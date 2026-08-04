Giuliana Scoda e Daniela Culiberti trovate morte a Cormons in casa, erano madre e figlia: sospetti sui farmaci
Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte nella loro casa a Cormons: in corso le indagini
Tragedia a Cormons, due donne, madre e figlia, sono state trovate morte all’interno della loro abitazione. A lanciare l’allarme è stato l’altro figlio e fratello delle vittime. In corso le indagini per chiarire le cause e le circostanze del decesso di Giuliana Scoda, 66 anni, e di sua figlia Daniela Culiberti, 44 anni. Tra le ipotesi al vaglio quella del gesto volontario, sembra che le due donne abbiano ingerito un quantitativo massiccio di farmaci.
Madre e figlia trovate morte in casa a Cormons
Il tragico ritrovamento è stato effettuato nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto a Cormons, in provincia di Gorizia.
Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte all’interno della loro abitazione in via Milano.
Le vittime sono Giuliana Scoda, 66 anni, e sua figlia Daniela Culiberti, di 44 anni. Lo riporta Il Piccolo.
Morte Giuliana Scoda e Daniela Culiberti
A scoprire l’accaduto e a lanciare l’allarme è stato l’altro figlio di Scoda (e fratello della 44enne), al rientro a casa.
Sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, ma per le donne non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.
Le indagini
Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause e le circostanze della morte delle due donne.
La 66enne aveva problemi di salute ed era costretta a letto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, ma dai primi accertamenti svolti non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimenti di terzi.
Secondo indiscrezioni, sembra che madre e figlia abbiano assunto una dose massiccia di farmaci.
Per chiarirlo e stabilire le cause del decesso bisognerà attendere l’autopsia.