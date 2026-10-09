Giuseppe Conte alza la voce con Bruno Vespa a Porta a Porta su Delmastro, "come fa a difenderlo?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si accende il confronto tra Giuseppe Conte e Bruno Vespa negli studi di Porta a Porta. Il leader del M5S si è reso protagonista di un vivace dibattito di fronte alle telecamere di Rai 1, incalzando il conduttore e accusandolo di difendere l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

La posizione di Giuseppe Conte sul caso Scarpinato

Durante l’intervista in studio nell’ultima puntata della trasmissione di Bruno Vespa, Giuseppe Conte è apparso irrequieto sul caso Scarpinato, il senatore del M5S accusato di “attività depistante” sul dossier mafia-appalti, filone delle indagini sulle stragi del’92, da parte del gip che ha archiviato l’inchiesta, per aver istruito l’ex pm Natoli, di cui fu collega in procura a Palermo, su cosa dire nell’audizione della commissione Antimafia.

Una vicenda che ha scatenato l’attacco del centrodestra contro il Movimento, definito “inverecondo, vergognoso” da parte dell’ex premier.

“Sa quante volte abbiamo chiesto le dimissioni di Colosimo? Dalla prima volta che venne fuori questa prova fotografica: erano con le mani intrecciate quasi abbracciati con Ciavardini” ha detto Conte riferendosi alla foto che ritrae la presidente della commissione Antimafia in quota Fratelli d’Italia con il terrorista dei Nar, condannato come esecutore materiale della strage alla stazione di Bologna.

Lo scontro a Porta a Porta su Delmastro

Alla domanda del conduttore sul perché Scarpinato abbia rifiutato il confronto a Porta a Porta proprio con la presidente Colosimo, Conte ha replicato dicendo di rispondere lui al posto del suo senatore.

“Oggi loro stanno facendo una guerra santa contro Scarpinato” ha sottolineato “dicendo a noi che dobbiamo scegliere da quale parte stare. Ma come potete chiedere a noi di scegliere, se abbiamo già scelto da tempo? Perché se no non candidavamo Scarpinato che ha lavorato con Falcone e Borsellino”.

“Ma voi che avete avuto un sottosegretario alla Giustizia che ha costituito una società in affari con la famiglia di un prestanome di un clan camorristico e adesso l’avete scudato per impedire che le chat fossero messe a disposizione della procura di Roma, intralciando le indagini su un clan mafioso, come vi permettete di chiedere a noi da quale parte stiamo?” ha aggiunto riferendosi al deputato di FdI Andrea Delmastro.

Le accuse a Bruno Vespa

“Delmastro non è mai stato indagato, si è dimesso…” ha provato a ribattere sommessamente Bruno Vespa, infiammando ancora di più il leader del M5S.

“Allora scusi, adesso mi incaponisco, a me la telecamera” ha sbottato Conte, tenendo a ricordare come Andrea Delmastro avesse dovuto dimettersi già per la condanna in primo grado per violazione di notizie riservate sul caso Cospito.

“Ma scusi ma lei mi faccia capire, come può difendere qui Delmastro?” ha aggiunto l’ex premier di fronte alle nuove obiezioni del conduttore.

“Abbia pazienza direttore, se lei fosse stato sottosegretario alla Giustizia” la domanda provocatoria di Conte “l’avrebbe mai fatto?”.

“Perché non l’avrebbe fatto, perché? Me lo dica all’orecchio” ha incalzato ancora il leader del M5S alzandosi e avvicinandosi a Vespa.

“Perché assumere informazioni con maggiore cautela” la risposta.