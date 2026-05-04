Giuseppe Cipriani furioso rivela che la compagna "Nicole Minetti è distrutta" e parla del figlio adottato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ha rotto il silenzio. La 41enne ha ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo essere stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la cosiddetta “Rimborsopoli lombarda”. Il Capo dello Stato ha optato per un atto di clemenza nei confronti dell’ex igienista dentale dopo che quest’ultima ha adottato un bimbo in Uruguay. E tutta la vicenda ruota attorno a questa adozione: sono emerse ricostruzioni che sostengono che ci siano punti oscuri su come sia avvenuta.

Nicole Minetti: Giuseppe Cipriani rompe il silenzio sull’adozione del figlio

Minetti e Cipriani hanno adottato un bimbo in Uruguay. Nelle carte presentate a Mattarella per la richiesta di grazia, il minore risulta essere stato abbandonato dai genitori biologici.

Secondo alcune inchieste giornalistiche, invece, sarebbe stato affidato alla coppia italiana perché la famiglia d’origine è povera e in condizioni di difficoltà. All’origine della vicenda, secondo questa versione, non ci sarebbe quindi un abbandono, bensì una causa avviata da Minetti e Cipriani per ottenere l’adozione.

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Cipriani, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, si è difeso, affermando che lui e la compagna hanno seguito tutte le procedure, secondo la legge.

“Se adotterei di nuovo dopo quanto sta accadendo? Certo, ci mancherebbe. Subito. Anzi, io e Nicole stiamo pensando d’adottare un altro bambino, sempre qui in Uruguay. Non abbiamo ancora fatto le carte. Speriamo che si calmino le acque”, ha dichiarato l’imprenditore.

La vicenda, ha aggiunto, “ha distrutto Nicole. Le han detto di tutto, poveretta, peggio di così… Lei è una madre fantastica, che sta facendo il suo dovere di mamma e crescendo questo figlio in maniera speciale. Ma dall’Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di mer*a. Notizie false”.

Cipriani è stato un fiume in piena e ha affermato che chi definisce illegale l’adozione è sulla strada sbagliata: “Ci abbiamo messo quasi quattro anni, per rispettare la procedura: giudici, assistenti sociali, psicologi… L’Uruguay non è un Paese delle banane, è un posto serio dove vengono fatte le cose seriamente. E i soldi non servono a niente, anzi: è un Paese socialista, certe cose non si comprano”.

L’imprenditore: “Chiederemo i danni”

L’uomo d’affari ha riferito che non si immaginava che scoppiasse una simile bufera sulla sua famiglia, definendo le polemiche “bassezze“. E ancora: “Credo che bisognerà trarre delle conclusioni e agire, quando le cose si saranno calmate. Chiederemo i danni. Dare la notizia va benissimo, ma qui s’urla al vento per cose che non esistono. Si danno le notizie e poi, però, s’ammette che non sono confermate”.

Quando gli è stato fatto notare che le inchieste giornalistiche sono state approfondite, a tal punto che il Quirinale ha disposto che sulla vicenda venissero svolti tutti i controlli del caso, Cipriani ha risposto dicendo che “bastava guardare le carte presentate in Uruguay, al ministero della Giustizia e alla presidenza della Repubblica, per capire che è stato solo un atto d’amore!”

L’imprenditore ha poi dichiarato che Nicole “non doveva andare in galera. Doveva stare a Milano per tre anni. Ma questo bimbo doveva essere monitorato personalmente da lei: se avesse avuto l’affidamento in prova, non sarebbe potuta andare all’estero, né stare con suo figlio”.

“Credo che sia stata fatta una cosa fantastica: è stato un atto d’amore del presidente Mattarella, che ha capito benissimo la situazione e, per questo, ha concesso la grazia”, ha chiosato.

Un’altra domanda che ricorre nel caso è perché in Uruguay abbiano ignorato i precedenti di Minetti. “Lo vada a chiedere ai giudici e all’istituto delle adozioni, l’Inau. Noi abbiamo detto tutto quel che eravamo. Sapevano tutto. Anche se bastava andare su Google, per sapere”, si è sfogato Cipriani.

Molto chiacchierata è anche la villa “Gin Tonic” dell’imprenditore a Punta del Este. Che cosa accadeva in quella casa? “È una casa normalissima, dove ricevo ospiti da trent’anni – ha raccontato Giuseppe – Ci son passati tutti: bambini, attori, persone comuni, amici. Facciamo le feste? Vada su Instagram: le foto in cui son tutti vestiti in bianco, sono immagini d’un normale Capodanno”.

Cipriani: le parole su Nordio ed Epstein

Al centro delle polemiche è anche finito il ministro della Giustizia Nordio, accusato di essere un amico del padre di Cipriani. Pronta la replica: “Non è vero. E non è neanche stato a casa mia. Ma come fate a usare la parola “amico”, per questo genere di rapporti? Nordio ha vissuto tanti anni a Venezia e sarà andato all’Harry’s Bar qualche volta, immagino, come ci passano milioni di persone. Com’è possibile che si dicano tutte queste schifezze, che si dia del pedofilo a una persona come se niente fosse?”.

Infine l’imprenditore ha parlato dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein: “Non mi ha mai fatto un finanziamento. Mai. Voleva investire in un nostro locale, vent’anni fa a Londra, ma non se ne fece niente. Anche quella è una grandissima balla, basta andare anche sugli Epstein file e vedere: c’è una corrispondenza fra avvocati suoi e miei che poi non s’è conclusa”.

“Nei nostri ristoranti serviamo sette milioni di persone, delinquenti e presidenti, e ci veniva anche Epstein. Ma non è mai stato mio socio. Tra l’altro, non m’è mai stato neanche molto simpatico”, ha concluso.