Giulia Presutti, sostituta di Ranucci a Report, aveva contatti con Lavitola: la foto nel ristorante di Roma

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non si placano le polemiche attorno a Report. Una foto diffusa per mezzo stampa mostra Giulia Presutti scelta dalla Rai come sostituta di Sigfrido Ranucci assieme a Daniele Piervincenzi, ospite del ristorante Cefalù di Roma, di proprietà di Valter Lavitola. L’ipotesi è che anche la giornalista avesse contatti con l’imprenditore arrestato come mandante dell’attento contro Ranucci.

Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola

Il quotidiano Domani ha pubblicato una foto che mostra Giulia Presutti a cena da Cefalù, il bistrò di proprietà di Valter Lavitola a Roma. L’immagine mostra la giornalista seduta al tavolo con due amiche, di fronte a una bottiglia di vino e a un piatto di ostriche.

Non è stata segnalata la data in cui la foto fu scattata, né il motivo per cui Presutti scelse proprio il ristorante di Lavitola.

Il Giornale aggiunge che Presutti sarebbe stata condotta nel locale da Laura Cianfoni, che fu a lungo tra le più strette collaboratrici di Ranucci.

Quella tra Presutti e Lavitola non è dunque una frequentazione conclamata ma, anch’essa impiegata a Report, sembra che la giornalista fosse entrata in contatto con il giro di amicizie del suo capo Sigfrido Ranucci.

Sigfrido Ranucci smentisce motivi di lavoro

Non si è fatta attendere la risposta di Sigfrido Ranucci, che ha commentato la foto con un post Facebook.

Ranucci nega fermamente di aver mai detto a Giulia Presutti di recarsi da Valter Lavitola “per motivi di lavoro”.

Il giornalista racconta che, la presenza documentata nel bistrò romano, per Presutti non sarebbe stata l’unica.

“Ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono stato mai messo a conoscenza” scrive.

La frequentazione tra Presutti e l’imprenditore attualmente in carcere, secondo Ranucci sarebbe “verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di Lavitola”.

Ansa

Caos nella redazione di Report

Nel frattempo, il caso di Report arriva a Bruxelles, con l’accusa di violazione del Media Freedom Act.

Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione dei vertici Rai e dichiara l’intenzione di chiedere il reintegro e avviare una causa contro l’azienda.

In rivolta la stessa redazione, che giudica “irricevibile” la sostituzione del conduttore con Presutti e Piervincenzi.

L’intero team, escluso un piccolo gruppo di cinque giornalisti interni su sessanta, ha minacciato sciopero a oltranza.