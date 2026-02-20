Giulia Schiavo, attrice nella serie Creatives: “Lo spostamento per non assomigliare sempre a me stessa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di ciascuno, in cui smettiamo di chiederci cosa vogliamo fare e iniziamo a capire chi vogliamo essere. Non succede in un giorno preciso, né in modo spettacolare. A volte accade in silenzio, mentre stai facendo memoria per un provino, mentre ti dimentichi un’intervista telefonica, mentre ti accorgi che il dolore di un personaggio ti è rimasto incollato addosso anche dopo il ciak. Giulia Schiavo oggi è una giovane attrice con all’attivo serie importanti, film, premi e un primo, intenso debutto a teatro. Ma soprattutto è una donna che si racconta senza barriere: a volte sfuggente, spesso lucida, sempre viva. In questa intervista esclusiva a Giulia Schiavo per Virgilio Notizie, nata intorno alla sua interpretazione di Erika nella serie Creatives, prodotta da Seven Stars e disponibile dal 20 febbraio su Prime Video, Apple Tv e Google Tv, emergono le domande che contano davvero: cos’è la creatività? Cosa significa crescere? Quando una scelta smette di essere un’ipotesi e diventa una cena, cioè una realtà da abitare ogni giorno? Creatives, racconta la storia vera – e universale – di un gruppo di ragazzi che ha creduto nel lavoro come atto di visione, di coraggio, e persino d’amore. In quel contesto, Giulia Schiavo interpreta un personaggio ispirato a una donna reale, una professionista che ha avuto il coraggio di cambiare pelle e salire di livello. Anche per Giulia Schiavo, quel ruolo è stato una prova di trasformazione, un passaggio che ha richiesto empatia, osservazione, e la capacità di non perdersi pur entrando nella vita di un’altra. Nel dialogo che segue, si parla di identità, ambizione, tenerezza, regole che stanno strette, ruoli che ti vogliono sempre uguale. Si parla del teatro come spazio nuovo da abitare e della libertà di non corrispondere a un’aspettativa. Ma soprattutto si parla di quel mestiere fragile e potentissimo che è l’essere attore, quando davvero si sceglie di mettersi al servizio di qualcosa che va oltre sé stessi. Non aspettatevi risposte patinate. Giulia Schiavo risponde come vive: in movimento.

La stiamo per vedere nella serie Creatives. Chi è la sua Erika?

“Erika è una ragazza la cui storia si ispira a una vicenda reale. Quando la incontriamo, lavora come commerciale in un’azienda ed è in un momento delicato della sua vita: si sente fragile e un po’ insicura, perché è alla ricerca di un nuovo impiego e sta attraversando una fase di transizione. Poi, però, arriva davvero un’occasione importante, che segna l’inizio di una forte crescita professionale. Diventa una figura centrale nel settore del marketing e della comunicazione. Entra in azienda quasi in punta di piedi, come una sorta di ‘spalla’, ma col tempo riesce a ritagliarsi un ruolo ben definito. La parte più bella di questo lavoro è stata la possibilità di conoscere direttamente la vera Erika. È stata la prima volta in cui ho potuto confrontarmi con la persona reale dietro il personaggio che stavo interpretando. Insieme al regista Davide Manganaro, abbiamo avuto molte conversazioni con lei per capire a fondo cosa abbia significato per lei questo percorso di crescita, sia sul piano professionale che personale, e cosa comporti affrontare un cambiamento così profondo in termini di responsabilità. È stato un lavoro condiviso, costruito a quattro mani, che ha permesso di dare spessore e autenticità al personaggio”.

Questo contatto diretto con la persona reale l’ha aiutata o ha rappresentato una forma di pressione rispetto al risultato da portare in scena?

“Non ho avvertito pressione, anzi. Fin da subito sono riuscita a entrare in sintonia con lei. Ho osservato molto: il modo in cui si muove, parla, i suoi atteggiamenti. Alcuni tratti li ho fatti miei, altri li ho interpretati secondo la mia sensibilità, sempre in accordo con il regista. Ci siamo concessi anche una certa libertà creativa, prendendo qualche distanza laddove serviva. Ma per altri aspetti – anche fisici, legati al portamento – ho cercato di assorbirla il più possibile. È stato un confronto molto arricchente”.

La domanda classica, a questo punto, è: quanto c’è di Giulia in Erika, e quanto Erika ha lasciato dentro Giulia?

“Molto, direi. C’è una somiglianza reale, anche fisica: nel volto, in alcuni tratti condivisi. Ma anche a livello di energia, di ‘vibrazione interna’, come la chiamo io. In certi aspetti abbiamo un carattere simile. Queste affinità ci hanno aiutato nel processo di costruzione del personaggio. Erika mi ha dato l’opportunità di portare in scena qualcosa che, pur non essendo del tutto mio, sentivo comunque vicino”.

Erika attraversa una forte crescita professionale. Lei, Giulia Schiavo, a che punto sente di essere nel suo percorso?

“Penso che la crescita sia continua. Mi trovo in un momento molto positivo, ricco di stimoli e soddisfazioni, ma anche di voglia di fare di più. Ho ancora molto da imparare e molti traguardi da raggiungere. È un cammino fatto di piccoli passi, uno alla volta. Ho ben chiaro dove voglio arrivare, e sento di essere già sulla strada giusta. Naturalmente ci sono anche momenti difficili, in cui ci si sente schiacciati o in difficoltà. Ma fa parte del percorso”.

Negli ultimi anni ha preso parte a progetti molto diversi tra loro: la serie Il Patriarca, i film Malamore e Amici per caso… L’abbiamo vista in ruoli estremamente differenti. Se oggi dovesse definirsi come attrice, quale definizione sceglierebbe?

“Quello che amo di più, e che ritengo fondamentale per un’attrice, è proprio la possibilità di vedersi in ruoli diversi. Per me è essenziale. Non mi piace l’idea di essere incasellata in un solo tipo di personaggio. In Italia, però, capita spesso che un attore, se funziona in un certo ruolo, venga richiamato sempre per lo stesso tipo. È un’abitudine: si tende a identificare l’attore con un certo profilo e non ci si sposta da lì. A volte un progetto finisce per cucirti addosso un personaggio, che si trasforma in una sorta di etichetta che ti incasella. Ma secondo me, la vera sfida per un’attrice è esattamente l’opposto: cambiare, trasformarsi, essere una cosa e anche il suo contrario”.

Hanno provato a ingabbiarla?

“C’è spesso una chiave ricorrente nei personaggi che mi arrivano ai provini: sono figure conturbanti, ambigue, affascinanti. Personaggi che hanno una loro forza, una grande consapevolezza del corpo e della propria sensualità. È una linea che torna spesso, forse perché in qualche modo rispecchia anche certe mie caratteristiche. Però, per quanto io possa valorizzarla quando serve, non voglio restare chiusa in quel tipo di ruolo. È per questo che il personaggio che porterò a teatro mi emoziona così tanto: è completamente diverso. È una ragazza degli anni ’80, tossica, che vive ai margini, in una roulotte. Viene schiacciata dall’ignoranza sociale. Non ha nessuna di quelle connotazioni che mi assegnano di solito. E per me è fondamentale spostarmi, cambiare, trasformarmi”.

E, sul piano personale, nella vita privata, quanto si è spostata rispetto a due anni fa, quando ci siamo conosciuti per la prima volta?

“Credo di essermi spostata parecchio. In fondo è inevitabile, ed è anche giusto così. Ogni esperienza lascia un segno, ti modifica, ti spinge a cambiare prospettiva. È bello che me lo faccia notare, perché spesso non ci si rende conto da soli di quanto si è cambiati. Lo si capisce meglio attraverso lo sguardo degli altri. In cosa sarei cambiata? (sorride, ndr)”.

C’è una maturazione nelle sue parole. Non che prima mancasse, ma due anni fa c’era una dimensione più leggera, forse ancora un po’ post-adolescenziale. Ora mi sembra tutto più ponderato, più consapevole.

“Sono felice di sentirlo. Per me è importante sapere anche come vengo percepita all’esterno. Non lo vivo come un giudizio, anzi. È interessante rendersi conto di quale tipo di evoluzione si compia nel tempo. E, se lei lo nota, allora vuol dire che è successo davvero”.

Mi ha colpito una parola che ha usato prima: “spostamento”. Di solito si parla di evoluzione, di crescita, ma “spostarsi” è molto più concreto. A proposito di movimento, il teatro è uno step successivo interessante. Sarà, tra l’altro, la sua prima volta. Che cosa l’ha convinta ad accettare?

“Credo che l’amore per il teatro ci fosse già da prima. Prima ancora di avvicinarmi a cinema e televisione, ero attratta dallo spazio teatrale. Il palco lo conosco da sempre: da bambina danzavo, facevo spettacoli, e quella dimensione mi è rimasta dentro. Il pensiero del pubblico davanti, dal vivo, nell’istante stesso in cui succede tutto… è un’energia unica. Poi le cose sono andate in un’altra direzione: sono arrivati subito i primi provini per la televisione e per il cinema. Il primo in assoluto fu per Che Dio ci aiuti, poi per La partita, l’opera prima di Francesco Carnesecchi – un regista a cui sono molto legata – e tutto questo avvenne nello stesso anno. Da allora è iniziato un percorso che si è sviluppato soprattutto sullo schermo. Ma il teatro è sempre stato un sogno. E ora è arrivata finalmente l’occasione giusta”.

E andare in scena significa anche affrontare le prove, cosa che nel cinema e nella televisione si fa sempre meno…

“È un approccio completamente diverso. Con gli altri attori stiamo facendo i salti mortali per riuscire a incastrare le prove. Poco prima di questa telefonata avevamo appena concluso una prova via videochiamata. Serve costanza, e ormai non siamo più abituati. In televisione o al cinema ricevi il self tape, prepari la scena, la giri, e finisce lì. A teatro no. Si rilegge tutto dall’inizio, si lavora sugli atti interi. Richiede concentrazione, impegno, dedizione. Non si può improvvisare o ‘passarci sopra’. E poi c’è quell’idea meravigliosa che ogni sera lo spettacolo sia diverso, perché cambia il pubblico, cambia l’atmosfera. Questo mi emoziona molto. È uno spazio che voglio abitare davvero, e non vedo l’ora”.

Una parola che lega tutto, anche la serie in cui stiamo per vederla, è “creativi”. La creatività attraversa ciò che fa nel suo lavoro, ma anche nel percorso personale. Che cos’è per lei la creatività?

“Per me la creatività è lo slancio che ci spinge a migliorarci. Una visione che porta a fare scelte anche inattese, talvolta coraggiose, ma sempre guidate dal desiderio di avvicinarsi alla propria autenticità. È una specie di urgenza, qualcosa che ti muove ad essere vero, a esprimere ciò che hai dentro”.

Secondo la sua esperienza, finora, che cosa è stato più determinante: la creatività, l’ambizione o la dedizione?

“Hanno avuto tutte un ruolo importante, in modo diverso. La creatività è il motore, ciò che dà avvio a tutto. L’ambizione rappresenta la direzione, il punto da raggiungere. E la dedizione è la forza che ti fa restare, ti tiene lì anche quando tutto ti suggerirebbe di mollare”.

Che rapporto ha con l’ambizione?

“È un rapporto equilibrato. Non è mai stato il mio primo motore. Quello che mi muove davvero è il bisogno di fare questo mestiere, più che il desiderio di arrivare a tutti i costi. L’ambizione c’è, certo, ma non è il punto di partenza. Anche perché spesso viene confusa con l’arrivismo, e io non la vedo così. Per me ambizione significa desiderare di diventare la migliore versione di sé, nella vita e nel lavoro: questa definizione mi piace molto, la sento davvero mia. Mi piace l’idea che significhi voler evolvere verso la propria versione migliore”.

E il successo? Che rapporto ha con esso?

“Penso che il successo arrivi quando si è pronti, ma bisogna anche farsi trovare pronti. Per me non è un obiettivo, ma una possibile conseguenza. Non è ciò che mi guida. Quello che mi spinge davvero è la necessità di comunicare qualcosa, di trasmettere qualcosa agli altri. Sentirmi un tramite. Quando interpreto un personaggio e so che qualcuno può rivedersi in quella storia, allora tutto acquista senso. A prescindere dal progetto, sento di essere un mezzo per raccontare qualcosa di più grande, di condiviso, di universale”.

Le è mai capitato che un personaggio parlasse direttamente a lei?

“Sempre. Tutti i personaggi mi hanno parlato, ognuno a suo modo. Ognuno mi ha lasciato qualcosa”.

Non è rischioso? Non c’è il pericolo di rimanere intrappolati in quei personaggi?

“Può succedere. Se non ci si protegge abbastanza, può diventare anche doloroso. Ma con il tempo si impara a gestirlo. Bisogna sapere quando chiudere la finestra, come dico io. Il set deve restare fuori, una volta a casa. In un’occasione, però, mi è successo in modo molto forte. Quel personaggio mi ha sopraffatta. È accaduto con il film Malamore. Un ruolo pesante, anche perché ispirato a una storia vera. Mi ha lasciato un senso di oppressione addosso. Dopo le riprese ho vissuto un vero e proprio ‘postumo’. Per fortuna sono iniziate quasi subito le riprese della seconda stagione de Il Patriarca, e ciò mi ha permesso di tornare a un personaggio e a una dinamica che conoscevo. È stato come chiudere un capitolo e aprirne un altro”.

Guardando Malamore, ho pensato proprio che fosse un ruolo difficile da lasciare andare. Non tanto per le scene forti, quanto per la dimensione psicologica in cui viveva quel personaggio.

“Viveva in una gabbia, e molto stretta. Ricordo le scene con Antonio Orlando – un attore straordinario – che erano spesso molto intense dal punto di vista emotivo. A volte dovevamo fermarci, respirare, poi riprendere. Mary era schiacciata da figure maschili tossiche, fino all’ultima scena, che è stata particolarmente dura da affrontare, anche solo psicologicamente. Sapere che dietro c’era una storia vera, anche se romanzata, mi ha colpita profondamente”.

Per molti attori recitare è terapeutico. Per lei lo è stato?

“Più che terapeutico, direi che mi ha aiutata a conoscermi. Che, in fondo, è già una forma di terapia. Come accade anche in terapia, ti osservi da fuori, ti ascolti. Recitare ti costringe a metterti a nudo, ad affrontarti. Richiede coraggio e onestà, sul palco come nella vita. Quindi sì, lo è stato anche per me, nella misura in cui mi ha permesso di guardarmi davvero”.

Guardandosi, c’è qualcosa che l’ha sorpresa di se stessa?

“Ho scoperto di essere molto più tenace di quanto immaginassi. Non sono una persona disciplinata, lo ammetto. Vivo in un mondo personale piuttosto anarchico, eppure ho capito di avere una resistenza forte, che mi ha portata fin qui. Studio, provo, insisto. E anche quando mi sento sopraffatta, con l’acqua alla gola – cosa che capita spesso, in un lavoro fatto di attese ed emozioni intense – resto. Perché questo mestiere lo amo davvero. È la cosa che amo di più in assoluto.

Come vive l’attesa tra un provino e l’altro o tra una scena e l’altra?

“L’attesa tra una scena e l’altra non mi pesa, anzi. La uso per concentrarmi: ascolto la musica associata al personaggio, ripasso, mi rilasso. Quelle sono attese buone. Più difficili sono quelle tra un progetto e l’altro. In quei momenti riempio la testa di idee, corsi da iniziare, cose da fare… e poi spesso non riesco a concludere nemmeno la metà. Cerco di vedere le persone che trascuro quando lavoro, ma faccio fatica a costruirmi una routine. Anche perché, lo ammetto, faccio fatica a pensare a me stessa”.

Ahi…

“Sì, ma ci sto lavorando, davvero. Sto facendo tante cose, anche se magari non riesco a portarle tutte a termine. Però mi muovo. Ho capito che ho bisogno di restare in movimento, perché la stasi mi spegne”.

Si è definita “anarchica”. Mi racconta un suo gesto d’anarchia?

“Non saprei indicare un gesto preciso, ma posso dire che non ho mai ascoltato molto le autorità. Né in famiglia, né a scuola. Se avevo un’idea mia, la portavo avanti. Anche nei rapporti personali cerco sempre una certa indipendenza, a meno che non sia profondamente legata a qualcuno. Ho un animo molto libero”.

Insofferente alle regole?

“Sì, decisamente. Odio le regole. E le dirò di più: è più probabile che faccia una cosa se mi è stata vietata, piuttosto che perché ‘si deve’ fare. Ho un’avversione vera e propria per il senso del dovere. Mi pesa”.

È stato difficile farlo capire agli altri?

“No, in realtà. Le persone che mi vogliono bene sanno come sono, e non me lo fanno pesare. La fatica, semmai, la sento io. So che a volte ci si aspetta da me qualcosa di diverso, e cerco di esserci a modo mio. Ma posso sembrare un po’… sfuggente”.

C’è qualcosa, in questo mestiere, che l’ha delusa?

“Sì, ci sono piccole delusioni che col tempo diventano grandi. A volte si ripongono molte speranze in un provino, in un personaggio, e poi vengono disattese. Succede. Fa parte del gioco, lo si sa da subito. È un ambiente con dinamiche anche dure. Penso, ad esempio, alla differenza che ancora esiste tra uomini e donne. Abbiamo moltissimi registi uomini in Italia, ma poche registe donne. Anche se, finalmente, qualcosa sta cambiando”.

Le dà fastidio che se ne parli così poco?

“Moltissimo. Il problema è che tutti sanno, ma nessuno dice. E questo mi irrita. Ci sono dinamiche legate a poteri forti, spesso maschili, e tutti sanno come funzionano. Ma non se ne parla. E invece andrebbe fatto”.

In La Grazia, film di grande successo, c’è una frase del personaggio di Coco Valori, che dice più o meno “Questa non è una cena ma un’ipotesi”. Lei quando ha capito che l’ipotesi attoriale era diventata cena?

“Ho adorato quel film: ogni battuta è preziosa. Appena l’ho visto ho pensato: ‘Voglio la sceneggiatura cartacea, per conservarmela!’. Per me, l’ipotesi di far l’attrice è diventata una ‘cena’ quando le responsabilità sono aumentate. Quando ho iniziato a passare da piccoli ruoli, magari di puntata, a parti sempre più importanti, fino a reggere un film intero, anche in un cast corale. Quando ti trovi a gestire la narrazione, capisci che qualcosa è cambiato. Che forse, e sottolineo forse, questa è davvero la tua strada”.

Quel “forse” ha riscritto la sua identità?

“Quel ‘forse’ mi rappresenta. Mi metto sempre in discussione. È qualcosa a cui non voglio rinunciare. Penso sia necessario, per crescere e per contribuire a un mondo migliore. Mi infastidisce chi non lo fa”.

C’è chi distingue tra “fare l’attore” ed “essere attore”. Lei da che parte sta?

“Per me sono entrambe le cose. Sono un’attrice e faccio l’attrice. E in quel ‘forse’, che ho detto prima, ci sono tutte e due”.

Confermo. Siam diventate grandi?

“(ride, ndr) Non è che sono diventata grande… sono una grande! Scherzi a parte, è vero che metto me stessa al centro, anche se nella vita, più che sulla scena, tendo a mettere prima gli altri. In certe situazioni ho poca cura di me. Ma ci sto lavorando, da anni. E va sempre meglio”.

In che direzione sta andando, Giulia?

“Non lo so. E non voglio saperlo. Non mi interessa. Ora più che mai, cerco di dare valore a ogni singolo giorno”.

Ogni tanto si dice: “Che brava Giulia!”?

“Sì, una pacca sulla spalla me la do. Anche un po’ di finto pianto, a volte, ci sta. Sono molto scaramantica. Faccio finta che andrà tutto male, così poi non resto delusa. Come diceva qualcuno: ‘Non mi aspetto niente, così non resto deluso’. È un ottimo modo per sopravvivere”.

Per cosa piange realmente Giulia?

“Per tante cose. Per i video dei cani su Instagram, quelli che vengono abbandonati e poi ritrovano i loro padroni. Mi spezzano il cuore. Ma piango anche per la tenerezza. Per i gesti dolci, per le cose belle. Qualche sera fa, ad esempio, sono andata alla prima di Cime tempestose e ho pianto tantissimo. Piango per i film e per le emozioni forti”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è regalata?

“Ascoltarmi. È stato un gesto enorme. Serve tanta dolcezza per farlo davvero. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma ascoltarsi è la forma più grande di cura verso se stessi. Spogliarsi di tutto e ascoltarsi, senza filtri”.