Giuseppe Barboni iscritto a Fn parla dopo l'aggressione a San Benedetto, "non dico che vorrei medaglia, ma..."

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giuseppe Barboni, l’imprenditore nel settore del lusso, iscritto a Fn, che ha aggredito a San Benedetto del Tronto un cittadino di origini irachene, ha fornito in tv la sua versione dei fatti. Barboni ha anche ribadito pubblicamente il suo sostegno a Vannacci, da lui definito “il nostro De Gaulle”. Il leader di Futuro Nazionale, poche ore dopo, ha preso però pubblicamente le distanze.

Che ruolo ha Giuseppe Barboni in Fn

Giuseppe Barboni è stato ospite (in collegamento) della trasmissione L’aria che tira su La7 nella mattinata di martedì 14 luglio. L’imprenditore ha spiegato: “Io non ho alcun ruolo in Futuro Nazionale, credo di essere stato tra i primi tesserati“.

Barboni ha aggiunto: “Sono un grande estimatore del generale, lo ritengo il nostro Charles De Gaulle. Con lui potrà esserci un nuovo rinascimento italiano, nuovi anni Ottanta, un’Italia poderosa e vincente”.

L’imprenditore ha riferito di non aver sentito Vannacci dopo l’aggressione di San Benedetto del Tronto, precisando poi “Forse dovremmo vederci oggi (martedì 14 luglio, ndr) a Pescara”.

La versione di Barboni sull’aggressione a San Benedetto del Tronto

In merito all’aggressione, Giuseppe Barboni ha dichiarato: “Non avete mostrato i dieci minuti di video in cui io, per otto volte, in maniera cortese, gradevole e garbata, gli ho chiesto: ‘Perdonami, puoi accostare?’. Era due ore e mezza che stava lì, nell’ombelico della città, ed era la terza volta nell’arco della giornata che creava disturbo e molestie. La seconda volta era stato arrestato e poi rilasciato”.

L’imprenditore ha chiarito che le forze dell’ordine “sono state contattate”.

Barboni ha detto: “Sono stato anche troppo gentile. Ci ho parlato per 7-8 minuti”. E poi: “Non dico che devo avere un premio ma almeno…“.

L’uomo ha dichiarato ancora: “Grazie a Dio è uno zoccolo duro di persone radical chic o fallite nella vita che non hanno nulla da fare e che nei commenti dicono ‘Ah la violenza…’. Il resto della popolazione italiana che utilizza la logica dice ‘Eh se non ci sono andate le forze dell’ordine, il problema bisognava curarlo'”.

Giuseppe Barboni si è poi definito “un ultimo che aiuta gli ultimi”. “Io darei la mia vita se vedessi un’ingiustizia, come ho già fatto in passato. (…) La salvezza di un debole deve essere prioritaria rispetto ai giochini politici ed è per questo che sarete tutti asfaltati da Vannacci. Lo date al 7%, lui sta al 14%”.

Roberto Vannacci “scarica” Giuseppe Barboni

Poche ore dopo l’intervento in tv di Giuseppe Barboni, Roberto Vannacci, in alcune dichiarazioni rilasciate all’agenzia Adnkronos, ha preso le distanze: “Io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa e questo non mi sembra il caso”.

La replica di Barboni non si è fatta attendere: “Con Vannacci non ci siamo sentiti. Ho letto che ha preso le distanze. Mi spiace e sbalordisce, forse non ha visto bene il video. Se è vero quello che ho letto, è una delusione impressionante“.

Ancora Barboni: “Allora non c’è nessuna novità. Futuro nazionale dovrebbe essere un partito che porta una soluzione vera, o vogliono un po’ di posti alla Camera. È la solita minestra, neanche troppo riscaldata”.