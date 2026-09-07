Giuliacci conferma la fine dell'ondata di caldo, pioggia da Nord e Sud e temperature in calo fino a 10 gradi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sesta ondata di caldo sembra essere destinata a lasciare presto l’Italia. A dirlo è Mario Giuliacci, esperto e famoso meteorologo, che nelle previsioni in vista delle prossime due settimane apre all’addio al grande caldo grazie all’arrivo di una perturbazione atlantica tra il 9 e il 15 settembre. Un meteo che, dice Giuliacci, porterà piogge abbondanti e un calo termico, anche se non ovunque nello stesso modo.

Sesta ondata di caldo, l’addio è vicino

Dopo una vera e propria estate rovente, con temperature costanti oltre i 35 gradi e con le colonnine di mercurio schizzate all’insù fino ai 48 gradi in alcune città, il caldo sembra allontanarsi dall’Italia.

A confermarlo è Mario Giuliacci, che nel suo punto domenicale in vista dell’inizio della nuova settimana ha previsto la fine del caldo e l’arrivo di temporali.

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Una perturbazione che, a detta dell’esperto, porterà con sé piogge e fresco, con temperature destinate a calare dai 3 ai 10 gradi, dando anche respiro in vista del ritorno a scuola.

Dove calerà la temperatura

Previsioni meteo che sorridono all’Italia, da Nord a Sud, con uno sguardo all’addio del caldo ma con piogge in arrivo. Tuttavia non per tutti.

Secondo quanto previsto da Mario Giuliacci, infatti, tra il 9 e il 12 settembre il Nord Italia sarà interessato da una perturbazione che porterà un calo delle temperature di 8-10 gradi.

Al Centro, invece, farà capolino nei giorni successivi a partire dal 10, poi tra l’11 e il 13 saranno le regioni Meridionali a godere di un calo termico di 2-3 gradi.

Le massime previste secondo Giuliacci

Sulle regioni centrosettentrionali, riferisce il meteorologo, le temperature scenderanno ovunque sotto i 30 gradi, mentre su quelle meridionali sono previste temperature sotto i 32 gradi.

Sulle isole maggiori, invece, resisterà ancora qualche punta di 34-35 gradi. Ma Giuliacci è certo: “Entro il 15 settembre sembra che le temperature siano ovunque sotto i 30 gradi”.

Perturbazioni e piogge in arrivo

Nel suo punto social, Mario Giuliacci ha sottolineato che i prossimi giorni potranno essere contraddistinti da instabilità.

Nonostante il miglioramento sul fronte del caldo, l’esperto avverte della possibile formazione di temporali pericolosi durante il passaggio del fronte perturbato.

Ci saranno, infatti, piogge abbastanza significative e abbondanti sulla Lombardia, sul Friuli Venezia Giulia, Trentino e anche sul Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.