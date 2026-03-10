Giuseppe Caianiello ex direttore di cardiochirurgia del Monaldi contro Guido Oppido: "Protetto dalla politica"

Guido Oppido sarebbe stato “protetto dalla politica” nella figura di un particolare esponente: sono parole che Giuseppe Caianiello, ex direttore del reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli ma anche ex responsabile dei trapianti pediatrici, rivolge in un’intervista rilasciata a Lo stato delle cose.

Le accuse contro Guido Oppido

Giuseppe Caianiello è stato direttore del reparto di chirurgia pediatrica del Monaldi di Napoli e anche responsabile dei trapianti pediatrici, prima di chiedere il prepensionamento nel 2018.

Al suo posto, dopo l’uscita di scena, era arrivato proprio Guido Oppido, ora iscritto nel registro degli indagati per l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo.

ANSA

Secondo Giuseppe Caianiello, il chirurgo Guido Oppido sarebbe “protetto politicamente”, quindi “se uno fa tutto questo casino e non si prendono provvedimenti probabilmente c’ha una protezione politica“, ha detto l’ex direttore in riferimento ad alcuni problemi precedenti all’inchiesta.

“Quindi, se c’è un contrasto fra me e lei e io sono protetto chi ha ragione? Ho ragione sempre io”, insiste Caianiello. “Lui era protetto”, ha sottolineato. A quel punto il giornalista lo ha incalzato. “Da chi?”, gli ha chiesto, poi gli ha suggerito: “Immagino che se il governo della Sanità era in mano a De Luca sarà stato protetto da De Luca“. Caianiello ha dunque risposto: “Uno più uno fa due“.

La verità di Giuseppe Caianiello su Gabriella Farina

Nella stessa intervista, andata in onda a Lo stato delle cose lunedì 9 marzo, Giuseppe Caianiello parla di Gabriella Farina, la cardiochirurga dell’ospedale Monaldi di Napoli che a Bolzano ha praticato l’espianto del cuore del donatore.

“Gabriella Farina ha lavorato con me, non ha mai fatto un espianto“, ha riferito l’ex direttore del reparto di chirurgia pediatrica. Secondo lui “lo ha fatto perché è stata costretta da Oppido” ma “non aveva l’esperienza giusta”.

Cosa aveva detto Oppido a Lo stato delle cose

Nella puntata precedente, il 2 marzo, Guido Oppido era stato raggiunto dalle telecamere de Lo stato delle cose e aveva riferito: “Ho fatto tutto quello che dovevo fare, e anche bene“.

Poi ha aggiunto: “Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. Tremila ne ho operati, tremila”.

L’attacco di Massimo Giletti a Vincenzo De Luca

Nel corso della puntata Massimo Giletti ha mandato in onda un comunicato video in cui Vincenzo De Luca, dopo essersi unito al dolore della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, ha invitato a “evitare derive mediatiche che si presentano in maniera strumentale, perfino sul piano politico“.

Nel suo intervento l’ex governatore della Regione Campania non faceva un esplicito riferimento al conduttore, che tuttavia si è sentito chiamato in causa e per questo ha voluto replicare. “Lei non deve parlare a me”, ha detto il giornalista, perché “solo la politica deve dare risposte a questa mamma”. Poi l’affondo: “57 giorni di agonia di Domenico senza che nessuno spiegasse a questa donna che cosa fosse successo”. “Lei non può chiedere a me di tacere, lei non può chiedere a questa donna di restare in silenzio“, ha aggiunto Giletti.