Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia vicino Ravenna, era sui binari col fidanzato

Dramma sui binari. A Pinarella di Cervia, la 25enne Giulia Valgimigli è morta dopo essere stata travolta da un treno in transito della linea Bologna – Ravenna – Rimini. Il mezzo, dopo l’impatto, ha subito arrestato la corsa. Purtroppo per la giovane non c’era più nulla da fare. La ragazza è deceduta sotto gli occhi del fidanzato. L’incidente si è verificato all’altezza del passaggio a livello di via Malva Sud.

La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 24 settembre, poco dopo le 21.30. Giulia Valgimigli, originaria di Forlì, è stata investita da un treno mentre assieme al fidanzato si trovava presso il passaggio a livello di via Malva Sud, a Pinarella di Cervia.

Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente con alcuni elementi ancora da chiarire. Dopo la tragedia, immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per la giovane non c’era più niente da fare.

Gli uomini della Polfer e i carabinieri hanno svolto i primi rilievi, ascoltando anche il compagno della vittima per risalire all’esatta dinamica dei fatti.

Sentito anche il macchinista del treno. Inoltre, come riferisce Il Resto del Carlino, sono stati convocati i genitori della 25enne. Subito informato di quanto accaduto anche il pm di turno Raffaele Belvederi.

La presunta dinamica dell’incidente

Dalle prime informazioni trapelate, Giulia e il fidanzato stavano procedendo a passo spedito o stavano correndo nei pressi della massicciata, quando la ragazza è stata colpita dal treno, venendo catapultata contro un ostacolo fisso.

Il ragazzo non si sarebbe trovato vicinissimo alla fidanzata. Per questo non sarebbe stato investito dal convoglio. Tra le ipotesi al vaglio, si presume che la coppia stesse procedendo attraverso una scorciatoia per arrivare a casa o in un punto di suo interesse.

Forse i due giovani avevano intenzione di scavalcare la ringhiera in un punto in cui è più bassa, per attraversare la ferrovia senza dover raggiungere il passaggio a livello che dista alcune centinaia di metri rispetto al luogo in cui si è verificata la tragedia.

Circolazione dei treni interrotta

La circolazione dei treni è stata sospesa dopo l’incidente per consentire i rilievi. Le carrozze sono rimaste ferme per diverse ore. Nel frattempo i passeggeri a bordo sono stati fatti scendere al passaggio a livello, bloccato dal treno stesso, e fatti salire su pullman sostitutivi.