Giulio Greco, l'intervista al Patrick Torre di Gomorra: “L’entusiasmo è una forma di resistenza”

Ci sono attori che ti colpiscono per un ruolo, una scena, una battuta ben riuscita. E poi ci sono quelli che lasciano un’impressione diversa, più sottile, ma duratura: quella di una profondità che va oltre il mestiere. Giulio Greco è uno di questi. Non è il personaggio a colpire per primo, ma la persona. Il modo in cui si espone, con pudore ma senza filtri, con una sensibilità che non ha bisogno di difendersi. E che anzi, rivendica. Giulio Greco ha una voce gentile, ma netta. Parla lentamente, sceglie le parole con cura, non perché abbia qualcosa da nascondere (tutt’altro) ma perché ogni parola, per lui, ha un peso. Non recita nemmeno quando parla. E questo, nel suo lavoro, è quasi un paradosso. La sua storia è attraversata da culture e radici diverse: madre belga, padre cresciuto in Piemonte, nonni tedeschi e siciliani, una vita passata tra Italia, Francia e Stati Uniti. Potrebbe essere frammentazione, ma in lui è sintesi. O meglio: tensione costante all’unità. Quando ne parla, non lo fa come chi vuole costruirsi un’identità esotica, ma come chi ha davvero attraversato la complessità. E ne è uscito più consapevole, non più confuso. “Se riuscissimo davvero a dire siamo italiani, ma non in senso burocratico, geografico o politico… umanamente”, dice a un certo punto, fuori registrazione. “Se riconoscessimo questa cosa, il nostro Paese cambierebbe completamente”. Giulio Greco non parla per slogan. Parla per convinzione. Crede nel lavoro, nello studio, nell’empatia, nella possibilità di usare l’arte come strumento per restituire qualcosa agli altri. Ma non ha un’idea salvifica della cultura. Anzi, è consapevole della fatica, della fragilità, dell’instabilità di questo mestiere. “Siamo sempre a un passo dall’utopia”, sottolinea. E lo dice senza vittimismo, ma con onestà. Nel suo sguardo convivono la grazia e la stanchezza di chi ha dato tanto, spesso in silenzio, e che ora vorrebbe solo poter continuare a fare, a creare, a condividere, senza dover continuamente giustificare il proprio desiderio di varietà, di apertura, di profondità. Perché sì, Giulio Greco è anche questo: una persona curiosa, che si muove tra musica, scrittura, editoria e recitazione senza cercare un’etichetta, ma senza perdere mai un centro. Quel centro è l’umano. E il bisogno, quasi urgente, di unire invece che dividere. Di dire: siamo qui, insieme, e possiamo capirci. Questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie parte da qui. Dal desiderio, rarissimo, di parlare non di sé, ma con l’altro. Senza barriere. Senza personaggi. E senza regole.

Quando si leggono le sue interviste, non c’è mai banalità, né quella continua ostentazione dell’io, tipica di molti attori: quel bisogno di esporsi sempre, anche fuori dal set, che alla lunga stanca chi legge.

“È la prima volta che qualcuno lo dice in modo così chiaro, e per me ha un grande valore. Forse è davvero l’aspetto a cui tengo di più. Perché, alla fine, i ruoli che interpretiamo, per quanto importanti, restano un lavoro: non stiamo salvando il mondo. Invece, questa consapevolezza, questa attenzione a ciò che si comunica, è fondamentale. È quello che vorrei trasmettere, soprattutto ai più giovani”.

In che senso?

“Penso a quello che avrei voluto ricevere io stesso da ragazzo, cresciuto senza una figura che potesse fare da fratello maggiore. Ho avuto accanto persone che mi hanno insegnato molto, ma non quella figura ibrida, che è un po’ amico, un po’ fratello, un po’ confidente. Qualcuno che non sia né un genitore né un maestro, e nemmeno troppo distante per età. Una presenza abbastanza vicina da capirti davvero. Proprio oggi, a pranzo, ero con mia sorella e il suo compagno, e lei mi chiedeva del mio lavoro. Mi ha colpito, mi sono venuti i brividi, perché è stato bello poterle parlare anche con il cuore, non solo con la testa”.

La stiamo vedendo in questi giorni nella serie Gomorra – Le origini. Anche sullo schermo, c’è una parola che, secondo me, le si addice molto: eleganza. Il clan dei marsigliesi ha sempre avuto quest’aura elegante, da Alain Delon in poi. Per lei, che cos’è l’eleganza?

“L’eleganza è armonia. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia in cui convivevano sensibilità e percorsi molto diversi. Mio padre viene da un contesto più semplice, mia madre da uno più agiato. Ma entrambi, a modo loro, mi hanno trasmesso un senso profondo dell’eleganza. Mio padre ha sempre lavorato nel settore dell’abbigliamento, e sua madre, mia nonna, era sarta. Ci ha cresciuti con l’idea che un uomo debba prendersi cura di come si presenta. Non per apparire, ma per rispetto. Mia madre, invece, ha un’eleganza naturale che tutti le riconoscono. Me lo sono sentito dire così spesso che ho finito per pensare che fosse quasi un tratto ereditario”.

Il confine tra eleganza e kitsch, però, è sottile…

“Sottilissimo. È una linea delicata. Ma, vede, l’eleganza non si può fingere. È conoscenza di sé. Ognuno ha una propria vibrazione, un’energia, una fisicità, un portamento. Ecco, è proprio questo: il portamento. Non tanto come ci si veste, ma come si sta nello spazio, come ci si muove nel mondo. L’eleganza vera si percepisce. Non è mai solo un abito: è l’armonia tra corpo, mente ed emozioni. Quando queste tre dimensioni sono in equilibrio, allora sì, c’è eleganza. Ed è qualcosa che arriva anche a chi ti guarda, non solo a te stesso”.

Ufficio stampa: Sara Battelli / Sky

Questo approccio lo ha portato anche nel modo in cui ha costruito Patrick?

“Volevo che Patrick fosse riconoscibile come un personaggio a sé, distinto dagli altri. Non tanto perché appartiene a un contesto sociale più elevato – anche se c’entra – ma per il suo modo diverso di relazionarsi. Ogni paese ha un proprio codice relazionale. Pensi alla Francia: in certe zone si usa ancora il ‘voi’, esiste una forma di distanza. Ho cercato di portare anche questo tipo di cultura nel modo in cui Patrick si muove e si esprime. È un dettaglio, ma fa la differenza”.

Mi sembra che, rispetto a suo fratello, Patrick abbia anche un’aria più spavalda.

“È una scelta precisa. L’ho immaginato più ruvido, più istintivo, anche più grezzo nel modo di muoversi e di porsi. Ma c’è un motivo. Io sono il fratello maggiore, e con mio fratello Arturo abbiamo solo due anni e mezzo di differenza. Siamo cresciuti quasi come coetanei e, da bambini, litigavamo spesso, com’è normale. Però c’era anche una stima reciproca. Il fratello minore guarda spesso al maggiore con ammirazione, ma sente anche il bisogno di distinguersi, di dimostrare che può farcela da solo, magari anche superarlo. È una dinamica che conosco bene e che ho voluto portare nel rapporto tra Patrick e suo fratello. Non è rivalità negativa, è una spinta, una sfida che può essere anche sana”.

Non trova che spesso parole come sfida, competizione o ambizione vengano vissute con un’accezione negativa, mentre in realtà possono avere un senso positivo, come nello sport? Pensiamo all’antica Grecia: lì avevano un altro significato.

“È proprio su questo che lavoro: creare contrasti. Anche se sono dettagli minimi, per me sono fondamentali. E il fatto che lei li abbia colti mi rende orgoglioso. Davvero, mi emoziona. Mi viene anche da piangere, non so perché… sono fatto così, molto sensibile” (la voce si incrina, ndr).

In un attimo ha decostruito il mito del “maschio forte” che spesso le viene attribuito nei ruoli.

“Ma perché sono temi che mi toccano profondamente. Quando qualcuno comprende davvero quello che cerco di fare, non posso che esserne felice. Mi fa bene, lo ammetto”.

Tornando al concetto di contrasto…

“I contrasti – anzi, i doppi contrasti – sono alla base del personaggio. Patrick vive un conflitto interno: non sa come comportarsi, è diviso tra ciò che prova e ciò che vorrebbe diventare. Poi c’è un contrasto familiare con il fratello, e uno sociale con chi lo circonda: non conosce gli altri e, quindi, oscilla tra il voler prevalere e il fingersi amichevole. Sono sfumature che lo rendono più completo. Quando ne parlavo con Marco D’Amore, lui avrebbe voluto che Patrick parlasse di più. Ma io sentivo il contrario: doveva parlare meno. Perché a volte la paura sta proprio nel silenzio, nel non detto. È più inquietante. E poi c’è un contrasto linguistico: il napoletano, ad esempio, è molto più verbale, più espansivo. Patrick no. Anche nel linguaggio ho cercato di costruire distanza”.

Un altro contrasto evidente è quello tra eleganza e violenza. Nei marsigliesi convivono una raffinatezza esteriore e una feroce sete di potere e controllo. Come si tiene insieme, in scena, questa doppia anima senza scivolare nella caricatura?

“Come convivono queste due anime? Le rispondo con un aneddoto. Me lo hanno detto più volte, in contesti diversi e da persone che non si conoscono tra loro: ‘Sai che assomigli a Christian Bale?’. Ma non fisicamente. Mi dicevano: ‘Nel modo in cui stai in scena, ricordi American Psycho’. E in effetti, in quel film Bale interpreta un uomo elegantissimo… che ha un rapporto profondo con la morte. Ecco il punto: il giorno e la notte convivono. E i momenti più interessanti, emotivamente, sono quelli di passaggio: l’alba, il tramonto. Noi esseri umani siamo complessi e i personaggi devono esserlo altrettanto. Altrimenti diventano caricature: una sola sfaccettatura portata all’estremo. Dipende anche da quanto spazio hai per costruirli. Se hai solo una scena, è difficile. Ma si può comunque riuscirci. E oggi le dico: mi sento pronto, anche come persona, ad affrontare ruoli più importanti. Mi piacerebbe avere un’opportunità più ampia. Non che mi lamenti, ma sento di poter sostenere il peso di un personaggio grande, complesso. Una volta lo avrei detto ugualmente, ma avevo 25 anni. Oggi so che allora non ero pronto, adesso sì. Le esperienze, anche quelle dure, mi hanno dato consapevolezza. Non ego, ma consapevolezza. E torno al punto: i villain non sono mai solo cattivi. Non sono una cosa sola. Spesso agiscono per dolore. Anche la violenza, a volte, nasce da una mancanza. Nessuno cerca il male per il male, a meno di disturbi psichiatrici gravi. Ma in condizioni normali, le persone non fanno il male per gusto. Cercano semmai un loro posto nel mondo”.

Ma anche fuori dalla scena bisogna far convivere giorno e notte. Il giorno di Giulio, in un certo senso, lo conosciamo. E il buio? Chi è Giulio una volta che si spengono i riflettori?

“Esattamente come mi sta sentendo adesso. Una persona molto sensibile, in costante ricerca. Cerco ogni giorno di conoscermi un po’ di più. E mi butto, rischio. Ho sempre rischiato, nonostante la paura. La paura c’è sempre stata, ma non mi ha mai bloccato. Mi piace stare con le persone, mi piace fare del bene, ma spesso soffro. Perché la vita è complicata. Eppure, anche nei momenti più bui, riesco sempre a rimbalzare verso quella luce alla fine del tunnel. Mi sento fortunato. Privilegiato. Ho una bella vita. Ma ho attraversato il dolore, sì: lutti, il divorzio dei miei genitori, la sofferenza nei volti di fratelli che magari non sanno ancora che direzione prendere. Ho molta empatia, e a volte questo pesa”.

L’empatia, sempre accesa, può logorare.

“È vero, ma ora ho imparato anche a metterla in pausa, ogni tanto. Verso i 35 anni si inizia a capire come gestirsi meglio”.

La paura non è mai bianca o nera. È fatta di sfumature. Quali sono le sue paure più grandi, quelle che non ha ancora affrontato?

“Nel 2025 ho iniziato un percorso con una psicologa. Non perché stessi male, ma perché sentivo il bisogno di lavorare su me stesso. Non l’avevo mai fatto prima, e oggi lo considero una grande vittoria personale. Probabilmente prima avevo paura, paura di scavare fino in fondo. Ora, grazie a lei – che è molto brava – stiamo aprendo tanti cassetti interessanti. È un lavoro in corso, ma mi sento più consapevole”.

Ha mai avuto paura di diventare uomo?

“Anche adesso. Ma non intendo ‘diventare maschio’, parlo proprio del diventare adulto. Da ragazzo ho dovuto crescere in fretta. A vent’anni vivevo una vita molto diversa da quella dei miei coetanei. Ho fatto esperienze, mi sono tolto degli sfizi, ma avevo responsabilità: dovevo mandare avanti una casa editrice, mantenermi da solo, cercare di diventare attore in un mondo complicato. Ero solo, non sapevo da dove cominciare. Andavo fisicamente a bussare alle porte, e spesso mi venivano chiuse in faccia. Oggi vedo i miei amici sposarsi, avere figli, e mi rendo conto che vorrei che questo tempo durasse un po’ di più. Non tornare indietro, ma allungare il presente. Tutto corre molto veloce, a volte troppo. I giorni si rincorrono, e capita di non riuscire nemmeno a fermarsi… a respirare. Ho sempre studiato, lavorato tanto. Non sono mai stato il tipo da locali fino a notte. Ora, ad esempio, sono a casa, davanti al computer, con tre libri aperti per preparare un personaggio. Sto anche lavorando a progetti musicali, organizzando eventi. Ho sempre mille cose da fare. E non solo per necessità, ma per entusiasmo. Mi piace mettermi alla prova. Però sì, ogni tanto la paura arriva. Vedi chi ti sta intorno con una vita più stabile, e ti chiedi: ce la farò? Il nostro è un mestiere bellissimo, ma fragile. Sei sempre a un passo dall’utopia. E quindi la paura… c’è. Ma impari a bilanciarla, a riconoscerla. A renderla meno nera”.

Lei sembrava avere un percorso già tracciato: una casa editrice, una direzione definita. Poi, all’improvviso – o forse per vocazione – sono arrivati la recitazione e la musica. Non ha mai temuto che, da fuori, potesse sembrare il capriccio di un bambino viziato?

“Viziato, no. Non è mai stato un timore, perché non è qualcosa che mi appartiene. Però sì, a volte ho paura di essere solo in quello che faccio. Penso, ad esempio, a Giuliano Landolfi, il mio socio. Ha 76 anni, è una persona fondamentale per me, mi ha insegnato tutto. E sa, l’età avanza… quando non ci sarà più – perché succederà, com’è naturale – sentirò un vuoto enorme. Questo sì, mi spaventa” (si commuove nuovamente, ndr).

Lei tende spesso la mano agli altri. Ma chi l’ha tesa a Giulio?

“Lui, per primo. Giuliano. Senza dubbio. Poi ho amici straordinari. Vivo circondato da persone incredibili, amici veri che ci sono sempre stati e so che ci saranno anche domani. Anche le mie compagne, in momenti diversi della vita, sono state importanti. Le ringrazio. I miei fratelli, invece, sono più distanti. Mia sorella e mio fratello vivono vite diverse. Ho passato molto tempo all’estero – Stati Uniti, Francia – e la distanza si fa sentire. Mia madre vive in Belgio, mio padre a Novara. Per un periodo ho vissuto con mia sorella, sono stati due anni bellissimi, poi anche lei ha preso la sua strada. È normale. Però la solitudine… la solitudine mi ha insegnato tanto. Così come la sofferenza. Io sono uno che ama stare con le persone. Ma solo con quelle giuste”.

Stare da soli, però, ha anche aspetti positivi.

“Assolutamente. Negli ultimi anni ho preso l’abitudine di fare un viaggio da solo ogni anno. Per scelta. Mi fa bene, mi apre. Mi piace anche mangiare da solo: vivi l’esperienza in modo diverso, incontri nuove persone, assapori tutto di più. C’è qualcosa di potente nel fare le cose da soli, quando lo scegli. È quasi meditativo. Dopo tre giorni comincia la vera vacanza. Il primo sei ancora dentro la routine, il secondo stai scendendo… dal terzo in poi si apre uno spazio nuovo. Ed è lì che accade la magia. Ricordo un viaggio a Creta, due anni fa. Ero seduto su un pontile, da solo, con una birra in mano. Non stavo facendo niente. E all’improvviso mi ha investito una sensazione fortissima: mi sono sentito vivo. Vivo, in contrasto con la morte. Una percezione fisica, non solo mentale. Una presenza totale. Luce in opposizione all’assenza. Non dico che la morte sia buio, ma in quel momento… era come se la percepissi come contrappunto. Ero lì, e mi sono detto: ‘Ma davvero ci facciamo travolgere da pensieri inutili? Da paure così piccole?’. È stato uno dei momenti più intensi della mia vita”.

Del bambino che è stato, quale parte è rimasta oggi?

“L’entusiasmo. Quello sì. Anche se, lo ammetto, la vita cerca di smorzartelo ogni giorno. Vedo continuamente persone che non sognano più. Persone ingrigite. E spesso, proprio chi dice di non esserlo è il più grigio di tutti. È triste. E poi, se hai una luce tua, un colore che ti distingue, c’è chi prova a spegnerlo. Non potendolo avere, cercano di portartelo via. C’è una domanda che mi fanno spesso e che mi manda fuori di testa: ‘Ma se fai tutte queste cose diverse, allora non vai bene?’. Come se la varietà fosse un difetto. Una visione superficiale, assurda. Ma chi l’ha detto? Non pretendo di essere Michael Jackson nella musica o Al Pacino come attore. Non ho questa ambizione. Ma ho l’opportunità di esprimermi in più modi. È un privilegio, non un limite. E non lo faccio per cercarmi: semplicemente, ho idee, energie diverse. Poi la vita ti guida dove vuole. Ma perché rinunciarci?”.

Collega quell’entusiasmo anche al gioco?

“Entusiasmo e gioco, per me, vanno insieme. Solo che, andando avanti, ho iniziato a giocare meno. O a farlo in modo diverso. E questo mi ha colpito. Come un piccolo campanello d’allarme. Ora voglio concedermi sempre più occasioni per giocare. Perché il gioco è fondamentale. È tutto. Giocare con le parole, con lo sport, con la musica. Anche suonare è un gioco. In inglese, tutto quanto si dice to play, no? Ma anche in francese è così. E credo anche in tedesco. Solo in italiano diciamo ‘recitare’. Una parola terribile. Sembra qualcosa di meccanico, di falso”.

Recitare suona come ripetere qualcosa che non ti appartiene.

“Esatto. Da bambino, mia madre una volta mi chiese: ‘Cos’è che ti piace di più al mondo?’. E io risposi: ‘Mangiare’. Allora lei disse: ‘Non è giocare?’. E io: ‘Sì, giocare. Ma subito dopo mangiare!’. Il gusto mi piace tantissimo, in ogni forma. Il gusto del cibo, certo, ma anche quello degli odori. Amo l’olfatto. È un senso che mi affascina profondamente. È come la madeleine di Proust: ti riporta a persone, momenti, luoghi. Ti tiene nel presente, ma è invisibile. C’è, ma non si vede: è straordinario”.

È anche istinto, l’olfatto. Ci riporta alle origini. Quando ha smesso di giocare meno?

“C’è stato un periodo in cui ho giocato poco. Perché viviamo in una società che non lo permette. È tutto orientato al risultato. Non fai le cose per il piacere di farle, ma per ottenere qualcosa in cambio: un like, un commento, un profitto. Il gioco vero, invece, è fare senza aspettarsi nulla. È gioia pura. Le faccio un esempio: l’altro giorno ero in montagna con alcuni amici. Siamo andati in una spa. Prima abbiamo fatto giochi sulla neve – tricicli, go-kart su ghiaccio – poi siamo entrati nell’area bambini. Cuffie, scivoli, cinquanta giri come i piccoli. E poi in piscina, con le porte gonfiabili. Pallamano, pallavolo, basket. È stato il momento più bello del weekend. Mi ero dimenticato quel tipo di gioco. Perché la società ti vuole perfetto, efficiente, produttivo. E se non stai attento, se non resti vigile, ti schiaccia. Per questo penso che l’artista abbia un compito preciso: tenere le antenne attive. Non farsi sopraffare. Filtrare la realtà con la propria sensibilità, rielaborarla e restituirla. Per un po’ mi ero distratto. Ma poi è arrivato come uno schiaffo interiore: ‘Fermati. Se non torni a giocare, ti perdi”. E da quando ho ricominciato, è cambiato tutto’.

Sogna ancora, Giulio?

“Ma certo. Anzi, è proprio il sogno che mi tiene vivo. I sogni sono la mia benzina. Le dirò di più – poi decida lei se scriverlo o no. Il mio obiettivo, oggi, è andare avanti in questa carriera – che sia come attore o magari in altre forme – ma arrivare a un punto in cui possa anche fare del bene. Parlare davvero con le persone, soprattutto con i giovani. Dare qualcosa, con l’arte, con i personaggi, ma anche con le parole. Anche questa intervista è uno strumento. Se anche solo una persona ne trae qualcosa di buono, per me è un successo”.

Se si riesce ad arrivare anche solo a una persona, è abbastanza.

“È il mio obiettivo. Sa… persone come me, un po’ ‘così’, diverse, si riconoscono al volo. Ma per noi il percorso non è sempre semplice. C’è bisogno di essere capiti. Giuliano, il mio socio, mi dice sempre: ‘Solo i grandi possono abbracciare i grandi’. È un’immagine bellissima. Perché è vera. Chi ha braccia troppo corte non riesce ad abbracciare chi è grande, nel senso più profondo. Lui me lo dice con affetto, soprattutto quando mi vede un po’ giù. Dopo tanti anni a sgobbare, ci si chiede quando arriverà quel salto, quella svolta. Non ho fretta, ma… ho lavorato davvero tanto. E ancora non ho raccolto tutto. Però poi, quando nasce un confronto come questo, capisco che la direzione è giusta. Ça me rend très heureux”.