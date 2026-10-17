Giuseppe Angiolini Sugar morto a 73 anni, il visionario della moda si era anche candidato sindaco ad Arezzo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giuseppe Angiolini, noto come Sugar, è morto a 73 anni. Malato da tempo, si è spento nella sua casa ad Arezzo. Conosciuto a livello internazionale, esperto di moda e tendenze nel fashion, è stato un poliedrico e un creativo, un vero e proprio punto di riferimento per le dinamiche dell’industria della moda e delle moderne strategie di distribuzione del lusso. Sugar era ritenuto un autentico visionario, uno dei buyer italiani più influenti degli ultimi decenni.

Giuseppe Angiolini Sugar morto a 73 anni

La notizia della morte, avvenuta nella sua casa di Arezzo, è stata riportata dal Corriere di Arezzo.

Nato nel 1952, Giuseppe Angiolini avrebbe compiuto 74 anni il 5 dicembre.

La camera ardente è prevista alla Misericordia di Arezzo in via Garibaldi, mentre il funerale potrebbe svolgersi lunedì 19 ottobre, molto probabilmente in Duomo, anche se ancora mancano comunicazioni ufficiali.

Chi era Giuseppe Angiolini Sugar

Noto a tutti come “Sugar”, Angiolini è stato un imprenditore, ritenuto un autentico visionario buyer, pilastro e figura di riferimento della moda italiana e internazionale.

Il suo nome è indissolubilmente legato, appunto, a Sugar, l’iconico concept store di lusso da lui fondato ad Arezzo.

Nato inizialmente nel 1978 come una piccola boutique in Corso Italia, il negozio è diventato negli anni un punto di riferimento mondiale per il fashion.

Dal 2018 poi la mitica boutique ha trovato sede nello storico e restaurato Palazzo Lombardi. “La moda per me era un fatto culturale: cambia ogni sei mesi, si rinnova, ti obbliga a metterti in gioco. Non potevo far finta che non fosse la mia strada”, disse una volta.

Ricordando gli esordi del Sugar ma anche le sue idee e la sua visione della moda e della bellezza, spiegò:

“All’inizio avevo solo piccoli marchi e brand sconosciuti ma volevo dare l’idea che anche qui si potesse trovare qualcosa di speciale. La boutique fisica è il tuo biglietto da visita, racconta chi sei. Lo shopping online ti porta nel mondo. Oggi le due cose devono parlarsi”.

Angiolini si era anche candidato a sindaco di Arezzo

Noto al grande pubblico anche per le sue apparizioni televisive come esperto di stile, soprattutto in occasione del Festival di Sanremo, Angiolini era attivo in molti settori.

Nella primavera del 2026, ad esempio, aveva annunciato la sua candidatura civica a sindaco di Arezzo.

Molto legato alle sue radici, ha valorizzato Arezzo portandola alla ribalta internazionale. Ha inoltre prestato il suo talento come direttore artistico di Arezzo Oroe come Presidente del comitato tecnico della celebre Fiera Antiquaria locale.