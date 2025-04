Giuseppe Bracco morto annegato a Monteu da Po per il maltempo, chi era il 92enne rimasto intrappolato in casa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il maltempo che ha colpito il Piemonte ha causato una vittima nel comune di Monteu da Po, in provincia di Torino, dove un anziano di 92 anni, Giuseppe Bracco, è morto annegato nella sua abitazione durante l’esondazione del rio Della Valle.

Giuseppe Bracco morto per il maltempo a Monteu da Po

Durante l’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte, il rio Della Valle, che attraversa il comune di Monteu da Po, in provincia di Torino, è esondato travolgendo alcune abitazioni che si trovano vicino all’argine.

In una di queste abitava Giuseppe Bracco, 92 anni, morto annegato a causa dell’ondata d’acqua e detriti che è entrata violentemente nella sua abitazione, sorprendendolo senza dargli la possibilità di fuggire.

Fonte foto: ANSA L’esondazione del Po

Bracco aveva vissuto per buona parte della propria vita proprio nella casa in cui è deceduto. Per anni aveva svolto il mestiere di falegname in paese, dove era molto conosciuto. L’uomo avrebbe tentato di chiamare la figlia poco prima di morire: “Aiuto, l’acqua mi è entrata in casa” sarebbe riuscito a dire nella telefonata.

Il ritrovamento del cadavere

Sono stati i soccorritori dei vigili del fuoco, coadiuvati dalla polizia, dai carabinieri e dai sanitari del 118, a ritrovare il cadavere di Giuseppe Bracco, rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione.

“Siamo sconvolti, una ferita che lascia il segno”, ha dichiarato la sindaca Elisa Ghion, che durante tutta la mattinata si è trovata a gestire una grave emergenza maltempo su tutto il territorio del comune torinese.

“Sembrava passato il peggio, invece si è scatenato l’inferno in pochi minuti” ha commentato l’assessore Beppe Deluca. Impressionata anche l’ex sindaca Laura Gastaldo: “In tanti anni non ho mai visto nulla del genere. Fa male”.

Il maltempo in Piemonte

Per tutta la giornata del 17 aprile il Piemonte è stato colpito da una grave ondata di maltempo. I temporali erano stati ampiamente previsti e su buona parte della regione era stata diramata l’allerta rossa da parte della protezione civile.

Proprio la zona del Chiavassese, dove si trova Monteu da Po, è stata la più colpita dal maltempo delle ultime ore. Il governatore del Piemonte Cirio ha chiesto lo stato di emergenza per i danni causati dalla pioggia.

Duramente colpita anche la Valle d’Aosta. 37 comuni dei 74 che compongono la piccola regione al confine con la Francia sono rimasti senza energia elettrica.