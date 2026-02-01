Giulia Vecchio, intervista alla conduttrice di 'Hot Ones': “Senza maschere, anche quando le domande bruciano”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, parlando con Giulia Vecchio, in cui ti dimentichi che stai intervistando un’attrice. Non perché smetta di essere brillante, anzi. Ma perché ogni risposta, anche la più leggera, contiene qualcosa di vero. Un’ombra, un inciampo, una voce che si flette appena, e ti accorgi che dietro la battuta c’è sempre una domanda più grande: chi sono, oggi, mentre tutti mi guardano? Giulia Vecchio non ha l’aria di chi cerca la posa. Non si schermisce dietro la professionalità, anche se di mestiere ne ha tanto. È una donna che ha imparato a starci dentro, al mestiere e a se stessa, spesso inciampando, spesso mettendosi in discussione. E lo dice. Senza la pretesa di avere già fatto pace con tutto: con le sue fragilità, con il successo che ancora la spaventa, con l’idea – ingombrante e scivolosa – di dover essere una cosa sola. Comica o attrice drammatica. Leggera o profonda. Simpatica o intelligente. A 33 anni, dopo le imitazioni fulminanti al GialappaShow e due programmi su Radio2, arriva per la prima volta alla conduzione con Hot Ones Italia, una produzione original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, sotto la direzione di Marcello Ciannamea, in esclusiva su RaiPlay dal 23 gennaio. Un format nato negli Stati Uniti, diventato cult, in cui gli ospiti si raccontano mentre mangiano alette di pollo sempre più piccanti. Ma Giulia Vecchio lo porta altrove: trasforma la sfida in complicità, l’intervista in dialogo, e la ‘cena’ in un piccolo spazio di verità condivisa. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, però, le alette non ci sono. Nessun personaggio da interpretare, nessun ruolo da proteggere. Solo Giulia Vecchia. Quella che ha pianto dopo provini andati bene ma mai ‘chiusi’. Quella che scriveva a mano le domande per sentirle sue. Quella che non si è protetta abbastanza, e ora sta imparando a farlo. Quella che, come dice lei, ‘voleva perdere la propria identità, e invece l’ha trovata’. Leggerla è come ascoltarla: non sai se ridere o commuoverti. Forse perché è proprio lì, nel mezzo, che succedono le cose più vere.

Hot Ones, il programma che sta conducendo: cosa le sta lasciando? E cosa aggiunge, secondo lei, al suo percorso?

“La sto ancora vivendo. Non abbiamo registrato tutte le puntate, quindi sono ancora immersa nell’esperienza. Detto questo, è già chiaro che mi sta insegnando molto. Uno degli aspetti fondamentali riguarda la conduzione: mi sono resa conto di quanto contino il mestiere e l’esperienza. Quando ti ritrovi a fare interviste, soprattutto in un contesto come quello del programma, dove c’è anche una componente ‘fisica’, quella del piccante, capisci che serve una certa solidità per reggere tutto. Un riferimento importante, per me, è Belve di Francesca Fagnani. Mi piace moltissimo: il modo in cui formula le domande, il ritmo, la preparazione che si percepisce. Guardandola, ho capito un ‘dettaglio’ che può sembrare ovvio, ma che finché non vivi l’esperienza dell’intervistatore non ti è del tutto chiaro: servono anni per arrivare a quella sicurezza. Non parlo solo della competenza giornalistica, ma proprio della capacità di tenere in mano un’intervista, guidarla senza lasciarsi troppo condizionare dall’ospite. Un conduttore non è ‘duro’ per carattere: spesso ha semplicemente un’idea precisa della direzione da prendere. Io mi trovo in una fase diversa. È la prima volta che conduco un programma di questo tipo. Quello che ho cercato di fare, con sincerità, è stato ascoltare, creare empatia, affrontare la sfida insieme all’ospite. Se loro mangiano piccante, lo faccio anch’io. Se stanno male, sto male anch’io. Soffriamo insieme, e vediamo che succede. Penso che questo compensi il fatto che non pongo domande aggressive o troppo personali. Le domande vengono costruite insieme agli autori, pensate per ciascun ospite, e cercano sempre di essere rispettose”.

Spesso la notizia esce proprio da una domanda educata, non da quelle provocatorie. Le altre servono solo a creare hype o clickbait.

“Sono d’accordo. Anche io penso che un’intervista debba avere un suo arco narrativo, un percorso. Farlo emergere era importante. Una delle cose che ho capito è che ogni ospite arriva con un’energia, una storia. Magari avevi in mente una scaletta diversa, ma non puoi ignorare quello che hai davanti in quel momento. Certo, serve professionalità per mantenere la rotta e portarli dove serve, ma devi anche saper ascoltare. È qualcosa che mi porto dal mio lavoro di attrice: per me il dialogo è tutto. Molto più del monologo, a volte. È nell’interazione che si accendono le dinamiche più interessanti”.

Cosa ha scoperto di sé, come conduttrice, durante queste interviste?

“Non è scontato, ma credo che sia emersa, piano piano, una parte autentica di me. Nella vita sono una persona che dice parolacce, che usa spesso l’ironia. È sempre stato il mio modo per rompere il ghiaccio, anche per proteggermi. Per esempio, da quella sensazione che qualcuno ti guardi e pensi: ‘è carina, quindi non capisce niente’. L’ironia smonta tutto. E usarla anche durante le interviste è stato bello. In questi contesti puoi scegliere che tipo di conduttore essere. Puoi fare un passo indietro e lasciare tutto lo spazio all’altro, come fa Fabio Fazio, che apprezzo molto. Oppure puoi essere più presente, più performativo, come Francesca Fagnani già citata. In entrambi i casi emerge qualcosa di te, anche se non in modo esplicito. Nel mio caso, penso sia venuta fuori una Giulia anche un po’ irriverente, in senso buono, e molto curiosa. Perché io sono così nella vita: faccio tante domande, ascolto tutto, anche i piccoli movimenti dell’altro, e da lì costruisco la prossima domanda. È un processo molto naturale per me”.

La posizione dell’intervistatore è molto diversa rispetto a quella dell’intervistato. Si è posta dei limiti nel fare le domande? Psicologici o di altro tipo?

“Non tanto psicologici, quanto legati al rispetto. Quando scrivevamo le interviste con gli altri autori, mi chiedevo sempre: ‘Se questa domanda la facessero a me, come la prenderei?’. Intanto, dovevano avere senso, non essere buttate lì solo per fare scena. Poi valutavamo anche quanto fossero delicate. Nonostante la premessa, è capitato però che alcune lo fossero. Per esempio, con Giulia Salemi le ho chiesto chi non vorrebbe essere, e lei ha risposto Chiara Ferragni. Era una domanda potenzialmente scivolosa, ma ho scelto di farla perché sentivo che lei aveva voglia di giocare, stava al gioco. C’era ironia, apertura. E poi mi divertiva il modo in cui reagiva, anche alle domande più spinose: ‘Oddio, come faccio a risponderti?’: si era creata complicità. Se avessi percepito un vero disagio, non sarei andata avanti. Non è il mio modo. Non vado a piantare la spada nel fianco, come si dice”.

“Piccante”, del resto, non vuol dire “scomodo”.

“No, per me il ‘piccante’ non è qualcosa di scomodo. È creare un terreno dove si gioca, si scherza, si condivide. La parte scomoda può arrivare dalla reazione al cibo, ma l’intervista non dovrebbe esserlo. Io l’ho vissuta così: ti invito a casa mia, ti offro una cena piccante, ma sei mio ospite. Posso scegliere se accoglierti o trattarti male. E, per come sono fatta io, preferisco accogliere. Magari ti servo il piatto più forte del mondo, ma sempre con il sorriso, con l’idea di riderci sopra. Questo è lo spirito che ho cercato di portare”.

Lei è nata a Brindisi, una città dove forse la convivialità è parte del carattere. Lì ha frequentato il liceo classico, poi si è trasferita a Milano per studiare al Piccolo Teatro. Quanto le è servita questa formazione, sia il classico che l’Accademia, per imparare a fare le domande giuste e muoversi in un’intervista?

“Ormai non ci penso più in modo diretto, ma sicuramente quella formazione fa parte del mio approccio alle cose. È una questione di rigore, forse. Il liceo classico e l’Accademia mi hanno dato un’impostazione che porto ancora con me. Quando ho iniziato a fare le prime interviste, registrate in un ordine diverso rispetto alla messa in onda, ero molto legata al testo. Scrivevo le domande a mano, su un quadernetto. Un po’ come fa Fagnani con la sua agendina, anche se nel mio caso era un aiuto pratico: scrivere a mano mi aiutava a memorizzare meglio, a rifletterci sopra. Mi rimanevano più impresse. Credo che questo venga proprio da una formazione ‘classica’: sei abituata a darti un metodo, a costruire una struttura. E, anche se poi l’intervista prende direzioni diverse, sapere di avere quella base ti dà sicurezza. Niente è davvero improvvisato, o meglio: si può improvvisare proprio perché prima c’è stato un lavoro”.

Quindi, la struttura le dà modo di muoversi con più libertà?

“È proprio così. Non davo mai nulla per scontato, nemmeno le domande che potevano sembrare semplici. Cercavo sempre di costruire qualcosa che avesse senso, che reggesse anche se l’ospite avesse risposto in modo totalmente inaspettato. E questa capacità l’ho interiorizzata grazie al tipo di formazione che ho avuto”.

Cosa resta oggi di quella Giulia che, da studentessa, seguiva le lezioni dei professori e dei maestri?

“Tantissimo. Di recente ho avuto una vera epifania in merito, anche grazie all’esperienza con i personaggi della Gialappa’s. Qualche mese fa mi ha contattata un’università per parlare di Ronconi e di teatro, e la mia prima reazione è stata di rifiuto. Ho pensato: ‘Ma che c’entro io adesso? Sto facendo un percorso comico, non ho più nulla a che fare con quel tipo di teatro’. Ho anche cercato di suggerire altri attori che lavorano ancora al Piccolo. Poi, però, mi hanno detto che volevano proprio parlare con me. Così, rispondendo alle loro domande, mi sono ritrovata a ripercorrere tutto il mio percorso, gli studi, le esperienze… e ho capito che tutto torna. Quello che ho imparato lì dentro c’è ancora in quello che faccio oggi. Mi porto dietro l’approccio, la preparazione, l’impostazione. E sono grata alle cose che mi stanno arrivando, perché le stimo. Anche Hot Ones, sinceramente: è un programma che prima era condotto da Cattelan, che è una persona che stimo molto. Non era un progetto qualunque: è stato un programma credibile, costruito bene, con persone che rispetto”.

Ha detto poco fa: “Sto facendo un percorso comico”. Ma perché è così importante definirsi in un modo o nell’altro? L’etichetta – comica o attrice drammatica – pesa così tanto?

“Per me non è importante. Io non sento il bisogno di incasellarmi. Ma in Italia, purtroppo, funziona ancora così. Poco prima di entrare alla Gialappa’s, qualcuno me l’ha detto in modo molto chiaro: ‘Se vuoi fare la comica, devi fare solo cose comiche. Se vuoi essere un’attrice, devi fare solo ruoli da interprete’. In quel momento, sinceramente, non avevo le idee del tutto chiare. Però dentro di me sentivo qualcosa che spingeva. Una voce che diceva: ‘Ma perché non posso essere tutto?’. È come se mi togliessi un pezzo del corpo: se mi togli il naso o le gambe, che resta? Non ha senso. Siamo fatti di tante parti. Non riesco a concepire l’idea di dover rinunciare a una per far funzionare l’altra”.

E poi è anche assurdo. Perché se fai l’attrice, puoi avere mille sfumature.

“Ci sono persone che l’hanno dimostrato, anche in Italia. Penso, ad esempio, a Raffaella Carrà. Ma la verità è che da noi ci sono pochi spazi dove poterlo dimostrare davvero. O, meglio, poche occasioni. Negli Stati Uniti, se vai a un concerto, Beyoncé fa tutto. E non solo lei… Cantano, ballano, recitano. Fanno show pazzeschi. Il pubblico vede qualcosa di enorme e può solo dire: ‘Wow, questa è una bomba’. In Italia, invece, se hai poche occasioni per esprimerti, il pubblico ti giudica su quella singola esibizione. ‘Ah, ha fatto quella cosa, ma non cantava granché…’. Ma magari quella persona non è stata nemmeno messa nelle condizioni giuste per farlo bene”.

Si è sempre sentita messa nelle condizioni di fare quello che sapeva fare?

“No, assolutamente no. Anzi, ho sofferto molto. È una frase che dicono in tanti, ma è vera. Ho fatto molti provini andati bene, sia per la fiction che per il cinema, ma fino a quando non sono stata riconosciuta per alcuni personaggi – e per il lavoro a Radio2, dove ho potuto esprimermi davvero a 360 gradi – nessuno mi aveva dato vero spazio. Mi sentivo ripetere continuamente: ‘Sei troppo. Troppo, troppo’. Sempre quella parola. Ed è difficile, perché facciamo un lavoro in cui ci si espone molto. Ti metti a nudo, in un certo senso. Anche quando il personaggio è scritto da altri, ci metti comunque qualcosa di tuo. Lavori con le emozioni. Se non ci metti verità, non arriva niente. E, quindi, quando ti senti dire ‘sei troppo’ proprio nel momento in cui stai dando qualcosa di personale, fa male. Sì, mi ha fatto male”.

Come ha trasformato quel dolore, quella ferita, in qualcosa di suo?

“Lo dico con molta sincerità. C’è stato un momento in cui ero davvero giù. Sentivo di non riuscire a trovare un’idea giusta per venire fuori nel modo migliore. Prima di fare lo sketch del bar a Bar Stella, dove ho lavorato sui dialetti, ero in crisi. I dialetti li aveva già fatti Brignano… e io mi chiedevo: ‘Che posso aggiungere io di diverso?’. In quel momento, la mia attuale manager – Verdiana Vitti, che all’epoca era semplicemente un’amica – mi ha salvata. L’ho chiamata in lacrime: ‘Verdi, non mi prendono ai provini…’. E lei mi ha risposto: ‘Scrivi qualcosa di tuo’. Io le dissi: ‘Cosa? Non so nemmeno da dove partire’. E lei: ‘Non importa. Scrivi. Esprimi quello che stai vivendo. Abbiamo persone attorno che ti stimano, che puoi stimare, autori che conosci… Io ci sono. Non devi fare tutto da sola’. Quella frase ha cambiato tutto”.

Tocca un punto chiave: la mano tesa. Verdiana Vitti gliel’ha tesa, e l’ha spronata a fare qualcosa. Ma ora che il successo è arrivato, è stata più una risposta a chi non aveva creduto in lei, o alla ragazza che sognava questo mestiere?

“Di getto rispondo: alla ragazza. Quando scrivi qualcosa di tuo, quando proponi idee tue, quando lavori con persone che stimi e che ti stimano… è una gioia. È gratificante. Perché senti che stai ancora giocando, che stai ancora facendo quella cosa che da piccola ti appassionava, ed è bellissimo. Però non nego che, quando sono arrivate certe telefonate o complimenti da persone che, qualche anno prima, non avevano creduto in me… be’, un po’ di soddisfazione l’ho provata. Dentro di me pensavo: ‘Ah, adesso sì che mi volete, eh?’” (la pronuncia in dialetto brindisino, ridendo, ndr).

Il successo, un participio passato per Pasolini, l’ha sorpresa?

“Più che sorpresa, il successo mi agita. Mi vengono pensieri del tipo: ‘Oddio, magari qualcuno inizia a essere geloso… si creano energie negative…”. È un pensiero molto da Sud, per ricordare le mie origini, che mi porto dentro. Forse è anche paura: paura di perdere la connessione con il bello. Quello che spero è di continuare a fare progetti che mi piacciono, lavorare con persone che stimo, proporre idee sempre più interessanti. Di saper ascoltare. Dion avere troppa fretta. E di restare con i piedi per terra. Poi sbaglierò, certo. Ho 33 anni, ho ancora tanto da imparare. Ma oggi mi sento donna. Più consapevole. Non so bene chi mi stia mandando tutto questo, ma so che posso ancora sbagliare. E va bene così. Però sì, il successo un po’ mi fa paura”.

In cosa si sente ancora legata alle sue origini ‘del Sud’?

“Sicuramente nella semplicità. Vengo da una famiglia umile, ma anche molto grottesca. Non dico che si mangia con le mani, ma quasi (ride, ndr). Siamo voraci. E oggi me ne rendo conto sempre di più. Spero che in Hot Ones io riesca a trasmettere l’idea che certe cose non sono poi così sacre. Stiamo facendo un’intervista, sì, ma se mi scappa un rutto… mi scappa. La mia autrice ogni volta mi guarda come per dire ‘basta’, ma per me è veracità. Lei ha citato Pasolini: lui raccontava la semplicità dell’essere poveri nel senso più alto e poetico. Il Sud, per me, ha una poesia incredibile. E io oggi cerco di seguirla, quella poesia. È la mia parola dell’anno: poesia. Anche se lavoro in contenitori televisivi pop, con tutte le logiche di successo, click, numeri, cerco di restare agganciata a quella dimensione: la mia famiglia, i miei zii, mia nonna… ogni volta che torno a casa ci sono scene esilaranti, contraddizioni, chiusure mentali, rotture. Ma c’è bellezza dentro. E cerco di portarla con me”.

Famiglia verace e vorace. Ma perché Giulia aveva fame di recitazione?

“Sicuramente, da bambina, per essere un po’ vista. Quello sì. Ma c’era anche un’esigenza vera, profonda, di lavorare con le emozioni, con quello che avevo dentro. Una figura molto importante per me è stata mia zia Mariella, la sorella di mia madre. È sempre stata un punto di riferimento. Cantava, era stata selezionata per Sanremo Giovani nel ’92 e, nonostante un incidente che le impedì di arrivare in Liguria, al Sud era “la cantante”, conosciuta e rispettata. Io volevo seguirla, in qualche modo. Ma allo stesso tempo sentivo anche il bisogno di distaccarmi da quel confronto. Volevo fare qualcosa di mio. E poi c’è stato il laboratorio di teatro nella mia città. Era un posto davvero creativo. Io venivo da una realtà provinciale, facevo il liceo classico, dove c’era tanto conformismo. Tanti figli di papà, tutti attenti a come ti vestivi. Mi ricordo ancora quando pregai mio padre di comprarmi le Hogan. Orribili, ma le volevo solo per farmi accettare. Il teatro, invece, era un posto in cui sentivo che c’era qualcosa di più vero. Di più corposo, in tutti i sensi”.

Recitare la porta a confrontarsi ogni giorno con le emozioni. Ma anche la comicità, in fondo, è fatta di emozioni. Tra tutte quelle che ha incontrato, qual è quella che le fa più paura?

“Mamma mia… sembra l’ultima intervista della mia vita, poi domani muoio! (ride, ndr). Comunque sì, direi la tristezza. Anche la rabbia, certo. Ma quella tristezza profonda, che sembra non avere via d’uscita – penso al lutto, ma anche a certe delusioni – è quella che mi fa più paura. Quella che diventa un buco nero”.

E quando si sente triste, qual è la prima cosa che fa?

“Ho imparato una lezione importante: lasciarla uscire. Sul serio. È giusto che la tristezza venga fuori. Spesso è anche creativa. Se ci pensiamo, tante delle canzoni più belle o dei testi più intensi nascono proprio da lì: da una delusione, una perdita, qualcosa che fa male. Anche le lacrime… lasciarle venire è importante. La paura è quella del vuoto, di non vedere via d’uscita. Ma, se ci entri dentro, scopri che un fondo c’è. Non è infinito. Guardare in faccia, la tristezza, è fondamentale. E sì, a volte può diventare creativa”.

Mi fa piacere sentirlo da lei. Perché oggi si tende a nascondere la tristezza, come se fosse qualcosa di sbagliato. E invece da lì nasce molto.

“È come nelle interviste: parli, ascolti, e da quello scambio nasce qualcosa. Vale anche per la tristezza. Se le dai spazio, se la ascolti, qualcosa succede”.

Siamo abituati alla Giulia che ci fa ridere. Basta che dica “donne straordinarie” e siamo tutti a terra. Ma cos’è che fa ridere lei?

“Tutto, ogni giorno. Anche la mia famiglia. Ho un modo di guardare il mondo piuttosto ironico. E anche le persone a cui voglio bene sono così: ironiche, autoironiche. Ho amici che riescono a sdrammatizzare qualunque cosa. E anche io spesso riesco a trovare l’ironia dove apparentemente non dovrebbe esserci”.

Qualcuno direbbe che si circonda di persone intelligenti. L’ironia e l’autoironia sono spesso associate proprio all’intelligenza.

“Non saprei dirle. Però è vero che aiuta. Anche prima, quando le hoo ho risposto con quella frase in brindisino, abbiamo riso. L’ironia ti aiuta a ridimensionare. A guardare il mondo da un’altra prospettiva”.

Quando interpreta un personaggio, le è mai capitato di perdere il contatto della propria identità?

“Non sapevo nemmeno dov’era la mia identità. E invece l’ho ritrovata proprio grazie ai personaggi. Dopo averli interpretati, mi sono sentita più consapevole, più forte. Quando sono arrivata a Hot Ones, mi è stato chiesto di essere me stessa, il più possibile autentica. Mi volevano per quella che ero. E io, grazie a tutti quei personaggi, mi sentivo pronta. Le maschere ti proteggono, sì, ma ti insegnano anche tanto. È bellissimo poter essere altro. È un gioco meraviglioso. Come da bambini, a Carnevale: puoi essere chi vuoi, puoi far ridere o commuovere, ma senza essere tu. E poi, alla fine, quell’esperienza ti restituisce qualcosa di te”.

La maschera protegge, certo. Ma dove si sente davvero protetta?

“Sicuramente in quegli ambienti dove sento che mi viene dato spazio. Dove il mio valore è riconosciuto, e nessuno cerca di contenermi. Sembra banale, forse, ma non lo è. E poi sto imparando anche io a proteggermi. A farlo da sola. Mi sento protetta quando c’è un dialogo reale, quando chi ho davanti mi ascolta davvero. Quando c’è uno scambio vero”.

Quando c’è un feedback immediato e non si ha la sensazione di parlare al vento?

“Esatto. E voglio aggiungere una cosa: mi sento molto protetta anche quando persone adulte, che hanno fatto la storia della tv o della musica, ti prendono per mano. Penso ai Gialappi, a Luca Barbarossa, a Nino Frassica. Quando ti accompagnano, ti aiutano a emergere, senza ambiguità. Solo per stima, per rispetto del tuo lavoro. Quella è una forma di protezione bellissima. Quasi paterna. E forse ancora più preziosa proprio perché viene da uomini che ti guardano con rispetto, senza doppi fini. In quei momenti mi sento davvero fortunata”.

Si è sempre protetta?

“No. Per niente. Tante volte non mi sono protetta, e poi mi chiedevo: ‘Perché mi trattano così? Perché non ho risposto? Potevo dire qualcosa, potevo essere più diretta, magari anche più dura…’. Ma non l’ho fatto. Ora sto cercando di imparare”.

Ha fatto pace con le sue fragilità?

“Non lo so. Ho quasi 34 anni, e non credo sia ancora il momento per dire ‘ho fatto pace’. Però ci sto lavorando. Cerco di guardarle con più dolcezza, con uno sguardo materno. È una fase in cui sento di essere donna. E in questa parola, ‘donna’, ci metto anche questo: imparare a prendersi cura della propria parte fragile”.

“Donna” è una parola che racchiude tante cose. Una che mi piace è “libera”. Cosa vuol dire per lei essere libera?

“Libera… finalmente libera (risponde cantando, ndr). C’è una canzone, non della Vanoni ma cantata da lei. L’ho vista in Techetechetè quest’estate, mentre giravo un film che uscirà a marzo (Cena di classe). La cantava negli anni Sessanta e dice: ‘Finalmente sono libera’. Per me oggi essere libera significa poter fare della mia arte un mestiere. Significa che il mio lavoro viene riconosciuto, che mi viene dato spazio per farlo, che c’è ascolto. Libertà è portare un’idea, confrontarsi, e vedere quell’idea diventare qualcosa di più grande. E poi, in modo molto concreto, vuol dire anche non aver accettato compromessi. Mai. Nessuno mi ha spinta, nessuno mi ha ‘protetta’ se non con affetto sincero: la mia famiglia, gli amici, chi ha creduto davvero in me”.

Immagino che anche lei abbia un desiderio ancora non realizzato. Se potesse esprimerne uno, riguarderebbe la sua vita privata o quella professionale? Non le chiederò quale, i desideri non si dicono.

“Un riferimento importante per me, umano e artistico, è Paola Cortellesi. Sinceramente. Viviamo in un ambiente che è molto più ‘paesano’ di quanto si pensi. E quando senti tutti parlare bene di una persona, anche tra gli addetti ai lavori, secondo me è un ottimo segno: vuol dire che ha mantenuto dei valori forti. Di Paola ho sempre sentito parlare bene. E poi ha avuto una vita privata molto riservata, è mamma, ha continuato a fare quello che voleva, è diventata regista, ha realizzato un film in cui credeva. Questo, per me, è un desiderio: che il lavoro non divori tutto. Che resti agganciato alla vita vera. Vorrei che potesse coesistere tutto insieme”.