Giuseppe Anastasi, l’intervista al cantautore: “In un’epoca di click, conta avere ancora un’opinione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono autori che scrivono canzoni e autori che, attraverso le canzoni, provano a mettere ordine dentro se stessi: Giuseppe Anastasi appartiene alla seconda categoria. Nelle sue parole non c’è mai soltanto la musica: c’è Palermo, ci sono gli anni della gavetta, i lavori cambiati per continuare a inseguire un sogno, le porte chiuse in faccia, l’ostinazione di chi non si è mai concesso il lusso di smettere di credere in sé stesso. Canzoni senza click, il suo nuovo album, è prima di tutto un gesto controcorrente. Contro la velocità, contro la dittatura dell’immediatezza, contro l’ossessione per i numeri e per le visualizzazioni. Anastasi rivendica il diritto di prendersi tempo: quello necessario per scrivere, per sbagliare, per capire, per lasciare sedimentare le emozioni. È un disco che nasce senza metronomo e senza fretta, ma soprattutto senza il bisogno di compiacere qualcuno. Dietro ogni brano di Giuseppe Anastasi si intravede una riflessione più ampia sul presente: sull’individualismo, sull’incapacità di esporsi, sulla necessità di avere ancora una posizione netta sulle cose. Per Giuseppe Anastasi, la vera forma di resistenza è proprio questa: non diventare ignavi, non lasciarsi vivere, non accettare che siano gli altri a decidere cosa pensare, cosa desiderare, perfino cosa amare. Eppure, accanto alla durezza del presente, nelle sue parole rimane sempre uno spazio per la speranza. La speranza di chi continua a credere nei sogni, nell’amore, nella possibilità di ricominciare. La speranza di chi, pur avendo scritto canzoni entrate nell’immaginario collettivo come La notte, Sincerità o Controvento, continua a guardarsi dentro con la stessa inquietudine e la stessa fame di quando era un ragazzo partito dalla Sicilia con pochi soldi e tanti sogni. Forse è proprio questo il nucleo più profondo di Giuseppe Anastasi che emerge da questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie: la convinzione che la verità, anche quando fa male, abbia sempre un suono riconoscibile. E che la musica, quando nasce da una ferita autentica, possa ancora essere un modo per salvarsi.

Il titolo dell’album, Canzoni senza click, sembra quasi una dichiarazione d’intenti nei confronti di un mondo che oggi si basa proprio sui click, sulle visualizzazioni e sugli ascolti.

“In questo caso il termine ‘click” ha una doppia valenza. Prima di tutto c’è il click del metronomo: non ho usato il metronomo né il BPM. Le canzoni sono nate tutte da registrazioni chitarra e voce, senza alcun vincolo temporale. Successivamente, su quelle registrazioni chitarra e voce, sono stati costruiti gli arrangiamenti: mi sono preso davvero il tempo necessario per realizzare tutto il disco. Poi c’è anche un altro riferimento, che riguarda l’epoca in cui viviamo: un’epoca fatta di click, visualizzazioni e dipendenze. Infatti, c’è anche una canzone che si intitola La ballata del sorce, dove il sorce è il mouse, purtroppo. Ci sono diversi doppi significati. In generale, però, viviamo in un’epoca particolare”.

Nel realizzarlo, si è preso il tempo necessario o, comunque, ha scelto brani che si prendono il loro tempo. È una forma di resistenza?

“Sì, è una forma di resistenza. Quando scrivo per gli altri, tra virgolette, c’è sempre un confronto. Ci sono dei vincoli e ciascuno vuole dire qualcosa, oppure evitare di dire qualcos’altro. Nel mio disco, invece, posso fare un po’ quello che voglio. Sono assolutamente libero di affrontare determinati argomenti e tematiche, persino di scrivere una canzone di sei minuti. Questo è il bello di quando si scrive per se stessi”.

Scrivere per se stessi non è anche una forma di tutela o di riappropriazione della propria identità, del proprio modo di vedere il mondo?

“Decisamente. Ognuno ha le proprie opinioni, o almeno si spera che le abbia, sulla vita e sulla società che ci circonda. La frase che ripeto sempre ai miei allievi, quando sono in classe, è questa: abbiate un’opinione. La resistenza sta proprio nell’avere un’opinione, perché se non si ha una propria visione, prima o poi arriva qualcuno che decide al posto tuo. Bisogna cercare sempre di avere una posizione personale, che sia sulla politica, sulla vita o sull’amore. Gli ignavi, alla fine, Dante li collocava nell’Antinferno. Ecco, non è questo il momento di essere ignavi”.

In quest’album c’è una canzone che forse è la più autobiografica di tutte, Alzati. Viene spontaneo chiederle quanto ci sia, in quel brano, di quel ragazzo che da Palermo è arrivato a Roma con pochi soldi e tanti sogni.

“C’è tutto. È la prima canzone che abbia mai dedicato a me stesso, non mi era mai successo prima. Ho fatto la cosiddetta gavetta lunga. Da quando mi trasferii da Palermo a Roma fino all’arrivo di Sincerità, il primo Sanremo vinto con Arisa da autore, passarono dieci anni. In quel periodo ho cambiato una quantità incredibile di lavori. Ho fatto il cameriere, il libraio, ho lavorato in un pub, finché non trovai un impiego splendido in un negozio di animali. Lì ho lavorato come commesso e magazziniere per cinque anni. Era un part time perfetto, perché all’una e mezza finivo e potevo dedicare tutto il resto della giornata alla musica. Quindi ci sono stati molti sacrifici, tante porte chiuse in faccia, tanti rifiuti. Però, alla fine, sa qual è l’unico aspetto di cui mi riconosco davvero il merito? La resistenza e il coraggio di aver creduto in me stesso. Molti avrebbero mollato, ma ho sempre creduto ciecamente nelle mie possibilità. Come dice mia moglie (la cantante Carlotta, ndr), questa è una grande fortuna. Ho un’autostima molto alta. Può sembrare brutto da dire, ma non è presunzione: è consapevolezza del proprio valore. Ho sempre creduto in ciò che scrivevo, in ciò che facevo, e alla fine questa fiducia mi ha dato ragione”.

US: Parole e Dintorni

Quando parla di autostima, in realtà emerge anche molta ambizione, nel senso più positivo del termine.

“Non c’è alcun tipo di presunzione, glielo posso assicurare: sono una persona estremamente umile. Essere umili, però, non significa essere superficiali o limitarsi a dire: ‘Speriamo che vada bene’. Perché, se si vuole che qualcosa vada bene, bisogna impegnarsi affinché accada. La speranza è sempre l’ultima a morire, ma può anche morire. Per questo servono gli strumenti. Ho sempre creduto di averli. Questa è la mia, tra virgolette, presunzione. Ma in realtà non lo è. Come si dice: aiutati che Dio ti aiuta. Però, prima di tutto, bisogna aiutarsi da soli”.

Come direbbe oggi a quel ragazzino che lasciava la sua Palermo?

“Gli direi di lasciare la Sicilia, senza dubbio. Amo profondamente la mia regione, il mio paese. Amo Palermo, il mare, il sole, l’arancina: amo tutto. Lasciare la Sicilia è sempre doloroso. È il destino di tanti emigranti, ma spesso è inevitabile. Oggi vivo in Umbria, vicino al CET, dove insegno con Mogol, e ci vivo benissimo. Eppure, mi sono trasferito in una delle poche regioni senza mare, quindi capirà che, per me, è quasi un controsenso. Però si pensa sempre di tornare, così come hanno fatto tanti colleghi, a cominciare da Dimartino”.

A quel ragazzo che stava partendo, che cosa gli direbbe di non sottovalutare?

“Gli consiglierei di costruirsi sempre una corazza contro l’ignoranza. Gli direi che non è detto che chi gli dice di no abbia ragione. Bisogna cercare di mantenere sempre un forte senso autocritico. Secondo me, è l’aspetto più importante. Se scrivo una canzone, dopo tanti anni di esperienza, so esattamente se non funziona oppure se ha un valore. Se credo che abbia valore, la faccio girare, la faccio ascoltare. Ci sono persone convinte che tutto ciò che fanno sia bello. Quando non si sviluppa questa capacità di autocritica, poi ci si trova in difficoltà. Però, soprattutto, direi al Giuseppe giovane: non ti abbattere mai, cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Ci sono stati anche rifiuti da parte di persone che occupavano posizioni di potere, anche nel mondo discografico. Però non bisogna mai mollare se si è convinti delle proprie capacità”.

Titoli di coda, uno dei pezzi dell’album, ha un titolo che evoca una fine, ma in realtà è una canzone che sembra parlare anche di un nuovo inizio. In fondo, i titoli di coda non rappresentano necessariamente qualcosa di definitivo.

“Titoli di coda è una canzone in cui c’è del cinismo nelle strofe e un grande amore nel ritornello. Anche lì si parla di chi si schiera e di chi non si schiera, di chi è ignavo e di chi non lo è, di chi ha coraggio e di chi, invece, è pavido. Poi però, nel ritornello, c’è questo amore che, alla fine, può salvare. È una canzone di speranza. È una canzone per chi crede nei sogni, perché anche credere nei sogni è una forma di resistenza. Quindi sì, secondo me è una canzone di speranza assoluta”.

Anche l’amore, in fondo, può essere una forma di speranza. Penso a Giulietta e Romeo 2.0, canzone che prova a fotografare il modo in cui oggi si vivono i sentimenti. Dal suo punto di vista, pensa che siano cambiati i sentimenti oppure è cambiato soltanto il modo in cui celebriamo l’amore?

“Secondo me è cambiata la società: è molto più individualista. Ed essendo essa più individualista, anche l’amore diventa individualistico. Parto sempre da un punto di vista da osservatore: se si mette in mano a quasi tutta la popolazione un telefono, la maggior parte delle persone non lo considera un oggetto per telefonare, ma una macchina fotografica o una videocamera. La maggior parte dei ragazzi lo sceglie in base ai pixel. Quindi, se si dà a tutti una videocamera in mano, aumenta l’ego, aumenta il bisogno di fotografarsi, di applicare filtri, di mettersi continuamente al centro. Quando si concede tutto questo spazio all’ego, inevitabilmente si diventa individualisti. E allora anche determinati sentimenti di condivisione cambiano: l’amore è diventato molto più estetico che concreto. Oggi le persone sentono il bisogno di fotografare tutto: quello che mangiano, il modo in cui lo mangiano. Se ci pensa, c’è un giorno all’anno, il 14 febbraio, in cui sembrano tutti innamorati e tutti hanno questa fretta di mostrare l’amore. Ormai si vive per appuntamenti, per eventi da condividere”.

La sua scrittura oscilla spesso tra ironia e malinconia. Giuseppe Anastasi, come uomo, è più ironico o più malinconico?

“Ironico. Fortemente ironico. Sono meridionale, quindi c’è sempre anche una componente malinconica: è normale che ci sia e credo sia giusto così. Però, tendenzialmente, al mattino mi sveglio dicendo: ‘Meno male, anche oggi sono vivo’, ringraziando il Signore. Non appartengo a quelle persone che si alzano dicendo: ‘Che giornata terribile, quanto mi annoio’. Perché se si inizia così, poi si finisce per condizionare negativamente tutto il resto della giornata. Io, invece, cerco sempre di orientarla in modo positivo”.

Quanto pesano i successi, quando si è l’autore di brani come La notte, Sincerità o Controvento, che ormai sono entrati nell’immaginario collettivo? Sente il peso di dover essere sempre all’altezza?

“Soprattutto quando sono gli altri a chiederti di scrivere una canzone, un po’ sì. Quest’anno, con il Sanremo appena passato, non partecipavo come autore in gara da otto, forse addirittura nove anni. L’ultima volta ero stato in gara con Il diario degli errori di Michele Bravi, che fu una bella canzone e ottenne un ottimo risultato. Quindi, dopo tanti anni lontano dal Festival come autore in gara, avevo un po’ di ansia di fare bene. Però ero convinto che Magica favola avesse un suo valore, sia dal punto di vista del testo sia da quello interpretativo. Poi, alla fine di questo Festival di Sanremo 2026, ne parlavo qualche giorno fa con mia madre e con la mia famiglia: su trenta canzoni, alla fine, ne restano davvero sette o otto. Fortunatamente, Magica favola è tra queste. Arisa è uscita benissimo da questo Festival. Certo, la tensione e l’ansia da prestazione ci sono. Però, alla fine, sono contento: è andata bene. Forse il podio lo meritavamo, ma va bene anche un quarto posto. Siamo arrivati a dieci milioni di streaming: va bene così”.

Di questa canzone si è scritto molto. C’è chi ha citato la Disney, chi ha parlato di immaginario cinematografico. Ma per lei, di che cosa parla davvero Magica favola?

“Parla della vita. Delle tappe dell’esistenza umana. Parla della consapevolezza, nel caso di Arisa a quarantatré anni, di essere una donna adulta. Parla della consapevolezza che le favole esistono fino a un certo punto, ma poi c’è anche la concretezza della vita. Parla del volersi bene prima di tutto. Se non si ha amore per se stessi, è difficile riuscire ad amare un’altra persona. Se non si ha consapevolezza, se non si ha autostima, si rischia di cercare nell’altro una compensazione per tutte le proprie mancanze. Invece bisogna avere un forte amore per se stessi per poter dare amore agli altri. È un aspetto in cui credo profondamente. La canzone parla anche dell’accettazione delle diverse fasi della vita, degli errori, del crescere. E poi, nel ritornello, c’è questa frase: ‘Non ho paura nemmeno di me’. Significa avere qualche sicurezza in più, qualche certezza in più. Non tutte, perché non possiamo averle tutte. Dal punto di vista musicale, invece, volevamo costruire una melodia molto forte. Una melodia internazionale, non la classica melodia italiana. E sì, abbiamo cercato di guardare all’America, alla Disney”.

Che cosa vi lega ancora artisticamente? Che cosa tiene uniti Giuseppe Anastasi e Arisa?

“Prima di tutto il fatto di volersi bene e di essere grandi amici: questo è l’aspetto principale. Poi c’è il fatto che, per me, Rosalba è una delle più grandi interpreti della musica italiana, forse una delle più grandi in assoluto. Credo che lei pensi di me che sia un bravo autore. Quindi c’è l’affetto, ma anche una grandissima stima reciproca nel nostro mestiere. Perché, alla fine, dire di essere amici non basta. Bisogna credere nelle persone con cui si collabora, bisogna stimare chi ti aiuta a scrivere un disco”.

La notte, ad esempio, è una canzone che molti ricordano anche per immagini molto forti, molto fisiche, come quelle dello stomaco, del fegato, del vomito.

“La notte nacque in una sera molto precisa. All’epoca ero l’amante di una donna che, dopo tre anni di relazione clandestina, non avrebbe mai lasciato il compagno perché lui stava male. A un certo punto decisi di lasciarla. Andai a casa sua e chiusi quella storia. Ero ancora innamorato, ancora molto coinvolto, però avevo preso quella decisione. Da casa sua a casa mia passai per tutti i bar che incontrai e arrivai a casa alle tre di notte, in una condizione piuttosto alterata. Avevo quel dolore da esorcizzare, tutto quel tormento dentro. Presi la chitarra e scrissi la canzone di getto, senza pensare a Sanremo o ad altro. Era soltanto uno sfogo di quella sera, di quella notte. Il giorno dopo mi svegliai con un mal di testa tremendo e, quando rilessi la canzone, trovai quelle tre parole consecutive: stomaco, fegato, vomito. Erano parole forti, però erano vere. Avevo davvero lo stomaco sottosopra, il fegato gonfio e avevo vomitato, per il dolore e per l’alcol. Allora mi dissi: perché dovrei cambiarle? E infatti le ho lasciate. Perché quando racconti la verità, la gente la percepisce. La verità ha un profumo speciale”.

Lei è stato allievo del CET di Mogol e oggi insegna lì. Qual è l’errore più comune che vede nei giovani autori?

“Più che errori, parlerei di ingenuità. La principale è continuare a spedire canzoni alle case discografiche aspettando una risposta, quando mediamente una casa discografica o un editore ricevono trecento o quattrocento canzoni al giorno. Sono ancora della vecchia scuola: prendo la valigia, parto e busso. Prima o poi qualcuno mi aprirà. Insisto, sempre con educazione, ma torno a bussare. Oggi è bellissimo il fatto che anche da un piccolo paese si possa mandare una mail e far ascoltare le proprie canzoni. Però, se si rimane sempre fermi e non ci si muove, non succede nulla. Bisogna muoversi, cercare il contatto umano”.

Da allievo, c’è qualcosa che ha imparato dai suoi maestri ma che, pur ritenendola giusta, ha scelto di non fare sua?

“Forse il fatto di non esporsi troppo. Ci sono artisti che fanno dieci canzoni in un album e inseriscono dieci canzoni d’amore. Io sono contrario. In dieci canzoni si ha la possibilità di dire moltissimo. Magari c’è chi pensa: ‘Meglio non sbilanciarsi, meglio non dire troppo. Le canzoni d’amore vanno sempre bene’. Su questo non sono d’accordo. In un album le canzoni d’amore possono andare bene due o tre volte, poi si ha la possibilità di affrontare davvero tanti altri temi”.

Se dovesse ricercare le origini della sua passione per la musica, dove andrebbe?

“Sono sempre stato malato di musica. Non si trattava soltanto di ascoltare i dischi: leggevo le biografie, volevo sapere tutto, immergermi completamente in quel mondo. Di base sono un beatlesiano convinto. Per me The Beatles (White Album) o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band restano capolavori assoluti. Poi c’è tutta la musica britannica in generale: la British Invasion, gli Who, i Pink Floyd, i Blur. E poi, in Italia, alla lettera D avevo tutto: Pino Daniele, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Fabrizio De André. Con loro ero sazio. Da De André ho imparato la metrica e la precisione della rima. Da De Gregori le metafore. Da Dalla il lessico. Da Pino Daniele la capacità melodica. Bisogna studiare tanto. Ho studiato moltissimo”.

Se qualcuno dovesse raccontare la sua biografia attraverso tre canzoni, quali sceglierebbe?

“Sicuramente La notte, perché è una canzone che ha segnato la mia carriera. Poi metterei Alzati. E la terza è una canzone che devo ancora scrivere, così almeno lasciamo aperta la speranza”.

‘Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori’: cosa è rimasto fuori dal suo diario degli errori?

“Devo dire che, da buon meridionale, sono rimasti fuori gli aspetti più importanti. La famiglia e l’amicizia sono rimaste fuori dal mio diario degli errori. Su questo non ho sbagliato. Abito in Umbria da tanti anni, conosco molte persone, ma la mia vera compagnia resta quella che ritrovo quando torno a Palermo o quando vado a Granitola Torretta: lì c’è il nucleo più autentico dei sentimenti”.

Però, da un certo punto di vista, la musica se l’è portata anche dentro casa, sposando Carlotta.

“Sì, alla fine è successo così. Mia moglie è arrivata al CET come nuova insegnante. Per un anno non ci siamo quasi considerati, avevamo soltanto normali rapporti da colleghi. Poi, poco alla volta, ci siamo piaciuti. Quindi sì, la musica è sempre presente in casa. Mia moglie dà lezioni a casa e ormai il lavoro le è triplicato dopo essere stata la vocal coach di Arisa a Festival di Sanremo. Questa è una delle cose belle dell’epoca digitale: se fai qualcosa di utile, tutti lo sanno subito e questo può aumentare il lavoro. Però sì, a casa mia c’è musica tutto il giorno. Mio figlio Vittorio non ne può più. Infatti, mi ha detto che vuole fare l’attore, se ci riuscirà, perché è un altro mondo”.

Vittorio come il nonno?

“No. Si chiama Vittorio perché è nato nel novembre del 2014 ed è stato concepito nel febbraio dello stesso anno, quando vincemmo Sanremo con Controvento. Quindi il nome è legato proprio a quel momento”.

Nel suo percorso, nella sua esistenza, l’arte le ha posto più domande oppure le ha dato più risposte?

“L’arte, prima di tutto, mi ha dato bellezza. Concepisco un’arte molto concreta, molto evidente. Davanti a certe forme di arte contemporanea troppo concettuali faccio fatica. Però, se mi mette davanti alla Pietà di Michelangelo, alla Cappella Sistina, a qualcosa in cui vedo chiaramente la bellezza umana, allora mi emoziono. Per me quella è la capacità dell’uomo di creare qualcosa di straordinario. Poi, purtroppo, l’uomo è capace anche di costruire missili e bombe. C’è sempre questo dualismo tra la bellezza e la distruzione. Per questo cerco sempre di arricchirmi. La bellezza può stare in un libro, in un film ben fatto, in una canzone. Però bisogna cercarla. Perché, se non la si cerca, si rischia di abbrutirsi. L’arte è la migliore difesa contro l’abbrutimento”.