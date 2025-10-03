Giuliano Ferrara contro attivisti e parlamentari di Flotilla, cita gli ostaggi del 7 ottobre: "Contrappasso"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il giornalista Giuliano Ferrara ha proposto che gli attivisti della Flotilla detenuti in Israele vengano trattenuti nelle carceri del Paese per lo stesso numero di giorni degli ostaggi di Hamas catturati durante gli attacchi del 7 ottobre. Il team legale della Flotilla intanto hanno comunicato che alcuni attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame.

Giuliano Ferrara contro gli attivisti della Flotilla

Giuliano Ferrara ha criticato duramente gli attivisti della Global Sumud Flotilla in un post sul suo profilo X, in cui ha chiesto per loro una lunga detenzione:

Sarebbe disdicevole e disumano, ma un buon contrappasso, se i flottiglieri fossero trattenuti, non dico sottoterra, per lo stesso numero di giorni degli ostaggi del 7 ottobre, parlamentari compresi.

I parlamentari italiani che erano salpati insieme alla Flotilla sono tornati in Italia oggi 3 ottobre poco prima delle 14, con un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino.

Alcuni attivisti sono in sciopero della fame

Intanto l’International Federation for Human Rights, di cui fa parte Adalah, il team giuridico della Global Sumud Flotilla, ha comunicato che gli attivisti si sono rifiutati di firmare i documenti che certificavano il loro ingresso illegali in Israele e hanno cominciato un sciopero della fame:

Diversi attivisti, tra cui il nostro vicepresidente Alexis Deswaef, si sono rifiutati di firmare documenti che riconoscevano falsamente un “ingresso illegale” in territorio israeliano e hanno iniziato uno sciopero della fame. È prevista un’udienza presso la prigione.

ANSA Il ritorno in Italia dei parlamentari italiani

Le barche della Flotilla sono state intercettate in acque internazionali, nel tratto di mare in cui Israele ha istituito il blocco navale per bloccare l’accesso alle acque della Striscia di Gaza nel 2009.

Cosa è successo alla Marinette

Il comunicato della International Federation for Human Rights specifica anche che gli attivisti sono stati trasferiti nella prigione di Saharonim.

L’unica eccezione è l’equipaggio della Marinette, una delle barche della Flotilla, rimasta indietro durante la navigazione nel Mediterraneo.

Anche dopo l’intercettazione delle altre barche, la Marinette ha continuato la sua navigazione verso Gaza ed è stata intercettata.