Giuseppe Conte contro Meloni dopo gli scontri a Milano, "fossi stato io premier avrebbero chiesto dimissioni"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giuseppe Conte, ospite a È sempre Cartabianca, ha criticato duramente Giorgia Meloni, commentando gli scontri avvenuti a Milano. Il leader del Movimento 5 Stelle ha affermato che se fosse successa una cosa simile con Meloni all’opposizione, lei avrebbe chiesto le dimissioni dei vertici dell’esecutivo. L’ex premier si è anche scagliato contro i decreti sicurezza approvati dal governo in carica, parlando di “propaganda”.

Scontri a Milano: Giuseppe Conte critica Giorgia Meloni

“A Milano ci sono da tempo bande di ragazzini. Dobbiamo denunciare queste cose. Da parte mia nessuna compiacenza e accondiscendenza rispetto ad atti come quelli che sono stati compiuti. Ma la responsabilità di chi è?”, ha riflettuto Conte.

“Se io fossi stato al governo e se ci fosse stata Meloni all’opposizione – ha proseguito – lei si sarebbe sgolata a chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno e del presidente del Consiglio. Avrebbe chiesto che andassero tutti a casa per quello che è successo, che non è stato degno di una città civile come Milano”.

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Conte contro i decreti sicurezza: “Propaganda”

Spazio poi all’ottavo decreto sicurezza approvato dall’attuale esecutivo: “La prima riflessione è questa: 8 decreti sicurezza in 4 anni di governo e la popolazione si sente sempre più insicura. Che cosa non sta funzionando?”

“Hanno inondato il codice penale di nuove fattispecie di reato e hanno inasprito le pene – ha aggiunto il leader pentastellato – Vuol dire che non è quella la direzione, altrimenti i problemi si sarebbero risolti con il primo decreto sicurezza”.

E ancora: “Molti di questi decreti sono fatti simbolicamente per dare un segnale di propaganda alla pubblica opinione. Un esempio: nell’ultimo decreto sicurezza c’è che i genitori devono risarcire per i figli. Quella norma è nel codice civile dal 1942. È sempre è stato così: i genitori rispondono per i figli minori e devono risarcire i danni”.

Secondo Conte, per garantire la sicurezza bisogna agire diversamente. “Ci sono 20mila scoperture di Carabinieri e Polizia – ha osservato l’ex premier – Perché questo governo non ha investito soldi reali nella sicurezza? Ci sono, come spiegato dai sindacati di Polizia, oltre 100 milioni di arretrati di straordinari da pagare alle forze dell’ordine nel 2025. Perché non pagano? Perché non presidiamo meglio i nostri quartieri e le nostre aree?”

Il leader pentastellato: “Con il Pd faremo una sintesi”

Conte ha anche parlato di politica estera e delle divergenze del M5S con il Pd. “Tutti dobbiamo augurarci che finisca presto la guerra e ovviamente di poter tutelare efficacemente le ragioni della popolazione ucraina che è in sofferenza dal febbraio 2022 – ha ragionato – Una situazione anche economica che sta diventando disastrosa. E ricordiamoci che dovremo ricostruirlo noi quel Paese. Le stime stanno superando abbondantemente le prime valutazioni di 500 miliardi: credo che arriveremo oltre i 1000 miliardi”.

“Rispetto a questo tema con il Pd abbiamo sensibilità differenti, ma all’interno del Pd c’è un ampio dibattito tra gli esponenti moderati e quelli che condividono la nostra posizione. Faremo una sintesi, perché è importante condividere una linea comune sulla politica estera“, ha concluso Conte.