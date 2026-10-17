Giulio Cristini, nella serie di RaiPlay 'Memoriae': “Il tempo è il sacrificio più grande”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

«Il tempo. Il tempo della mia vita». Quando gli chiediamo quale sia stato il sacrificio più grande della sua carriera, Giulio Cristini risponde così, senza esitazioni. Perché scegliere di fare l’attore significa anche convivere con l’attesa, con le occasioni mancate e con il timore di non riuscire mai a realizzare pienamente ciò che si desidera. Torinese, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, Giulio Cristini conosce bene le incertezze di un mestiere al quale continua a dedicarsi con una determinazione che, qualche volta, lo ha portato a interrogarsi sui propri limiti. Lo ritroviamo nei panni di padre Mariano in Memoriae, la serie mystery Rai diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Dopo una frana, gli abitanti del piccolo paese montano di Vallata cominciano a perdere sei anni della propria vita. Il fotoreporter Matteo, interpretato da Dario Aita, e l’oncologa Alma, interpretata da Gaia Messerklinger, cercano di comprendere l’origine di un fenomeno che riporta alla luce ricordi dimenticati e inquietanti interrogativi sul passato. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giulio Cristini ripercorre gli esordi teatrali a Torino, la formazione e le esperienze tra cinema e televisione, raccontando anche quanto sia difficile distinguere l’ambizione dall’ossessione. Parliamo della paura di essere giudicati per il proprio aspetto, della psicoterapia, degli affetti e del bisogno di conservare una vita al di fuori del lavoro. C’è spazio anche per il rapporto con Gaia Messerklinger, conosciuta ai tempi del liceo, e per una riflessione sul gioco e sulla libertà. Due aspetti che Giulio Cristini considera ancora fondamentali, anche se ammette di averli trascurati crescendo.

Partiamo da padre Mariano, il suo personaggio in Memoriae. Come è arrivato questo ruolo?

“Padre Mariano è arrivato dopo numerosi provini, come spesso accade a chi fa questo mestiere. Ero alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità professionali. Questo lavoro è talmente precario che quando arriva un’occasione la accogli con entusiasmo, anche se non sai ancora quanto sarà importante. Quando ricevi un provino, spesso non conosci l’importanza del ruolo che potresti ottenere. Hai a disposizione soltanto le scene da interpretare e, per il resto, sai pochissimo del progetto”.

Come ricorda il provino?

“C’è un episodio curioso, perché la richiesta arrivò in un momento piuttosto scomodo. Oggi molti provini si svolgono da casa, attraverso i cosiddetti self tape. Quello per Memoriae mi fu proposto poco prima di un fine settimana in cui sarei dovuto tornare a Torino, la mia città natale, per il matrimonio del mio migliore amico. Si sposava in montagna, in un prato dove non c’era neppure campo per i cellulari. Sapevo che sarei stato lontano da casa e mi chiedevo come avrei trovato il tempo per prepararmi. Pensavo di studiare le scene in treno, durante il viaggio. Alla fine registrai il provino la domenica, dopo il matrimonio, del quale ero anche testimone. Ero stanco e mi domandavo se avessi fatto un buon lavoro. In queste situazioni si finisce sempre per mettere in discussione la propria prestazione. Evidentemente, però, quel primo tentativo era andato bene, perché dopo qualche tempo mi richiamarono per le fasi successive della selezione, compresi due callback. Ricordo che, dopo l’ultimo, quello potenzialmente decisivo per l’assegnazione del ruolo, uscii dalla stanza completamente insoddisfatto. Mi ero sentito ingessato, avrei voluto fare scelte diverse ed ero convinto che non mi avrebbero preso. Passarono parecchi mesi, perché la produzione impiegò molto tempo a scegliere gli interpreti della serie. Dopo circa tre mesi, forse tre e mezzo, arrivò finalmente la conferma: avrei interpretato padre Mariano”.

Una volta ottenuto il ruolo, come si è avvicinato a un personaggio tanto distante dalla sua esperienza personale?

“All’inizio lo sentivo molto lontano da me. Nella mia vita ho avuto pochissimi rapporti con il clero e con la Chiesa come istituzione. La religione ha sfiorato la mia esistenza quasi esclusivamente attraverso il catechismo che si frequenta da bambini, generalmente per volontà dei genitori. Ho quindi cercato di capire chi potesse essere quest’uomo. Leggendo la sceneggiatura, ho scoperto che, a un certo punto, per ragioni che preferirei non anticipare, padre Mariano perde completamente la memoria della propria identità sacerdotale. Incontra persone che gli spiegano di trovarsi in quel villaggio proprio perché ne è il prete. Lui, però, reagisce anche in maniera piuttosto brusca. È come se dicesse: ‘Ma che state dicendo? Non sono un prete. Non so chi siate né che vogliate da me, ma una certezza ce l’ho: non sono un sacerdote’. Padre Mariano vive questa condizione di smarrimento e comincia piuttosto a cercare le tracce del proprio passato. Tra gli abitanti di Vallata, il paese in cui è ambientata la storia, è l’unico a provenire realmente da fuori. Ci sono altri due personaggi arrivati dall’esterno, ma entrambi conservano un legame con quel luogo. Padre Mariano, invece, viveva lì senza esserne originario. Si ritrova in un posto che non riconosce, circondato da sconosciuti e completamente separato dalle proprie radici”.

Questo distacco dalle proprie radici trova qualche corrispondenza nella sua esperienza personale. Penso a quando, ancora giovanissimo, lasciò Torino per trasferirsi a Roma.

“Avevo diciannove anni quando lasciai Torino e la mia famiglia, che è rimasta lì. Dovetti ricominciare da capo in una città sconosciuta. Roma, però, vent’anni fa mi accolse davvero come una mamma. Mi accolse con tutti i sacramenti, per usare una metafora religiosa: tutti quelli che non avevo ricevuto in chiesa li ricevetti, in maniera assolutamente laica, attraverso questa città. Grazie ai primi amici romani e alle persone che incontrai, cominciai a capire quale sarebbe stata la mia vita nella capitale”.

Foto: Francesca Marino

Nel cast di Memoriae il suo nome compare più in alto nei titoli rispetto al passato. È un riconoscimento importante?

“È un passaggio importante, ma indipendentemente dalla posizione del mio nome nei titoli. Con il tempo, facendo questo mestiere, impari che esiste una sorta di gerarchia tra gli interpreti. È normale, fa parte del nostro lavoro. Ci sono però ruoli piccoli, magari collocati più in basso, che possono darti moltissimo, e parti più importanti che, al contrario, possono lasciarti meno. Padre Mariano ha un peso significativo nello sviluppo della storia e, come osserva lei, anche il mio nome occupa una posizione diversa rispetto al passato. Cerco tuttavia di non attribuire troppa importanza a questi aspetti, perché il rischio è misurare il valore di un’esperienza soltanto attraverso il riconoscimento esterno. Credo che un ruolo, così come un percorso professionale, debba essere valutato soprattutto per quello che ti lascia interiormente”.

E che cosa le ha lasciato padre Mariano?

“Moltissimo. Per restare nel linguaggio ecclesiastico, visto che ci stiamo divertendo a utilizzarlo, potrei dire che questa serie è stata una piccola epifania. Grazie a Memoriae ho conosciuto persone che hanno cambiato, per certi aspetti, anche la mia vita a Roma. Sul set sono nati rapporti professionali e personali che mi hanno segnato. È stato uno dei lavori che ho accolto con maggiore felicità, ma anche con una certa paura. Desideravo profondamente interpretare padre Mariano nel miglior modo possibile. Non so se ci sia riuscito, ma non parlo tanto della qualità del risultato. Ho cercato di affrontare il personaggio con un approccio diverso dal solito, sperimentando anche un altro modo di costruirlo. Soprattutto, ho avuto la possibilità di affidarmi a persone che mi hanno guidato e alle quali sono profondamente grato per come mi hanno accompagnato durante questo percorso”.

Che set è stato?

“Anche a costo di sembrare banale, su questo set si è formato un gruppo di lavoro straordinario. Lo affermo con particolare convinzione perché in Memoriae si respirava davvero una volontà comune di dare il massimo. L’unione è diventata la nostra forza. Credo sia proprio questo il senso del nostro mestiere. Il cinema, il teatro e la televisione sono esperienze collettive, costruite da una comunità. Quando tutti lavorano per un obiettivo condiviso, anche gli aspetti più piccoli e preziosi del processo creativo acquistano forza, si alimentano e si arricchiscono a vicenda. Per Memoriae è stato particolarmente vero”.

Ovvero?

“Il regista, Cosimo Alemà, per tutti noi è stato una guida eccezionale. Sapeva esattamente che risultato voleva ottenere e, allo stesso tempo, riusciva a metterci nelle condizioni di esplorare possibilità alle quali magari non avevamo pensato. Questo mi ha permesso di ampliare l’idea iniziale di padre Mariano. Durante le riprese ho scoperto aspetti del suo carattere che non avevo previsto, andando oltre le scelte interpretative che avevo già elaborato. Il confronto costante con Cosimo è stato fondamentale, così come il contributo di Gaia Messerklinger e Dario Aita. Sono persone sempre disponibili al dialogo, anche fuori dal set, pronte ad ascoltare nuove proposte e a interrogarsi su come migliorare una scena. Entrambi, da protagonisti della serie, hanno avuto un ruolo importante nel guidare il nostro lavoro. Ma potrei dire le stesse cose di Isabella Aguilar, le devo oltre la scrittura di Memoriae il costante confronto e approfondimento su tutto ciò che Mariano poteva essere, sia negli episodi diretti da lei che lungo tutta la lavorazione.”.

Questa la devo a qualcuno: com’è stato lavorare con Gaia Messerklinger?

“Conosco Gaia da moltissimo tempo. Abbiamo frequentato il liceo insieme. Ero un anno avanti rispetto a lei, perché sono più grande di un anno. Quando ci siamo conosciuti, nessuno dei due faceva ancora questo mestiere. Eravamo in una fase della vita in cui il mondo dello spettacolo non ci aveva ancora toccati. In un certo senso, eravamo assolutamente puri rispetto a quell’ambiente. Erano gli anni in cui era anche rappresentante d’istituto durante le proteste contro la Moratti. Lavorare con lei è stato incredibilmente facile. E non perché ci conoscessimo da tanti anni. È stato facile perché, dal punto di vista professionale, Gaia sa metterti nelle condizioni migliori per svolgere il tuo lavoro. Ha una generosità professionale… rara”.

Se ripensa agli inizi, a Torino e poi a Roma, qual è il ricordo al quale è più legato?

“È difficile sceglierne uno soltanto. Il mio percorso, in realtà, è cominciato prima di arrivare a Roma, a Torino, all’interno della compagnia teatrale Anna Bolens dove ho incontrato Piero Marcelli, il mio primo insegnante di teatro. Penso che il ricordo più prezioso sia legato proprio a lui e a tutte le persone che, negli anni, mi hanno insegnato, o hanno cercato di insegnarmi, questo mestiere. Non conta soltanto quanto siano riuscite a trasmettermi, perché ciascuno assimila ciò che è pronto a comprendere in una determinata fase della propria vita. Eljana Popova è la maestra che più ha influito nel mio percorso accademico ed è la persona da cui più spesso torno per confrontarmi su questo mestiere e su quello che significhi. Valeria Benedetti Michelangeli, maestra immensa. Silvia Perelli, che ha saputo trasformarmi in un attore in grado di accogliere… Forse il ricordo più commovente è proprio quello di questo Olimpo di persone che mi hanno accompagnato nella scoperta della recitazione. È un lavoro nel quale non sei mai sicuro fino in fondo di quello che fai. Cambia continuamente, perché si trasforma insieme a te. La dimensione personale è sempre coinvolta e, se la speranza è quella di continuare a evolversi come esseri umani, bisogna cercare di far crescere anche il proprio mestiere nella stessa direzione”.

In un mestiere nel quale sono sempre gli altri a giudicarla e sceglierla, quanto è difficile capire chi si è davvero? Lei è riuscito a rispondere alla domanda più difficile, Chi sono?

“Sarei bugiardo se le dicessi di sì, soprattutto in questo momento della mia vita. Non vorrei, però, che sembrasse la solita maledizione dell’attore, come se fossimo tutti artisti tormentati, incapaci di capire chi siamo. Non c’è tristezza nelle mie parole. C’è piuttosto la consapevolezza di aver attraversato esperienze che, inevitabilmente, mi hanno portato ad attribuire molta importanza al giudizio degli altri. Credo che ciascuno dovrebbe cercare di preservare la propria identità. Stavo per dire la propria immagine, ma non sarebbe il termine giusto. Le parole vanno scelte con attenzione, perché contribuiscono a definire il messaggio che vogliamo trasmettere e basta usarne una sbagliata per alterarne il significato. In questo periodo sto cercando di capire se la persona che credevo di essere, e che penso di essere tuttora, corrisponda davvero a quella che sono. Oppure se, almeno in parte, sia diventato ciò che immaginavo gli altri si aspettassero da me”.

Sta cercando, quindi, di comprendere lo scarto tra la sua identità e le aspettative degli altri. Scarto non è una parola particolarmente elegante, ma credo renda l’idea.

“Non necessariamente. Con gli scarti si possono fare tante belle cose! Succede anche nel nostro mestiere. A volte otteniamo un ruolo proprio perché inizialmente siamo stati scartati. Magari cambiano le circostanze e quello che sembrava un rifiuto diventa un’opportunità. Non credo che una parola abbia necessariamente un significato negativo. Anche dove vediamo una perdita può nascondersi una possibilità. Tornando alla sua domanda, però, mi chiede se so chi sono. La risposta è no. Conosco alcuni aspetti di me, mentre altri sto ancora cercando di comprenderli. E non so quando finirà questa ricerca. Forse non finisce mai. Potrei parlarne per ore senza arrivare a una conclusione. Non perché voglia sottrarmi alla domanda, ma perché, mentre provo a rispondere, comincio a dubitare delle mie stesse parole e rischio di perdermi”.

Forse è comunque preferibile al rischio di essere troppo sicuri di sé, arroccati nelle proprie convinzioni.

“Non lo so. A volte considero anche quella sicurezza un punto di forza. Conosco persone che hanno certezze molto solide e, osservandole da lontano, le ammiro persino un po’. Mi domando come sarebbe vivere con convinzioni così radicate, che probabilmente non ho mai avuto”.

Torniamo al ragazzo che era prima di diventare attore. Che cosa cercava, allora, nella recitazione? Quale caos custodisce Giulio Cristini?

“Per rispondere devo tornare indietro di parecchi anni e provare a liberare quei ricordi da tutte le interpretazioni che, con il tempo, tendiamo a sovrapporre alle nostre scelte. Quando guardiamo al passato, tutto sembra acquistare un significato preciso. Da giovani, invece, siamo guidati da una componente istintiva meno imbrigliata, che ci porta a prendere decisioni senza comprenderne necessariamente le ragioni. Di caos, sicuramente, ce n’era. Ricordo che durante il penultimo anno di liceo cominciai a chiedermi che cosa avrei fatto dopo la maturità. In casa avevamo uno di quei grandi manuali che raccoglievano tutte le facoltà universitarie. Era un volume enorme, già consultato da mio fratello maggiore quando aveva dovuto affrontare la stessa scelta. Lo sfogliavo continuamente, ma non trovavo nulla che mi interessasse. Nessuna facoltà mi incuriosiva davvero. Poi, senza sapere bene perché, all’inizio dell’ultimo anno di liceo decisi di provare a fare teatro. Proprio quando tutti gli altri tendevano ad abbandonare le attività extrascolastiche per concentrarsi sulla maturità”.

Lei, invece, non era preoccupato per l’esame?

“Non particolarmente. Sapevo che, bene o male, sarebbe andato come doveva andare. Del resto, per me la sufficienza era già una conquista meravigliosa. Il sei e mezzo rappresentava il massimo della felicità! Era come ricevere un sorso d’acqua dopo una lunga camminata nel deserto. Il sei placava ogni dolore, mi metteva in contatto con Dio, per tornare a scherzare su padre Mariano. Il sei e mezzo, per me, era Dio! Così decisi che quell’anno avrei fatto teatro”.

Che cosa la affascinava della recitazione?

“La possibilità di vivere vite diverse dalla mia. Era questa la risposta che mi davo da ragazzo. Non sapevo come funzionasse davvero il teatro. Immaginavo di entrare in un luogo diverso da casa, indossare abiti che non mi appartenevano, pronunciare parole scritte da qualcun altro e costruire una realtà inesistente. Mi attirava l’idea di poter essere una persona diversa da quella che ero nella vita quotidiana”.

E crescendo?

“Nei primi anni ho cominciato a cercare motivazioni più profonde. Forse perché, a un certo punto, senti anche il bisogno di dare un senso alla fatica che ogni percorso comporta. Mi era capitato di assistere a spettacoli teatrali o di vedere film dai quali ero uscito profondamente cambiato. Alcune battute, determinate scene, mi avevano colpito al punto da spingermi a modificare concretamente alcuni aspetti della mia vita. Ho cominciato così a riflettere sul potere trasformativo dell’arte. Un potere che non riguarda soltanto chi la crea, ma anche chi ne fruisce, purché lo faccia con attenzione, partecipazione e trasporto. L’arte può cambiarci. Può accadere leggendo un libro. Magari incontri una frase o un capitolo che parla esattamente alla situazione che stai vivendo e, il giorno dopo, trovi il coraggio di prendere una decisione che fino a quel momento avevi rimandato. Ho pensato che anche il mestiere dell’attore potesse offrire questa possibilità. Naturalmente, con il passare degli anni, ho cominciato a riconoscere una certa presunzione in quella visione”.

Ma la presunzione non è un peccato…

“Alla fine questa sarà una confessione, più che un’intervista. Non mi sono mai confessato, quindi sarebbe la prima volta! Battute a parte, riconosco che possa esserci un po’ di presunzione nel pensare di essere personalmente artefice di un cambiamento nella vita di qualcun altro. Eppure continuo a credere profondamente nel potere dell’arte. Attraverso la musica, il cinema, la pittura, il disegno o la lettura, ciascuno può incontrare uno stimolo capace di spingerlo a cambiare. È un universo vastissimo, che comprende i manga, la musica classica e l’opera. Qualcuno può trovare la forza di cambiare grazie a Goku di Dragon Ball, perché vede un personaggio affrontare difficoltà enormi e riuscire comunque a superarle. Un’altra persona può provare la stessa sensazione guardando un film oppure leggendo un romanzo di formazione, identificandosi nel protagonista e lasciandosi ispirare dal suo coraggio. L’arte possiede questa capacità. Quanto a noi attori, non so se possiamo davvero produrre un cambiamento simile. So però che possiamo provarci. Se lavoriamo bene e qualcuno crede alla storia che raccontiamo, si immedesima nei personaggi e vive fino in fondo quell’esperienza, forse possiamo lasciare qualcosa di buono a qualcuno, da qualche parte”.

Che cosa pensa di aver sacrificato di sé per intraprendere e portare avanti questo mestiere?

“Per fare questo lavoro e soprattutto per continuare a farlo, ho sacrificato un po’ di felicità e di serenità. È un mestiere che ti mette continuamente davanti a un faro, a una luce che cerchi di raggiungere. La speranza non scompare mai, perché quella luce gira e, di tanto in tanto, torna a illuminarti il volto. Per un istante ti sembra che sia lì proprio per te e allora continui a muoverti nella sua direzione. Poi scopri che è molto più lontana di quanto immaginassi. Sei in mezzo al mare, è notte e, al buio, diventa difficile valutare le distanze. A volte il faro sembra irraggiungibile, ma basta che torni a illuminarti perché la speranza si riaccenda. È come se ci fosse un filo invisibile che continua a tenerti legato a quella luce. Intanto, però, il tempo passa. E magari ne trascorre molto più di quanto tu riesca a percepire. A un certo punto ti fermi e ti domandi come sia possibile che siano già passati due o tre anni. Nel frattempo hai continuato a guardare quel faro, rinunciando magari a una vacanza con gli amici o a un viaggio perché aspettavi un callback che poi non è mai arrivato. Oppure è arrivato, è andato bene o male, ma intanto hai messo da parte una parte della tua vita. Credo che questo mestiere sottragga un po’ di felicità e di serenità, soprattutto perché limita la libertà di scegliere. A volte hai la sensazione che sia il lavoro a decidere per te. Almeno nel mio caso è stato così. Se altri vivono questa professione diversamente, ne sono felice”.

E che cosa, invece, ha cercato di preservare a ogni costo?

“La voglia. Spesso l’ho conservata senza nemmeno rendermene conto. Ciascuno immagina per sé una carriera, un percorso che può realizzarsi completamente, soltanto in parte oppure prendere una direzione del tutto diversa. A volte le aspettative superano di gran lunga la realtà. Altre volte, fortunatamente, accade il contrario. Quello che non ho perso è il desiderio di imparare a fare questo mestiere come sognavo di farlo quando ho cominciato. Non parlo dei riconoscimenti. Naturalmente ho sognato di vincere l’Oscar, come credo tutti gli attori del mondo. L’Oscar, il César, la Palma d’Oro a Cannes… Li prendo tutti, vanno benissimo! Ho sognato anche il Premio Ubu. Tutti quanti! Ma il punto è un altro. Vorrei riuscire, un giorno, a interpretare un ruolo, girare un film o portare in scena uno spettacolo e, alla fine, potermi dire: ‘Oggi ho recitato come sognavo di recitare. Ho fatto il mio mestiere esattamente come desideravo”.

Non le è ancora successo?

“No, non fino in fondo. Ci sono stati alcuni momenti, piuttosto rari, in cui ho avuto la sensazione di avvicinarmi a quella forma e a quella sostanza che immaginavo per il mio lavoro. Ma non mi è mai capitato di arrivare alla fine di un’esperienza e poter dire di aver realizzato esattamente ciò che sognavo. Quindi no, non ancora”.

È interessante la sua riflessione sulla libertà di scegliere. Nel mestiere dell’attore conta anche la possibilità di accettare determinati progetti e rinunciare ad altri. Avrebbe potuto puntare sul suo aspetto fisico e orientarsi verso una carriera più commerciale, apparentemente più semplice. Perché non ha seguito quella strada?

“La ringrazio per il complimento, naturalmente. Vorrei però spezzare una lancia a favore di quei percorsi professionali nei quali l’aspetto fisico e l’estetica hanno un ruolo centrale. Non possiamo sapere quale rapporto abbiano le persone con la propria immagine o con il modo in cui vengono percepite dagli altri. Una strada che dall’esterno appare semplice può nascondere difficoltà enormi e richiedere molti sacrifici. A volte ci si ritrova a seguire un determinato percorso perché le opportunità si sono presentate in quella direzione e, per una ragione o per l’altra, non si è voluto o saputo dire di no. Non sono affatto sicuro che per me sarebbe stato più facile, per esempio, intraprendere la carriera di modello. Cito questa professione perché fa dell’estetica uno dei suoi elementi fondamentali, legati a canoni che cambiano nel tempo e seguono le mode. Non ho mai cercato quella strada, né mi ha particolarmente interessato. Forse, all’inizio, ho commesso anch’io l’errore di giudicare superficialmente quel mondo. Ne vedevo soltanto la dimensione esteriore, l’attenzione all’apparenza, un aspetto con il quale non mi sono mai sentito particolarmente a mio agio. Con gli anni, però, ho capito che sarebbe stato meglio provare a conoscerlo, anziché escluderlo a priori. Rifiutare un’esperienza senza concedersi la possibilità di comprenderla significa imporsi un limite. E forse è proprio quello che ho fatto. In un certo senso, ho finito per considerare il mio aspetto fisico un possibile ostacolo, invece di accettarlo semplicemente per quello che era. Temevo che gli altri vedessero soltanto un ragazzo biondo con gli occhi azzurri, senza riuscire ad andare oltre”.

Paura di essere etichettato o di finire in quella categoria tanto generica quanto limitante del «bello che non balla»?

“Certo. E credo che sia molto facile, forse oggi ancora più di un tempo, essere etichettati in questo modo. Preferisco parlare di essere etichettati, piuttosto che di cadere in una categoria. Cadere presuppone una nostra azione, mentre spesso sono gli altri ad attribuirci una definizione. Esistono attori e attrici straordinari, persone bellissime, che devono faticare per anni prima di riuscire a dimostrare di non essere soltanto il proprio aspetto fisico. E magari non lo erano già dal loro primo film. Anzi, non lo erano neppure prima di cominciare a recitare, prima ancora di diventare qualcuno agli occhi del pubblico. Nessuno di noi è soltanto il proprio aspetto. Nessuno. Nemmeno chi sceglie di valorizzarlo”.

Che rapporto ha lei con lo specchio?

“Cerco di guardarlo il meno possibile. Lo uso quando ne ho bisogno, come una superficie che riflette la realtà. In questo senso può essere uno strumento molto utile, purché sia un buono specchio. Sappiamo tutti che nei luna park esistono stanze piene di specchi deformanti, capaci di restituirci immagini che non corrispondono a ciò che siamo davvero”.

Questa distanza dallo specchio nasce anche dalla battaglia di essere considerato soltanto per la sua bellezza?

“Più che una battaglia, la definirei una paura. Quando temi di essere etichettato in un certo modo, forse è perché hai paura che quella definizione possa corrispondere alla realtà. Credo che, soprattutto da giovane, fosse questo il problema. Non si trattava tanto di combattere contro un’etichetta, quanto di chiedermi: ‘E se fosse davvero così? Se fossi soltanto quello?’. All’epoca non avevo ancora la sicurezza necessaria per rispondermi: ‘E anche se fosse, che cosa succederebbe?’. Ognuno costruisce il proprio valore attraverso il percorso della propria vita e il modo in cui affronta le esperienze. Anche se una persona scoprisse di essere, per usare quell’espressione, un bello che non balla, avrebbe comunque davanti a sé delle possibilità. Non è una definizione a stabilire chi siamo, ma il modo in cui viviamo la nostra condizione e affrontiamo ciò che ci accade. Naturalmente, quando questi interrogativi hanno cominciato ad affacciarsi nella mia vita, non ero ancora in grado di ragionare in questi termini”.

Cercando informazioni su di lei, mi sono imbattuto praticamente soltanto in una pagina che la presentava come ‘il bello di Nero a metà’. Come reagì leggendo quel titolo?

“L’ho scoperto molto tempo dopo la pubblicazione. Me lo mandò su WhatsApp una mia amica, Elisabetta, chiedendomi: ‘Ma quando hai fatto questa intervista?’. Le risposi: ‘Ma non ho mai fatto nessuna intervista!’. Non mi era mai successa una situazione del genere. Poi mi inviò il link e lessi l’articolo. Parliamo comunque di parecchi anni fa, perché anche Nero a metà risale a diverso tempo fa. A dire il vero, non ricordo nemmeno che cosa ci fosse scritto. Ma voglio essere sincero: non ebbi nessuna reazione particolare”.

Non ha mai temuto che l’ambizione e il desiderio di diventare l’attore che aveva sempre sognato potessero trasformarsi in un’ossessione? E se qualche volta ha sfiorato quel confine, come è riuscito a proteggersi?

“Il confine tra una forte determinazione e l’ossessione è molto sottile, soprattutto quando il tuo lavoro non dipende soltanto da te, ma anche da persone che devono sceglierti per i loro progetti. Non saprei dirle con certezza se, in alcuni momenti della mia vita, abbia oltrepassato quel limite. Forse, ragionando in termini puramente pratici, qualcun altro avrebbe smesso prima. Non ho mai vissuto, però, il mio desiderio di continuare a recitare come un’ossessione, quanto piuttosto come una grande determinazione. Ci sono periodi in cui serve tutta la forza di volontà possibile per andare avanti e altri in cui il vento comincia a soffiare nella direzione giusta, permettendoti di remare un po’ meno. Allora tutto sembra più facile. A mantenermi in equilibrio, pur con gli inevitabili alti e bassi, sono state soprattutto le persone meravigliose che ho incontrato. Mi hanno trasmesso una forza che, forse, da solo non avrei avuto. Penso agli amici, agli affetti, a mio fratello, ma anche alla psicoterapia, fondamentale per me. Le questioni affrontate non riguardavano necessariamente la professione. Il lavoro non è mai stato il motivo principale per cui ho iniziato o proseguito quel percorso. Con il tempo, però, ti rendi conto che la recitazione coinvolge la tua persona, i sentimenti e persino l’aspetto fisico. Finisce inevitabilmente per intrecciarsi con molti ambiti della vita. È come una barca che arriva in porto e comincia ad assicurare le proprie cime a punti d’ormeggio diversi, a seconda di come è giunta dal mare. Allo stesso modo, questo mestiere si lega a parti di te che vanno ben oltre la dimensione professionale. Per quanto mi riguarda, ho ricevuto un aiuto enorme dalle persone incontrate lungo il cammino, dai miei maestri e dai professionisti che mi hanno seguito. Ma soprattutto da chi mi vuole bene”.

Al di là della retorica, qual è stato il sacrificio più grande che il suo percorso le ha richiesto finora?

“Il tempo. Il tempo della mia vita”.

Se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto nello stesso modo?

“No, assolutamente. Cambierei molte scelte. E lo dico senza dolore né tristezza. Naturalmente può esserci del rimpianto. Non credo molto a quella frase secondo cui nella vita non bisognerebbe avere rimpianti o rimorsi. Quando ripensiamo al passato con qualche consapevolezza in più, può capitare di dirci: ‘Cavolo, forse avrei potuto agire diversamente’. D’altra parte, nel momento in cui abbiamo preso determinate decisioni, probabilmente eravamo coerenti con ciò che sentivamo e desideravamo. Per questo, in qualche modo, dobbiamo anche imparare a perdonarci. Ecco, torniamo a un termine molto caro ai sermoni della domenica mattina: il perdono! Ma sì, cambierei diverse scelte. Sicuramente”.

Tempo che passa: che rapporto ha oggi con i suoi trentotto anni? Che significano?

“Non ne ho idea, sinceramente. Per rispondere, bisognerebbe riuscire a liberarsi dalle aspettative sociali, da tutto ciò che ci viene detto che dovremmo aver raggiunto o desiderare a una determinata età. È difficile attribuire un significato preciso ai trentotto anni. Un anno della nostra vita può somigliare molto a uno vissuto a trentasei, cinquanta o settant’anni. Dipende dall’intensità con cui abbiamo la forza, la voglia e il coraggio di vivere, ma anche dalle circostanze che attraversiamo. Ogni anno, in fondo, possiede lo stesso potenziale”.

Sul piano personale, riesce a individuare il momento in cui il Giulio adolescente ha lasciato spazio al giovane uomo?

“Non saprei indicare un momento preciso. So, però, che probabilmente è successo un po’ prima di quanto avrei voluto”.

Ha la sensazione di aver bruciato qualche tappa?

“No, non parlerei di tappe bruciate. È un’espressione che suggerisce l’idea di essere arrivati a un traguardo prima degli altri. Avrei semplicemente preferito cominciare a preoccuparmi più tardi di alcuni aspetti della vita adulta. Oggi sono molto felice di essere adulto. Mi piace esserlo. Ma forse avrei desiderato una transizione più morbida, mentre nel mio caso è stata piuttosto rapida”.

Il trasferimento a Roma ha contribuito ad accelerare questo passaggio?

“In parte sì”.

Che significato ha oggi per lei il gioco?

“Il gioco, per me, è strettamente legato alla libertà. Sono due dimensioni estremamente nobili e, allo stesso tempo, delicate. Penso di essere libero, ma potrei esserlo di più. E probabilmente potrei anche giocare maggiormente. Non vorrei dare l’impressione di vivere chissà quale tormento, perché non è così. Semplicemente, credo che a un certo punto abbia smesso un po’ di giocare, per ragioni che non saprei ricondurre a una sola causa. Quando smetti, finisci per perdere l’abitudine. Cominci persino a convincerti di poterne fare a meno. Eppure il gioco è una capacità che si affina praticandola. Più giochi, più riscopri quella parte di te che sa ancora perfettamente come farlo. Il gioco e la libertà sono anche forme di evasione. Abbiamo tutti bisogno, ogni tanto, di uscire dal nostro spazio. Ed è proprio quando lo facciamo che incontriamo gli altri. È l’incontro a renderci più ricchi”.

In che modo?

“Pensi a quando giocava da bambino sulla spiaggia. Essendo siciliano, immagino abbia trascorso molte giornate al mare. Magari era in acqua e fingeva di essere un supereroe capace di lanciare palle di fuoco. Poteva inventarsi le mosse, agitare l’acqua e costruire battaglie immaginarie anche da solo. Ma quando arrivava un amico, quel gioco poteva diventare infinito. Lei lanciava una palla di fuoco e l’altro costruiva un muro d’acqua. Evocava una fenice infuocata e il suo compagno inventava una rete per fermarla. Ogni nuova idea alimentava quella successiva, grazie alla presenza dell’altro. Credo che il gioco e la libertà funzionino proprio così: si arricchiscono attraverso le relazioni. Ma perché accada dobbiamo metterci nelle condizioni di incontrare davvero le persone”.

Sorridevo perché, mentre lei descriveva quei giochi sulla spiaggia, la immaginavo bambino sulle rive del Po, a Torino.

“Per fortuna ho anche origini calabresi per parte di madre! Il mare ha avuto un ruolo importante nella mia infanzia. Il Mar Ionio e la statale 106”.