Giuliacci annuncia ciclone e maltempo sull'Italia, le previsioni su pioggia e crollo delle temperature

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il noto meteorologo Mario Giuliacci ha annunciato l’arrivo di un ciclone sull’Italia che porterà con sé maltempo sulla penisola. Nelle sue previsioni meteo per i prossimi 10 giorni, fino a sabato 24 ottobre circa, parla di piogge significative e di un crollo delle temperature che si registrerà nelle prossime ore.

Mario Giuliacci e l’arrivo del ciclone

L’Italia sarà presto nella morsa del maltempo. Ad annunciarlo è il meteorologo Mario Giuliacci che, nelle sue previsioni meteo, ha previsto l’arrivo sullo Stivale di un ciclone proveniente da Inghilterra e Spagna.

Gli effetti saranno significativi con forti piogge e un netto crollo delle temperature.

Maltempo in Italia, le previsioni

Sul proprio canale YouTube “Meteo Giuliacci”, il colonnello e meteorologo Mario Giuliacci ha fornito le previsioni del tempo fino al 24 di ottobre e parlato di due distinte fasi di segno opposto: la prima caratterizzata dall’anticiclone che porterà a un leggero aumento delle temperature e la seconda che dovrebbe partire sabato 17 di ottobre e sarà più perturbata con un crollo dei gradi percepiti.

Un ciclone ora in Inghilterra, infatti, scivolerà in Spagna e poi sull’Italia fino a interessare domenica 18 e lunedì 19 il nord-ovest e le isole maggiori e poi quasi tutta Italia tra mercoledì e venerdì. Allora, le situazioni da monitorare più attentamente saranno quelle che riguardano le regioni meridionali. Ci si attende piogge significative oltre i 20 mm e fino ai 35 millimetri.

Come detto, temperature variabili. Sabato 17 ottobre, saranno in temporanea discesa prima di risalire tra domenica e lunedì. Occhio però alle giornate tra mercoledì e venerdì quando ci sarà un nuovo crollo causato proprio dall’arrivo del ciclone sul Mediterraneo occidentale.

Come sarà il tempo nel weekend

Previsioni di Mario Giuliacci confermate anche da quelle di 3Bmeteo che parla di una perturbazione che, sin dalle prime ore della giornata di domenica, coinvolgerà il Nordovest con piogge e rovesci anche intensi. Piogge anche sulle regioni ioniche mentre sul resto d’Italia continueranno a prevalere tempo soleggiato e clima mite.

Le temperature saranno pressoché stazionarie con punte fino ai 25/26°C nella giornata di venerdì 16 ottobre. All’indomani atteso qualche rovescio in Calabria, con temperature in generale in lieve calo.

Il meteo peggiorerà domenica 18 ottobre. Previsti rovesci anche intensi al Nordovest, in Lombardia ed Emilia. Anche il Centro sarà interessato da piogge in Toscana e sul Viterbese. Al Sud, tempo instabile su centro-est Sicilia e bassa Calabria. Calano le temperature e si alzano venti di Scirocco.