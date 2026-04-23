Giulio Nenna, il produttore multiplatino e compositore: “La musica non può tradirmi: siamo noi a tradire lei”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Giulio Nenna è uno di quegli artisti che sembrano vivere costantemente in bilico tra due mondi. Da una parte c’è il rigore, la disciplina, la formazione quasi scientifica di chi ha studiato economia, si è laureato, ha attraversato il conservatorio, la produzione discografica, i grandi palchi, Sanremo, il mainstream. Dall’altra c’è invece qualcosa di più antico, irrazionale e profondo: il richiamo delle radici, del mare, del Sud, della memoria, della musica come luogo interiore prima ancora che mestiere. Nato a Milano, cresciuto tra Lombardia e Abruzzo, Giulio Nenna porta dentro di sé una geografia emotiva complessa, fatta di città e di approdi, di partenze e ritorni, di un’identità che non si lascia mai ridurre a una sola definizione. Da anni è uno dei compositori e produttori più raffinati della scena pop italiana, legato in particolare al percorso artistico di Irama, con cui ha costruito un sodalizio profondo e duraturo, nato quasi per intuizione e diventato negli anni una fratellanza musicale. Ha scritto, prodotto, diretto orchestre, attraversato il pop e le sue logiche, senza però perdere quella parte di sé che continua a cercare altrove: nella chitarra, nel pianoforte, nella musica mediterranea, nei silenzi. Perché in fondo Giulio Nenna sembra appartenere a quella categoria rara di persone che, anche quando raggiungono il successo, continuano a interrogarsi su che cosa conti davvero. E forse è proprio questo il centro del suo nuovo progetto, In My Past Lives: non un disco che guarda al passato con nostalgia, ma un lavoro che usa il passato per capire il presente. Le “vite passate” di cui parla non sono solo metafisiche o simboliche. Sono tutte le versioni di sé che ha attraversato negli anni: il bambino che imparava a leggere le note prima ancora delle parole, il ragazzo che sceglie economia per senso del dovere, il musicista che parte per Pescara mentre gli altri guardano a Londra o New York, il produttore che entra nel cuore del pop italiano, l’uomo che si avvicina ai quarant’anni e capisce che non può più rimandare ciò che sente davvero suo. C’è qualcosa di molto psicologico e umano nel modo in cui Giulio Nenna racconta la propria vita. Non parla mai di carriera come accumulo di risultati. Parla piuttosto di identità, di fedeltà a se stessi, di istinto. Sembra avere la consapevolezza, rara e spesso dolorosa, che crescere significhi imparare a distinguere ciò che ci appartiene davvero da ciò che invece abbiamo fatto per aspettativa, per paura o per necessità. Nei suoi racconti in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie tornano spesso la memoria, il lutto, la figura del padre, il senso del tempo che passa, il bisogno di lasciare andare alcune parti di sé per ritrovarne altre più autentiche. E in questo senso la sua musica strumentale appare quasi come una forma di terapia privata diventata esperienza condivisa: un modo per togliere le parole, che spesso confondono, e lasciare spazio a qualcosa di più diretto, emotivo, viscerale. Ascoltare Giulio Nenna oggi significa incontrare un artista che ha smesso di inseguire il rumore per cercare una forma di verità. Una verità forse più fragile, meno spettacolare, ma molto più necessaria. Una verità che ha il suono del mare, dei ricordi, delle cose perdute e di quelle finalmente ritrovate.

Come sta, Giulio?

“È un periodo molto intenso, ricco di novità. Sono quei momenti di grande cambiamento nella vita, ma positivi sotto molti aspetti. Per questo sono contento. È una primavera in tutti i sensi”.

Ha utilizzato la parola ‘cambiamento’, che fa subito pensare al titolo del suo album, In My Past Lives. Di quale cambiamento si tratta? Quali sono state le sue vite passate e qual è la sua vita presente?

“Quando parlo di vite passate mi muovo su due piani. Il primo riguarda questa stessa vita, perché al suo interno ho attraversato molte stagioni diverse. Sono state però sempre guidate dalla musica, che mi accompagna da quando ero molto piccolo. Ho iniziato a suonare a cinque anni e non ricordo un momento in cui la musica non fosse presente. Ho imparato prima a leggere le note e poi l’alfabeto. Nelle tante esperienze che ho vissuto, perché ho studiato economia, viaggiato e cambiato città, l’unico vero filo conduttore è sempre stato il mio rapporto con la musica. Questo, in particolare, è un periodo in cui ho ritrovato quell’atteggiamento che definisco ‘amatoriale’, termine che oggi sembra quasi avere una connotazione negativa. In realtà, dedicarsi a qualcosa in modo amatoriale significa farlo con amore, liberi da vincoli e costrizioni che invece, negli ultimi dieci anni, lavorando come produttore nella musica pop mainstream, ho dovuto rispettare. Circa un anno fa ho deciso di riprendere gli appunti e le musiche che avevo composto nel tempo, lasciando spazio alla mia più grande passione: la musica legata alla tradizione mediterranea e italiana, alla chitarra e al pianoforte. Ho scelto anche la musica strumentale perché la parola, molto spesso, genera fraintendimenti. In un’epoca in cui siamo esposti a centinaia di migliaia di parole ogni giorno, alcuni termini hanno perso peso, significato e forza. Avevo bisogno di uno spazio di silenzio in cui fosse soltanto la musica ad accompagnarmi, nella sua forma più libera, quella che nasce dal cuore, dagli studi e dal gusto personale. Naturalmente, essendo un professionista, l’ho fatto nel miglior modo possibile, mettendo a frutto tutte le competenze acquisite nella produzione, nella composizione e nella discografia. Ho però compiuto una scelta totalmente indipendente, seguendo i miei tempi e la mia strategia, decidendo dove e come muovermi. Questo momento musicale coincide anche con una fase di maturazione personale. Tra un anno compirò quarant’anni e si arriva a quel punto della vita in cui si sente il bisogno di prendersi il tempo per essere davvero se stessi, perché il tempo non è infinito”.

Arriva un momento in cui si smette di pensare “prima o poi lo farò”.

“Fino a un certo momento si pensa sempre che ci sarà tempo per fare tutto. Poi si capisce che, se non ci si mette in movimento, il tempo a disposizione non è poi così tanto. E forse questo è il momento giusto: abbiamo ancora energie fresche, ma anche maturità ed esperienza”.

Il suo è un percorso anomalo. Suona da quando aveva cinque anni ma ha studiato economia. Non è antitetico?

“Ho sempre avuto una passione per la filosofia e l’economia mi sembrava il punto d’incontro tra il pensiero filosofico e la dimensione politica e scientifica. Non nego, però, che la scelta sia stata influenzata anche dal fatto che, ai miei tempi, si consigliava di frequentare una facoltà che garantisse sbocchi professionali. Fare il musicista era considerato un percorso incerto. Ho vissuto questa decisione con una certa sofferenza, perché sono una persona molto radicale: non riesco a fare le cose a metà. In quel periodo pensavo che, se fossi riuscito a eccellere in un ambito che non sentivo davvero mio, diventandone il numero uno, allora avrei potuto dare il massimo in quello che amavo davvero. Era una sorta di mantra. Ho affrontato quel percorso come un allenamento e ho studiato economia nel miglior modo possibile. Poi, naturalmente, quando si approfondisce una materia, si trovano anche molte ragioni per apprezzarla. Una volta concluso quel percorso, però, ho scelto di iscrivermi al conservatorio e intraprendere definitivamente la strada della musica. Per me è sempre importante portare a termine ciò che si decide di iniziare”.

US: Parole e Dintorni

“Il numero uno”: che cosa intende?

“Non in senso assoluto. Lo considero sempre in rapporto a me stesso. È un insegnamento che mi ha dato la musica. La musica insegna che non esiste mai un vero punto di arrivo. Più si conosce, più ci si rende conto di quante siano ancora le cose da imparare. A quel punto bisogna fare una scelta. Trovo molto significativo che il verbo latino ‘scio’ significhi anche ‘tagliare’: bisogna decidere cosa lasciare da parte e verso quale direzione orientarsi. Secondo me, l’unica guida che consente davvero di crescere è l’autocritica. Quando parlo di ‘essere il numero uno’, mi riferisco alle mie possibilità. Da bambino, per esempio, mi registravo mentre suonavo. Poi ascoltavo subito dopo una registrazione di Al Di Meola, che per me era un punto di riferimento assoluto. Ascoltavo prima me stesso e poi lui, rendendomi conto di quanto fossi ancora lontano dal livello che desideravo raggiungere. E ricominciavo. Ho sempre sentito il bisogno di arrivare a un livello alto, ma era una sfida con me stesso. In senso assoluto, l’ambizione si realizza già nel momento in cui si sceglie di vivere facendo ciò che si ama. Per me, questo è già un grande successo”.

Quali sono le sue origini? Lei parla spesso di musica mediterranea e del Sud ma cresce e si forma tra Milano e Pavia.

“Sono nato a Milano, ma la famiglia di mio padre è originaria di Ortona, sul mare, in Abruzzo. Da parte di mio padre avevo anche una nonna pugliese, mentre mia madre è fiorentina. Con il tempo, studiando la storia della mia famiglia, parlando con i parenti e viaggiando, ho scoperto di sentirmi profondamente legato alla mia parte abruzzese. Ortona è una città sul mare, con un castello aragonese. Faceva parte del Regno di Napoli e del Regno delle Due Sicilie, quindi ha una cultura profondamente meridionale. In un momento particolare della mia vita, ancora prima di scegliere definitivamente la musica, avevo già scritto dischi legati alla tradizione mediterranea. Uno si chiamava Kalinifta e racchiudeva due concetti: la musica del Mediterraneo e la modulazione, cioè il cambiamento di tonalità all’interno di un brano. In quel periodo ho scoperto che mio padre aveva uno zio pianista, che in famiglia veniva chiamato semplicemente ‘lo zio pianista’. Approfondendo, ho scoperto che era stato premiato dal Re di Spagna per i suoi studi su Isaac Albéniz. Successivamente ho scoperto di avere anche un antenato del Seicento, Pomponio Nenna, che introdusse nella musica occidentale l’uso della modulazione. In quel momento ho avuto una sorta di intuizione: senza sapere nulla di loro, stavo seguendo la stessa strada. Da lì è nata la decisione di trasferirmi a Pescara per studiare. È stata una scelta molto particolare, perché mentre molti miei amici andavano in Australia, negli Stati Uniti o in Inghilterra, io andavo a Pescara. Ed è stato proprio lì che ho avuto l’occasione di incontrare Irama, con cui ho poi iniziato un percorso musicale di livello più alto”.

C’è un brano del disco che sembra avere un significato particolare, Recuerdos de ti.

“È l’unico brano che mi sia arrivato in sogno. Nella mia vita mi è capitato molto raramente di sognare una melodia. In questo caso ho sognato mio padre, che non c’è più dal 2019. È un pezzo arrivato tardi, perché inizialmente non avrebbe dovuto far parte del disco. Avevo già chiuso il lavoro dal punto di vista compositivo, circa due mesi prima della fase finale di produzione e rifinitura. Questo brano è arrivato circa un mese dopo e ho deciso di inserirlo all’ultimo momento, facendone addirittura la traccia d’apertura del disco. Ha anche una particolarità: richiama il tango, un linguaggio musicale che conosco solo superficialmente e nel quale non mi ero mai addentrato davvero. Eppure, in quel sogno, è emerso in modo spontaneo, anche nel modo di suonarlo. Mi sono alzato e l’ho registrato subito, perché altrimenti le idee rischiano di svanire. È stato come un segnale, una conferma: il disco doveva nascere e partire proprio da quell’emozione. Per quanto riguarda il tema della memoria, credo che sia il bene più prezioso che possiamo conquistare vivendo. Il denaro va e viene. Per me la ricchezza non coincide con i soldi. La vera ricchezza consiste nel fare scelte che ci rendano felici, perché sono quelle che poi rimangono davvero. E io ho un rapporto particolare con la memoria: i ricordi sono molto presenti e fanno parte del mio modo di vivere il presente. Il tango, per come mi è arrivato, unisce malinconia, vitalità e passione. Spesso si dice che vivere nei ricordi significhi essere spenti o malinconici. Per me, invece, i ricordi possono essere vissuti in modo attivo, vitale e pienamente presente”.

Oggi viviamo anche nell’epoca del “life is now”, ma se non ci fosse stato un prima, che significato avrebbe il presente?

“Quando si dice ‘life is now’ non si dovrebbe intendere soltanto vivere il momento presente, ma dare un senso alla vita. Se si riesce a essere davvero presenti nelle esperienze importanti, quelle rimangono con noi per sempre”.

Che ricordi sono i suoi?

“Mi considero molto fortunato, perché ho avuto una famiglia bellissima. Mio padre era un matematico, quindi non aveva nulla a che fare con la musica, ma mi ha sempre sostenuto. Era una persona molto colta e mi ha trasmesso uno degli insegnamenti più importanti della mia vita: la reputazione conta più di ogni altra cosa. Più che ottenere risultati straordinari nel breve periodo, bisogna fare scelte coerenti, capaci di guardare a ciò che si costruisce nel tempo e non soltanto all’immediato. Questo mi ha dato una grande ambizione, nel senso più nobile del termine, ma anche la serenità di non dover bruciare le tappe, di non avere fretta e di non diventare schiavo dei risultati”.

Come ha vissuto la pressione della performance e dei risultati, soprattutto lavorando con artisti importanti?

“Nel mio percorso, anche da produttore, ho fatto una scelta molto selettiva con me stesso. Non faccio nulla che non senta davvero mio, che non mi piaccia o per cui non ritenga di essere la persona giusta. Non è detto che un produttore debba accettare qualsiasi progetto. Questa libertà nasce dal fatto che ho scelto davvero la musica. Non l’ho scelta per convenienza economica o per seguire una moda. L’ho scelta sapendo che avrei potuto anche fare l’insegnante o qualsiasi altro mestiere, tanto che sono stato anche un busker e ho suonato per strada in Austria. La musica era e rimane una necessità profonda. Anche quando sono arrivato a un livello più alto, ho sempre cercato di mantenere la mia identità e la mia spontaneità nel modo di farla. Naturalmente, quando si entra in quel circuito, si hanno responsabilità verso il pubblico, verso l’artista con cui si lavora e verso la discografica. Il produttore è, in un certo senso, il punto di raccordo tra l’artista e la casa discografica. Nei primi anni soffrivo molto gli scontri, anche duri, con colleghi o figure dell’industria musicale. Poi, soprattutto nel rapporto con Irama, con cui abbiamo iniziato insieme e con cui dopo dieci anni continuiamo a lavorare bene senza alcun vincolo contrattuale, abbiamo sempre seguito le nostre idee, credendo più in quello che sentivamo rispetto a ciò che arrivava dall’esterno. Poco alla volta, anche andando controcorrente, arrivano i risultati e cresce anche una certa sicurezza. Oggi il mio obiettivo è sempre fare ciò che mi piace e cercare di trasmettere emozione più che performance. Viviamo circondati da molta musica costruita soprattutto per stupire o intrattenere. E credo che, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, saremo invasi da produzioni perfette: chiunque potrà realizzare un brano ben fatto o una produzione impeccabile. Per questo credo sia necessario tornare a una verità più essenziale, più emotiva. Molto spesso chi ascolta viene trattato soltanto come un consumatore: ci si chiede che cosa possa piacere in un determinato momento e si producono contenuti in serie, da consumare rapidamente. Vorrei invece offrire uno spazio. Anche la scelta della musica strumentale nasce da qui. Vorrei entrare in contatto con chi ascolta, sapendo che non sta vivendo un’esperienza pensata soltanto per intrattenere. Vorrei che chi ascolta si fermasse per un momento e provasse a sentire quali ricordi, sensazioni o vibrazioni nascano dentro di sé. Per me deve essere un ascolto attivo. In questa fase della mia vita sento che la musica debba tornare ad avere un ruolo più meditativo, spirituale e vicino alla sua origine. La musica non è nata per intrattenere”.

Forse sta già emergendo una nuova controtendenza.

“Sì, secondo me sì. A livello internazionale ci sono artisti che mi hanno dato molto coraggio. Uno sono gli Hermanos Gutiérrez, due chitarristi. L’altro è Sofiane Pamart. Hanno milioni di ascoltatori mensili e fanno musica strumentale. Sofiane Pamart si è esibito allo Stade de France, con un sold out. Questo significa molto, perché non ricordo più musicisti strumentali capaci di riempire gli stadi dai tempi di Paco de Lucía e John McLaughlin. Vedo anche molti giovani ai festival che non partecipano per urlare una canzone o registrare un video da pubblicare sui social, ma per immergersi davvero in una dimensione quasi rituale. Secondo me, questa dimensione rituale della musica tornerà, perché ha una funzione curativa. Riesce a sottrarci, anche solo per un momento, al tempo in cui viviamo oggi. Per me il tempo non coincide con un calendario pieno di impegni. Il tempo ha a che fare con il senso, con l’essere, con il sentire. E la musica può restituirci questa possibilità. Le persone iniziano a capire che la musica non è soltanto qualcosa da ballare in discoteca o da ascoltare distrattamente al supermercato. Può diventare qualcosa che ci spinge verso l’alto”.

Si è mai sentito tradito dalla musica?

“No. Come tutti ho attraversato momenti difficili, relazioni importanti finite, lutti e situazioni complicate. Ma in tutto ciò la musica è stata davvero la mia unica certezza. Ricordo che, quando ero molto piccolo, morì una nonna a cui ero molto legato. Quel giorno passai tre ore al pianoforte, come se fosse una sorta di astronave capace di portarmi in un altro luogo, dove esistevamo soltanto io e lei. Quello che si dà alla musica è qualcosa che poi rimane, cresce ed evolve nel tempo. Non credo che la musica potrebbe mai tradirmi. Come potrebbe farlo? Dovrebbe andarsene l’udito. Ma nemmeno. Penso a Ludwig van Beethoven, diventato sordo e comunque capace di scrivere opere straordinarie. La musica non è soltanto un fenomeno acustico: è qualcosa che appartiene profondamente a una persona, è il modo in cui guarda e sente il mondo. Quando qualcosa ci appartiene davvero, non ci lascia più. Semmai siamo noi a poter tradire lei, ma non il contrario”.

Qual è il più grande sacrificio che la musica l’ha chiamata a fare?

“La musica è una scelta radicale. Dico sempre che è una vocazione, perché, se la si vuole vivere davvero in modo serio, la situazione più simile è quella di un uomo che decide di diventare sacerdote. Ricordo che, quando i miei amici, ai tempi dell’università o anche prima, uscivano, viaggiavano o trascorrevano i weekend in giro, io ero sempre in studio, sempre a suonare. Non ci sono alternative, se si vuole emergere. Soprattutto oggi, in una società in cui un musicista non può limitarsi a fare il musicista. Oggi il musicista dedica il 20 o il 30 per cento del proprio tempo alla musica e il restante 70 per cento al marketing, altrimenti rischia di restare escluso. Serve moltissimo tempo. Ma, al di là di questo, c’è anche un lato bello, probabilmente difficile da spiegare a chi non ha una passione così forte. La musica è un bisogno che chiede tutto. Finché non si raggiunge l’obiettivo che ci si è prefissati, oppure finché non si riesce a trasformare in realtà un’ispirazione, non si smette. Ed è una dinamica che accompagna tutta la vita. Bisogna fare sacrifici anche nella sfera privata. Adesso, per esempio, i primi brani che ho pubblicato stanno trovando soprattutto un pubblico in Sud America, in Messico e in Argentina. A maggio andrò lì per fare interviste, suonare e incontrare le persone. È come se fosse la musica a comandare e noi potessimo soltanto seguirla, mettendoci a sua disposizione”.

Oggi il marketing però pesa moltissimo.

“Bisogna essere onesti. Conosco musicisti molto più bravi di me che hanno ottenuto risultati inferiori perché si sono dedicati esclusivamente allo strumento e alla musica. Oggi, purtroppo, pensare soltanto alla musica non basta. Bisogna essere capaci di intercettare il pubblico. C’era Pablo Picasso che diceva una frase per me molto importante: si può realizzare anche il quadro più bello del mondo, ma se rimane chiuso in un cassetto non diventa arte. L’arte non nasce per essere un prodotto di consumo, ma allo stesso tempo ha il compito di risvegliare qualcosa nelle coscienze delle persone. Se la si crea soltanto per se stessi, in modo completamente autoreferenziale, anche quello diventa un atteggiamento sbagliato. Bisogna trovare un equilibrio”.

Che cosa la musica le ha permesso di scoprire del Giulio Nenna uomo?

“Credo di aver sempre messo il mio corpo, la mia vita, la mia curiosità e anche la mia follia al servizio delle scelte che ho compiuto. Per esempio, dopo economia ero pronto anche per intraprendere un dottorato a University of Cambridge. Avevo la strada completamente spianata. Invece ho scelto di andare al conservatorio a Pescara. Se oggi ripenso a quella decisione, mi dico che ho avuto coraggio. E ho sempre cercato di affrontare ogni scelta con responsabilità e libertà. Non ho mai fatto qualcosa per convenienza, ma perché la sentivo davvero mia. Oggi tutti vendono l’idea che esista una ricetta per il successo. Per me non esiste. Se esistesse un calcolo razionale, saremmo tutti arrivati dove desideriamo. Credo che ci stiamo dimenticando una forma molto più forte di orientamento nella vita, che è l’istinto. Non parlo dell’istinto animale, ma di quello più profondo, connesso alla nostra identità, alla nostra storia, a ciò che siamo. Oggi non siamo più molto capaci, o disposti, ad ascoltarlo, perché siamo abituati a pensare che le scelte sicure siano anche le migliori. Invece l’unico modo per vivere davvero è seguire quell’istinto, fare ciò che ci rende felici e liberi. Quando si agisce in modo netto e diretto, inevitabilmente ci si distingue. Le altre persone ti osservano e pensano che vorrebbero avere lo stesso coraggio. Ma il coraggio non è qualcosa che si possiede fin dall’inizio. Si costruisce prendendo colpi. Alla fine, però, si può dire di aver preso tanti colpi, ma di aver fatto qualcosa che si ama e di aver compiuto la scelta giusta per sé”.

Che cosa pensa di aver sottovalutato il giovane Giulio che sceglieva la musica?

“Non avrei mai immaginato di entrare nel circuito mainstream, né tantomeno di diventare produttore. Mi immaginavo una vita davanti al mare, a fare lezioni e concerti in piccoli spazi. È una dimensione che spero di ritrovare anche adesso, quella del teatro. Non mi sarei mai aspettato di arrivare a Festival di Sanremo, ad Amici o a X Factor. A giugno faremo anche Stadio San Siro con Irama. Quella dimensione non me la sarei mai aspettata. È stata però un’esperienza bellissima, perché in un modo o nell’altro la musica porta sempre connessione e amore. Anche in queste esperienze enormi ho ritrovato una parte del motivo più alto e più autentico per cui faccio musica”.

La musica le ha dato tanto. Che cosa invece le ha tolto?

“Sicuramente la vita privata ne ha risentito. Quando si dedica così tanto tempo al lavoro, inevitabilmente ne rimane poco per il resto. Qualche anno fa si è conclusa una relazione molto importante, che durava da anni. E anche adesso, quando si prova a costruire qualcosa con qualcuno, non si sa mai dove si sarà, quanto tempo si avrà a disposizione. È una scelta importante. Però è talmente grande l’amore che ricevo da tutto il resto che, almeno per ora, non mi pesa”.

Lontano da qui è uno dei brani più sentiti del disco. Che significato ha?

“Si inserisce nel percorso del disco, un percorso che non riguarda soltanto questa vita. Nella mia esistenza ci sono state molte coincidenze che mi hanno portato verso questa scelta, quindi non dipende tutto da me. A volte mi sono chiesto, per esempio, perché abbia sentito così forte il richiamo del Sud. Mia madre è fiorentina: avrei potuto sviluppare lo stesso legame con la Toscana. Invece è scattato per il Sud. Ci sono luoghi, tra cui la Sicilia, in cui mi sento davvero a casa, nonostante sia nato e cresciuto a Milano. Eppure, le esperienze più importanti della mia adolescenza le ho vissute nel Nord Europa, tra Berlino e Londra. A un certo punto ho iniziato ad approfondire questi ricordi e sono arrivato a una concezione più profonda del tempo. In questo disco, in modo simbolico, ho voluto costruire dei capitoli che rappresentassero le fasi di un percorso”.

Ovvero?

“Il primo brano è l’inizio del viaggio, quando si parte senza sapere bene dove si stia andando: mi piace molto che il verbo ‘errare’ significhi sia sbagliare sia procedere senza una meta precisa. Poi c’è il capitolo dell’amore, che non è l’amore romantico, ma quello che si prova quando si ritrova qualcosa che ci appartiene. E perché qualcosa sia davvero nostra non serve possederla: basta amarla. Segue Passing By, il capitolo legato alla morte come passaggio. L’ultimo è Luna Nueva, che rappresenta la rinascita. Lontano da qui è il brano che arriva poco prima della fine del percorso. Per me tutta la tracklist ha un significato emotivo. Negli anni prima della morte, mio padre è stato malato a lungo. Le persone che vivono una malattia abitano un mondo di cui quasi nessuno parla. La scoperta più sorprendente che ho fatto è che le persone più vitali, energiche e positive sono proprio quelle che convivono con una malattia grave o terminale. È come se non avessero più il peso di accumulare, dimostrare o possedere. Hanno capito che ciò che resta, resta davvero. Noi, invece, viviamo spesso come se fossimo lontani dall’idea della morte: pensiamo sempre a fare di più e ad avere di più. Poi, a un certo punto, tutto finisce. Lontano da qui rappresenta un po’ quella speranza, quella vitalità che ho visto negli occhi di certe persone. Persone presenti, ma già capaci di guardare un po’ più lontano. Quella sensazione mi ha ispirato profondamente”.

Cosa sogna oggi da artista?

“Spero davvero che ci siano sempre più artisti capaci di avere il coraggio di fare ciò che amano. Molti colleghi mi hanno chiesto perché non abbia realizzato un disco con tanti featuring famosi. Ma una scelta del genere, oltre a togliere attenzione alla propria musica, sposta il peso su qualcos’altro. Penso che in questo momento storico ci sia bisogno che qualcuno si esponga. Nelle interviste che sto facendo in Messico, per esempio, sto dicendo apertamente che mi vergogno di essere occidentale in questo momento storico. Non sono nessuno, ma mi chiedo perché persone che hanno molto più peso di me scelgano di restare in silenzio. Penso agli artisti degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, in Italia e all’estero. L’arte è una delle poche forme espressive capaci di sfuggire alla propaganda. Gli artisti hanno un peso anche politico, ma secondo me ancora più grande della politica stessa. Sono tra i pochi che possono infrangere quel muro di silenzio. E il primo modo per farlo non è necessariamente attraverso dichiarazioni aggressive o militanti. Il primo modo è fare ciò che si ama. Quando si dimostra di essere liberi, quello è già un messaggio fortissimo. Nel mio piccolo ho voluto farlo. Spero che saremo sempre di più”.