Giulio Regeni, un documentario a 10 anni dall’omicidio. I genitori: “Grazie a chi l'ha salvato dall’oblio”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Era il 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni scomparve al Cairo, in Egitto. Qualche giorno dopo, il corpo del ricercatore 28enne fu ritrovato senza vita sul ciglio di un’autostrada. Dieci anni dopo, con il processo ancora una volta sospeso nell’ottobre 2025, la sua morte non è ancora stata chiarita. La storia viene ripercorsa in un documentario che raccoglie anche le testimonianze dei genitori Paola e Claudio.

Il documentario dedicato a Giulio Regeni

Fiumicello Villa Vicentina, il paese d’origine di Giulio Regeni, in provincia di Udine, a lui dedica l’evento Parole, immagini e musica per Giulio.

Domenica 25 gennaio, nel cinema del comune in Friuli-Venezia Giulia sarà proiettato il documentario Giulio Regeni: tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti.

ANSA

Il docufilm ripercorre la storia mediatica e processuale dell’omicidio del ricercatore, il cui processo è stato sospeso lo scorso ottobre per eccezioni della difesa degli imputati.

L’impatto che l’omicidio di Giulio ha avuto sull’intera Nazione è sottolineato dalle testimonianze di numerose figure istituzionali: da Matteo Renzi che era premier all’epoca dei fatti all’ex ambasciatore al Cairo Maurizio Massari.

Dopo le anteprime a Milano, Roma, Bologna e Genova a partire dal 25 gennaio, il film sarà nelle sale di tutt’Italia da lunedì 2 a mercoledì 4 febbraio.

Le parole dei genitori Paola e Claudio

Tra le interviste che compongono il documentario dedicato a Giulio, anche quelle dei genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni.

In occasione del decimo anniversario dalla morte del figlio, la coppia ha ringraziato “tutte le persone e la scorta mediatica che hanno illuminato il nostro cammino verso la verità e la giustizia”.

La gratitudine va a tutti coloro che con le loro azioni hanno impedito “che questa tragica storia di violazione dei diritti umani cadesse nell’oblio”.

10 anni dopo, l’omicidio è ancora un mistero

Giulio Regeni era dottorando all’università di Cambridge, in Inghilterra, e stava svolgendo una ricerca sui sindacati indipendenti dei venditori ambulanti in Egitto.

La sera del 25 gennaio 2016, uscì di casa per andare alla festa di compleanno dell’amico Gennaro Gervasio che, non riuscendo a entrare in contatto con lui, quella stessa sera denunciò la sua scomparsa alle autorità italiane.

L’ultima volta fu visto alla stazione di polizia del quartiere Dokki, da lì – secondo le testimonianze – sarebbe stato trasportato presso un edificio del ministero dell’Interno egiziano.

Della sua scomparsa si venne a sapere solo il 31 gennaio. Il 3 febbraio, Giulio Regeni fu ritrovato senza vita lungo la strada che porta dal Cairo ad Alessandria. Il suo corpo era seminudo e reso irriconoscibile dalle torture.

Il processo vede sul banco degli imputati quattro agenti dei servizi segreti egiziani, mai presentatisi in tribunale. La verità sulla morte di Giulio Regeni, dieci anni dopo, ancora non c’è.

L’appello di Sergio Mattarella

Sergio Mattarella ha inviato un messaggio nel giorno della “dolorosa ricorrenza”, rinnovando “la vicinanza della Repubblica alla famiglia Regeni e l’impegno del nostro ordinamento affinché sia onorata la memoria di Giulio”.

Un “affettuoso pensiero” ai genitori, che il Presidente della Repubblica definisce “ammirevoli esempi di coraggio e determinazione nella ricerca della verità”.

“Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio, un nostro concittadino, rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale” scrive Mattarella, che aggiunge: “Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi”.