Giuseppe Cavo Dragone della Nato lancia l'allarme sicurezza, "scenario peggiorato, siamo nella tempesta"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Lo scenario di sicurezza è peggiorato”. A dirlo è il presidente del Comitato Militare della Nato, Giuseppe Cavo Dragone. Le crisi esistenti “si sono aggravate e il contesto di sicurezza è diventato ancora più difficile”, ha detto, spiegando che “un buon marinaio ripara le vele prima della tempesta” ma noi “siamo già nel pieno della tempesta”.

La Nato e l’allarme sicurezza

Il presidente del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha parlato in occasione dell’apertura dell’incontro dei Capi di Stato Maggiore alleati a Bruxelles.

“Lo scenario di sicurezza, rispetto al nostro ultimo incontro, è peggiorato”, ha detto, precisando però che la Nato resta “vigile” e più “affilata” che mai.

ANSA

E ha lanciato un vero e proprio allarme: “Un buon marinaio ripara le vele prima della tempesta. Siamo già nel pieno della tempesta. Il nostro compito, quindi, non è semplicemente quello di agire più rapidamente, ma di prendere decisioni migliori mantenendo coerenza, coesione e orientamento strategico”.

Cavo Dragone ha spiegato che la guerra della Russia contro l’Ucraina “rimane aspra e riguarda direttamente la sicurezza” degli alleati e che “le crisi esistenti si sono aggravate e il contesto di sicurezza è diventato ancora più difficile”.

Attacchi informatici, sabotaggi e disinformazione

Secondo l’ammiraglio, “l’instabilità e la violenza persistono nei paesi confinanti a sud con la Nato, le minacce ibride continuano con attacchi informatici, sabotaggi, disinformazione e l’uso malevolo delle nuove tecnologie“, riporta l’agenzia ucraina Interfax.

Tuttavia “grazie agli impegni di investimento nella difesa assunti al vertice della scorsa estate all’Aia, siamo sulla strada giusta”, ha osservato Dragone.

L’ammiraglio ha indicato come argomenti “posizioni, piani, capacità, innovazione e adattamento: lo facciamo in qualità di Capi di Stato Maggiore della Nato. Ascolteremo i nostri colleghi militari ucraini e dell’Unione Europea. E ci confronteremo con il Segretario Generale della Nato sui collegamenti tra il nostro lavoro e il prossimo vertice Nato di Ankara”.

Le esercitazioni dell’esercito russo

La questione della sicurezza è un tema centrale a livello globale, visto lo scenario geopolitico e le tante crisi non risolte o addirittura guerre aperte, dall’Ucraina al Medioriente.

Le Forze armate russe, ad esempio, stanno conducendo in questi giorni un’esercitazione sulla preparazione e l’impiego di forze nucleari sotto la minaccia di aggressione.

Una nota del ministero della Difesa di Mosca, ha precisato che alle manovre prendono parte anche le forze missilistiche strategiche, le flotte del Nord e del Pacifico e il Comando dell’aviazione a lungo raggio.

Sicurezza, come si sta preparando l’Iran

L’Iran poi, altro fronte caldissimo, avrebbe sfruttato il mese e più di cessate il fuoco nella guerra contro Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, riposizionando i lanciatori di missili balistici.

Secondo il New York Times, che cita un funzionario militare statunitense, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco l’8 aprile, Teheran si è adoperata per “riallestire decine di siti di lancio di missili balistici colpiti dai bombardamenti, spostare i lanciatori mobili di missili e, nonostante le perdite significative, adattare le proprie tattiche a un’eventuale ripresa degli attacchi”.

Il funzionario ha spiegato che gli attacchi statunitensi contro le capacità missilistiche iraniane hanno colpito le porte d’accesso ai siti, ma non i lanciatori, poiché questi erano sepolti in profonde grotte sotterranee per proteggerli dai raid.