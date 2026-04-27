Giuseppe Conte dovrà operarsi, leader M5s annuncia l'intervento chirurgico e stop forzato dagli appuntamenti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giuseppe Conte dovrà operarsi ed è per questo che saltano alcuni incontri previsti nei prossimi giorni. Il leader del Movimento 5 Stelle non ha chiarito quanto tempo gli servirà per la ripresa dopo l’operazione. Parla di “qualche giorno” prima di poter aggiornare i cittadini che attendevano di incontrarlo nei vari appuntamenti previsti in tutta Italia. L’ex premier ha deciso di non rendere noto il motivo specifico dell’intervento chirurgico.

Giuseppe Conte annulla i programmi

Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato attraverso i propri canali social di essere costretto ad annullare gli appuntamenti previsti in tutta Italia nei prossimi giorni a causa di un’operazione chirurgica. Oltre alla cancellazione degli impegni, ha indicato un generico periodo di “qualche giorno” nel quale non sarà possibile ricevere aggiornamenti costanti. Conte si è detto dispiaciuto per l’imprevisto, sottolineando però la necessità di sottoporsi all’intervento.

“Vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione”, ha scritto il leader pentastellato. Il lavoro del Movimento proseguirà comunque, in particolar modo per quanto riguarda la stesura partecipata del programma e la preparazione dei “100 spazi aperti per la democrazia” previsti per il mese di maggio.

Cosa sono i “100 spazi aperti”

In vista delle primarie di coalizione, Giuseppe Conte ha presentato dei gruppi di lavoro ispirati a modelli utilizzati anche in ambito aziendale. Si chiamano Open Space Technology, ma nel Movimento 5 Stelle si concretizzano nei “100 spazi aperti alla società civile”.

Si tratta di un metodo per allargare il più possibile la partecipazione, scommettendo sul contributo diretto dei cittadini per la definizione della linea politica.

Giuseppe Conte ha sottolineato che questo tipo di approccio non serve per far prendere decisioni a pochi, ma produce un “processo partecipato e concreto, in cui chiunque sia interessato a sostenere un governo progressista può contribuire davvero”. I gruppi di lavoro resteranno attivi in tutta Italia fino a giugno, quando i risultati dei vari team convergeranno nella presentazione ufficiale del programma, che sarà poi sottoposto al voto dell’assemblea.

I precedenti problemi di salute

Non è la prima volta che Giuseppe Conte mette in allarme i propri elettori con un ricovero improvviso. Il 19 giugno 2022, ad esempio, venne ricoverato e trascorse l’intera notte al Policlinico Gemelli di Roma.

In quel caso, il motivo fu un‘intossicazione alimentare. Un episodio non grave, tanto che il lunedì mattina successivo riuscì a tornare a casa e a presiedere a distanza l’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.