Giuseppe Conte e la paura della neoplasia prima dell'operazione d'urgenza, "la prospettiva non era rosea"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La malattia è stata un fulmine a ciel sereno”. Così Giuseppe Conte parla dell’intervento chirurgico d’urgenza che ha dovuto affrontare poco tempo fa per rimuovere una neoplasia. Il leader del Movimento Cinque stelle ricorda la paura provata prima dell’operazione, perché “la prospettiva non era rosea”. “Non ho pianto ma pregato”, rivela. Nell’intervista con Monica Somma su Rai 2 spazio anche al rapporto con la compagna Olivia Palladino e a retroscena sul periodo del Covid.

Giuseppe Conte e la paura della neoplasia

Ospite di Storie al bivio di sera su Rai 2, Giuseppe Conte rivela alcuni aspetti della sua vita privata, tra affetti, famiglia e fede.

Come emerge dalle anticipazioni dell’intervista di Monica Setta che andrà in onda martedì 30 giugno, il leader M5S parla per la prima volta della neoplasia, scoperta quasi per caso, e dell’operazione che ha dovuto subire per rimuoverla.

ANSA

“La malattia è stata un fulmine a ciel sereno – racconta – ero entrato in ospedale per alcuni controlli e da un giorno all’altro sono stato operato”.

Conte parla della paura vissuta in quei momenti, prima dell’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma.

L’operazione d’urgenza

“La prospettiva non era rosea, poteva diventare davvero tutto complicato”, racconta Conte. La paura per l’operazione “c’era, ma sono rimasto lucido”.

“Non ho pianto ma pregato, lo confesso”, rivela l’ex premier. “Mi hanno dato forza la mia profonda fede e la famiglia”.

Il rapporto con la compagna

A dargli forza in quei giorni anche la compagna Olivia Paladino. “Ci siamo conosciuti quando i nostri figli andavano alle elementari. Io venivo da una separazione e andavo cauto, ma quell’incontro si era subito dimostrato importante”, racconta Conte.

“Oggi i nostri figli fanno entrambi la maturità, sono legatissimi fra loro, siamo una famiglia”.

Lei ha un “intuito eccezionale”, dice ancora, “aveva capito per prima che sarei stato premier quando nel 2018 mi chiesero la disponibilità in un incontro con Salvini e Giorgetti”.

Il periodo del Covid

Nell’intervista spazio anche a dei retroscena sul difficile periodo del Covid, vissuto da Conte da presidente del Consiglio.

“È stato un periodo terribile, non mi sono mai ammalato ma avevo paura perché se mi fossi fermato sarebbe stato letale”, racconta.

“Mi è capitato di piangere”, rivela, “in quei giorni trattenere la commozione davanti alle vittime della pandemia per un uomo normale come me era impossibile”.