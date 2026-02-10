Giulio Corso, l'intervista all’attore in scena a teatro con ‘A qualcuno piace caldo’: “In costante divenire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che seguono una scaletta e ci sono conversazioni che, quasi per caso, diventano qualcosa di più. Quella con Giulio Corso, in esclusiva per Virgilio Notizie, appartiene alla seconda categoria. Attore teatrale, televisivo e cinematografico, oggi protagonista della versione italiana di A qualcuno piace caldo, al Teatro Greco di Roma dal 13 al 22 febbraio, Giulio Corso non cerca riflettori, ma verità. Il palco non è un piedistallo: è un luogo in cui mettersi in gioco, in discussione, in ascolto. Nello spettacolo, interpreta un uomo che si traveste per salvarsi la vita e finisce per scoprire chi è davvero. È un personaggio che recita, si reinventa, si contraddice. E forse non è un caso che Giulio Corso parli di quel ruolo come di una piccola rivelazione. Perché è proprio lì, in quella zona di confine tra finzione e verità, che lui si muove con naturalezza. In scena come nella vita, Giulio Corso non cerca di convincere, ma di capire. Non si presenta con slogan, ma con domande: sulla sua identità, sulla direzione che sta prendendo, su chi sarà o non sarà tra sessant’anni. Nel corso di questa conversazione, Giulio Corso racconta cosa significa vivere un ruolo, ma anche cosa significa lasciarlo andare. Parla del teatro come luogo di verità e del cinema come sfida alla presenza. Si interroga sulla paura di non evolvere, del bisogno di restare mobili, del desiderio di essere contraddetti. E poi si e ci emoziona con la paternità, la condivisione di questo mestiere con la moglie Federica, il legame con la Sicilia (più viscerale che culturale) e quella gentilezza che non ostenta, ma abita. Una gentilezza che, come dice lui, dovrebbe essere il nostro modo di stare al mondo. In un’epoca di performance continua, Giulio Corso è un’eccezione che non grida. Un attore che non si mette al centro, ma si pone domande. Che non cerca di vincere, ma di appartenere. E alla fine, ciò che lascia è una sensazione rara: quella di aver parlato con qualcuno che ha scelto la profondità senza rinunciare alla semplicità, anche quando si espone su ciò che per molti resta indicibile. Un’intervista che, alla fine, somiglia a uno specchio: quello che ognuno di noi, prima o poi, è chiamato ad attraversare.

Domanda inevitabile, anche se può sembrare scontata: chi glielo ha fatto fare?

“Bella domanda… chi me lo ha fatto fare? Su tutta la linea o solo in questa fase della mia vita? (sorride, ndr). Se parliamo di A qualcuno piace caldo, di questo spettacolo, allora posso dire che è un progetto che ti chiama, proprio per il tipo di materiale che propone. È chiaro che ci si espone a un rischio, che il confronto con l’originale, sulla carta, sembra perso in partenza. Ma in realtà quel confronto nemmeno dovrebbe esistere. Bisogna lasciarselo alle spalle fin da subito”.

Intende dal punto di vista psicologico? Sente il peso di confrontarsi con una materia così iconica?

“Onestamente, non lo percepisco. Non è un peso che porto con me. Anche perché, per esempio, in scena, sin dal debutto, abbiamo percepito qualcosa di molto forte: molte persone in sala non sembravano avere un legame emotivo diretto con il film di Wilder. E questo, per me, è stato quasi liberatorio. Ha confermato un’intuizione che ho avuto fin dall’inizio: questa nostra versione è, in fondo, una favola. E come tutte le favole, funziona se viene raccontata bene, sia che si conosca già la storia, sia che la si scopra per la prima volta”.

Quindi, nessuna imitazione di Tony Curtis o Marilyn Monroe…

“Nessuna imitazione, nessun riferimento diretto. Tony Curtis, Jack Lemmon e Marilyn Monroe rappresentano un altro mondo. Quello che facciamo noi è del tutto diverso. Certo, ci sono scene, immagini, situazioni che inevitabilmente richiamano il film e le citiamo con rispetto ma stiamo raccontando un’altra storia. Una favola nuova. E credo sia proprio questo ad affascinare il pubblico: la forza del racconto. A qualcuno piace caldo, allora come oggi, è una storia audace. Lo era nel 1959, quando uscì, e lo è anche oggi, se ci pensiamo bene”.

In che senso?

“Racconta di due uomini che si travestono per salvarsi la vita, e che proprio attraverso quel travestimento arrivano a scoprire chi sono davvero. È una storia che parla di identità, di genere, di trasformazione. È una commedia perfetta, a mio parere. Costruita con una tale precisione che riesce ancora oggi ad affrontare temi profondi con grande leggerezza. La battuta finale, ‘Nessuno è perfetto’, è una sintesi straordinaria. Racchiude tutto. Dice che l’identità è un percorso, non un’etichetta. Che si può amare al di là delle convenzioni. Che si può essere felici anche indossando delle maschere. E per questo funziona ancora”.

“Nessuno è perfetto” è quasi diventato un motto contemporaneo. Lei quanto ha dovuto confrontarsi con l’idea di perfezione, nel suo percorso?

“È una sfida quotidiana. Non solo come attore, ma come essere umano. Ogni giorno ci confrontiamo con i limiti, con l’idea che qualcosa possa essere giusto o sbagliato, bello o brutto. Ma credo che nell’arte non esista nulla di veramente perfetto, né di completamente sbagliato. All’inizio si cerca di fare tutto ‘come si deve’, secondo certi modelli, rispettando criteri di qualità e tecnica. Ma col tempo si capisce che bisogna cercare ciò che ci rispecchia. E che il vero traguardo è liberarsi dal giudizio, anche da quello verso se stessi. Liberarsi dall’ossessione del ‘ben fatto’ e semplicemente lasciarsi accadere in scena”.

Il teatro, rispetto al cinema, ha questa particolarità: il “qui e ora”. L’azione è irripetibile. Questo aspetto la limita o la libera?

“Qualche anno fa mi creava disagio. Salire sul palco era un passaggio delicato, un misto tra entusiasmo e fatica. C’era ansia, un senso di giudizio costante, la domanda ricorrente: ‘perché faccio questo mestiere?’. Poi, pian piano, mi sono liberato da tutto questo. Ho trovato un equilibrio interiore. Oggi, prima di entrare in scena, provo serenità. È come se tutto il lavoro, il mese di prove, stesse finalmente per prendere forma. E quel momento diventa una festa. Letteralmente. Il ‘qui e ora’ oggi mi esalta. Mi emoziona. È la parte che preferisco”.

Il lavoro vero sono le prove?

“Le prove, per me, sono la fase più intensa. Quelle quattro settimane sono un concentrato di domande, intuizioni, studio. È lì che nasce tutto. In quel periodo spesso non dormo. Torno a casa pieno di pensieri, chiudo gli occhi e continuo a rifletterci. Sogno, mi sveglio con nuove idee. È un mese denso, carico di immagini, in cui si costruisce ciò che sarà. Quando poi lo spettacolo va in scena, per me il lavoro è finito. Inizia la condivisione”.

Teatro e cinema richiedono due approcci attoriali diversi?

“A teatro, per far vivere un personaggio, bisogna renderlo visibile, amplificarlo. Occorre elevarsi, cercare di raggiungere il livello dell’autore, soprattutto se si tratta di un autore importante, per permettere al pubblico di riconoscersi in ciò che vede. Il teatro è esposizione. Il cinema, invece, funziona in modo opposto: bisogna semplicemente essere. È il corpo, il respiro, la presenza, lo sguardo a parlare. Se si forza la recitazione, si rompe la magia. Forse è anche per questo che mi sento più a mio agio a teatro: perché c’è una componente di gioco. Perché mi permette di esaurire tutto il mio processo creativo nelle prove e poi condividerlo con il pubblico, sera dopo sera”.

A qualcuno piace caldo non parla solo di identità come tema narrativo, ma interroga anche l’identità dell’attore. C’è un aspetto metateatrale, in fondo.

“I protagonisti recitano, mettono in scena un personaggio. È stato proprio questo a colpirmi, ed è anche ciò di cui parlavamo durante le prove: questi due uomini sono musicisti jazz senza un soldo, che si arrangiano come possono per tirare avanti. Per salvarsi la vita, sono costretti a cambiare identità. È un travestimento per sopravvivere. Ma poi, all’interno di quel gioco, succede qualcosa: si trasformano ancora, uno di loro lo fa addirittura per amore. C’è una battuta che dico in scena, molto significativa: all’inizio è un inganno, sì, ma a un certo punto quel personaggio capisce che deve spogliarsi di ogni maschera e mostrarsi per ciò che è, anche a costo di perdere chi ama. Ed è un passaggio molto interessante da attraversare come attore. Quando mi è stato proposto questo ruolo, avrei dovuto riprendere un altro spettacolo già in calendario, ma non ho avuto dubbi. Mi piaceva troppo l’idea. Non ci ho pensato due volte”.

Restando in tema, lei è un attore o fa l’attore?

(riflette per qualche minuto, ndr) “È una domanda che mi viene posta spesso, ed è giusto così. Anche se ricorrente, porta ogni volta con sé sfumature diverse. Per molto tempo ho detto: ‘faccio l’attore’. Ma non: ‘sono un attore’. È una distinzione sottile, ma fondamentale. Solo negli ultimi anni ho iniziato a dire ‘sono un attore’, perché ho capito che questo mestiere coincide davvero con ciò che sono. Non è soltanto un lavoro, è parte della mia natura. Come quegli animali che costruiscono la tana non perché lo hanno imparato, ma perché è nella loro essenza. Ecco, io non potrei essere altro: è ciò che sono.

C’è stato un momento preciso in cui ha sentito che quella era davvero la sua strada?

“È stato un percorso graduale. Non c’è stato uno spartiacque netto. Si comincia a vivere di questo lavoro, a guadagnare qualcosa, ed è già un segnale importante. Il nostro mestiere passa attraverso il giudizio degli altri: il pubblico, i colleghi, i registi, i produttori. E sono riscontri fondamentali. Conosco attori straordinari, talentuosi, che hanno dovuto cambiare strada proprio perché quelle conferme non arrivavano. Poi c’è lo studio, il confronto. Quando inizi a lavorare con altri attori, con compagni di percorso, e avverti che lì dentro ti senti a casa, che c’è qualcosa che ti appartiene… è allora che cominci a pensare: forse sì, è questa la mia direzione, il mio destino”.

Se dovesse indicare un momento chiave?

“Probabilmente l’ammissione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica”.

L’Accademia come primo vero riconoscimento. Ma quando crede sia arrivata l’affermazione “ufficiale”, quella che ha fatto dire agli altri: “Giulio è un attore”?

“Non so se sia successo per tutti, ma per me c’è stato un momento molto chiaro. Avevo lavorato in uno spettacolo che aveva avuto un buon successo, Rapunzel, un musical. I miei genitori vennero a vederlo. Quando mio padre, alla fine, mi disse ‘Ma allora sei bravo’, per me fu uno spartiacque. Era come se mi avesse dato il suo benestare. Lui è stato un grande musicista, quindi ricevere da lui quel riconoscimento ha avuto un peso enorme. Da quel momento ho pensato: ‘Ora non ho più niente da dimostrare. Gli altri si prendano Giulio per com’è, sul palco’. Avevo bisogno solo di chiarirmi con me stesso, e con le due persone che per me contano di più: mio padre e mia madre”.

E, a livello personale, c’è stato un altro momento in cui ha sentito di ridefinire la propria identità?

“Sì, sicuramente la nascita di mio figlio. È stato un punto di svolta profondo. Ricordo una conversazione con un ragazzo più giovane, che citando qualcun altro mi disse: ‘Adesso sei mortale’. All’inizio ci ho riso sopra, ma poi ho capito cosa volesse dire. Prima non avevo davvero responsabilità rispetto alla mia sorte. Certo, c’era mia moglie, ma è diverso. Con un figlio cambia tutto. Ora ho cura di me anche per lui. Le mie priorità ruotano attorno a lui. È lui, oggi, a orientare le mie scelte. E penso sia naturale. Sono una persona come tante, e nella vita di una persona normale un figlio cambia ogni prospettiva”.

La paternità ha modificato anche il suo modo di vivere il lavoro?

“Alcune cose sono diventate meno rilevanti. Quelle piccole ansie, le preoccupazioni che un tempo sembravano enormi, oggi le ridimensiono. Le priorità cambiano: ciò che era al secondo posto ora è finito in fondo alla lista. Detto questo, cerco sempre di mantenere una certa deontologia. Quando sono sul set o sul palco, lascio fuori tutto il resto. Non porto con me la dimensione familiare. Però ho imparato a vivere tutto con maggiore leggerezza. Tra colleghi ce lo ricordiamo spesso: ‘Non stiamo salvando vite’. E in effetti è così”.

Il fatto di condividere il mestiere con sua moglie, Federica De Benedittis, ha reso più semplice questo equilibrio?

“Sì. Con Federica siamo compagni da sempre. Tra noi c’è una collaborazione profonda. Può sembrare retorico, ma non lo è: condividere lo stesso lavoro aiuta a comprendere meglio certi passaggi delicati. Quando uno dei due attraversa un momento di fermo, o quando un provino va bene o male, c’è una comprensione immediata. In una coppia in cui entrambi fanno questo mestiere, questi momenti si affrontano con naturalezza. Personalmente, credo che mi sarebbe stato molto difficile vivere con una persona che non conoscesse questo mondo”.

Un sostegno silenzioso ma presente?

“Nella nostra quotidianità non parliamo quasi mai di lavoro. Siamo una famiglia come tante. Ma, nei momenti che contano, c’è quella comprensione profonda che fa la differenza. È un grande conforto. Avere accanto qualcuno che non ti chiede spiegazioni, che ti comprende senza bisogno di parole, è un privilegio. È un linguaggio comune che ti permette di affrontare tutto: le gioie, le delusioni, le frustrazioni”.

Un altro grande tema di A qualcuno piace caldo è il travestimento. Le è mai capitato, in senso metaforico, di “travestirsi” da qualcosa che non era?

“Sì, certo. C’è stato un periodo in cui mi venivano affidati solo ruoli da ‘cattivo’. Ma io sono probabilmente l’opposto. È stato curioso. Una volta stavo girando un film americano, All You Ever Wished For, diretto da Barry Morrow, lo sceneggiatore di Rain Man, premio Oscar. In quel progetto interpretavo un personaggio positivo, e lui mi disse: ‘Tu non farai mai il cattivo’. Da quel momento in poi ho interpretato solo personaggi negativi: solo quelli (sorride, ndr)! Ma la cosa non mi disturba. Vestire i panni di qualcosa di distante da me è stimolante. Pensiamo sempre di identificarci con ciò che ci somiglia, ma non è sempre così. Ci sono lati di noi che non vediamo, che gli altri colgono prima. Forse non li capiremo mai del tutto. Col tempo, un attore capisce che i ruoli che funzionano meglio sono quelli che si muovono in quella zona ambigua: né completamente tuoi, né totalmente estranei. In quel limbo succede qualcosa di misterioso, ma autentico”.

Ed è lì che nasce anche una consapevolezza sui propri limiti e possibilità?

“Un attore, con l’esperienza, impara a riconoscere dove funziona meglio. Non possiamo fare tutto, sarebbe presuntuoso pensarlo. A me piace ancora sorprendermi. A volte capita di pensare: ‘Questo ruolo non è nelle mie corde’, poi inizi a lavorarci e scopri che ti viene bene. Anche questo è sopravvivenza: accettare ciò che arriva”.

Che rapporto ha con l’ambizione?

“È complesso. Ogni anno, a gennaio, scrivo una lista di obiettivi. Non faccio piani a lungo termine, non ho mai scritto che vincerò un Oscar. Ma metto nero su bianco desideri concreti, realistici. Tipo: ‘Quest’anno voglio portare in scena un testo contemporaneo’, oppure: ‘Vorrei girare una serie in cui interpreto un personaggio brillante’. Questo è il mio modo di essere ambizioso”.

Un’ambizione che nasce dal desiderio e non dall’arrivismo?

“L’ambizione, per me, è restare vicino a ciò che desidero. Non si tratta di scalare, ma di costruire. E vale anche nella sfera personale. Con Federica, in questi anni, abbiamo investito tempo ed energie nella casa, nella famiglia. Le mie ambizioni non sono mai disgiunte dal mio nucleo familiare. Artisticamente, sento di essere già nel mio destino. Le scelte che faccio lo definiscono giorno dopo giorno. Non penso mai alle conseguenze. Vivo nel presente. Il mio approccio è sempre quello del qui e ora. E, sì, senza rimpianti”.

In questo percorso fatto di piccole tappe, ma in continua evoluzione, quanto conta la sua sicilianità?

“Moltissimo. È parte della mia natura. Ho assorbito tutto da lì, dalle mie origini. È presente in ciò che porto in scena, ma ancor di più nella vita. Essere siciliano mi ha insegnato a stare al mondo, a relazionarmi con gli altri. Certo, condividiamo le radici con Pirandello, Sciascia e Camilleri, per citare solo alcuni nomi, ma al di là di averli letti o interpretati, io e Pirandello, per dire, siamo distanti quanto un friulano e un cannolo. L’eredità vera è ciò che si respira: la luce, l’umanità, il paesaggio, la storia, i racconti. Ed è questo mi porto dentro. Essere siciliano significa conoscere l’accoglienza, l’abbandono, l’essere sfruttati, ma anche valorizzati. Tutto questo mi ha aiutato a trovare un equilibrio. E sì, a volte capita che usi il dialetto in scena, o che faccia un progetto in lingua siciliana. Mi viene naturale”.

Per un siciliano esiste un concetto affascinante: “là fuori”, tutto ciò che è oltre il mare. Per lei cos’è oggi il “là fuori”?

“Là fuori è l’ignoto. È ciò che ancora non conosci. È sempre stato così. Mio nonno, quando da ragazzo andavo a Roma, mi chiedeva: ‘Com’è andato il viaggio?’, come se avessi attraversato l’oceano, mentre era solo un’ora di volo. Per lui Roma era un viaggio vero. Là fuori è tutto ciò che ti mette alla prova. È dove affronti il coraggio, i desideri, le paure. Quando parti, non sai se tornerai. Non sai se sei troppo debole per andare o troppo debole per restare. Io, in realtà, non ho mai avuto paura di ciò che c’era oltre. Ho sempre avuto il desiderio di muovermi, di andare. Sentivo il bisogno di seguire il flusso. Oggi, però, mi piace tornare a Palermo. Roma è casa ma, se penso a dove vorrei vivere i miei giorni felici, penso alla campagna. Non alla città. Nelle storie sui social mi si vede spesso nell’orto, con mio figlio: vorrei che lui avesse i ricordi che ho avuto io. Sono cresciuto in città, quindi per me la campagna era l’estate, i nonni, mio padre. Ora cerco di imparare da mio padre tutto ciò che sa. Quando non ci sarà più, tutto ciò che conosce rischia di andare perso. E io sento la responsabilità di raccogliere quel sapere. Mi dispiace persino parlarne. Vorrei che mio figlio, Edoardo, potesse ricevere quella stessa eredità”.

“Là fuori”, ma in un altro senso. Se oggi si guarda allo specchio, di cosa ha paura?

(pausa, ndr) “Ci pensavo di recente. Ne parlavo con un amico. Gli dicevo: ho paura di ritrovarmi, tra 60 o 70 anni, esattamente come sono oggi. Vorrei riuscire a smentirmi fino alla fine. E, allo stesso tempo, confermare che in fondo siamo tutti parte della stessa cosa. Oggi sono una persona, domani un’altra, dopodomani ancora diversa. Alla fine, sarò stato tutte. Penso che l’umanità sia una coscienza collettiva, anche se divisa. Siamo costretti a sopravvivere in un piano materiale, ancorati all’idea della nostra individualità. Ma ogni anno cambio idea, mi contraddico. E, quando smetto di farlo, inizio ad avere paura. Paura di essermi fermato, di non evolvere più, di essermi irrigidito. Ho paura di diventare stupido se penso di sapere più di prima, quando in realtà ho solo smesso di mettermi in discussione. E poi… ho paura di perdere tutto questo. Anche se si accetta l’idea di continuare a esistere in un’altra forma, vivere l’amore qui, su questa terra, è qualcosa di meraviglioso. E perderlo fa paura”.

Restando sul verbo “essere”: chi è, oggi, Giulio?

“Una persona gentile”.

E questa persona gentile che ricordo ha de Il Paradiso delle Signore? Nonostante siano passati anni, la ricordano sempre nei panni di Antonio Amato.

“Ottimo. Sono ancora in ottimi rapporti con molti colleghi. Abbiamo un gruppo che si chiama Amato’s Family e cerchiamo di vederci con una certa regolarità. Per me è stata una parentesi breve, ma significativa. Mi fa piacere che le persone mi identifichino ancora con quel ruolo, anche se è durato poco nel tempo: vuol dire che ho lasciato qualcosa. È stata una grande palestra: ho girato 180 episodi in un anno. Non avevo vita privata, ma mi sono divertito. Era il mio primo ‘daily’, dove tutto si scrive mentre si gira. Succede che gli autori cambino rotta in base a ciò che vedono sul set. A volte pensavo: ‘Questa svolta da dove arriva?’, e magari era il pubblico a suggerirla, con il suo gradimento. È un’esperienza che porterò sempre con me. È stato un anno fortunato. Abbiamo fatto numeri importanti. E ancora oggi quella serie è una delle produzioni più longeve e riuscite della televisione italiana”.

Eppure, per anni, è stata sottovalutata…

“La verità? Oggi tutti firmerebbero per entrarci. Perché, al di là del prodotto in sé, ti dà visibilità, ti permette di lavorare. E il pubblico la segue”.