Giuseppe Barboni iscritto a Futuro Nazionale di Vannacci picchia un immigrato e pubblica il video sui social
L'imprenditore militante di Fn ha pubblicato su Instagram la versione completa del video dell'aggressione a San Benedetto del Tronto
Domenica 12 luglio Giuseppe Barboni, iscritto a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, ha condiviso un video in cui, a San Benedetto del Tronto, dopo aver mangiato un gelato, picchia un immigrato “iracheno” che da “mesi tormenta la città”, reo – questa la versione di Barboni – di aver bloccato il traffico per l’ennesima volta. Prima scaraventa per aria la bici dell’uomo, poi lo prende a pugni in mezzo alla strada, facendolo anche sbattere contro un palo.
- Il video dell'aggressione
- L'esaltazione di Futuro Nazionale e della Lega Giovani
- La reazione del sindaco di San Benedetto del Tronto
- Chi è Giuseppe Barboni
Il video dell’aggressione
A pubblicare il video dell’aggressione è stato lo stesso Giuseppe Barboni su Instagram: “Dato che sfortunatamente il video è pubblico, metto il video compelto di 3 minuti che mi hanno mandato. Da qui si comprende. Questo iracheno è mesi che tormenta la città. E in sole 24 ore ha fatto il delirio più totale. Io, come si può vedere dal video completo, ero particolarmente tranquillo. Era 10 minuti che per l’ennesima volta bloccava il traffico e molestava persone senza motivo”.
L’imprenditore ha ricondiviso anche la notizia rilanciata dai media o da altri utenti, che lo hanno esaltato per il gesto.
L’esaltazione di Futuro Nazionale e della Lega Giovani
Il video è stato rilanciato dalla pagina Instagram Futuro Nazionale Provincia Ascoli Piceno e dall’account ufficiale della Lega Giovani Roma (accompagnato dalla frase “Risorsa atterrata, mezza salvata: è il tempo di rispondere”).
La reazione del sindaco di San Benedetto del Tronto
Nicola Mozzoni, sindaco di centrodestra di San Benedetto del Tronto, sui social ha condannato l’episodio: “Ovviamente la mia risposta e quella della nostra amministrazione è che: niente si può e si deve risolvere con la violenza, come ciò che è accaduto ieri. La nostra posizione è netta e sempre schierata con le istituzioni e nella legalità”.
Chi è Giuseppe Barboni
Giuseppe Barboni, nato e cresciuto tra San Benedetto del Tronto e Ascoli, è un imprenditore, ma non solo. Il ceo del Luxury Group Spa (gigante nel mercato del lusso: real estate, jet privati, yacht, eventi) è socio del Canottieri Aniene ma ha anche un curriculum da lottatore, con 140 incontri disputati in varie località dagli Usa alla Russia, dal Marocco a Israele.
Poghi giorni fa è stato premiato a Cannes (con tanto di orologio Richard Mille, valore: 400 mila euro) per aver salvato la vita a un multimilionario armeno, aggredito da 4 persone mentre era con la moglie e la figlia.
Forbes lo ha inserito tra i 100 Top Manager.
L’immagine del profilo su Instagram lo ritrate mentre stringe la mano a Papa Francesco.
Online spiccano le sue foto con Al Pacino, Robert De Niro, Adrien Brody, Michael Douglas, Andy Garcia, Luca Cordero di Montezemolo. O ancora a bordo di jet di lusso, nel box Ferrari,
Barboni ha fatto parlare di sé anche nel mondo del gossip, attraverso i flirt con Nina Moric, Sharon Stone e Anna Sanfroncik.