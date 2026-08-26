Giuseppe Cavo Dragone avverte delle minacce Russia e Iran per la Nato, il ruolo dell'Italia nella deterrenza

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’aumento delle spesa militare è un “investimento” sulla deterrenza e l’Italia è chiamata a prendersi più responsabilità. Lo sostiene l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone indicando i pericoli provenienti dalla Russia e dall’Iran e appellandosi a maggiori finanziamenti sulla sicurezza per scongiurare il coinvolgimento dell’Alleanza atlantica in conflitti. “Sul piano giuridico non siamo in guerra. La formula che utilizzo è questa: non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di pace piena. Da tempo, oramai” ha spiegato il presidente del Comitato militare della Nato.

L’avvertimento di Giuseppe Cavo Dragone

Cavo Dragone ha parlato in un’intervista a Il Foglio delle minacce per i Paesi Nato nell’attuale scenario geopolitico internazionale, delle strategie che si dovrebbe adottare in risposta ai pericoli e di quelle che servirebbero per la pace in Ucraina.

“Il sostegno militare ha consentito a uno stato aggredito di continuare a esistere e, quando verrà il momento di un negoziato, di parteciparvi disponendo di qualcosa. Le condizioni imposte a chi non ha alternative, storicamente, hanno raramente prodotto stabilità durevole o pace” ha spiegato l’ammiraglio riguardo il supporto a Kiev dell’Alleanza.

ANSA

Gli investimenti nella spesa militare

Secondo l’ex capo di stato maggiore della Difesa, nel dibattito sull’aumento della spesa militare sarebbe necessario parlare “di investimento più che di spesa, e di sicurezza più che di armamenti. La sicurezza è la precondizione di tutto il resto: nessuna economia cresce, nessun sistema sanitario funziona, nessuna scuola apre in un contesto che non sia sicuro. Vale la pena guardare cosa contiene concretamente l’obiettivo concordato”.

Un tema ancora più attuale alla luce della decisione degli Stati Uniti di riconsiderare la presenza militare americana in Europa, che come ricordato da Il Foglio sarà tra le questioni principali sul tavolo del North Atlantic Council, organo decisionale della Nato nel quale sarà presente a Bruxelles anche Elbridge Colby, il responsabile della politica strategica del Pentagono.

Il ruolo dell’Italia

Nell’intervista, Cavo Dragone sottolinea l’importanza della deterrenza di fronte a una potenza aggressiva come la Russia, alla quale sarebbe importante guardare “non isolatamente. Mosca ha adattato la propria economia alle esigenze di una guerra prolungata e beneficia di una crescente cooperazione militare, strategica ed economica con Corea del nord, Iran e Cina – ha spiegato – Questo rende il quadro strategico più complesso e impone di evitare qualsiasi sottovalutazione. La Nato sta agendo di conseguenza nell’adattare le proprie capacità di deterrenza”.

“La Russia deve sapere che un attacco contro il territorio alleato avrebbe conseguenze devastanti e non potrebbe avere successo. Il nostro obiettivo non è prepararci a combattere una guerra inevitabile, ma renderla evitabile attraverso una deterrenza credibile” ha detto ancora il presidente del Comitato militare della Nato.

In questo scenario, l’ammiraglio riconosce all’Italia uno sforzo negli impegni nei confronti dell’Alleanza, prevedendo che “anche il nostro paese, come ha sempre fatto, dovrà assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva. La questione, però, non è soltanto quanto si investe, ma che cosa si riesce a trasformare in capacità”.