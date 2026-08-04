Giuliana Scoda e Daniela Culiberti trovate morte a Cormons in casa, erano madre e figlia: sospetti sui farmaci

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Cormons, due donne, madre e figlia, sono state trovate morte all’interno della loro abitazione. A lanciare l’allarme è stato l’altro figlio e fratello delle vittime. In corso le indagini per chiarire le cause e le circostanze del decesso di Giuliana Scoda, 66 anni, e di sua figlia Daniela Culiberti, 44 anni. Tra le ipotesi al vaglio quella del gesto volontario, sembra che le due donne abbiano ingerito un quantitativo massiccio di farmaci.

Madre e figlia trovate morte in casa a Cormons

Il tragico ritrovamento è stato effettuato nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto a Cormons, in provincia di Gorizia.

Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte all’interno della loro abitazione in via Milano.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le vittime sono Giuliana Scoda, 66 anni, e sua figlia Daniela Culiberti, di 44 anni. Lo riporta Il Piccolo.

Morte Giuliana Scoda e Daniela Culiberti

A scoprire l’accaduto e a lanciare l’allarme è stato l’altro figlio di Scoda (e fratello della 44enne), al rientro a casa.

Sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, ma per le donne non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause e le circostanze della morte delle due donne.

La 66enne aveva problemi di salute ed era costretta a letto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, ma dai primi accertamenti svolti non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimenti di terzi.

Secondo indiscrezioni, sembra che madre e figlia abbiano assunto una dose massiccia di farmaci.

Per chiarirlo e stabilire le cause del decesso bisognerà attendere l’autopsia.