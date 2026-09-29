Giulio Regeni, Giorgia Meloni replica alle polemiche sull'Egitto mentre Marco Travaglio attacca Tajani

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia è determinata a cercare la verità su Giulio Regeni, ma che il governo non ha intenzione di interrompete le relazioni diplomatiche con l’Egitto. Arrivano al termine di una giornata di polemiche le parole della presidente del Consiglio sulla condanna di secondo grado a tre ufficiali dei servizi segreti del Cairo, nel processo sulla morte del ricercatore nel 2016. La sentenza tiene banco anche nella trasmissione di Lilli Gruber Otto e Mezzo, da dove Marco Travaglio tira una stoccata al vicepremier Antonio Tajani, per le dichiarazioni che hanno scatenato la bufera politica.

La bufera politica per le parole di Antonio Tajani

Il ministro degli Esteri si è detto “stupito” per il clamore suscitato dal suo commento dopo la pena a 10 anni stabilita dalla Corte d’Assise di Roma a tre agenti segreti egiziani sulla morte di Giulio Regeni, anche se soltanto per l’accusa di sequestro di persona.

“C’è stata una condanna, non è stato condannato l’Egitto, sono state condannate tre persone” ha dichiarato Tajani, sollevando un polverone, con la richiesta delle opposizioni affinché il titolare della Farnesina vada a riferire in Senato.

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“Mi sono limitato a fotografare la sentenza”, ha spiegato, che è “limitata, perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni. Vogliamo che si faccia piena luce. Non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla”.

L’attacco di Marco Travaglio

La dichiarazione di Antonio Tajani è stata criticata duramente in Tv anche dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio: “Alla fine è stato accertato soltanto il sequestro a carico dei tre ufficiali di grado inferiore, che sono rappresentati dello Stato, del regime, non sono privati cittadini. Non so se per pensare che questa è una condanna del regime egiziano Tajani forse si aspettava che si dovessero condannare tutti e 120 milioni di abitanti dell’Egitto” è stata la stoccata del giornalista in collegamento con Otto e mezzo.

“Quindi è al regime che bisogna chiedere conto e ragione del perché ha ostacolato le indagini, perché le ha depistate, perché non ha collaborato e cosa intende fare in futuro perché noi dobbiamo ancora sapere chi sono gli autori dell’omicidio” ha aggiunto Travaglio.

“Immaginiamo che quello che è accaduto 10 anni fa a Giulio Regeni in Egitto fosse accaduto in Russia a un nostro concittadino, ci sarebbero sanzioni, ci sarebbero ritorsioni, fino a quando il regime non collaborasse con la magistratura italiana” è stata la premessa del direttore del Fatto, sostenendo come il governo italiano sia sotto “ricatto energetico” del Cairo per i contratti dell’Eni.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni su Regeni

Le parole di Marco Travaglio arrivano in risposta alle dichiarazioni di Giorgia Meloni da Praga, dove la presidente del Consiglio ha incontrato il primo ministro ceco Andrej Babiš.

In conferenza stampa la premier ha espresso solidarietà alla famiglia Regeni, sottolineando che la “loro richiesta che è anche la nostra di verità e giustizia”, ma respingendo le ipotesi di provvedimenti di natura diplomatica contro l’Egitto.

“Lo Stato italiano è parte civile nel processo, quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità sulla vicenda. La sentenza non è ancora passata in giudicato, quindi tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo – ha dichiarato Meloni – Posso dire che in questa ricerca di verità e giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali. Noi abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici con il Cairo, ho un po’ il dubbio che, chiudendo quei canali, noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi”.