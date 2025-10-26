Giuseppe Conte è stato rieletto presidente del Movimento 5 Stelle, ha l’89% dei sì ma era l’unico candidato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Gli iscritti del Movimento 5 Stelle sono stati chiamati a votare per il nuovo presidente di partito. Alle urne digitali si è virtualmente recato il 58,7% degli aventi diritti, l’89,3% dei quali ha espresso la preferenza per Giuseppe Conte. L’ex premier si riconferma così nel suo ruolo di presidente, che manterrà per i prossimi 4 anni. Conte era l’unico candidato in lizza.

Giuseppe Conte è stato rieletto presidente

Alle ore 18:00 di domenica 26 ottobre si sono concluse le votazioni per l’elezione del presidente del Movimento 5 stelle.

Hanno votato in 59.720 tra i 101.783 iscritti aventi diritti, per una percentuale pari al 58,67%.

ANSA Giuseppe Conte

La maggioranza è stata schiacciante: l’89,3% dei voti ha votato sì alla rielezione di Giuseppe Conte. I no sono stati 6.367.

“Grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia” ha commentato Conte sui social.

Così si conclude il messaggio del rieletto presidente: “Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!”

Era l’unico candidato in lizza

La vittoria di Conte, d’altronde, era quasi scontata, essendo lui l’unico candidato in lizza.

La competizione è stata aperta a tutti e sono state 77 le autocandidature arrivate, tutte di semplici militanti.

Le candidature sono state ridotte a 21 dal comitato di garanzia, in quanto non soddisfacevano i requisiti richiesti dal regolamento del M5S.

Nessuno dei 20 avversari dell’attuale presidente, però, è riuscito a raggiungere le 500 firme necessarie a sostenere formalmente la candidatura.

Le regole del Movimento 5 Stelle

La riconferma di Giuseppe Conte riporta stabilità nel partito dopo lo scossone causato dalle dimissioni del vicepresidente Chiara Appendino.

Al suo esordio da leader del M5S, nel 2021, Conte ottenne quasi il 93% di voti favorevoli. Sei mesi dopo, aumentò il favore ottenendo il 94,1% di sì.

Nonostante la fiducia degli iscritti, questo sarà per Giuseppe Conte l’ultimo mandato da leader del Movimento fondato da Beppe Grillo.

Il regolamento non prevede infatti un terzo mandato e così, nel 2029, il M5S dovrà scegliere un nuovo presidente.