Giulio Regeni, i genitori attaccano il Governo Meloni: "Italia amica dell'Egitto tanto da perdere la dignità"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A “Propaganda Live” ospiti i genitori di Giulio Regeni per commentare la decisione della Consulta che permette la ripresa del processo. Nel decennale della morte del figlio, i Regeni rilanciano la richiesta di verità, presentano il nuovo documentario “Tutto il male del mondo” e criticano i rapporti tra Italia ed Egitto.

Giulio Regeni, i genitori a “Propaganda Live”

A 10 anni dall’uccisione di Giulio Regeni, la ricerca di verità e giustizia compie un nuovo, delicato passo in avanti.

Ospiti a “Propaganda Live“, i genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni hanno commentato la decisione della Corte costituzionale che potrebbe rimettere in moto il processo per la morte del ricercatore friulano, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016.

ANSA

La Consulta si è pronunciata su una questione tecnica sollevata dagli avvocati d’ufficio dei quattro imputati egiziani: chi deve sostenere i costi dei traduttori necessari allo svolgimento del processo?

“La Corte costituzionale ha detto che deve pagare lo Stato” è stata la netta risposta. “Questo significa però che il processo riprende”. La decisione supera quindi lo stallo procedurale che aveva portato all’interruzione del processo nell’ottobre scorso e che apre la strada alla ripresa delle udienze.

Il documentario su Giulio

Il 2026 segna inoltre un anniversario doloroso: dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni. Un traguardo simbolico che, come spiegano i genitori, diventa anche un’occasione per mantenere alta l’attenzione pubblica.

In questo contesto si inserisce l’uscita del documentario “Regeni. Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti e scritto con Emanuele Cova e Matteo Billi, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 2 al 4 febbraio.

“Il documentario è un po’ una prosecuzione del libro che abbiamo pubblicato che si chiama ‘Giulio fa cose’ e serviva per dare una idea chiara di chi fosse Giulio come persona, ricercatore serio, coerente. E esigente con se stesso e con gli altri”.

“Il documentario va ancora più nel dettaglio e aggiorna il libro con quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni con l’avvio del processo” hanno aggiunto.

La stoccata al Governo

Nel corso dell’intervento è emersa una riflessione profonda sulle ragioni di tanta violenza. Secondo i genitori, il contesto repressivo egiziano e la natura paranoica delle dittature spiegano come anche un giovane studioso, poliglotta e rigoroso, possa essere percepito come una minaccia.

Infine, non è mancata una critica ai rapporti tra Italia ed Egitto. Paola Deffendi e Claudio Regeni hanno ribadito come l’Italia continui a mantenere relazioni strette con il regime di al-Sisi, anche sul piano della vendita di armi, nonostante le gravi violazioni dei diritti umani.

“L’Italia è amica dell’Egitto dal 2014, quindi siamo stati i primi in Europa a dare la mano al presidente, se così si può chiamare, Al-Sisi” hanno esordito i Regeni, commentando l’ultimo incontro tra il ministro Piantedosi e il suo omologo egiziano. “E continua a essere molto amica, anzi più che mai amica, tanto da forse, a volte, perdere la propria dignità per essere amica”.