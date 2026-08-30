Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola, Ranucci smentisce di averla mandata lì per lavoro: "Progetti suoi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sigfrido Ranucci smentisce Giulia Presutti sulla frequentazione del ristorante di Valter Lavitola, l’uomo arrestato come mandante dell’attentato subito dal giornalista. La nuova conduttrice di “Report” avrebbe detto di esserci andata per lavoro su indicazione di Ranucci, che nega tutto e rivendica altre visite di cui non sapeva nulla.

La foto di Giulia Presutti da Lavitola

La successione a “Report” continua ad alimentare tensioni. L’ultima polemica riguarda la nuova conduttrice del programma, Giulia Presutti, e una foto che la ritrae a cena nel ristorante “Cefalù” di Monteverde, locale romano gestito da Valter Lavitola, arrestato perché ritenuto dalla procura di Roma il mandante dell’attentato dinamitardo subito da Sigfrido Ranucci a Pomezia nell’ottobre 2025.

Lo scatto, individuato per primo dal quotidiano Domani, mostra Presutti a cena con alcune amiche nel locale (Lavitola non è presente) ma la circostanza è bastata a gettare ulteriore benzina sul fuoco.

ANSA

Secondo la ricostruzione di Repubblica, la giornalista avrebbe raccontato ad alcuni amici di essersi recata in quel ristorante anche per ragioni professionali, su indicazione dello stesso Ranucci.

La smentita di Ranucci

È proprio questo punto che l’ex conduttore ha voluto contestare pubblicamente. “Sono costretto a smentire” ha scritto sulla propria pagina Facebook.

“Non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro. Ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono stato mai messo a conoscenza”.

Secondo Ranucci, quanto da lui affermato sarebbe “verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di Lavitola. Tanto dovevo alla verità”.

La bufera nella redazione di “Report”

Dopo l’annuncio della Rai, che ha sancito la sostituzione di Ranucci con Presutti e Piervincenzi, gli inviati storici di “Report” avevano minacciato l’abbandono del programma, e lo stesso Ranucci aveva definito la scelta dei due nuovi conduttori “mediocre”, arrivando a parlare di “collaborazionisti”.

Il termine utilizzato da Ranucci ha spinto il sindacato Unirai a intervenire in difesa dei due giornalisti, definendo l’espressione “un’etichetta infamante” e affermando che “in Rai non si servono vongole”.

Dall’azienda, intanto, sono state proposte a Ranucci tre alternative professionali: vicedirettore ad personam del Tg3, un ruolo a RaiNews24 o la corrispondenza estera dal Cairo.