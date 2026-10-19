Giuliacci spiega gli effetti del ciclone sull'Italia, vento e pioggia su diverse regioni secondo le previsioni

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Il meteorologo Mario Giuliacci ha spiegato gli effetti di un ciclone, un’area di bassa pressione molto intensa, che si è instaurato sulla Francia e che porterà piogge in diverse parti d’Italia, in particolare sulle coste tirreniche e sulle regioni nordoccidentali. Si tratta però comunque di aria tiepida, che non porterà a un abbassamento netto delle temperature, che rimarranno sopra i 20 gradi in buona parte del Paese.

Giuliacci spiega il ciclone che causerà piogge in Italia

In un video sul proprio canale YouTube, il meteorologo Mario Giuliacci ha spiegato che il meteo nei prossimi giorni in Italia sarà fortemente influenzato da una bassa pressione che si è instaurata sulla Francia.

Questo fenomeno porterà aria umida e tiepida sulle regioni occidentali dell’Italia, causando piogge e forti venti, ma nessun abbassamento delle temperature.

ANSA

Non ci sarà quindi nessun anticipo di inverno. Al contrario, in buona parte delle città italiane le temperature resteranno tra i 20 e i 25 gradi.

Quali saranno le regioni più colpite

Visto che la perturbazione proviene dalla Francia, a essere più colpite saranno le regioni della costa tirrenica settentrionale e quelle nordoccidentali.

Potrebbero verificarsi perturbazioni intense sulla costa toscana e sull’Isola d’Elba, che già nella giornata di ieri 18 ottobre è stata colpita da un nubifragio che ha messo in difficoltà le zone nordorientali dell’isola.

Al Nord le regioni più colpite saranno la Liguria e il Piemonte, oltre ad alcune zone a nord e a ovest della Lombardia. Anche la Sardegna orientale potrebbe subire alcuni rovesci.

Forti venti e mari mossi per tutta la settimana

Il sito 3B Meteo segnala anche che, per tutta la settimana, ci saranno sulle coste italiane venti piuttosto forti, con raffiche fino a 80 chilometri orari.

Saranno ancora le regioni più settentrionali a risentire di questi fenomeni. Tra le più colpite ci sarà la Liguria, ma anche l’alto Adriatico potrebbe essere interessato da raffiche fino a 70 chilometri all’ora.

Più tranquilla invece la situazione al Sud, con venti meno forti provenienti da sud. La situazione dovrebbe mantenersi stabile fino al fine settimana.