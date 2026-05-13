Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni, "io sono mancato 10 giorni per l'operazione e lei manca da 4 anni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel veloce programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, Giuseppe Conte ha avuto la sua prima apparizione televisiva dopo l’operazione e l’allontanamento dalla politica per 10 giorni. Ha speso parole per le 100 piazze in programma fino alla fine di giugno e non ha perso l’occasione per attaccare l’operato del governo. In particolare si è rivolto contro Giorgia Meloni: secondo Conte, infatti, sarebbe “assente” da quattro anni.

Il ritorno all’attività politica

La prima domanda che Bruno Vespa rivolge a Giuseppe Conte al programma “Cinque Minuti” riguarda la sua salute. Il leader del Movimento 5 Stelle risponde che sta bene e si entra subito nel vivo.

Il conduttore gli domanda del campo largo. Giuseppe Conte risponde che stanno lavorando ai programmi, a partire dalle 100 piazze organizzate per la partecipazione attiva dei cittadini alla stesura del programma, e che dopo questa fase si potrà iniziare il confronto con le altre forze progressiste.

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Ha quindi dichiarato di aver già raccolto 14.000 presenze nelle 100 piazze, la maggior parte delle quali provenienti da persone non iscritte al Movimento. Guardando al progetto alternativo che sarà il programma messo a confronto con le altre forze progressiste, Conte dice che sarà: “con al centro legalità, giustizia sociale e giustizia ambientale”.

La proposta di legge elettorale

Sul tema della proposta della legge elettorale a maggioranza, Conte aveva già detto che la soglia era troppo alta e che avrebbe preferito le preferenze. Bruno Vespa gli domanda se, in caso di ritocco alla soglia e con l’introduzione delle preferenze, si potrebbe aprire un dialogo.

Conte qui attacca il governo Meloni e in particolare la premier: “Io sono mancato 10 giorni per questo intervento, ma poi quando mi sono riaffacciato alla vita politica ho visto che Giorgia Meloni manca da quattro anni“.

Sulla legge elettorale, Conte è chiaro: “È una legge truffa, lo abbiamo già detto. Così come è concepita non è una priorità del Paese, è una priorità di Giorgia Meloni e soci per cercare di perpetuare il loro potere”.

L’operato del governo

Anche sull’operato del governo Meloni Giuseppe Conte ha qualcosa da ridire. La Presidente del Consiglio in Senato ha dichiarato che i salari sono aumentati, anche se appena dell’1,5%, che il governo ha dato incentivi a imprese e famiglie, che gli occupati sono saliti e che il Sud sta crescendo bene e meglio del Nord.

Ma Giuseppe Conte, interrompendo Bruno Vespa, risponde: “Sono rimasto francamente sorpreso perché tutto è rimasto come prima. Il fantastico mondo di Giorgia Meloni dove i salari sono aumentati… lo ha detto l’Istat che il potere reale dal 2021 è crollato dell’8%”.

Lamenta l’assenza di un piano industriale, di un piano sanitario o per il recupero dell’inflazione, un piano per i 6 milioni di cittadini in povertà assoluta e un piano per quei lavoratori che prendono meno di 1.000 euro al mese. “Però va tutto bene”, attacca ancora Conte.

Il tema del superbonus

C’è poi il tema caldissimo del Superbonus. Secondo Giorgetti quest’anno andranno rimborsati 40 miliardi e nel 2027 altri 20 miliardi dei 170 miliardi costati. Vespa dice: “Era nato con le migliori intenzioni, ma forse è sfuggito di mano”.

Conte attacca anche Giorgetti e ricorda: “Ha la coscienza sporca perché 150 miliardi li ha gestiti lui con il governo Draghi prima e ora come ministro dell’Economia nel governo Meloni”.

E ancora: “Oggi è stata vergognosa la premier Meloni, quando ha addossato agli altri la responsabilità di aver gestito il Superbonus. L’unica modifica alle villette l’ha fatta il governo Meloni e ancora il picco di spesa lo hanno avuto nel 2023”. Conte ricorda che lui l’ha avviato durante la pandemia e che doveva finire nel 2021, ma a gestirlo è stato il governo Meloni. “E io devo risponderne? L’eredità che lascio sono i 209 miliardi di PNRR senza i quali saremmo andati in recessione”.