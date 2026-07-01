Giuseppe Conte e il Covid, "io mai ammalato ma ci sono stati momenti in cui pensavo che saremmo morti tutti"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista ricca di retroscena e confessioni private a Monica Setta durante la trasmissione Storie al bivio di sera, andata in onda su Rai 2 il 30 giugno. L’ex premier ha affrontato temi intimi, parlando della gestione dell’emergenza Covid e di una recente operazione chirurgica.

Giuseppe Conte e il dramma del Covid

Il periodo della pandemia ha segnato profondamente l’ex presidente del Consiglio, che si è trovato a guidare l’Italia nel momento più drammatico della sua storia recente.

Parlando dell’emergenza Covid, Conte ha rivelato di non aver mai contratto il virus in quel periodo, ma di aver vissuto giorni di grandissima apprensione per le sorti della popolazione italiana.

L’ex premier ha confessato che ci sono stati momenti drammatici in cui la paura per la tenuta del Paese era totale, ammettendo che davanti ai camion militari e alle tantissime vittime della prima ondata trattenere le lacrime era impossibile per un uomo normale.

“Ogni giorno i contagiati aumentavano e una parte del cervello addirittura mi diceva che saremmo morti tutti“, ha detto Conte

La preoccupazione principale era legata alla necessità di rimanere al proprio posto, poiché un eventuale stop forzato della presidenza del Consiglio sarebbe stato letale per la gestione nazionale della crisi.

La confessione sulla malattia

Conte ha svelato un retroscena molto recente sulla sua salute.

Poche settimane fa, a causa di alcuni controlli di routine, ha scoperto di dover subire un delicato intervento chirurgico d’urgenza.

Il ricovero e l’operazione al Policlinico Gemelli di Roma sono stati definiti dal leader del M5S come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Le prospettive iniziali non erano rosee e la situazione rischiava di complicarsi notevolmente.

Conte ha confessato di aver provato molta paura, ma di essere rimasto lucido grazie alla preghiera e a una profonda fede.

In quel momento così difficile, non ha pianto ma si è aggrappato alla vicinanza dei suoi affetti più cari.

L’importanza della moglie Olivia Paladino

Nel salotto televisivo di Setta, l’ospite ha lasciato spazio anche al racconto della sua vita sentimentale e familiare.

Il legame con la compagna Olivia Paladino è stato fondamentale per superare i momenti bui della recente degenza ospedaliera.

I due si sono conosciuti quando i rispettivi figli frequentavano le scuole elementari. Nonostante la cautela iniziale dovuta a una precedente separazione, l’incontro si è trasformato in una grande passione.

Conte ha descritto la partner come una donna prudente e dotata di un intuito eccezionale, ricordando come lei avesse previsto il suo approdo a Palazzo Chigi già nel 2018, durante le trattative con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti.