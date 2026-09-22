Giuliacci avverte che sul meteo "da oggi cambia la musica": "Calano le temperature e arrivano i temporali"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’atteso calo delle temperature è arrivato secondo l’esperto meteo Mario Giuliacci. Nel suo consueto punto sulle previsioni del tempo pubblicato online, il meteorologo ha detto che dal 22 settembre “si cambia musica” perché la forte perturbazione proveniente da Nord è arrivata sull’Italia e in particolare sul versante adriatico.

Meteo, Giuliacci annuncia il calo delle temperature

“Da oggi, martedì 22 settembre, si cambia musica”. È perentorio l’annuncio di Mario Giuliacci, che ha diffuso il suo bollettino meteo su MeteoGiuliacci.it.

“Stiamo dicendo da dieci giorni che è in arrivo un nucleo di aria fresca e finalmente ci siamo”, ha fatto sapere l’esperto. Gli effetti si faranno sentire in modo particolare sulle regioni adriatiche del centro, ma poi si estenderanno su tutta Italia.

ANSA / Meteogiuliacci.it

Giuliacci: “Cambio nel meteo, piogge sulle regioni adriatiche”

“Il nucleo di aria fresca è arrivato dalla Groenlandia e si riverserà sulle regioni adriatiche, ma il calo di temperature riguarderà tutta l’Italia”, ha fatto sapere Mario Giuliacci. Secondo lo storico esperto meteo, il calo di temperature durerà almeno fino al 25 settembre.

“Sulle regioni adriatiche si verificheranno temporali e rovesci nella giornata di martedì 22 settembre, a partire dalle regioni centrali”, ha spiegato Giuliacci nel video pubblicato anche su YouTube.

Il calo di temperature dovrebbe essere di circa 4-5 gradi e, sempre secondo Giuliacci, dopo aver colpito le regioni centrali il maltempo, nella serata di martedì e nella giornata di mercoledì, si sposterà verso le regioni meridionali dell’Adriatico, a partire dalla Puglia.

Chi è il meteorologo Mario Giuliacci

Mario Giuliacci, classe 1940, è un meteorologo italiano tra i volti più riconoscibili delle previsioni del tempo in televisione. Laureato in Fisica alla Sapienza di Roma, ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare, dove ha raggiunto il grado di colonnello e diretto il Centro meteorologico di Milano-Linate.

La popolarità è arrivata soprattutto con Mediaset: dal 1997 al 2010 è stato uno dei principali meteorologi del Tg5.

Mario Giuliacci ha inoltre collaborato con il Corriere della Sera e, negli anni successivi, ha continuato la sua attività di divulgazione attraverso il sito MeteoGiuliacci.it, fondato insieme al figlio Andrea.