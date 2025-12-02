Giuseppe Cavo Dragone criticato dalla Lega per la frase sugli attacchi alla Russia: "Serve responsabilità"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mentre l’Ue cerca di strappare concessioni per l’Ucraina, puntando ad allargare le maglie del piano di pace di Trump, diventano un caso le dichiarazioni dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sull’ipotesi di un attacco preventivo alla Russia nel contesto di una guerra ibrida. Mosca parla di un “passo estremamente irresponsabile”, mentre in Italia la Lega insorge invocando “responsabilità” e “non provocazioni”. Silenzio dal ministro della Difesa Crosetto e dalla premier Meloni.

Cosa ha detto Giuseppe Cavo Dragone

Giuseppe Cavo Dragone non è solo un ammiraglio italiano, essendo soprattutto il capo del comitato militare della Nato. Le sue parole, rese in un’intervista al Financial Times, dunque, hanno un peso doppio. La sua intervista, va specificato, è stata concessa il 18 ottobre. Dunque prima degli ultimi negoziati di pace.

Fino ad oggi l’Ue è stata sostanzialmente passiva nel subire attacchi informatici, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo da parte della Russia.

ANSA

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato

Cavo Dragone, in sintesi, ha dichiarato che l’Alleanza sta valutando azioni più decise, inclusa la possibilità di un cyber-attacco preventivo.

La Lega condanna le parole di Giuseppe Cavo Dragone

Non ci sta soprattutto la Lega, il partito dalle posizioni più morbide nei confronti della Russia (si ricordi la foto di Salvini a spasso per la Piazza Rossa con indosso la maglietta di Putin). Così scrive il Carroccio in una nota affidata ai social:

Mentre Usa, Ucraina e Russia cercano una mediazione, gettare benzina sul fuoco con toni bellici o evocando “attacchi preventivi” significa alimentare l’escalation. Non avvicina la fine del conflitto: la allontana. Serve responsabilità, non provocazioni.

La linea leghista rimarca la distanza crescente dal resto dell’esecutivo, che continua a sostenere Kiev e a muoversi cercando la difficile mediazione fra le posizioni Usa (resa totale dell’Ucraina) e le posizioni Ue (pace giusta).

Dal vertice dell’esecutivo non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Giorgia Meloni non commenta le parole di Giuseppe Cavo Dragone, così come tace il ministro della Difesa Guido Crosetto. La scelta dell’Ammiraglio di non ritrattare crea ulteriore frizione, soprattutto mentre la maggioranza è chiamata a votare il decreto sull’invio di armi all’Ucraina fino al 2026.

A caldo, la prima domanda finita sul tavolo del presidente del comitato militare Nato è stata “Smentirete?”. La risposta è stata un secco no. È il quotidiano La Stampa a svelare un retroscena sulla vicenda: secondo l’esecutivo, “non si parla di certe cose – come rivela il giornale – ma se serve, si fanno“.

Ipotesi attacchi preventivi della Nato alla Russia

Questi, in sintesi, i tre pilastri ipotizzati dalla Nato come attacchi preventivi alla Russia:

cyber guerra, ovvero localizzare e neutralizzare i centri da cui vengono condotti attacchi informatici contro obiettivi Ue;

manipolazione dell’opinione pubblica, cioè contrastare in origine i tentativi di interferenze su elezioni e processi democratici;

controllo dello spazio aereo, ossia definire protocolli di prevenzione rispetto a droni o velivoli con rotta sospetta, valutando interventi anche prima dell’ingresso nello spazio Nato.