Giuseppe Conte assente alla parata del 2 giugno spegne le polemiche e provoca Antonio Tajani sulle "gaffe"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giuseppe Conte risponde alla gaffe di Antonio Tajani. Quella che doveva essere una frecciatina per via dell’assenza dei leader dell’opposizione alla parata del 2 giugno è diventata l’occasione per il leader del Movimento 5 Stelle di rispondere con una provocazione. Infatti Giuseppe Conte, a Real Politik, si esprime sulla polemica, che definisce “inutile”. Sposta quindi il focus su quali siano le gaffe più preoccupanti, e cita quelle in merito agli Esteri fatte dal Ministro degli Esteri.

Cosa ha fatto Giuseppe Conte il 2 giugno

“Non sono andato neanche l’anno precedente”, dice Giuseppe Conte. Risponde così alle polemiche sulla sua assenza alla parata del 2 giugno. “Non c’è nessuna connotazione politica”, sottolinea e racconta come ha festeggiato la celebrazione della Repubblica.

Conte dice di essere stato al Quirinale, dove era organizzato “un racconto dell’Italia, degli ottant’anni d’Italia, ed è stato molto bello”.

ANSA

Un evento che voleva valorizzare tutti i momenti più significativi e anche tutte quelle che sono le eccellenze sul piano artistico, culturale, sportivo e politico-sociale.

La provocazione al ministro Tajani

“So che c’è stata una polemica, ma una polemica inutile. Credo l’abbia lanciata il ministro Tajani, che credo non conosca il protocollo del ministero della Difesa”.

Conte sottolinea quello che era già emerso nella giornata del 2, ovvero che i leader delle opposizioni non sono previsti nella parata.

Poi la provocazione: “Non è importante che lui non conosca il cerimoniale della Difesa, invece sono molto più preoccupanti le gaffe che fa per quanto riguarda la linea della politica estera”.

La gaffe del ministro degli Esteri

Nello specifico, il Ministro degli Esteri avrebbe sottolineato l‘assenza dei leader dell’opposizione Giuseppe Conte ed Elly Schlein in risposta a chi gli chiedeva un commento rispetto all’assenza del vicepremier Matteo Salvini.

Tajani aveva infatti commentato: “Non so, lo dovete domandare a lui. Non c’erano neanche Conte e la Schlein, non li ho visti. È un peccato quando si manca”. Si tratta però di un errore, come faceva notare Conte, perché in realtà non è prevista nel cerimoniale della Difesa, che organizza l’evento del 2 giugno, la presenza dei leader dei partiti. Sono invece invitati i ministri, i sottosegretari, gli uffici di presidenza di Camera e Senato, i capigruppo dei due rami del Parlamento e i presidenti di commissione.

Quindi si fa notare molto di più l’assenza di Matteo Salvini, che ha però dichiarato di aver passato tutta la mattinata al lavoro su trasporti e opere pubbliche. Non è la prima volta che manca e in passato, c’è chi ha fatto notare, sulla festa del 2 giugno scriveva (era il 2 giugno 2013): “Non c’è un cao da festeggiare”.