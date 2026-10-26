Giulia Tramontano, per Impagnatiello anche la premeditazione: la sorella Chiara spera "di non vederlo più"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Corte d’Assise d’Appello bis di Milano ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione a carico di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano. Accolta tra gli applausi dei familiari presenti in aula, la pronuncia ha portato al duro sfogo della sorella Chiara, che ha definito la decisione “una sentenza giusta” ed espresso il desiderio di non doversi più confrontare con l’assassino della sorella.

Riconosciuta la premeditazione per Alessandro Impagnatiello

La Corte d’Assise d’Appello bis di Milano ha letto la sentenza che aggiunge l’aggravante della premeditazione nei confronti di Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per il femminicidio della compagna Giulia Tramontano.

La lettura del dispositivo è stata accolta dagli applausi delle persone presenti in aula e in particolare della famiglia della vittima, mentre l’imputato ha tenuto la testa bassa prima di essere scortato dagli agenti della Polizia Penitenziaria verso il carcere di Pavia.

Nel corso della requisitoria, il sostituto procuratore generale ha evidenziato le svariate menzogne dell’uomo, definendolo un “orribile bugiardo” per aver tentato di negare le ricerche effettuate online fin dalle prime settimane di gravidanza della donna. Ricerche poi culminate nella somministrazione progressiva e quotidiana di veleno per topi nascosto nelle tisane.

Femminicidio di Giulia Tramontano, parla la sorella Chiara

Poco prima dell’ingresso della Corte per la pronuncia, la sorella di Giulia, Chiara Tramontano, ha espresso tutto il proprio sdegno per le modalità organizzative dell’udienza e la gestione delle garanzie in aula.

“Penso che venga stabilito un diritto umano dell’imputato di sedere accanto alla famiglia, o semplicemente di non essere in cella. Ma le manette dell’imputato giacciono su una panca, come se all’interno di quest’aula non si dovesse fare una chiara distinzione tra l’omicida e la famiglia che ne è vittima”, ha dichiarato.

La giovane ha criticato la vicinanza fisica tra le parti durante il dibattimento: “Trovo beffardo e assolutamente spregevole dover entrare in aula di tribunale e trovarmi di spalle l’uomo che varca la stessa soglia della porta che ho varcato io […] Penso sia il minimo che un sistema giudiziario si adatti a preservare i diritti delle famiglie anche con l’accortezza umana, perché di umanità si discute in questo processo”.

Le parole della famiglia dopo la sentenza

All’uscita dall’aula del Tribunale di Milano, Chiara Tramontano ha poi espresso sollievo per la conclusione dell’iter, confermando che la pronuncia rappresenta finalmente “una sentenza giusta”.

“Spero sia la fine, spero di non incontrarvi più non perché non mi piacciano i giornalisti, ma perché almeno Giulia possa riposare in pace”, ha spiegato ai cronisti.

Chiara ha poi ribadito il desiderio di non dover mai più incrociare lo sguardo dell’ex barman: “Spero di non incontrare più l’assassino di mia sorella. Questa sentenza lo precisa una volta per tutte: è un uomo destinato a vivere in galera”.