal 26 al 29 marzo, in un momento professionale tra i più intensi della sua carriera. Ma ridurre questo tempo a una “fase fortunata” sarebbe superficiale. È piuttosto un punto di equilibrio instabile, costruito negli anni, in cui semina e raccolta convivono senza mai escludersi davvero. Perché nel suo percorso nulla è stato immediato, e nulla, ancora adesso, è dato per scontato. C’è un passaggio, quasi impercettibile, che attraversa tutta la storia di Giulia Ottonello: quello dal bisogno di essere riconosciuta al desiderio di riconoscersi. Dal cercare conferme fuori al costruire una solidità interna, più fragile forse, ma anche più vera. È lì che si misura il cambiamento. Non nel numero dei progetti, ma nello sguardo con cui li si attraversa. E allora questa non è solo un’intervista su una carriera che continua. È il racconto di una resistenza intima, di una ricostruzione paziente, di una persona che ha imparato a non identificarsi più con le cadute né con i picchi. Ma a restare, appunto. Con più gentilezza verso se stessa. Con meno paura. E con una forma di coraggio che non fa rumore, ma tiene in piedi tutto il resto.

Se dovesse raccontare il periodo intenso che sta vivendo, come lo descriverebbe? Che fase è della sua vita?

“Negli ultimi due anni, per circoscrivere il periodo, si è verificata un’intensificazione molto significativa del lavoro e delle proposte. Ho iniziato a collaborare con la produzione di Fabrizio Di Fiore in spettacoli con la regia di Luciano Cannito. Per il musical Rocky, ad esempio, mi hanno contattata dopo un’audizione: inizialmente ero convinta che non fosse andata bene, perché era trascorso parecchio tempo senza notizie e, quindi, avevo pensato che non fosse stata superata. In seguito, invece, mi hanno richiamata dicendomi che era andata molto bene. Da lì è iniziato un periodo decisamente più intenso rispetto al passato, per cui questi sono tra gli anni più impegnativi dall’inizio della mia carriera, e ne sono molto felice. Mi sento profondamente grata, ma è oggettivamente una fase impegnativa e spero sempre di essere all’altezza di tutto questo. C’è stata poi una nuova stagione, questa, in cui, oltre a riproporre Rocky in una nuova edizione con cambiamenti importanti nel cast mi è stato proposto anche Sette spose per sette fratelli. A questo si aggiunge una nuova collaborazione, più contenuta ma significativa, che arriverà ad aprile 2026 con Tutti insieme appassionatamente. È un momento molto bello, ma richiede molte energie, sia fisiche sia mentali. Talvolta mi capita di svegliarmi e chiedermi dove mi trovi”.

Se dovesse leggere questo momento come una fase tra semina e raccolta, in quale delle due si riconosce maggiormente?

“La metafora mi è familiare (sorride ripensando alla sua anima vegan, ndr). Mi sento a metà tra le due fasi. Per ottenere un buon raccolto è necessario continuare a curare ciò che si semina: è un processo costante. Sicuramente stanno arrivando dei risultati, dopo molti anni di lavoro. Allo stesso tempo, però, continuo a essere in una fase di grande cura e attenzione verso ciò che faccio. Credo che questo aspetto non si esaurisca mai: finché avrò la possibilità di lavorare, sarà sempre così. Nel teatro, in particolare, il lavoro richiede concentrazione ed energia molto elevate, sia fisiche sia mentali. È difficile vivere basandosi esclusivamente sui risultati. Ogni replica richiede impegno, attenzione e presenza. Per questo motivo, semina e raccolta convivono sempre: possono esserci momenti in cui prevale l’una o l’altra, ma entrambe richiedono costante dedizione”.

Agli inizi del suo percorso, immaginava di arrivare su questi palcoscenici? Il modo in cui ha continuato il suo lavoro ha ridefinito anche la sua identità?

“No, non lo immaginavo. Quando ho iniziato, partecipando alla seconda edizione di Amici, ero molto giovane: avevo appena diciotto anni. Negli anni precedenti, tra i quindici e i sedici, avevo scoperto il mondo del musical, peraltro relativamente tardi. Non pensavo che sarebbe diventato il mio percorso principale, soprattutto considerando che sono trascorsi più di vent’anni. Nel mio percorso artistico ci sono stati diversi momenti di ridefinizione. Tuttavia, avendo sempre avuto un’indole eclettica e molte passioni, questo aspetto non mi è dispiaciuto. Mi piacerebbe, anzi, avere ancora più spazio per lavorare in altri ambiti, anche se so che è più complesso. Quando ho cominciato, del resto, il mondo discografico non era ancora pronto ad accogliere chi proveniva dai talent: non aveva ancora compreso questo fenomeno. Credo che Amici e Maria de Filippi siano stati tra i primi in Italia a introdurre il format del talent show e la diffidenza era palpabile”.

A proposito del mondo discografico, lei ha incontrato difficoltà in quel contesto: basti pensare a un contratto stracciato. Come lo ha vissuto?

“È stato uno dei momenti più difficili della mia vita dal punto di vista professionale. Ero molto giovane e quell’esperienza mi ha segnata profondamente. Una figura molto rilevante della discografia italiana mi ha chiuso completamente le porte, senza fornire spiegazioni. È stato un passaggio molto pesante perché da lì è iniziata una difficoltà concreta nel trovare un altro sbocco discografico: anche chi inizialmente sembrava disposto a offrirmi un’opportunità, in seguito ha cambiato idea. Di fatto, il settore non ha più investito su di me come cantante e interprete. Ed è stata, fuor di retorica, una fase complessa. Per fortuna, nello stesso periodo, avevo anche altri percorsi artistici, come il musical, e collaborazioni che ho continuato a portare avanti”.

Ufficio stampa: Poltronissima

Dal punto di vista umano, come si supera una perdita di fiducia così forte, soprattutto in giovane età? Si è sentita tradita? E come si ricostruisce poi la fiducia negli altri?

“Sono sempre percorsi molto personali per cui ognuno di noi reagisce in maniera diversa. Per me è stato un trauma, anche per la giovane età. Attraverso un lavoro su me stessa, anche con il supporto della psicoterapia, a un certo punto si arriva a fare pace con alcune esperienze. Esistono situazioni nella vita a cui non si riesce a dare una spiegazione, e questo accade a tutti. In quei momenti si può solo andare avanti. Oggi, dopo molti anni e un lungo lavoro interiore, posso dire che non tutto è perduto. Nel tempo ho continuato a coltivare anche il mio lato musicale: ho pubblicato alcuni progetti in modo indipendente, arrivando ad autoprodurre un disco. È un ambito che continua a stimolarmi e ad affascinarmi, e non escludo che in futuro possano nascere nuove opportunità. Cerco di guardare avanti, senza restare ancorata al passato, soprattutto agli anni più difficili. Sono grata per le molte esperienze positive che ho vissuto e mantengo uno sguardo aperto verso ciò che verrà. So che le possibilità esistono. Ho imparato a non dare nulla per scontato. Ad affrontare ogni impegno con grande serietà, senza rinunciare alla serenità. Essere professionali, dare sempre il massimo, ma mantenendo equilibrio e lucidità”.

Questo ha cambiato anche il suo modo di intendere l’ambizione?

“Sì, decisamente. Credo sia un passaggio comune: quando si è molto giovani si ha un’energia irrequieta, una forte spinta a ottenere tutto subito, senza troppe riflessioni. Con il tempo si comprendono dinamiche più complesse e si impara ad affrontare il lavoro con maggiore equilibrio. L’ambizione si trasforma: diventa più sana. Si traduce nel desiderio di svolgere al meglio il proprio lavoro e di sentirsi in pace con se stessi. Ciò che accade all’esterno, infatti, non è del tutto controllabile. Quando ho la certezza di aver dato il massimo, il resto è simile al lancio di una palla: si può solo sperare che vada a segno, sapendo che intervengono molti fattori esterni”.

Se oggi le chiedessi che significato attribuisce al “successo”, cosa risponderebbe?

“Ho compreso nel tempo che esiste una distinzione netta tra successo, popolarità e fama. Ho iniziato molto giovane, con una forte esposizione mediatica: ero estremamente riconoscibile e il riscontro del pubblico era immediato. Allo stesso tempo, però, il percorso era ancora tutto da costruire. Negli anni ho sviluppato e continuo a sviluppare una carriera che mi ha portata a una forma di successo diversa, più solida e consapevole. La popolarità, invece, si è ridefinita nel tempo. Ancora oggi mi sorprende che, a distanza di quasi venticinque anni, le persone mi riconoscano, si avvicinino e desiderino un contatto diretto. È un aspetto che continuo a vivere con stupore, in senso positivo”.

Anche perché erano anni in cui il pubblico televisivo era molto più ampio rispetto a oggi.

“Sì, ma c’è anche un altro elemento che mi sorprende: quando ho iniziato non esistevano ancora i social. Durante la mia esperienza ad Amici, nel 2002-2003, non c’erano le forme di esposizione attuali né il linguaggio digitale che oggi è dominante. Esistevano televisione, radio e cinema, ma non l’ecosistema comunicativo che si è sviluppato in seguito. I social sono arrivati qualche anno dopo, e non in modo immediato. Nel mio percorso ho attraversato veri e propri cambiamenti generazionali. E, in effetti, il percorso continua ancora oggi”.

In fondo, la sua storia dimostra che credere nelle proprie capacità consente di costruire un’identità solida senza snaturarsi.

“Ha toccato un tema molto rilevante: quello dell’identità. È un aspetto su cui ho riflettuto molto, soprattutto negli ultimi anni. All’inizio del mio percorso ho vissuto la mia natura eclettica quasi come un limite. Avevo molte influenze musicali e diverse sfumature espressive, e questo veniva percepito come un elemento problematico, soprattutto nel contesto discografico. Come se non poter essere ricondotta a un’unica definizione fosse uno svantaggio. Come se fosse necessario rientrare in un’etichetta precisa, stabile e riconoscibile. Oggi, invece, con maggiore distanza, vedo le cose in modo diverso. Basta osservare percorsi come quelli di Lady Gaga, Barbra Streisand o Cher, oppure alcuni artisti italiani contemporanei che si muovono tra musica, cinema e teatro. Questa contaminazione esiste ed è sempre più evidente. Ho quindi compreso che non si tratta di un limite, ma di un percorso più articolato, che richiede tempo, lavoro e determinazione. Probabilmente, in passato, il settore non era ancora pronto ad accogliere questa complessità”.

Col senno di poi, ritiene di aver sottovalutato qualcosa all’inizio della sua carriera?

“Sì, ma soprattutto per una questione anagrafica. All’inizio tutto accadeva in modo rapido e straordinario, e pensavo che sarebbe stato sempre così. Avevo diciotto, diciannove, vent’anni: è naturale. Con il tempo ho compreso che i risultati si costruiscono gradualmente, con costanza e dedizione. È una consapevolezza che si acquisisce solo con l’esperienza”.

Ciò ha inciso anche sulla sua vita privata e sulle relazioni?

“Inevitabilmente. Ho dedicato e continuo a dedicare moltissimo tempo al lavoro. Durante le tournée teatrali, ad esempio, lo spazio per la vita personale si riduce drasticamente. Le settimane scorrono molto velocemente e il tempo a disposizione è limitato. Da un lato può essere penalizzante, perché la dimensione privata è importante; dall’altro, è una condizione comune a molti ambiti professionali. Fortunatamente si tratta spesso di periodi intensi ma circoscritti, alternati ad altri più gestibili. Con il tempo si impara a organizzarsi, a stabilire priorità e anche a porre dei limiti quando necessario. È un equilibrio che si costruisce progressivamente. Nel bene e nel male ringrazierò sempre mia madre e la mia famiglia. Nonostante, come in tutte le famiglie, ci siano stati anche dei periodi un po’ turbolenti (perché è normale, succede ovunque), mi hanno sempre sostenuto in quello che faccio. Io, nel mio piccolo, sono comunque una figlia d’arte e mia madre non è stata solo una madre, ma anche un’insegnante. Questo chiaramente crea delle dinamiche importanti. Però, ripeto, nel bene e nel male mi ha aiutato tantissimo”.

In cosa sente di somigliare a sua madre e in cosa invece ha preso una strada diversa?

“In cose anche semplici. Intanto abbiamo preso due strade diverse: lei viene dal mondo della lirica, dell’opera, mentre io ho fatto un altro tipo di percorso artistico. Questo è sicuramente un elemento di differenza. Anche se lei mi ha sempre detto che le sarebbe piaciuto vedermi fare anche un po’ di esperienza nell’opera, cosa che per ora non è successa. Per quanto riguarda invece le somiglianze, credo che un aspetto molto forte, che è comune a tutta la mia famiglia, sia il fatto di essere grandi lavoratori. Io, come lei e come gli altri membri della mia famiglia, tendo a rimboccarmi le maniche, lavoro tanto, con grande dedizione, e non mi tiro indietro quando c’è da lavorare duramente”.

Quando è sul palco, soprattutto nel musical, qual è la prima cosa che ricerca nel pubblico? Lo sguardo, l’applauso? E cosa le restituisce questo?

“Sinceramente, non cerco nulla dal pubblico. Il mio compito è quello di far arrivare quello che devo raccontare nel migliore dei modi. Anche se in sala ci sono persone che conoscono già lo spettacolo, la storia, le canzoni o che hanno già visto quella replica, devo comunque fare arrivare tutto con la massima cura. Ogni giorno cerco di dare il mio massimo: che sia il 100%, oppure magari il 90 o l’80 per mille motivi, l’importante è che quello che faccio arrivi. Alla fine, il pubblico lo ringrazio. Non cerco lo sguardo delle persone, non guardo quasi mai il pubblico, a meno che non sia qualcosa richiesto da quello che sto facendo in scena: ho un profondo rispetto per il pubblico e penso che debba ricevere, non fare altro. Anche quando ti trovi davanti a platee più ‘fredde’, meno partecipi, il lavoro resta comunque nostro: siamo noi che dobbiamo risvegliare l’energia. Infatti, spesso ci diciamo: ‘Ritmo, energia alta’, perché è nostro compito coinvolgere chi abbiamo davanti. Il pubblico non deve fare niente. E infatti, quando mi capita di stare seduta in platea, il primo pensiero è: ‘Posso finalmente riposarmi’. Poi certo, mi godo anche lo spettacolo, ma la prima sensazione è proprio quella di potermi fermare”.

Nella sua vita privata, quale equilibrio ha raggiunto oggi?

“Sto lavorando molto su me stessa, soprattutto su un aspetto: imparare ad amare ed essere amata. Al di là del percorso professionale, ho vissuto esperienze personali complesse, anche sul piano affettivo. Ci sono state relazioni difficili, anche disfunzionali, che mi hanno fatto soffrire profondamente. Sono stati anni impegnativi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Oggi mi sento in una fase di rinascita, già da qualche tempo. So che uno degli aspetti su cui devo continuare a lavorare è la capacità di ricevere, oltre che di dare. Esiste ancora una parte di me che teme la sofferenza. Per questo sto cercando di riabituarmi a vivere i rapporti affettivi con maggiore apertura, senza lasciarmi guidare dalla paura”.

Dopo queste esperienze, oggi riesce a riconoscere più facilmente una relazione disfunzionale? Qual è il primo segnale?

“Sì, anche grazie alla psicoterapia e a un lungo lavoro su me stessa, oggi riesco a riconoscere segnali che in passato non coglievo. Uno dei principali è la confusione. Quando una relazione porta a dubitare costantemente di sé, a sentirsi disorientati, è probabile che ci sia una dinamica problematica. Si può avere a che fare con comportamenti manipolativi, talvolta anche inconsapevoli, ma comunque legati a fragilità non risolte. Chi mette in atto queste dinamiche spesso vive a sua volta un disagio, che finisce per riversare sugli altri. Se si hanno vulnerabilità personali, il rischio è quello di rimanere coinvolti e perdere progressivamente il proprio equilibrio. Per questo, quando emerge quella sensazione di instabilità, è importante fermarsi, prendere distanza e tutelarsi. Ho affrontato questo tema anche in un mio brano, Disco rotto, nato dopo una delle esperienze più difficili della mia vita. È stato proprio toccando un punto molto critico che ho iniziato a comprendere e ad avviare un percorso di ricostruzione”.

Raccontare esperienze così difficili quanto è stato importante farlo per il suo benessere?

“L’esperienza più dolorosa della mia vita è legata a una vicenda molto particolare. Mi ero rivolta a una persona che si presentava come counselor, ma che in realtà non lo era. Si trattava di un individuo profondamente disturbato, che ha cercato di danneggiarmi in modo grave. È da quella esperienza che è nato anche Disco rotto. Ero in una condizione di grande vulnerabilità: mi ero affidata con fiducia, abbassando le difese, con l’intenzione di lavorare su me stessa. Invece ho vissuto una situazione estremamente destabilizzante. A un certo punto, quando il disagio è diventato evidente, mi sono ricordata che un’amica di famiglia stava seguendo un percorso serio e riconosciuto per diventare counselor. L’ho contattata e le ho descritto quanto stavo vivendo. La sua risposta è stata immediata: mi ha detto di interrompere subito quel percorso e di denunciare. Grazie a lei ho compreso di essermi affidata a una persona che, in realtà, aveva bisogno di aiuto”.

Questo apre anche una riflessione più ampia su chi si propone come guida o supporto senza averne le competenze.

“Sì, purtroppo è una realtà esistente. Ci sono persone in difficoltà che si attribuiscono ruoli di guida senza averne le capacità, e questo può essere molto pericoloso. Non è un fenomeno limitato a un solo ambito: esistono episodi gravi anche in altri contesti, in cui la fiducia viene tradita in modo inaccettabile. Per questo è fondamentale mantenere sempre attenzione e senso critico. Affidarsi a qualcuno per essere aiutati e trovarsi invece in una situazione di annientamento è un’esperienza estremamente traumatica. Si tratta di una forma di violenza psicologica molto profonda. Ed è importante sottolineare che queste dinamiche non riguardano solo le relazioni sentimentali. Dinamiche disfunzionali possono manifestarsi in qualsiasi ambito: nel lavoro, nelle amicizie, nei percorsi personali. Non riguardano esclusivamente le relazioni di coppia”.

Guardando a quel periodo, qual è stato il suo più grande atto di tutela verso se stessa?

“È stato un periodo estremamente duro, tra i più difficili della mia vita. A un certo punto ho avuto la sensazione di non farcela. Ero arrivata a stare molto male. Il più grande atto di coraggio è stato non arrendermi. C’è stato un momento di consapevolezza in cui ho realizzato quanto mi spaventasse l’idea di perdere tutto, e da lì è scattata una reazione. È emersa una forza che mi ha permesso di reagire. Inoltre, ho ricevuto il supporto di professionisti seri e di un’équipe medica che mi ha aiutata a rimettermi in piedi. Questo, nel complesso, è stato il mio più grande atto di forza verso me stessa”.

E invece il più grande atto di tenerezza verso di sé?

“Probabilmente è qualcosa che sto costruendo ora. È legato a ciò che dicevo prima: imparare ad amare ed essere amata senza paura. Credo che sia proprio questa la fase in cui sto iniziando a sviluppare uno sguardo più gentile nei miei confronti”.

Se la stanza in cui si trova oggi potesse raccontare la sua storia, quale parola sceglierebbe?

“Direbbe ‘coraggio e forza”’.

E davanti allo specchio, oggi, chi vede?

“Vedo una persona solida. Una persona che continua a lavorare su se stessa e che si apprezza molto più rispetto al passato. Affronto questa fase della mia vita artistica con tutte le opportunità che comporta con gratitudine e felicità. Sento anche il desiderio di proseguire, di crescere ancora e di mettermi alla prova in nuovi progetti. Con un pizzico di scaramanzia, naturalmente. Vorrei però che fosse chiaro che oggi sono serena. Mi considero una persona serena, grata e felice del lavoro che sto svolgendo. Nonostante le difficoltà, che fanno parte di qualsiasi percorso, personale e professionale, mi sento fortunata. Sono ancora qui, continuo a lavorare e a realizzare progetti che considero importanti. Per me questo ha un grande valore”.

Prima di andare in scena ha un rito, qualcosa che la accompagna?

“Negli ultimi anni ho sviluppato un piccolo rituale personale. Ripeto mentalmente alcune parole: ‘amore, gratitudine, forza, salute, protezione e abbondanza’. Le accompagno al respiro, cercando di lasciare andare tensioni, ansie e pensieri negativi. In questo modo riesco a concentrarmi su ciò che mi attende: la giornata, la replica, l’incontro con il pubblico”.

Se la sua vita fosse una canzone?

“È difficile identificarla con un solo brano. Probabilmente ne rappresenterebbe più di uno”.

Gliene suggerisco uno io: All by Myself…

“Sì, anche. Per il contrasto tra la leggerezza della giovinezza e la consapevolezza dell’età adulta. Da giovani molte situazioni vengono date per scontate, mentre crescendo cambia la prospettiva. Quindi sì, potrebbe essere uno dei riferimenti. Ma, rimanendo in ambito Bridget Jones, me ne viene in mente uno con un tono più leggero, Jump around: a un certo punto si impara a guardarsi con maggiore leggerezza… non superficialità, ma equilibrio”.