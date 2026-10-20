Giuliacci annuncia una "settimana di piogge abbondanti", le previsioni meteo fino al ritorno dell'Anticiclone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Arrivano maltempo, pioggia, freddo e anche neve. Sono le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, che nel suo ultimo video annuncia una settimana di “piogge abbondanti” in quasi tutte le regioni d’Italia, in particolare al Nord e sul versante tirrenico. A seguire una settimana asciutta e più calda, a causa del ritorno dell’anticiclone delle Azzorre.

Le previsioni meteo di Giuliacci

Un ciclone atlantico posizionato sul sud della Francia porta una nuova ondata di maltempo sull’Italia, con piogge abbondanti, freddo e l’arrivo della neve in quota. Sono queste le previsioni meteo della settimana del colonnello Mario Giuliacci.

Il maltempo, spiega il noto meteorologo nel suo ultimo video, è già arrivato nel nostro Paese, con temporali e freddo già oggi, martedì 20 ottobre, sulle regioni del Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, ma con il passare delle ore coinvolgerà anche il resto dell’Italia.

ANSA

“Una settimana di piogge abbondanti”

Stando alle previsioni di Giuliacci, ci saranno “piogge abbondanti” in buona parte del Paese, dal Nord al Sud, in particolare in Piemonte, Lombardia, Liguria e sulle coste tirreniche fino alla Calabria.

Nel corso della settimana il maltempo si estenderà anche nel resto del Paese, dal Nord-Est al Centro-Sud, ma pioverà poco sulle regioni del medio e basso Adriatico.

Spunterà anche la neve, in quota: attesa sul versante nord delle Alpi sopra i 2.000 metri.

Poi una settimana asciutta col ritorno dell’anticiclone

La settimana successiva, l’ultima di ottobre, sarà invece asciutta e quasi senza piogge per via del ritorno dell’anticiclone delle Azzorre.

Le temperature torneranno a salire ma le massime non supereranno comunque i 25 gradi.

Allerta meteo in 7 regioni

Per la giornata di oggi, martedì 20 ottobre, la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo in sette regioni.

È allerta arancione in diverse aree della Liguria, tra cui Genova dove sono state chiuse le scuole, gialla nelle restanti zone della Liguria e in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Lazio e Umbria.